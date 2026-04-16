Новини
България »
Всички градове »
Мария Недина: ЕК може да даде отсрочка за антикорупционния закон, за да не загубим средства по ПВУ

16 Април, 2026 22:25 635 17

  • мария недина-
  • европейска комисия-
  • отсрочка-
  • антикорупционен закон-
  • средства-
  • пву

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост са поставени под риск заради неизпълнени реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор, обясни вицепремиерът

Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост са поставени под риск заради неизпълнени реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор. Това съобщи служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина на брифинг в Министерския съвет, цитирана от Dariknews.bg. По думите ѝ се водят разговори с Европейската комисия за възможно кратко удължаване на срока за антикорупционния закон до средата на май, като имало положителни сигнали, че това би могло да ограничи евентуалните загуби.
По думите на Недина сумата включва 357 млн. евро, обвързани с приемането на Закона за противодействие на корупцията, както и още 109 млн. евро, свързани със Закона за разследване на главния прокурор. Част от средствата вече са задържани по второто и третото плащане от Европейската комисия.

Недина припомни, че служебното правителство вече е подало искане за четвърто плащане по плана, но забавянето на ключовите ангажименти поставя под въпрос и допълнителен финансов ресурс за страната.

Срокът за приемане на закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за механизма за разследване на главния прокурор – на 22 юни. „В момента всичко е в ръцете на Народното събрание“, заяви Недина и изрази надежда депутатите да предприемат бързи действия, за да не бъде допусната загуба на близо половин милиард евро.
Служебният вицепремиер подчерта, че става дума за реформи с значение не само за европейското финансиране, но и за българската икономика и общество. По думите ѝ всяко ново забавяне може да доведе до натрупване на негативни последици и при бъдещи механизми, включително по линия на кохезионната политика и оперативните програми.

Недина допълни, че правителството вече е предприело действия по съгласуване на законопроектите с Европейската комисия и се очаква те да бъдат внесени в Народното събрание в кратки срокове.
В проекта на Закона за разследване на главния прокурор е предвидено създаването на нова фигура – контролиращ прокурор. Той ще следи действията на прокурора, натоварен с разследване на евентуални престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници.

Правосъдният министър Андрей Янкулов обясни, че и в двата законопроекта се предвижда автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени актове на прокуратурата.

„Независимо дали става дума за корупционни престъпления или за деяния, извършени от главния прокурор или негов заместник, за започване на съдебен контрол вече няма да е необходима изрична воля от пострадало лице или ощетена организация, както е в момента“, посочи Янкулов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може

    7 0 Отговор
    да даде , а може и да не даде !

    22:29 16.04.2026

  • 2 депутатник

    11 0 Отговор
    - Няма да губим средства. Даже ще спечелим още отгоре.
    Данъците съм ги направил тройни. Само да видите, каква такса смет съм ви нагласил за тази година.

    22:31 16.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    От забраните и ограниченията на ЕС губим по 100 млрд на година.Да си заврат тия 400 млн

    Коментиран от #8, #10

    22:36 16.04.2026

  • 4 Внимание, внимание!

    7 2 Отговор
    ППДБ вече са подготвили законопроект за задължителна военна служба! Умната, ако не искате да видите, как вашият ке леш заминава за източният фронт!

    Коментиран от #9

    22:44 16.04.2026

  • 5 Исторически станаха тия средства по ПВУ

    9 0 Отговор
    То колкото пари правителствата дадоха на украйна не е за вярване че се молим на урсула за жълти стотинки срам и позор.

    22:55 16.04.2026

  • 6 Така е

    4 5 Отговор
    След идването на проруско правителство у нас ще има да губим още много средства от Европейските фондове.

    22:59 16.04.2026

  • 7 Ще ви ..

    6 0 Отговор
    Спрат краденето.Нещо народа де е усетил от тези пари?

    23:00 16.04.2026

  • 8 Така де

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Че то 100 млрд пари ли са. Я ги дай на докторската мафия, ще ги одумкат за отрицателно време.

    Коментиран от #11

    23:01 16.04.2026

  • 9 Тъй ли

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание, внимание!":

    Браво на ПП-ДБ. Задължително трябва да имаме редовна армия. На НАТО не може да се разчита. Никой западен войник няма да тръгне да се бие за русофилска България, особено ако ни нападнат руснаци.

    23:03 16.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Излагат се с тия жълти стотинки

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Така де":

    Сто пъти ЕК и ЕС са по зле от СССР нямам думи просто.

    Коментиран от #17

    23:12 16.04.2026

  • 12 Не Е ! Важно !

    5 0 Отговор
    Не Е ! Важно !

    Колко Ще Получи България !

    А Какво !

    Ще Получа !

    АЗ !

    23:13 16.04.2026

  • 13 Отстрани

    5 1 Отговор
    България е толкова нещастна и пропаднала евроатлантическа държава, че е направо жалка гледка.
    Чакат постоянно някакви чужди пари или кредити, за да свършат уж някаква работа.
    Планове, фондове, грантове и всякакви подобни глупости.

    Държавата ни не е способна сама да реши нито един свой проблем от каквото и да било естество и да финансира сама каквото и да било смислено нещо. Ние наистина не заслужаваме да имаме своя държава.

    Всичко е предадено на външен контрол заради продажните ни евроатлантици, които разрушиха напрактика държавата и я превърнаха в чиста територия!

    Коментиран от #16

    23:20 16.04.2026

  • 14 Калинко

    3 1 Отговор
    Изобщо не е важно колко няма да можете да откраднете за едно променено изречение в книгата с която Ви хрантутим цял живот. Вие първи я газите . Пари от Европа да видите само след доказване законността на разкоша в който живеете от митница до ВСС .

    23:29 16.04.2026

  • 15 Говедовъд

    4 0 Отговор
    И по корем да се влачите, пари по ПВУ няма да видите. Отиват за нашите оръжейни фирми, уж за украйна.

    23:33 16.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тъй ли

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Излагат се с тия жълти стотинки":

    Ами то има ли още СССР?

    23:44 16.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол