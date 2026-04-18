Любомир Дацов: Разработват се три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси

Фискалният съвет ще излезе със своето официално становище по макропрогнозите през следващата седмица, съобщи Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, в предаването „Тази събота и неделя“ на бТВ.
Той посочи, че се разработват три сценария в зависимост от развитието на икономическите процеси.
Според реалистичния сценарий очакваната инфлация е малко по-висока от прогнозираната от БНБ, която е 4 на сто, а растежът на БВП е малко по-нисък. Според песимистичния сценарий ръстът на БВП ще е около 1 на сто за годината, а инфлацията - над 5 на сто, каза Дацов.
Той коментира и данните за бюджетния дефицит, като посочи, че първото тримесечие дефицитът е достигнал 5,8 на сто от БВП на тримесечна база и отбеляза, че такова ниво не е отчитано от 2014 г. насам.
Коментирайки първото тримесечие на тази година, Дацов отчете сериозен ръст в потреблението на дребно - около 7-8 на сто, базирайки се на последни данни на националната статистика, но подчерта, че той е противоречив. Докато по-заможните слоеве се насочват към по-скъпи и качествени стоки, хората от групата малко над най-нискодоходните до средното ниво започват да ограничават покупките си, каза финансистът.
Основният съвет на Дацов към бъдещите управляващи беше за "фискално въздържание" и повишаване на ефективността.
Дацов предупреди за риск от стагфлация - комбинация от растяща инфлация и намаляващ растеж, което се отразява негативно на пазара на труда.
Той изрази несъгласие с компенсациите за цената на тока и посочи, че средствата е трябвало да се инвестират дългосрочно в енергийна ефективност.
20 Бедняшки хитрости
До коментар #15 от "АГАТ а Кристи":имам предвид, че навън порцията пиле с ориз е около 5 евро, а на мен толкова ми излезе цялата тава за 7-8 порции, а и е по-вусно като си го сготвиш сам. Ако искаш, от бульона и част от месото може да си направиш и пилешка супа, т.е. още 7-8 порции пилешка супа и така общо около 15 порции за около 5-6 евро. Няма как, сиромах човек - жив дявол. Живеем в България. Наздраве, сънародници! Не бъдете чак толкова кисели! Радвайте се на живота, че е кратък!
Коментиран от #26
13:46 18.04.2026
30 хаха
на 1.1 имаш 1000 и с тях купуваш 1000 хляба х 1
на 31.12 имаш 1010 и с тях купуваш 961 хляба х 1.05(1% ръст, 5% инфлация)
на 31.12 имаш 1050 и с тях купуваш 1000 хляба х 1(5% ръст, 5% инфлация)
Ако инфлацията е 5%, без 5% поне ръст икономиката произвежда по-малко, защото БВП е скочил с по-малко пари, т.е. е произведено и продадено по-малко.
А при инфлация 4-5% лихвите по депозити и държавни облигации ще бъдат ли поне толкова? Знам, че ще удари тези със заеми, но при лихва 0 за депозити ПАРИТЕ НА СПЕСТЯВАЩИТЕ СЕ ТОПЯТ И ФИНАНСИРАТ ЗАЕМИТЕ и все едно всяка година се изземват 3-4% от тях. Облигациите се държат от банки и пенсионни дружества и при под инфлацията пак удрят бъдещите ни пенсии- вместо да се трупа сума, която след 10г при събрана 20% инфлация ще е 20% нагоре, ще има за 20% по-ниска. В пари пенсиите ще са си ок, ама ще купуват по-малко.
16:10 18.04.2026
31 хаха
До коментар #4 от "де тоз ръст кат народа измира и инфлация":Този ръст идва от инфлацията. Ако на пазара се продават едни и същи 100 банички, но поскъпнат с по 20 цента парчето, оборотът/БВП се покачва с 20 евро. Ако се види покачване 5 евро, значи хората са намалили баничките и производството е в спад.
16:12 18.04.2026
