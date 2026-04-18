Любомир Дацов: Разработват се три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси

Фискалният съвет ще излезе със своето официално становище по макропрогнозите през следващата седмица, съобщи Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, в предаването „Тази събота и неделя“ на бТВ.

Той посочи, че се разработват три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси.

Според реалистичния сценарий очакваната инфлация е малко по-висока от прогнозираната от БНБ, която е 4 на сто, а растежът на БВП е малко по-нисък. Според песимистичния сценарий ръстът на БВП ще е около 1 на сто за годината, а инфлацията - над 5 на сто, каза Дацов.

Той коментира и данните за бюджетния дефицит, като посочи, че първото тримесечие дефицитът е достигнал 5,8 на сто от БВП на тримесечна база и отбеляза, че такова ниво не е отчитано от 2014 г. насам.

Коментирайки първото тримесечие на тази година, Дацов отчете сериозен ръст в потреблението на дребно - около 7-8 на сто, базирайки се на последни данни на националната статистика, но подчерта, че той е противоречив. Докато по-заможните слоеве се насочват към по-скъпи и качествени стоки, хората от групата малко над най-нискодоходните до средното ниво започват да ограничават покупките си, каза финансистът.

Основният съвет на Дацов към бъдещите управляващи беше за "фискално въздържание" и повишаване на ефективността.

Дацов предупреди за риск от стагфлация - комбинация от растяща инфлация и намаляващ растеж, което се отразява негативно на пазара на труда.

Той изрази несъгласие с компенсациите за цената на тока и посочи, че средствата е трябвало да се инвестират дългосрочно в енергийна ефективност.