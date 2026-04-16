Дни преди изборите: От ГЕРБ откриха пробив в машините за гласуване
Дни преди изборите: От ГЕРБ откриха пробив в машините за гласуване

16 Април, 2026 19:22 1 869 130

Първо – с една детска отвертка успяхме да преодолеем защитата на пломбите и и да отворим машината и тъй като в склада няма видеонаблюдение , това означава, че за този вот близо 10 000 машини не е ясно кога са отваряни, как са отваряни и защо са отваряни и дали са отваряни, на второ място има скрити близо четири порта – два USB порта и един порт за интернет, плюс допълнително място за захранване, обясни Владимир Темелков

Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С колегата Темелков днес бяхме в склада, в който публично бе представена инсталацията на машините пред медии и наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели. Искахме да поставим много въпроси, на които не получихме отговори, а бяхме вербално нападнати от представителите на ЦИК и "Сиела", сигнализира Цветомир Паунов от партия ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

Искахме да зададем нашите въпроси по отношение сигурността на машината и най-вече с една техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. Вместо да получим достатъчно надеждни отговори, обяви той.

Искам да подчертая, че от ГЕРБ ние винаги сме били за машинното гласуване. Съвсем нормално е в качеството си на наблюдатели, ние да имаме възможност да зададем и нашите въпроси. Затова призовавам зам.-председателят на ЦИК Росица Матева, заедно с членовете на ЦИК и представителите на Електронно управление, да гарантират сигурността на машините и да не се стига до съмнения при надделяващия обществен интерес към целия изборен процес, каза Паунов.
Държа да кажа, че ние като политическа партия сме „за“ машините. Ние сме технократи, модерни дигитални хора. Това, което изключително много ни притесни е самата машина и това, че изобщо тя не е от нашето поколение. Зададохме въпроси, които са изключително основателни. Първо – с една детска отвертка успяхме да преодолеем защитата на пломбите и и да отворим машината и тъй като в склада няма видеонаблюдение , това означава, че за този вот близо 10 000 машини не е ясно кога са отваряни, как са отваряни и защо са отваряни и дали са отваряни, на второ място има скрити близо четири порта – два USB порта и един порт за интернет, плюс допълнително място за захранване. Това води до следното съмнение – може ли тази машина да се включи безжично в интернет, въпреки че имаме уверение, че всички портове са спрени, обясни Владимир Темелков.

Той посочи, че за пореден път са успели да забият машината. Това означавало, че вотът може да бъде компрометиран и призова ЦИК да вземат мерки и да гарантират вота на гражданите.


Подобни новини


  • 1 хмммм

    72 44 Отговор
    Пробивът е в главите им!

    Коментиран от #17, #26, #124

    19:23 16.04.2026

  • 2 Аз...

    59 37 Отговор
    Леле колко ви е страх

    19:25 16.04.2026

  • 3 гражданин

    65 36 Отговор
    Няма такива мръсници в света като тези от ГРАБ !!! Ограбиха държавата народа , и продъклжават !

    Коментиран от #79

    19:27 16.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    33 27 Отговор
    Одеве гледам пред нас една котка, ама дърта такава проскубана застанала срещу една стена с предизборен афиш и се смее, и мячи ама се превива чак. Кога погледнах то на ГЕРБ афиш. И си викам ейййй гледай кво нещо е природата начи.

    19:31 16.04.2026

  • 7 Гост

    48 26 Отговор
    Като ги гледам тия двамата екземпляра, от снимката, едва ли знаят как се ползва отвертка.

    Коментиран от #10

    19:31 16.04.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 30 Отговор
    На Гърците съм им благодарен за няколко неща , изчистиха си ръцете с мене не си измъдриха ръцете напразно а ме оставиха да съм нищо и бездомен паразит ,но се радвам че съм предател Нихилист и Дегенерат и това лято ще бъда дразнител в Атина на максимално ниво, а на България и българите да вървят на ,..... нищо добро и хубаво от такова гадно отвратително клеветническо и интригантско племе не съм видял за това ще им се изплюя в лицето на българите

    Коментиран от #28

    19:31 16.04.2026

  • 9 Коко

    46 27 Отговор
    Тъпанари. Къде ви беше отверката при предишните избори. На колко избора се гласува с тези машини. Много ви е страх, че хората ще гласуват по-масово и ще ви изметат. Простаци, които продадохте държавата.

    Коментиран от #109

    19:33 16.04.2026

  • 10 Дедо

    27 22 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    За кво им е отверка бе? Те да не са механици? Тия за пари и мищурия ги питай, там им е силата.

    19:33 16.04.2026

  • 11 леля Асенка, ЛГПП с.Узунджово

    41 7 Отговор
    И ся ко прайм? Няма ли да ни пуснете в парламента да правим пак сглобки и да си крадем заедно?

    19:34 16.04.2026

  • 12 Стадото

    36 3 Отговор
    Си е стадо! Блее тъпо и си въобразява, че някой го отглежда та то да решава нещо!!!

    19:34 16.04.2026

  • 13 Гъбарко

    33 18 Отговор
    Мадуровките са направени така за да се манипулират. Капака на мъдорвката може да се свали без да се нарушава пломбата а под него са портове за интернет и УайФай. Специалистите на ГЕРБ са хакнали мъдуровката през флашка и са я пратили в карантина. И това пред очите на ЦИК и Б.Божанов.

    19:34 16.04.2026

  • 14 Даниел

    39 5 Отговор
    Каква е тази ужасяваща епоха в която живеем,идиот да води слепия!!

    19:35 16.04.2026

  • 15 Госあ

    27 21 Отговор
    Оффф принципно може да има нещо вярно у таа работа, но нали разписките от машините се броят след това ръчно заедно с бюлетините ?! Кви са тия тъпотии пак ?

    Коментиран от #51

    19:36 16.04.2026

  • 16 Оуууу

    30 15 Отговор
    Гербалъциии...... кога ги купувахте тия машини, ко гледахте ве....девмзагубенаде.

    Коментиран от #29

    19:37 16.04.2026

  • 17 Ганьо Сан

    24 9 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Българете в чужбина ша гласуваме за ПП ( Партиа Петрохан)

    Коментиран от #54

    19:38 16.04.2026

  • 18 Анонимен

    26 4 Отговор
    Машините са просто допълнително средство за осигуряване, сами по-себе си обаче не защитават нищо.

    19:38 16.04.2026

  • 19 Гррбаджийски номерца

    32 23 Отговор
    Виждат че няма мърдане с машините и тях търсят да опорочат.
    Машината не взема рушвет.
    Няма да мине фокуса.
    Свърши ваш’та.

    19:38 16.04.2026

  • 20 Деций

    27 19 Отговор
    Няма пробив,това са герберски интерпретации усещайки своята кончина.13/14% ако изкарат ще е цяло чудо.Разликата с ППДБ няма да е голяма.Нядявам се да дойде този ден в който тези смукала,които крадат 15/20% от целият бюджет да ги видя където им е мястото!От Пътища по 2/3 милиарда на година,от здравната каса през лекарства още толкова, всички обществени поръчки ,от Топлофикация,от цялата енергетиката,от горите, водите , от подземните богатства.Да ви е ясно 10 милиарда евро изчезват всяка година.Някой дава ли си сметка ако тези пари се инвестират в страната за пътища инфраструктура,за подновяване на подземни комуникации и други,каква държава е стане,как ще изглежда.България ако не се граби от наши и чужди може да има всяка година повече от 30 милиарда евро в плюс над обявените бюджети.Държавста е много богата в първата петица по ресурси,но се граби зверски.

    Коментиран от #27

    19:40 16.04.2026

  • 21 Лост

    24 13 Отговор
    Важно е, че електронното правителство на Т.Дончев за някакъв си 1 милиард го ползваме вече доста години.

    19:41 16.04.2026

  • 22 Нищо

    22 16 Отговор
    не са открили , но пътят към затвора им е вече открит ! Техният път !

    19:43 16.04.2026

  • 23 Герберастки

    21 20 Отговор
    Павиани! Всичките им маймунджелуци са за това, че вече няма да са първи на изборите. Но те още не знаят, че няма да са и втори!

    19:43 16.04.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    23 9 Отговор
    Не можех да повярвам, че дават на ППДБ 11 процента, а то ето откъде идвали. Човъркат машинките и хоп вътре сме. При нормални условия тези мръсници ме могат да влязат в парламента.

    19:43 16.04.2026

  • 25 Няма съмнение,

    20 9 Отговор
    че машините са мушенгия.

    В ЕС само в Естония и в България се използват машините за масови манипулации и фалшификации на изборите на американската фирма Smartmatic Corp. на Baron Malloch-Brown (името преведено на български означава господарят кафяв дявол).

    Ето какво казва Wikipedia за кафявия дявол - съдружник на Сорос - разпространител на машинките за изборни манипулации по света (в САЩ, Венецуела, Филипините, България...):

    "In 2014, he was appointed chairman of the board of directors of election technology manufacturer Smartmatics holding company. He served as president of Open Society Foundations from January 2021 until June 2024."

    През 2014 г. кафявият Молокх е назначен за президент на борда на директорите на компанията за електронни технологии "Смартматик." Служи като президент на фондацията (на Сорос) "Отворено общество" от януари 2021 г. до юни 2024 г.

    Точно по това време беше пробутано електронното гласуване на опитните мишлета в България.

    Коментиран от #74

    19:44 16.04.2026

  • 26 ИМПЕРИАЛИСТ

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    .................... не приравнявайте гласуването на избори с процедурата с вендинг машината за закуски, с касата в магазина или с банкомата, но явно сте от умствено изкълчените чалга-почитатели на шебека Слави!!!
    След машинното, следва електронно гласуване, защо пък не и електронно бракосъчетание...? Тъкмо ще се реши проблемът с ДЖЕНДЪРСКИТЕ сватби, ха-ха-ха!!! Сериозно; гласуването на избори е отговорен граждански акт и личното присъствие, попълването на бюлетината и подписът са израз на уважение към вота. Това не трябва да се заменя с механично натискане на бутони по монитора, защото се омаловажава гласуването! Не е случайно, че междуправителствените договори, разните писма, меморандуми и т. н. се подписват собственоръчно на хартия.
    Отделно, че тези "машини" ще се ползват много рядко, а струват милиони и милиони....Публикувано във факти.бг: „Между 2000 долара и €3200 струва една машина.....20 000 машини ще са достатъчни”, /близо 128 000 000 ЛЕВА/.ИМA МНOГOКРAТНO ПO-EВТИНИ НAЧИНИ ДA CE КOНТРOЛИРAТ ИЗБИРAТEЛНИТE КOМИCИИ!!!
    Нaкрaткo: глacувaнeтo c мaшинa e ПРOCТAЩИНA, КAКТO И ЧAЛГA-КУЛТУРAТA прoпoвядвaнa oт шeбeкa Cтaниcлaвчo...

    Коментиран от #31

    19:46 16.04.2026

  • 27 Хо хо

    17 6 Отговор

    До коментар #20 от "Деций":

    И що Божанов като един Матросов се хвърлил на амбразурата на ЦИК, да се обяснява след като специалистите са блокирали мъдуровката. Ала-бала Петрохан.

    19:47 16.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Госあ

    8 10 Отговор

    До коментар #16 от "Оуууу":

    Баш ! Кой ги поръчва тия машини ?

    19:51 16.04.2026

  • 30 Мъдуро от Петрохан

    14 4 Отговор
    Тия машини са непробиваеми, ако не вервате питайте Цицелковия и Мирча от Крушари.

    19:52 16.04.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    17 7 Отговор

    До коментар #26 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Тук ме става въпрос за Слави, бе. Машинките са приоритет на шебеците от ППДБ. Помниш ли кога Нинова каза, че простото Киро и е обещал кодовете за машините.

    19:52 16.04.2026

  • 32 Никой

    12 13 Отговор
    От ГЕРБ - ДПС имитират Костинброд .

    19:53 16.04.2026

  • 33 Емигрант

    15 15 Отговор
    Това което са "открили" тези два герберски иDиота, не граничи с нищо друго освен с БЕЗУМИЕ, отверки, пломби, как са пропуснали да кажат, че са намерили и две лещи за очи и ще вземат ДНК ? Такова безумие в опит за опорочаване предварително за едни за пръв път що-годе по-честни избори може да бъде предложено само от загубеняци, просттаци и ИЛИТЕРАТИ с каквито разполагат само корумпираните шайки ГЕРБ и ДПС/НН ! Не могат да купят будали и боклук, сега машините биле "направени", но като се има в предвид, че България разполага с достатъчно голямо количество будали, чалгари и боклук може би имат право в опитът си последен за създаване на предизборно напрежение !

    19:53 16.04.2026

  • 34 Браво на тиквените откривачи

    13 13 Отговор
    Трябвало да извикат полиция да арестуват отверкаджите. Толкова са тъпи че се гордеят с простащината си

    19:55 16.04.2026

  • 35 Кокорко

    10 2 Отговор
    Мъжът е странно,
    нелогично същество,
    което смята всичките
    ви рокли за еднакви,
    по време на избори,
    а отверките си за
    различни!

    19:56 16.04.2026

  • 36 мдда

    11 10 Отговор
    Две ГЕРБ сиганета!

    19:56 16.04.2026

  • 37 КАЖИ МУ ГЕРБАДЖИЯ

    10 13 Отговор
    И не го обиждай повече.

    Коментиран от #114

    19:57 16.04.2026

  • 38 Град Симитли

    8 9 Отговор
    Костинбродаджии!

    19:58 16.04.2026

  • 39 ТЕЗИ НА СНИМКАТА

    10 11 Отговор
    Май нямат средно образование. Типични герберасти.

    19:59 16.04.2026

  • 40 нннн

    15 6 Отговор
    В случая ГЕРБ са прави. Всеки начин на гласуване може да се фалшифицира, ако няма контрол. Освен машинното е нужно и ръчно броене и втори протокол.

    20:00 16.04.2026

  • 41 ШЕФА ИМ ГОЛЯМ БАНДИТ

    10 5 Отговор
    Те - малки бандитчета.

    20:01 16.04.2026

  • 42 То е ясно, че

    9 4 Отговор
    Са възможни всякакви неща, затова в Унгария гласуваха с хартия, както в белите държави. Ние най-умните се правим, пък и настроени за проруски ориентиран, нетърпящ съобразяване със законите, трагедия сме откъм матрЯл. Пуста простотия. Гласуващите от чужбина, ползват западни демокрации и социал, но гласуват за проруски режим в БГ, защото искат да ни накажат като виновни че са заминали, не са икономически засегнати от БГ управленуе, е плащат данъци и осигуровки, трябва като в Гърция-5г навън и нямаш право

    Коментиран от #59

    20:01 16.04.2026

  • 43 дондьо 2026

    8 10 Отговор
    Тея търсят под вола теле!
    имате само водорасли в джобовете! дано паднете
    под 15% избиратели 65/70%

    Коментиран от #58

    20:02 16.04.2026

  • 44 Милен

    10 7 Отговор
    А бе то и аз мога да разглобя ,,Порше" с чук, секач и отверка, ама проблема , че после не мога да го сглобя. Това значи ли, е ,,Порше" не става?

    20:02 16.04.2026

  • 45 Дядо ви Курти от село пиперково

    7 7 Отговор
    Вота със сигурност ще бъде опорочен от опг-герб и дпс с купените ви гласове,но и това няма да ви помогне...Победа и пълно мнозинство за Румен Радев

    20:04 16.04.2026

  • 46 Гъбарко

    8 9 Отговор
    Малее, петроханците-шарлатани са изпаднали в истеричен амок след като им разкриха ала-балата с мъдуровките. За днес толкова, утре ДПС-НН са обещали още преди две седмици да разкрият два дни преди изборите за манипулациите с мъдуровките.

    Коментиран от #52, #57

    20:04 16.04.2026

  • 47 Гост

    7 7 Отговор
    бойко насъсква неандерталците си....

    20:04 16.04.2026

  • 48 българин

    7 9 Отговор
    Простотията и гаменщината на гербаджиите край нямат, основните им дейности са лъжата, кражбата, мародерството и хулиганството, няма пломба, която да не може да се отвори, но смисъла на пломбата не е да е винаги цяла и да издържа на хулигански интервенции, нейната цялост гарантира неприкосновеността на изделието, унищожаването ѝ по какъвто и да било начин е знак, че целостта и качеството на изделието не са гарантирани.

    20:05 16.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Почна ревЪТ

    6 8 Отговор
    Почна се с лакърдиите пак.. Ама уж наблюдатели били, ама уж въпроси, ама пък с детска отвертка, ама никой не гледал... Разкази и храбрости за първа яслена група. Хулигани недни, като всичката ви герберастна напаст..

    20:07 16.04.2026

  • 51 Преди брояха ли се,

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    От кога се броят и като се броят какви, по закон само протокола от машина отчита, сваля се от машината на флашка/може да смени флашката с друг вот, може код, който преразпределя всеки 7ми глас към определена партия, нищо че ти изписва правилно бележката/ То верно, голяма простотия. Цял свят скенери, ние нах-големите, лош материял преобладава

    20:07 16.04.2026

  • 52 българин

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "Гъбарко":

    Псевдонима напълно му приляга, този драскач е като гъба в главата.

    20:07 16.04.2026

  • 53 Идиоти

    6 6 Отговор
    На квадрат. Наистина сте супер тъпи

    20:08 16.04.2026

  • 54 Естествено

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ганьо Сан":

    За леви популисти, толкова им е пипето на берачите на ягоди

    20:08 16.04.2026

  • 55 Стамо

    8 6 Отговор
    И тази върховна наглост и простотия ли доживяхме?

    20:08 16.04.2026

  • 56 1111

    9 9 Отговор
    Странно е, че са открили "пробив" едва сега, след като с машини се гласува от 2019 г.
    ГЕРБ къде бяха тогава, за да изразят претенции? Знаят че ще загубят и се чудят за какво да мрънкат!

    Коментиран от #60

    20:08 16.04.2026

  • 57 Гост

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Гъбарко":

    В Пазарджик видяхме и вашият начин, без мадуровките

    20:10 16.04.2026

  • 58 Закърнял мозък

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "дондьо 2026":

    Скрий се, тъпоъгълен

    20:10 16.04.2026

  • 59 Емигрант

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "То е ясно, че":

    Ей пещерняк, в коя бяла държава гласуват с хартия и молив бе бушмен ? Нали Унгария ви беше за вас с Орбан европейския ФАЛШ,сега стана бяла държава ли ? Ти знаеш ли, че в белите държави отдавна гласуват от домът си, по пощата, от телефонът, и с машина ? В коя пещера съществуваш ти, в "Магутата" или в голямата дупка до Мадарския конник, излизай от там, че и Тошко Африката няма да те иска в ИТН ! Лист и хартия в паркът "Крюгер" в Ю.Африка !

    Коментиран от #67

    20:11 16.04.2026

  • 60 Всички ни засяга

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "1111":

    Няма ли кобтрол, всичко може, ЦИК има ли капацитет технически за код, за портове...да конттолира, даже не вдяват за какво се касае

    Коментиран от #95

    20:12 16.04.2026

  • 61 Мдааа

    7 8 Отговор
    Страх ги е от машините. Изпоарестуваха им купувачите на гласове и сега няма да хванат и 10 %

    20:13 16.04.2026

  • 62 Дрън дрън

    6 5 Отговор
    Все същото, гербаджиите и пеевски компрометират машинния вот с истерични сцени и малоумни доводи в стил детската градина в три и половина.

    Коментиран от #91

    20:13 16.04.2026

  • 63 Винаги

    8 5 Отговор
    на кривата ракета и пречи Космоса !

    20:13 16.04.2026

  • 64 ?????

    6 5 Отговор
    Ха ха.
    Що се сетихте чак сега?
    Не си ли спомняте за ала бала с изборите?
    Нищо ново под слънцето.
    Само че по-модерно.

    20:14 16.04.2026

  • 65 Озадачен

    6 9 Отговор
    Кой и защо пуска герберопитеци в охраняеми складове с отвертки и ъглошлайфи да правят манипулации и безобразия???

    Коментиран от #90

    20:14 16.04.2026

  • 66 Данчо

    7 8 Отговор
    Машините са компрементирани, не гласувайте с тях, защот не знаете за кого ще е гласа ви накрая.

    Коментиран от #84

    20:15 16.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Срам

    5 5 Отговор
    Гербаджиите са много зле. Нищо не разбират. Машината не може да се включи безжично ей така. Поне да бяха попитали ИТ специалист.

    Коментиран от #70, #96

    20:18 16.04.2026

  • 69 ТИГО

    7 5 Отговор
    Дебили става и с чук ,тесла те тръгнали с отвертка ! Тиквеници !! То печата е да не се пипа то всеки може да го махне ! Пр0сTA работа

    Коментиран от #75

    20:19 16.04.2026

  • 70 Крепостен

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "Срам":

    Щом има ентернет порт, значи може, не са те зле, ати.

    20:20 16.04.2026

  • 71 До сега гласувах

    6 4 Отговор
    С машина, сега решух с хартия, не искам да ми манипулират гласа, ЦИК и държавата нямат конрол, нито върху хардуера, нито върху кода. Частна фирма ще ми организира и съхранява/без камери/, вие разбирате ли всичко колко е тотал щета

    Коментиран от #88, #105

    20:21 16.04.2026

  • 72 Професия

    4 2 Отговор
    Темелков да не е зарзаватчия.

    20:21 16.04.2026

  • 73 О късопамерни

    8 3 Отговор
    Недейте да обвинявате ПП защото машините ги купи именно Борисов.

    20:21 16.04.2026

  • 74 Хм Хм

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Няма съмнение,":

    Г-н Няма Съмнение, мислех повече да не пиша по елементарния въпрос с машините, но понеже сте много умен, бихте ли ни обяснили как, когато се манипулират машините ще изопачат вота?
    Според приетия закон машината е принтер, който отпечатва бюлетина, на която пише името на партията, за която си гласувал. Машината НЕ БРОИ гласове. Те се броят на ръка. Единствената манипулация, която може да се направи е да натиснеш №1, а да отпечата №2. ОБАЧЕ! Обаче ти виждаш какво пише на бюлетината преди да я пуснеш.
    За стотен път ще кажа: Машинната бюлетина НЕ МОЖЕ да бъде анулирана! Защото името е ясно отпечатано и вотът е безспорен! Хартиената бюлетина се прави невалидна с драсване с химикал, пипане с мазен или омастилен пръст.
    Не мога да повярвам как хората вярват в такива манипулации. И защо им дават трибуна по Телевизора, пък и журналистите си мълчат, а са наясно с тези неща.

    20:21 16.04.2026

  • 75 Шогун

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "ТИГО":

    Абе и ти си един умник, печата не трябва да се пипа, ама може да се отвори машината и да се променя, като пломбата си остава.

    20:22 16.04.2026

  • 76 Шоу на колилета

    3 4 Отговор
    ППДБ, БСП и ПБ ще се надлъгват с мадуровките, или иначе казано, ще реализират нулев сбор защото електората им е един и същ. Ние от ГЕРБ ще си гласуваме с бюлетини, а другите да наливат гласове за шарлатаните и техния главатар Рундю през мъдуровките.

    Коментиран от #103

    20:22 16.04.2026

  • 77 Баба Кина

    6 3 Отговор
    Бат, ви Бойко от куче медалист, вече е бит пес. Гледайте Орбан и други негиви аверчета. За 15- 16 години негово управление, държавата е по- счупена и по- опоскана. Тия лакардии за Шенген, еврозоната и просперитета на българина щеше да му е успех, ако го беше постигнал. Евро ориентацията я направиха и осъществиха Царя и Комунистите в тандем. Той(Барбата) дойде на власт и разделението започна да дълбае обществото. Усети се като му показа народа среден пръст и излезна на площада. Конфронтира се с Президента и го обяви за разединител за вдигнатия среден пръст с едничката цел уж да се поправи. Не би- не му се получи.

    Коментиран от #86

    20:23 16.04.2026

  • 78 Професия

    2 1 Отговор
    Темелков да не е зарзаватчия.

    20:24 16.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Трябва като в

    0 3 Отговор
    Гърция, тия от чужбина да не гласуват, не са икономически заинтересовани, гласуват наказателни, да натрисат на другите проруски режим

    20:25 16.04.2026

  • 81 Някой

    5 1 Отговор
    Тези машини са едни принтери и толкова. Гледа се бележката и тя се се брои. Другото също трябва да се отчете само за сравнение и ако има разлика да се прави проверка, но нищо повече. В едната ситуация е принтирано предварително, а в другата се принтира на момента. Само отпадат недействителни бюлетини и по-трудно се манипулира.

    20:25 16.04.2026

  • 82 Жорко

    3 1 Отговор
    Абе такава гнусна държавичка няма на света,колко милиони за фалшиви бюлетини и не се казва кои са,сега и машините били пипани,гнусна държавичка ейййй!

    20:27 16.04.2026

  • 83 Мдаа

    6 0 Отговор
    Странно, много странно. Машините са избрани и купени от третото правителството на ГЕРБ. Значи гербавите умишлено са купили машини, които могат да се манипулират. Веднага прокуратурата да се сезира и гербавите на съд.

    20:27 16.04.2026

  • 84 Напротив!

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Данчо":

    Гласувайте с машини, ЗА ДА НЕ ВИ УНИЩОЖАТ ГЛАСА!
    Опитват се с измислени аргументи да ви откажат от машинното гласуване!

    20:27 16.04.2026

  • 85 Емигрант

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Каква машина, бе простак":

    Казах ти излез от пещерата, за да се почувстваш човек, бял човек, а не да повтаряш пещерната мечта "бяла държава" ! Ти явно си от семейство ИЛИТЕРАТИ Тиква/Пеевски ?

    Коментиран от #101, #113

    20:28 16.04.2026

  • 86 Те пък другите

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Баба Кина":

    "Много стават", едните леви популисти да ни направят бананова република, потънала в заеми, другият уставен и неспазващ закони да ни направи ватници с едноличен режим, избира се по-малкото зло

    20:28 16.04.2026

  • 87 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 2 Отговор
    Виждате ли крадците на гласове как знаят и казват какво са правили на предишните избори .......само със една детска отверка и хиляди гласове за тях !!!!!! Настъпиха ги и със платените гласове и ТИКВАТА посърна нацяло , щял да чака по добри времена за фалшификации !!!!! Боже пази ни от тия идиоти !!!!!

    Коментиран от #104

    20:29 16.04.2026

  • 88 Потресен

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "До сега гласувах":

    Пич, и Господ не в състояние да ти манипулира вота, ако е с машина-принтер. Трябва някаква магия! Пускаш за Костя и по някакъв магичен начин името се променя на Буци. Нали виждаш какво е отпечатала машината! Как ще се промени в урната!? Гласовете се броят на ръка, а не от машината!
    Всичко се прави, за да откажат хората от машината, за си правят манипулациите с хартията.

    Коментиран от #108, #118

    20:29 16.04.2026

  • 89 Това са

    2 3 Отговор
    Типични герберасти - пълни де би ли. Защото със същия успех може да бъде манипулиран един обикновен принтер - а машините със скопените си (от герп) функции са точно принтери и нищо повече.

    20:29 16.04.2026

  • 90 хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "Озадачен":

    В края на изборния ден ще има преброяване на разпечатаните бюлетини, на които също се поставя секционен печат. Никакви отвертки не могат да променят броя на наличните машинни бюлетини!

    Коментиран от #93

    20:30 16.04.2026

  • 91 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Дрън дрън":

    А ти си петрохански ли за какъв се имаш Алабалата със счупени мадуровки Божанката е там частната Сиела на пепейците гюровите слуги са там всичко е готово КАСИРАНЕ НА ИЗБОРИТЕ Защо гонят ГЕРБ нали всичко е честно ЖАЛКИ АЛАБАЛИ и така 5 години

    20:30 16.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #90 от "хмм":

    Никога ама никога не се броят от мадуровките разпечатките ни ко га

    Коментиран от #100

    20:31 16.04.2026

  • 94 Мъртво вълнение

    1 1 Отговор
    Пробив в машините, пробив в бюлетините, яка търговия с гласове и фалшиво евро.
    Тука е така - негодник до негодника, схема върху схема.
    Май-май и вълнички в джакузито няма да има.

    20:32 16.04.2026

  • 95 ОТГОВОРЕТЕ!

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Всички ни засяга":

    ЗАЩО ЧАК СЕГА ЗАПОЧНА ДА ВИ ЗАСЯГА?
    НА ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ НЕ ГЛАСУВАХМЕ ЛИ ПАК ТАКА?

    Коментиран от #122

    20:32 16.04.2026

  • 96 Джон Наш

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Срам":

    ..."Гербаджиите са много зле. Нищо не разбират. Машината не може да се включи безжично ей така. Поне да бяха попитали ИТ специалист"....
    -Да бе, ние сме от село Крушари на Мирча и не сме виждали компютър. Мноо си задръстен бе сельо.

    20:33 16.04.2026

  • 97 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "78291":

    Тикви ли а онези всичките изсипали се там да не позволяват да се докосват мадуровките са умници ли Да тикви сме че ни лъжат 5 години да така е имат 7 процента сами си го казват

    20:33 16.04.2026

  • 98 Тошко африкански

    3 1 Отговор
    НА ВСИЧКИ ГЕРБАДЖИИ НА МАЙ....КАИМ В УС ..ТА ТА

    20:33 16.04.2026

  • 99 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    2 1 Отговор
    Има пробив във машинарийте ....няма да отчитат два гласа за ГРОБ ....вместо един , Боко БАЙ Ставри те чака , след като падне от власт оная със джуджетата и сарафов !!!

    20:34 16.04.2026

  • 100 ЛЪЖЕШ!

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    ВИНАГИ СЕ БРОЯТ!

    Коментиран от #117

    20:34 16.04.2026

  • 101 Напълно са ми излишни

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Емигрант":

    разсъжденията на ДС комунист, черна дупка ти е мръснишкото съзнание, което демонстрираш, от което не можеш да излезеш и да искаш. Излязъл навън, но простащината не излиза от него.

    Коментиран от #123

    20:34 16.04.2026

  • 102 Далавера

    1 4 Отговор
    Тия глупаци не знаят ли, че шефът на Сиела норма е човек на тиквата и гербаджиите печелят избори с фалшификации!! Сега те правят маньовър за да всеят недовериеи съмнение - тиквата им е платил!

    Коментиран от #106

    20:34 16.04.2026

  • 103 Саше, Сашееее....

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Шоу на колилета":

    Машините на Мадуро са на IBM, а нашите, които купи Тулупа, са от Тайван. Сори, пич, и за трол не ставаш!

    20:34 16.04.2026

  • 104 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Крадци на гласове за същите измамници петроханци ДАЖЕ Радев каза имат 7 процента а искат да управляват Крадците са пепейците

    20:35 16.04.2026

  • 105 А ти разбираш ли,

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "До сега гласувах":

    че по-голяма тотал щета няма от твойта глава ? Щом се връзваш на манипулациите на герберасти и разни шушумиги на ПЕЕВСКИ които са лишени от разум и мисъл, значи контролът над теб е тотален, а това се получава само при хора с голяма умствена щета !

    Коментиран от #110

    20:36 16.04.2026

  • 106 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Далавера":

    Имаш огромна грешка петрохански елементарно лъжеш сиелата е на шарлатанията Айде стига плоски лъжи И вечерта на изборите в тъмната стаичка наетите пепейци ударно редят процентите ЖАЛКИ лъжци

    Коментиран от #115, #121

    20:38 16.04.2026

  • 107 Милен

    1 1 Отговор
    ,,Дончев: До парламентарните избори машинното гласуване ще бъде въведено и то с машини, които ще бъдат купени
    12:22 14 февруари 2020" Томето Дончев с прякор електронното правителство, най не е от ПП ,, ГЕРБ" и баце не го познава.

    20:38 16.04.2026

  • 108 По закон

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Потресен":

    Не се отчитат преброените принтирани разписки, извлича се натрупаното в машината, толкова ли е трудно да разберете, бе хора.Държавата реално няма КОНТРОЛ върху натрупването на гласовете в машината, нито ЦИК, които нямат технически капацитет

    20:38 16.04.2026

  • 109 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коко":

    Не я продадоха, а я окрадоха.

    20:39 16.04.2026

  • 110 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "А ти разбираш ли,":

    Манипулации я пак Лъжци сте измамници сте изпечени доста от това живеете Никъде не се гласува със счупени мадуровки

    20:39 16.04.2026

  • 111 Хакер

    0 0 Отговор
    Тия са абсолютни олигофрени !

    20:39 16.04.2026

  • 112 Мдаа

    1 2 Отговор
    Още помним как преди време министърът на педофилите и дебилите от ПП/ДБ бърникаше машините по сред нощ с една флашка, но не видял камерата която го засне и ДАНС го хванаха , а после свикаха спешно заседание на парламента.

    Коментиран от #125, #130

    20:39 16.04.2026

  • 113 Даниел Немитов

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Емигрант":

    Всъщност е много по-лошо от илитерат! Това е "новия социалистически човек", селектиран от 1944 година досега от разбойни.еско-селската власт! Мързелив, нагъл, негоден за никаква градивна дейност и без капка морал. Умствените му способности са съсредоточени в обслужване на тумбака и подтумбачната зона!

    Коментиран от #129

    20:39 16.04.2026

  • 114 6666

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "КАЖИ МУ ГЕРБАДЖИЯ":

    Кажи му петроханец и не се занимавай с тези ( следват много епитети , но не ги казвам защото трият).

    20:40 16.04.2026

  • 115 Смях

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Анонимен":

    Като нищо не разбираш що пишеш. Сляпата омраза и безхаберие те прави смешен.

    Коментиран от #120

    20:41 16.04.2026

  • 116 Кой приватизира Държавната НОРМА

    2 0 Отговор
    И Сиела я купи
    Защо няма държавна правно информационна компютиризирана система
    Ако НОРМА беше държавна нямаше честни частници да определят правилата за машинния вот

    20:41 16.04.2026

  • 117 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #100 от "ЛЪЖЕШ!":

    Ни ко га не се броят ОТ лъжи живеете измамници сте Айтитата на петроханци в тъмна стаичка написват процентите това е А ти спри да лъжеш Спри

    20:41 16.04.2026

  • 118 Какво като виждаш

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Потресен":

    Че машината е отпечатала правилно, кода вътре може да натрупва по друг начин, още повече че има портове за въздействие от разстояние, виждал ли си компютърна програма, или ти да си писал код, не разбирате за какво се отнася

    20:42 16.04.2026

  • 119 ЩЩД ако знаеш Морз

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "78291":

    "Абсолютно пълни тъпанари с отвертка ще манипулираш машинаттща,то бива тикви ама чак толкова"...С отвертките са отворили капака под който са портовете от където се манипулира мъдуровката, а с флашката са я пратили в небитието за ужас на ЦИК и Б.Божанов.

    20:42 16.04.2026

  • 120 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Смях":

    Има едни такива мразят всичко и всички но не съм аз

    20:42 16.04.2026

  • 121 Абе Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #106 от "Анонимен":

    Вземи прочети КОЙ поръча и купи машините, и стига писа лъжи.

    20:43 16.04.2026

  • 122 Винаги ни е

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "ОТГОВОРЕТЕ!":

    Засягало, всички сме заинтересовани да има контрол.

    20:44 16.04.2026

  • 123 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Напълно са ми излишни":

    Простащината е позната форма на мозъкът в Бългрия и тя се разпознава лесно в такива като теб симпатизанти на просташки и корумпирани шайки като ГЕРБ, ДПС/НН, ИТН, но ти си задълбал още по-навътре в ПЕЩЕРА ! Как ти се струва България водеща в беднотията, защо е факт това ? Ще ти кажа, заради такъв пещерен материал като теб !

    20:45 16.04.2026

  • 124 СЗО

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Опитват се да направят вариант на Костинбродската далавера.

    20:46 16.04.2026

  • 125 В целта

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мдаа":

    Пак не си разбрал. Педофили са копейките рубладжиите, а вероятно и ти защото се срамуваш от себе си.

    20:46 16.04.2026

  • 126 Я по сериозно!

    1 0 Отговор
    "ГЕРБ откриха пробив в машините за гласуване
    "... с една детска отвертка успяхме да преодолеем защитата на пломбите..." Ами тези пломби не са поставени за украшение и това се нарича взлом. Възстановиха ли после пломбите за да не личи интервенцията? Някой може да отвори машината и с ъглошлайф, а друг да реши да я пробва с брадва. И това ли е пробив във защитата и трябва ли да бъдат така изработени, че да издържат на взрив без да могат да бъдат отворени?
    Да де, но без отвертка, а само с една химикалка могат да се фалшифицират хиляди хартиени бюлетини. И това е многократно подкрепяно с доказателства, докато всичко за машините се основава само на предположения и вероятности: "... близо 10 000 машини не е ясно кога са отваряни, как са отваряни и защо са отваряни И ДАЛИ са отваряни"
    Хартиените бюлетини защиени ли са против манипулации или унищожение? Даже се губят по пътя, докато бъдат транспортирани до централата.

    20:47 16.04.2026

  • 127 От кеш на кеш та на

    1 0 Отговор
    Хеш код

    20:48 16.04.2026

  • 128 Всички гербави престъпници

    0 0 Отговор
    Трябва да бъдат съдени от тричленни съдилища, състоящи се от офицер и двама войници. Офицерът чете присъдата, а войниците я изпълняват на място.

    20:49 16.04.2026

  • 129 Така е, но грешиш в обслужването

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Даниел Немитов":

    Обслужва левите популисти/децата на соц номенклатурата/ и проруски режим/решетников план 2 част/

    20:50 16.04.2026

  • 130 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мдаа":

    Абе педо, пак ли крадеш?

    20:50 16.04.2026

