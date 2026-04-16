Мария Недина: ЕК може да даде отсрочка за антикорупционния закон, за да не загубим средства по ПВУ

Общо 466 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост са поставени под риск заради неизпълнени реформи, свързани с антикорупционното законодателство и механизма за разследване на главния прокурор. Това съобщи служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина на брифинг в Министерския съвет, цитирана от Dariknews.bg. По думите ѝ се водят разговори с Европейската комисия за възможно кратко удължаване на срока за антикорупционния закон до средата на май, като имало положителни сигнали, че това би могло да ограничи евентуалните загуби.
По думите на Недина сумата включва 357 млн. евро, обвързани с приемането на Закона за противодействие на корупцията, както и още 109 млн. евро, свързани със Закона за разследване на главния прокурор. Част от средствата вече са задържани по второто и третото плащане от Европейската комисия.
Недина припомни, че служебното правителство вече е подало искане за четвърто плащане по плана, но забавянето на ключовите ангажименти поставя под въпрос и допълнителен финансов ресурс за страната.
Срокът за приемане на закона за противодействие на корупцията изтича на 4 май, а този за механизма за разследване на главния прокурор – на 22 юни. „В момента всичко е в ръцете на Народното събрание“, заяви Недина и изрази надежда депутатите да предприемат бързи действия, за да не бъде допусната загуба на близо половин милиард евро.
Служебният вицепремиер подчерта, че става дума за реформи с значение не само за европейското финансиране, но и за българската икономика и общество. По думите ѝ всяко ново забавяне може да доведе до натрупване на негативни последици и при бъдещи механизми, включително по линия на кохезионната политика и оперативните програми.
Недина допълни, че правителството вече е предприело действия по съгласуване на законопроектите с Европейската комисия и се очаква те да бъдат внесени в Народното събрание в кратки срокове.
В проекта на Закона за разследване на главния прокурор е предвидено създаването на нова фигура – контролиращ прокурор. Той ще следи действията на прокурора, натоварен с разследване на евентуални престъпления, извършени от главния прокурор или неговите заместници.
Правосъдният министър Андрей Янкулов обясни, че и в двата законопроекта се предвижда автоматичен или задължителен съдебен контрол върху определени актове на прокуратурата.
„Независимо дали става дума за корупционни престъпления или за деяния, извършени от главния прокурор или негов заместник, за започване на съдебен контрол вече няма да е необходима изрична воля от пострадало лице или ощетена организация, както е в момента“, посочи Янкулов.
