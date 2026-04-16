Дни преди изборите: От ГЕРБ откриха пробив в машините за гласуване

С колегата Темелков днес бяхме в склада, в който публично бе представена инсталацията на машините пред медии и наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели. Искахме да поставим много въпроси, на които не получихме отговори, а бяхме вербално нападнати от представителите на ЦИК и "Сиела", сигнализира Цветомир Паунов от партия ГЕРБ, цитиран от novini.bg.

Искахме да зададем нашите въпроси по отношение сигурността на машината и най-вече с една техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. Вместо да получим достатъчно надеждни отговори, обяви той.

Искам да подчертая, че от ГЕРБ ние винаги сме били за машинното гласуване. Съвсем нормално е в качеството си на наблюдатели, ние да имаме възможност да зададем и нашите въпроси. Затова призовавам зам.-председателят на ЦИК Росица Матева, заедно с членовете на ЦИК и представителите на Електронно управление, да гарантират сигурността на машините и да не се стига до съмнения при надделяващия обществен интерес към целия изборен процес, каза Паунов.

Държа да кажа, че ние като политическа партия сме „за“ машините. Ние сме технократи, модерни дигитални хора. Това, което изключително много ни притесни е самата машина и това, че изобщо тя не е от нашето поколение. Зададохме въпроси, които са изключително основателни. Първо – с една детска отвертка успяхме да преодолеем защитата на пломбите и и да отворим машината и тъй като в склада няма видеонаблюдение , това означава, че за този вот близо 10 000 машини не е ясно кога са отваряни, как са отваряни и защо са отваряни и дали са отваряни, на второ място има скрити близо четири порта – два USB порта и един порт за интернет, плюс допълнително място за захранване. Това води до следното съмнение – може ли тази машина да се включи безжично в интернет, въпреки че имаме уверение, че всички портове са спрени, обясни Владимир Темелков.

Той посочи, че за пореден път са успели да забият машината. Това означавало, че вотът може да бъде компрометиран и призова ЦИК да вземат мерки и да гарантират вота на гражданите.