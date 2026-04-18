Новини
България »
Любомир Дацов: Разработват се три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси

18 Април, 2026 12:34 14 421 36

  • любомир дацов-
  • инфлация-
  • стагфлация-
  • икономика

Той предупреди за риск от стагфлация - комбинация от растяща инфлация и намаляващ растеж, което се отразява негативно на пазара на труда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет ще излезе със своето официално становище по макропрогнозите през следващата седмица, съобщи Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, в предаването „Тази събота и неделя“ на бТВ.

Той посочи, че се разработват три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси.

Според реалистичния сценарий очакваната инфлация е малко по-висока от прогнозираната от БНБ, която е 4 на сто, а растежът на БВП е малко по-нисък. Според песимистичния сценарий ръстът на БВП ще е около 1 на сто за годината, а инфлацията - над 5 на сто, каза Дацов.

Той коментира и данните за бюджетния дефицит, като посочи, че първото тримесечие дефицитът е достигнал 5,8 на сто от БВП на тримесечна база и отбеляза, че такова ниво не е отчитано от 2014 г. насам.

Коментирайки първото тримесечие на тази година, Дацов отчете сериозен ръст в потреблението на дребно - около 7-8 на сто, базирайки се на последни данни на националната статистика, но подчерта, че той е противоречив. Докато по-заможните слоеве се насочват към по-скъпи и качествени стоки, хората от групата малко над най-нискодоходните до средното ниво започват да ограничават покупките си, каза финансистът.

Основният съвет на Дацов към бъдещите управляващи беше за "фискално въздържание" и повишаване на ефективността.

Дацов предупреди за риск от стагфлация - комбинация от растяща инфлация и намаляващ растеж, което се отразява негативно на пазара на труда.

Той изрази несъгласие с компенсациите за цената на тока и посочи, че средствата е трябвало да се инвестират дългосрочно в енергийна ефективност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инфалция над 5 на 100

    30 2 Отговор
    означава минимум 50% като за последните 6 месеца

    12:35 18.04.2026

  • 2 Хайде ,

    13 3 Отговор
    няма нужда !

    12:36 18.04.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    14 4 Отговор
    Показвайки снимка на представител на една партия, не е ли нещо като агитация ?

    12:37 18.04.2026

  • 4 де тоз ръст кат народа измира и инфлация

    17 2 Отговор
    мацов отчете сериозен ръст в потреблението на дребно - около 7-8 на сто

    Коментиран от #31

    12:38 18.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не е чак толкова зле

    12 8 Отговор
    Аз съм в стагфлация от Ковид насам, но не е чак толкова зле. Знаете ли колково вкусно започнах да си готвя? Току-що обядвах пиле с ориз и имам за още два-три дни. Наздраве и горе главата! Ще оцелеем!

    Коментиран от #15

    12:38 18.04.2026

  • 8 Мирчо Спасов

    28 5 Отговор
    Има четвърти сценарий,,,,,Белене! Еднопосочно!

    Коментиран от #12

    12:39 18.04.2026

  • 9 Тази

    16 2 Отговор
    Тъпа, но дебела кратуна може да разработи три сценария, единствено дали да изяде 40, 50 или 60 кюфтета. И да спи, щото с жени не може да се занимава.

    12:39 18.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знам":

    ,🤣🤣🤣

    12:42 18.04.2026

  • 12 Точно

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мирчо Спасов":

    Фискалният съвет работят , Сценаристи.

    12:49 18.04.2026

  • 13 Радев ще ви оправи

    18 1 Отговор
    Каруцата лети с бясна скорост към пропастта!

    12:53 18.04.2026

  • 14 мъкаааа

    10 1 Отговор
    През първото тримесечие дефицитът е достигнал 5,8 на сто от БВП на тримесечна база,а през второто тримесечие ще достигне 11 на сто и отбеляза, че такова ниво не е отчитано от 2014-та г. насам.

    13:00 18.04.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не е чак толкова зле":

    За следващото ядене пилето пак ли ще кукурига ?

    Коментиран от #20

    13:03 18.04.2026

  • 16 Сталин

    21 1 Отговор
    Три сценария за икономиката в България
    1.Мизерия
    2.Мизерия
    3 Мизерия

    13:06 18.04.2026

  • 17 Какъв е тоя

    17 4 Отговор
    ояден тлъст боклук?

    Коментиран от #18

    13:22 18.04.2026

  • 18 Той е просто

    16 4 Отговор

    До коментар #17 от "Какъв е тоя":

    Евроатлнтик, който ни набута в еврозоната, заедно с хърбацумян

    13:27 18.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бедняшки хитрости

    18 0 Отговор

    До коментар #15 от "АГАТ а Кристи":

    имам предвид, че навън порцията пиле с ориз е около 5 евро, а на мен толкова ми излезе цялата тава за 7-8 порции, а и е по-вусно като си го сготвиш сам. Ако искаш, от бульона и част от месото може да си направиш и пилешка супа, т.е. още 7-8 порции пилешка супа и така общо около 15 порции за около 5-6 евро. Няма как, сиромах човек - жив дявол. Живеем в България. Наздраве, сънародници! Не бъдете чак толкова кисели! Радвайте се на живота, че е кратък!

    Коментиран от #26

    13:46 18.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дриcли, Татяна

    6 1 Отговор
    Този беше един от най-големите застъпници за гейрото.

    Коментиран от #34

    14:30 18.04.2026

  • 25 az СВО Победа80

    18 1 Отговор
    Абе, тоя нали ни обясняваше, че еврото ще ни направи богати и щастливи, нали щяха да потекат реки от мед и масло, нали влизахме в "клубът на богатите"???

    Нали така разправяше ???

    Сега да не е слънчасал???

    14:35 18.04.2026

  • 26 На здраве !

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бедняшки хитрости":

    и жив и здрав да си !
    В Габрово къде, къде им излиза много по евтино...
    Копуват само хляб и отиват до някой ресторант. Миризми и на пилешко, и на свинско, и на каквото се сетят 🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    14:52 18.04.2026

  • 27 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "На здраве !":

    В тоя град със затихващи функции дали останаха ресторанти?

    14:59 18.04.2026

  • 28 фискален съвет?

    11 0 Отговор
    какви са тия нищоправци с шии не от туршии?

    15:08 18.04.2026

  • 29 Никой

    4 5 Отговор
    Българина обича да бъде лъган .

    Коментиран от #35

    15:59 18.04.2026

  • 30 хаха

    4 0 Отговор
    1% ръст при 5% инфлация не значи ли 4% спад? Защото при 5% инфлация за задържане на предната равностойност/покупателна способност на една сума трябва да си с 5% поне ръст. Пример:
    на 1.1 имаш 1000 и с тях купуваш 1000 хляба х 1
    на 31.12 имаш 1010 и с тях купуваш 961 хляба х 1.05(1% ръст, 5% инфлация)
    на 31.12 имаш 1050 и с тях купуваш 1000 хляба х 1(5% ръст, 5% инфлация)
    Ако инфлацията е 5%, без 5% поне ръст икономиката произвежда по-малко, защото БВП е скочил с по-малко пари, т.е. е произведено и продадено по-малко.
    А при инфлация 4-5% лихвите по депозити и държавни облигации ще бъдат ли поне толкова? Знам, че ще удари тези със заеми, но при лихва 0 за депозити ПАРИТЕ НА СПЕСТЯВАЩИТЕ СЕ ТОПЯТ И ФИНАНСИРАТ ЗАЕМИТЕ и все едно всяка година се изземват 3-4% от тях. Облигациите се държат от банки и пенсионни дружества и при под инфлацията пак удрят бъдещите ни пенсии- вместо да се трупа сума, която след 10г при събрана 20% инфлация ще е 20% нагоре, ще има за 20% по-ниска. В пари пенсиите ще са си ок, ама ще купуват по-малко.

    16:10 18.04.2026

  • 31 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "де тоз ръст кат народа измира и инфлация":

    Този ръст идва от инфлацията. Ако на пазара се продават едни и същи 100 банички, но поскъпнат с по 20 цента парчето, оборотът/БВП се покачва с 20 евро. Ако се види покачване 5 евро, значи хората са намалили баничките и производството е в спад.

    16:12 18.04.2026

  • 32 Даца...

    2 0 Отговор
    ...нащо семейство има 5000 Е доход. Дай акъл как да ги харчим, за да има 100% ефективност.

    16:35 18.04.2026

  • 33 Завършен лъжец

    5 2 Отговор
    Абсолютен некадърник, вижте финансите на държавата

    17:30 18.04.2026

  • 34 Голем смех

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дриcли, Татяна":

    А ти рубла ли искаше бе, неумний(

    00:23 19.04.2026

  • 35 Най вече

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    От разни плешиви генерали.

    00:24 19.04.2026

  • 36 Анонимен

    1 2 Отговор
    Гледай да не останеш гладен че ще си развали външния вид

    09:33 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове