"Прогресивна България" закри кампанията си. Радев: Целта ни е пълно мнозинство. Без коалиции с ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС

"Прогресивна България" закри предизборната си кампания три дни преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Събитието се състоя в Арена "8888" и събра изявени представители на партията, кандидати за депутати и множество симпатизанти, предаде репортер на ФОКУС.
На сцената бяха представени всички кандидати за народни представители от листите на "Прогресивна България". В началото бе съобщено, че утре (17 април) във Велико Търново ще бъде учредена партията на Румен Радев.
Тук не ни събират социалните мрежи, както твърдят някои политически шарлатани – събирани ни е идеята за справедливост в България. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.
"Прогресивна България" няма да тръгне по пътя на сглобките. Коалиция с Борисов няма да има, коалиция с ПП-ДБ, които съсипаха Конституцията и се опитват да опорочат изборите, е нежелана от нашите поддръжници. Всякакво взаимодействие с техния общ ментор Пеевски е абсолютно неприемливо. Нашата цел е пълно мнозинство. Обиколих цялата страна - пълни зали и пълни площади. Тези пълни зали ми дават надеждата, че можем да постигнем това мнозинство, но трябва пълна мобилизация. Имаме два дни да убедим хората, че техният вот може да промени всичко. Не обещаваме чудеса, но обещаваме правила. Няма да допуснем, ще работим за справедлива и правова държава – дилемата в неделя е проста: или ПБ, или връщане на порочния цикъл на сглобките – на Пеевски, Борисов и Василев. Всеки глас за малките партии ще си остане само статистика.
"От опит знам какво можем, когато сме сплотени - имаме таланта, имаме духа, нека повярваме в силата си. Готови сме, можем, ще успеем", заяви водачът на листата в 16 МИР Пловдив-град Владимир Николов.
"Днес започваме да пишем нова страница в България - аз съм най-младият водач от листите на ПБ, но младостта не е порок, тя е енергия, чиста съвест и амбиция, с която да действаш. Не обещаваме лесен път, но обещавам честен. Докато ние мълчим, други решават бъдещето ни. България трябва да е дом, а не място, от което да бягаме – България принадлежи на народа, не е собственост на малцина", каза от своя страна Ивет Горанова, която е водач на листата на коалиция "Прогресивна България" в 11-и МИР - Ловеч.
6 хѝпотетично Риторично
има малка вероятност
половината от гласоподавателите
които отидат до урните да не гласуват за Вас
всички тях неистово ги е страх от пеевски и борисов нали
поне така става видно от зеления екран който разнасяте из България
в този ред на мисли вероятно всеки има някакъв страх. Вие дали се плашите от себе сѝт
9 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Драма за Радев":А всички няма да гласуват за Радев, заради заробвашият БОТАШ!
15 Целта на Радев
Диктатура на ДС мафията.
20:38 16.04.2026
18 ПАЗИТЕЛИ
Радев, ние знаем какво направи през лятото на 2020 г.
Помните ли случая с децата, които бяха бити и унижавани от полицаи по време на протеста? Тогава много граждани подадоха сигнали до президентството с молба НСО да се намеси и да прекрати гаврата. От Радев последва мълчание.
На следващия ден от НСО обявиха, че няма записи. Едва след една година, благодарение на „Ние идваме“ и Рашков, записите от НСО излязоха наяве. Тогавашния шеф на НСО беше назначен от Радев. Това са фактите.
А всъщност Радев и Борисов тайно се договориха да скрият записите, уж за да не избухне гражданска война.
Така „юмручето“ – уж символ на протеста - страхливо се скри и предаде протестиращите.
Разбирате ли? Цяла година бяха крили записи за извършено полицейско насилие по особено мъчителен начин. Цяла година бяха укривани данни за извършени престъпления. И това, ако не е ОПГ...
Ако тези записи бяха извадени веднага, България днес щеше да е друга. И Борисов отдавна щеше да е или в затвора, или извън политиката. И щеше да има осъдени полицаи. И децата щяха да получат справедливост.
А сега Радев прави партия и отново се представя за „спасител“. Но той е измамник. Не заслужава доверие.
Не гласувайте за Радев. Не гласувайте за „Прогресивна България“.
Гласувайте за ПП-ДБ.
Бъдещето е ваше.
20:40 16.04.2026
21 122333
Коментиран от #23
20:42 16.04.2026
24 Прогресивна България
Коментиран от #31
20:43 16.04.2026
25 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #32
20:44 16.04.2026
27 Чекмеджан
БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА БАЙ ТОДОРАНЧО
20:46 16.04.2026
31 Анонимен
До коментар #24 от "Прогресивна България":Какво ти ще побеждаваш никой си теб те използват онези червените милионери
20:48 16.04.2026
32 Ивайло Табаков
До коментар #25 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Бягай бе. Всички социологически проучвания сред 1023 пълнолетни граждани в един блок казват еднозначно, че Румен Радев печели 50% от гласовете при 58% избирателна активност. Мача е свирен
20:48 16.04.2026
