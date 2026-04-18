Проблеми с питейната вода в Димитровградско

Ограничава се употребата на питейна вода в 9 димитровградски села от зоната за водоснабдяване "Златополска система“, съобщават от РЗИ - Хасково. Последните изследвания са установили отклонения в качеството на водата по радиологични показатели. От инспекцията забраниха употребата на питейна вода и в хасковското село Конуш от шахтов кладенец заради високи стойности на фосфати и нитрати.
Изчислена е параметрична стойност на индикативна доза – 0,150±0,012 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
От "Златополска система“ се водоснабдяват димитровградските села: Злато поле, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево. В тях РЗИ забрани използването на водата за питейни нужди и приготвяне на храна.
В тази връзка от 20 април ВиК - Хасково трябва да осигури водоноски за населените места. Стационарни ще бъдат поставени в района на сградите на кметствата на селата: Злато поле, Радиево, Долно Белево, Голямо Асеново и Малко Асеново.
Мобилна водоноска ще има по график в останалите населени места: Длъгнево от 9 до 10 часа, Бряст от 10:30 до 11:30 часа, Здравец от 12 до 13 часа и Странско от 13:30 до 14:30 часа.
Предстои 24-часова дезинфекция на съдовете за доставяне на вода и лабораторни тестове на водата в тях.
Графикът влиза в сила от понеделник 20 април.
От РЗИ ограничиха употребата на питейна вода и в хасковското село Конуш от шахтов кладенец заради високи стойности на фосфати и нитрати: Фосфати – 0,83± 0,3 mg/l (при максимална стойност 0,5 mg/l) и Нитрати – 71,1 ± 1,4 mg/l (при максимална стойност 50 mg/l).
От ВиК трябва да осигурят водоноска и за село Конуш.
