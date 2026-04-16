Новини
България »
Всички градове »
"Прогресивна България" закри кампанията си. Радев: Целта ни е пълно мнозинство. Без коалиции с ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС
  Тема: Избори

"Прогресивна България" закри кампанията си. Радев: Целта ни е пълно мнозинство. Без коалиции с ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

16 Април, 2026 20:13 799 34

  • прогресивна българия-
  • закриване на кампания-
  • пълно мнозинство-
  • коалиции-
  • герб-
  • пп-дб-
  • дпс

Снимка: Прогресивна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" закри предизборната си кампания три дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Събитието се състоя в Арена "8888" и събра изявени представители на партията, кандидати за депутати и множество симпатизанти, предаде репортер на ФОКУС.

На сцената бяха представени всички кандидати за народни представители от листите на "Прогресивна България". В началото бе съобщено, че утре (17 април) във Велико Търново ще бъде учредена партията на Румен Радев.

Тук не ни събират социалните мрежи, както твърдят някои политически шарлатани – събирани ни е идеята за справедливост в България. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

"Прогресивна България" няма да тръгне по пътя на сглобките. Коалиция с Борисов няма да има, коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо. Нашата цел е пълно мнозинство. Обиколих цялата страна - пълни зали и пълни площади. Тези пълни зали ми дават надеждата, че можем да постигнем това мнозинство, но трябва пълна мобилизация. Имаме два дни да убедим хората, че техният вот може да промени всичко. Не обещаваме чудеса, но обещаваме правила. Няма да допуснем, ще работим за справедлива и правова държава – дилемата в неделя е проста: или ПБ, или връщане на порочния цикъл на сглобките – на Пеевски, Борисов и Василев. Всеки глас за малките партии ще си остане само статистика.

"От опит знам какво можем, когато сме сплотени - имаме таланта, имаме духа, нека повярваме в силата си. Готови сме, можем, ще успеем", заяви водачът на листата в 16 МИР Пловдив-град Владимир Николов.

"Днес започваме да пишем нова страница в България - аз съм най-младият водач от листите на ПБ, но младостта не е порок, тя е енергия, чиста съвест и амбиция, с която да действаш. Не обещаваме лесен път, но обещавам честен. Докато ние мълчим, други решават бъдещето ни. България трябва да е дом, а не място, от което да бягаме – България принадлежи на народа, не е собственост на малцина", каза от своя страна Ивет Горанова, която е водач на листата на коалиция "Прогресивна България" в 11-и МИР - Ловеч.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    14 7 Отговор
    Радев - българският Лукашенко.

    20:28 16.04.2026

  • 2 Драма за Радев

    17 10 Отговор
    Половината няма да гласуват за него, защото е НАТОвски генерал, а другата половина, защото е КРЕМЪЛСКА марионетка.😂

    Коментиран от #9

    20:28 16.04.2026

  • 3 Инокентий

    7 7 Отговор
    Дай, Боже!

    20:28 16.04.2026

  • 4 .....

    14 7 Отговор
    Муньо, тури си потника и зелените чорапи и бегом да се въртиш на лоста!За друго НЕ СТАВАШ, бе, не разбра ли?

    20:29 16.04.2026

  • 5 Сретан

    3 8 Отговор
    С вас сме!

    20:29 16.04.2026

  • 6 хѝпотетично Риторично

    5 6 Отговор
    г-н Радев,
    има малка вероятност
    половината от гласоподавателите
    които отидат до урните да не гласуват за Вас
    всички тях неистово ги е страх от пеевски и борисов нали
    поне така става видно от зеления екран който разнасяте из България
    в този ред на мисли вероятно всеки има някакъв страх. Вие дали се плашите от себе сѝт

    20:31 16.04.2026

  • 7 Гласоподавател

    11 5 Отговор
    Слушаш как говори и си казваш вярвай,браво, но инстинкта казва внимавай ,не вярвай.

    20:31 16.04.2026

  • 8 Фарфалюлю

    11 8 Отговор
    Същия идиот като славе чалгаря е зеления чорап. Много се е заблудил ако си мисли че ще събере 120 депутати. Очертава е комунделско-путлероидно правителство ма зеленния чорап и копейката. Факт е че чотапа няма да има мнозинство. Лошо му суфлират неговите олигарси. Ако не направи коалиция и правителство,пътя на чорапа е само надолу.

    20:32 16.04.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Драма за Радев":

    А всички няма да гласуват за Радев, заради заробвашият БОТАШ!

    20:33 16.04.2026

  • 10 Рундьо

    8 5 Отговор
    Рундьо, жалко за хората, тези които лъжеш и тези които знаят че лъжеш, но няма как да се преборят с идиотизма ти

    20:34 16.04.2026

  • 11 Пич

    5 4 Отговор
    Да помислим, дали някой има компромати срещу Радев ?! От една страна, може да е подписал нещо в САЩ! От друга страна, може да е подписал нещо в Русия! От трета, може да са го дебнали от това, което е подписвал като президент, та до това, дали не е ударил някоя почитателка, или Деса Принцеса е ударила някой фен! Не твърдя, че това е така, предполагам какво би могло да бъде!!! Или - може пък да е абсолютно чист !?

    20:34 16.04.2026

  • 12 Вова Инхибитор

    8 6 Отговор
    Путлероидната марионетка радев е кръгъл идиот. Ще пие жецка тиня в неделя. Щот няма да се коалира,ще има избори докрай. И той ще се окаже същия като свинята и тиквата.

    20:34 16.04.2026

  • 13 Гуру Гарабед

    7 2 Отговор
    Боташа пак е пил белина и халюцинира. С дърти комунделски кожи партия прави. Боклука събран около боташа отблъсна хората. Защото и боташа е зависим от олигарси и пари.

    20:36 16.04.2026

  • 14 Горките!

    8 2 Отговор
    Няма как да стане. Много са си повярвали тия олигархични лобита около Радев. Отвисоко да паднеш, много боли. Малко реалност не е излишна.

    20:38 16.04.2026

  • 15 Целта на Радев

    9 4 Отговор
    Военна хунта.

    Диктатура на ДС мафията.

    20:38 16.04.2026

  • 16 Температурен Темерут

    11 4 Отговор
    Българина за пореден път доказва че е необразован тъп примитив. След царя, славе чалгаря,копейката,сидеров, руди гела, ивелин измамника, и още и още клоуни,пак ще гласува за откровен измамник. Килия за боташа.

    20:38 16.04.2026

  • 17 Продължаваме Промяната

    2 5 Отговор
    Хора, не се лъжете по месии. Само ПП-ДБ ще ни направи като Мадярска Унгария на Балканите

    20:39 16.04.2026

  • 18 ПАЗИТЕЛИ

    16 3 Отговор
    Нищо не приключва, докато не приключи по правилния начин.
    Радев, ние знаем какво направи през лятото на 2020 г.
    Помните ли случая с децата, които бяха бити и унижавани от полицаи по време на протеста? Тогава много граждани подадоха сигнали до президентството с молба НСО да се намеси и да прекрати гаврата. От Радев последва мълчание.
    На следващия ден от НСО обявиха, че няма записи. Едва след една година, благодарение на „Ние идваме“ и Рашков, записите от НСО излязоха наяве. Тогавашния шеф на НСО беше назначен от Радев. Това са фактите.
    А всъщност Радев и Борисов тайно се договориха да скрият записите, уж за да не избухне гражданска война.
    Така „юмручето“ – уж символ на протеста - страхливо се скри и предаде протестиращите.
    Разбирате ли? Цяла година бяха крили записи за извършено полицейско насилие по особено мъчителен начин. Цяла година бяха укривани данни за извършени престъпления. И това, ако не е ОПГ...
    Ако тези записи бяха извадени веднага, България днес щеше да е друга. И Борисов отдавна щеше да е или в затвора, или извън политиката. И щеше да има осъдени полицаи. И децата щяха да получат справедливост.
    А сега Радев прави партия и отново се представя за „спасител“. Но той е измамник. Не заслужава доверие.
    Не гласувайте за Радев. Не гласувайте за „Прогресивна България“.
    Гласувайте за ПП-ДБ.
    Бъдещето е ваше.

    20:40 16.04.2026

  • 19 Унбитх

    3 4 Отговор
    Но с копейките може а?! Агента на Решетников Радев ще натика България в Сибир, Масква агитира за него. Скоро отново ще ни трябват визи за Европа, а еврото ще е само спомен, гответе за рубли при курс 100 рубли за евро. Честито на печелившите.

    20:40 16.04.2026

  • 20 Евроатлантик

    6 5 Отговор
    Успех господин Радев!

    20:41 16.04.2026

  • 21 122333

    5 6 Отговор
    Знам, че победата ще бъде за Радев и неговата партия и му желая успех, а други трябва да се оттеглят, защото са за затвора.

    Коментиран от #23

    20:42 16.04.2026

  • 22 Сатанас Единотнас

    5 3 Отговор
    Изчезни боташ. Кажи кой ти плаща и защо путлероидите ти дърпат конците. Нищожество. Ще пиеш тиня в неделя. Хората масово се стягат да гласуват срещу теб защото не искат московска марионетка да ги управлява. България не е унгария ,боташ мръсен

    20:42 16.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Прогресивна България

    4 4 Отговор
    От ПП-ДБ и ГЕРБ квичат тук, значи ще сме победителите.

    Коментиран от #31

    20:43 16.04.2026

  • 25 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 3 Отговор
    Жалко амеби на олигарсите Домусчиев....тръгнали да се "борят" с престъпността с ДС агенти в листите си ..да се смееш ли да плачеш ли .Тръгнал ми мунчо по синагоги с кепе на главата да се КЛАНИ на рогатия ционист ,да яде и пие с Гергов с убиеца на българския етнос Домусчиев....с този ли ще оправяте България бе убити про стаци ?

    Коментиран от #32

    20:44 16.04.2026

  • 26 Гражданин

    3 2 Отговор
    Зеления чорап е червен! Събраните нечувани суми от дарения показват, че това е скъпоплатен проект на хора с много пари и влияние. Безпрецедентното напускане на президентския пост е заради новия по-голям политически проект. С пари на олигархията щял да бори олигархията!

    20:45 16.04.2026

  • 27 Чекмеджан

    1 2 Отговор
    „Пълен стомах - празна глава."

    БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО

    20:46 16.04.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Господине Тук е Демокрация Еднолични господари няма Нещо сте се объркали

    20:47 16.04.2026

  • 29 Миме

    0 1 Отговор
    леле как яко квичат ПеПеДеБерасите тука щот чорапа им зима хората, нали и той си е натoffски генерал и €ГЕЙска подлога

    20:48 16.04.2026

  • 30 ГЪЛЪБ ДОНЕВ

    1 0 Отговор
    В неделя незабравяите БОТАШ

    20:48 16.04.2026

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прогресивна България":

    Какво ти ще побеждаваш никой си теб те използват онези червените милионери

    20:48 16.04.2026

  • 32 Ивайло Табаков

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Бягай бе. Всички социологически проучвания сред 1023 пълнолетни граждани в един блок казват еднозначно, че Румен Радев печели 50% от гласовете при 58% избирателна активност. Мача е свирен

    20:48 16.04.2026

  • 33 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Мамникът цели пълна мобилизация на безродниците. Остава коалиция с най-антибългарската и пропутинска банда -Израждане! Предстоят нови избори!

    20:49 16.04.2026

  • 34 Лена

    1 0 Отговор
    Радев във понеделник какви ще ги говориш я по кротко

    20:50 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол