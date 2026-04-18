Камелия Нейкова: Няма сигнали за секции, които няма да отворят в неделя

Изборният кодекс предвижда, ако в деня на вота не се явят членове на СИК, от предложения резервен състав се назначават нови членове. Не вярвам, че ще има секционни избирателни комисии, които да не заработят. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Няма сигнали за това, че ще има секции, които няма да отворят, беше категорична Нейкова.

„Тази година не се наблюдава толкова масова смяна на членове на СИК. Прави впечатление, че партиите и коалициите се въздържат да правят смени”, коментира тя.

По отношение на сигнала от Шумен за дефектни хартиени бюлетини, печатни грешки, несъответствие на бюлетина и отрязък председателят на ЦИК заяви, че е отпечатан изцяло нов тираж за изборен район Шумен и той ще пристигне в събота в районната администрация. Дефектните бюлетини ще бъдат върнати на печатницата на БНБ, ще присъстват представители на Министерството на финансите, а дейността ще се осъществи на територията на Шумен, обясни още експертът. Нейкова каза още, че е направена проверка и на други изборни райони. В Добрич също е имало такива несъответствия и по същата процедура ще бъдат предоставени нови бюлетини. Нейкова каза, че тепърва ще се установява каква е причината за тези проблеми.

Председателят на ЦИК подчерта, че ако има бюлетина с фабричен дефект – зацапване, ако тя е попълнена правилно, гласът се счита за действителен.

На този етап няма сигнали за повредени по пътя машини на гласуване, каза Нейкова. „Снощи в 22:00 ч. всички машини за страната – 9354, бяха инсталирани. Те вече се транспортират”, обясни още тя. Тя

Тя подчерта, че машини, при които е установен проблем, са отделени и няма да бъдат използвани в изборите.

Няма информация и за проблеми в чужбина, заяви председателят на ЦИК.

Нейкова напомни, че сигнали се подават в Районната избирателна комисия или в съответната Секционна избирателан комисия.