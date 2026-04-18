Камелия Нейкова: Няма сигнали за секции, които няма да отворят в неделя

18 Април, 2026 11:24 1 035 47

  камелия нейкова
  цик
  избори

„Тази година не се наблюдава толкова масова смяна на членове на СИК. Прави впечатление, че партиите и коалициите се въздържат да правят смени”, коментира тя

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборният кодекс предвижда, ако в деня на вота не се явят членове на СИК, от предложения резервен състав се назначават нови членове. Не вярвам, че ще има секционни избирателни комисии, които да не заработят. Председателят на ЦИК Камелия Нейкова в ефира на „Събуди се” по Нова тв.

Няма сигнали за това, че ще има секции, които няма да отворят, беше категорична Нейкова.

„Тази година не се наблюдава толкова масова смяна на членове на СИК. Прави впечатление, че партиите и коалициите се въздържат да правят смени”, коментира тя.

По отношение на сигнала от Шумен за дефектни хартиени бюлетини, печатни грешки, несъответствие на бюлетина и отрязък председателят на ЦИК заяви, че е отпечатан изцяло нов тираж за изборен район Шумен и той ще пристигне в събота в районната администрация. Дефектните бюлетини ще бъдат върнати на печатницата на БНБ, ще присъстват представители на Министерството на финансите, а дейността ще се осъществи на територията на Шумен, обясни още експертът. Нейкова каза още, че е направена проверка и на други изборни райони. В Добрич също е имало такива несъответствия и по същата процедура ще бъдат предоставени нови бюлетини. Нейкова каза, че тепърва ще се установява каква е причината за тези проблеми.

Председателят на ЦИК подчерта, че ако има бюлетина с фабричен дефект – зацапване, ако тя е попълнена правилно, гласът се счита за действителен.

На този етап няма сигнали за повредени по пътя машини на гласуване, каза Нейкова. „Снощи в 22:00 ч. всички машини за страната – 9354, бяха инсталирани. Те вече се транспортират”, обясни още тя. Тя

Тя подчерта, че машини, при които е установен проблем, са отделени и няма да бъдат използвани в изборите.

Няма информация и за проблеми в чужбина, заяви председателят на ЦИК.

Нейкова напомни, че сигнали се подават в Районната избирателна комисия или в съответната Секционна избирателан комисия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски

    3 0 Отговор
    Нека да си го кажем право куме в очи - маѝката си е ревало!

    Пейпал и Револют, утре вечер можем да направим лайф с колегата Дачко Яворов или с моята страст Костадин.

    11:27 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кокорчо

    10 1 Отговор
    Ох, не е добре..... Изтръпнал съм под кръста от напрежение, а точно там съм скрил флашките...

    11:30 18.04.2026

  • 4 Абе

    3 0 Отговор
    Къ нема отворат бе, тава да не ви е квартална бакалия.

    11:31 18.04.2026

  • 5 чия ли шайка

    4 0 Отговор
    ще се настани на копанята този път?

    Коментиран от #34

    11:32 18.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тая

    7 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    11:37 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на мадуровките

    9 4 Отговор
    означава 5-6% за ненормалниците от ППДБ!

    Не давайте шанс на Кокора, Оземпика и Божо некъпания хакер да ви откраднат гласа през техния софтуер!

    11:42 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боди камерите на полицаите да бъдат

    5 1 Отговор
    включени през целия изборен ден

    11:46 18.04.2026

  • 14 киро брека

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "След славун трифонов и полезните идиоти":

    славуца вчера лъга при карбока

    11:47 18.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Няма сигнали за секции

    5 0 Отговор
    с заспали калинки дремещи

    11:53 18.04.2026

  • 18 саботьорите

    5 1 Отговор
    Печатница е допуснала "печатни грешки" върху хартиени бюлетини изпратени в шуменски район, премиера е неглижирал проблема и е отказал среща с ЦИК.

    11:56 18.04.2026

  • 19 Ха,ха

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Всеки гласувал на Мадуровка":

    Гласувайте на хартия.Така има по-голяма вероятност,гласът ви да бъде отчетен за Пеевски.

    Коментиран от #24

    12:01 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ироней

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Hискочелата лама Мирчеff":

    То и предизборната кампания , срещи и събрания се проведоха под доброжелателната охрана с проверки на полицията.

    12:07 18.04.2026

  • 23 Сетих се за един виц

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Инженер":

    Като се знам какъв инженер съм, страх ме е да отида на лекар.😆

    12:07 18.04.2026

  • 24 Хе,хе

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ха,ха":

    но няма шанс да бъде 100% отчетен за ненормалните украинци от ЛГППДБ!

    12:07 18.04.2026

  • 25 Миме

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "МНЗ":

    в голяма грешка сте дълбоко и често уважавани колега.името на кака е Педухан,а изходният вирус вилнее от 10 ноември 1989година

    12:08 18.04.2026

  • 26 Да,бе,да

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Инженер":

    А за пожарникар в администрация може ли?

    Коментиран от #28

    12:10 18.04.2026

  • 27 Кога са тия избори

    4 0 Отговор
    Че нямам телевизор нямам?

    12:17 18.04.2026

  • 28 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да,бе,да":

    само ако не е харвардски възпитаник

    12:18 18.04.2026

  • 29 Някой

    2 1 Отговор
    Турската партия ДПС трябва да бъде забранена, защото това не е политическа партия а е етническа организация, подобно етническо формирование няма в нито една на нас съседна държава . В Турция има етническа партия на кюрдите която се казва ПКК, която е абсолютно забранена а лидерите са ми винаги по турските затвори!!!!!!!!!!!!!!!?

    12:27 18.04.2026

  • 30 СеЗеО

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "МНЗ":

    Вирусът причинява "свинска инфлуенца" и не е опасен за хората!

    12:32 18.04.2026

  • 31 ала-бала и химикала

    0 0 Отговор
    Чета, че осигурили 100 служителя, които седяли до оператор и след инсталацията удостоверявали машина по машина. Така от 30 процента (и казват били честни?) на предишните избори сме стигнали до 100 процента удостоверяване сега. Какво е удостоверил държавният служител? Вероятно само съответствие на сериен номер и евентуално, че е видял на екрана хеш номер, който е трябвало да види. Какъв е хардуера на всяка машина? Или тук пак сме с декларация от вносител, че всички са еднакви? Съобщението може би гарантира, че онези няколкостотин фантомни машини, внесени от частни лица няма да участват в изборите. Аз го тълкувам така - предния път имаше 30 процента ала-бала, сега сме готови на 100 процента. Да му мислят тези с химикала, как ще достигнат 100 процента задрасквания и попълване на преференции.

    12:43 18.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "чия ли шайка":

    Е не видя ли победителя и да гласуваш все тая

    12:57 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 мадуро

    1 0 Отговор
    ех тия моите машинки 20 години ме държаха на власт ако не беше тръмп ошще 20 щях да съвм на власт

    13:15 18.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Отмъщението на Гюро

    1 1 Отговор
    Щом Гюро и Правителство са нелегитимни то и бюлетините са нелегитимни. Пак ни играят Костинбродската афера когато имаше макалатура за фалшифициране на изборите. Сега направо ЦИК си поръчва макалатура подобно на Костинброд. А Сарафа ще разследва ли фалшифицираните бюлетини като в Костинброд. Тогава беше много активен.

    13:33 18.04.2026

  • 41 От чужбина

    1 1 Отговор
    Как да намеря къде мога да гласувам в чужбина? Тази информация за Лондон НЕ можах да намеря.

    13:34 18.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Амет

    2 0 Отговор
    Тази е такава мошеничка, че ви е бедна фантастиката

    Коментиран от #46

    14:49 18.04.2026

  • 45 Отвертката и флашката

    2 0 Отговор
    За честни избори с фалшиви бюлетини и манипулирани мъдуровки. Петроханците на Рундьо се оакаха отвсякъде.

    15:01 18.04.2026

  • 46 Комшийка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Амет":

    Всички комшии в квартала я мразят!

    15:15 18.04.2026

  • 47 Горски

    2 0 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    15:26 18.04.2026

