Новини
България »
Проблеми с питейната вода в Димитровградско

18 Април, 2026 13:30 1 120 16

  • питейна вода-
  • димитровградско

Последните изследвания са установили отклонения в качеството на водата по радиологични показатели

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ограничава се употребата на питейна вода в 9 димитровградски села от зоната за водоснабдяване "Златополска система“, съобщават от РЗИ - Хасково. Последните изследвания са установили отклонения в качеството на водата по радиологични показатели. От инспекцията забраниха употребата на питейна вода и в хасковското село Конуш от шахтов кладенец заради високи стойности на фосфати и нитрати.

Изчислена е параметрична стойност на индикативна доза – 0,150±0,012 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От "Златополска система“ се водоснабдяват димитровградските села: Злато поле, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево. В тях РЗИ забрани използването на водата за питейни нужди и приготвяне на храна.

В тази връзка от 20 април ВиК - Хасково трябва да осигури водоноски за населените места. Стационарни ще бъдат поставени в района на сградите на кметствата на селата: Злато поле, Радиево, Долно Белево, Голямо Асеново и Малко Асеново.

Мобилна водоноска ще има по график в останалите населени места: Длъгнево от 9 до 10 часа, Бряст от 10:30 до 11:30 часа, Здравец от 12 до 13 часа и Странско от 13:30 до 14:30 часа.

Предстои 24-часова дезинфекция на съдовете за доставяне на вода и лабораторни тестове на водата в тях.

Графикът влиза в сила от понеделник 20 април.

От РЗИ ограничиха употребата на питейна вода и в хасковското село Конуш от шахтов кладенец заради високи стойности на фосфати и нитрати: Фосфати – 0,83± 0,3 mg/l (при максимална стойност 0,5 mg/l) и Нитрати – 71,1 ± 1,4 mg/l (при максимална стойност 50 mg/l).

От ВиК трябва да осигурят водоноска и за село Конуш.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САМО НЯМА ДА СЕ ОТЧАЙВАТЕ

    5 3 Отговор
    ВСЕ ПАК СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".

    13:31 18.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    8 4 Отговор
    Лишите комунисти построиха напоителни системи и канали и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #14

    13:40 18.04.2026

  • 4 хмммм

    3 4 Отговор
    Нали М-р Чорап е от там! Утре пак ще се втурнете да пускате за него, а нямате вода по н еговите родни места!

    Коментиран от #6

    13:55 18.04.2026

  • 5 Хаскьой

    4 1 Отговор
    ВиК отдавна не доставя "питейна вода", нищо че вече е няколко евро кубика. Ще пестите и няма да се къпете, че да замиришете на европейци.

    14:06 18.04.2026

  • 6 Ходи се

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Гръмни някъде

    14:08 18.04.2026

  • 7 Де6или, повече от 80%

    9 0 Отговор
    Няма по-пр0ст народ от българите. Да те тровят с храна и вода,да те крадат постоянно и ти да не правиш нищо. Няма по-пр0ст народ от българите.

    14:09 18.04.2026

  • 8 Забелязано в...

    7 0 Отговор
    Димитровград плаща една от най-скъпата вода,заради това,че герб вля Димитровградското дружество ВиК към Хасково ВиК.

    Коментиран от #9, #10, #12

    14:11 18.04.2026

  • 9 Понеже

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Забелязано в...":

    в Димитровград смениха всички тръби, и течовете са = на 0, сега трябва да се плащат и на хасковските сuгa....нu.

    14:17 18.04.2026

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Забелязано в...":

    Трябва да се издири този ГЛАВОЧ който е разрешил увеличаването на дебита на тръбните кладенци, в резултат на което е последвало нарушаване структурата на земните пластове и достигането до водоносни слоеве с повишено съдържание на уран!

    14:27 18.04.2026

  • 11 империалист

    3 2 Отговор
    България започва все повече да изпада от добрите си времена. От 9,65 милиона човека,народът й спадна на 6,1милиона,като всеки ден продължава да намалява от бедност и катастрофи по пътищата. Няма оправяне на положението.

    14:53 18.04.2026

  • 12 Некои си

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Забелязано в...":

    Не герб а другарката Катя Панева от ПП ДБ

    14:55 18.04.2026

  • 13 надарена кака

    0 2 Отговор
    Не съм ходила в този град,минавала съм покрай Стара Загора със семейството ми с колите.Като ходихме на морето в Бургас.

    15:15 18.04.2026

  • 14 заблудена копейко

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    в България никога не е имало западна демокрация..

    15:18 18.04.2026

  • 15 още

    2 1 Отговор
    Нинова няма ли да отиде в Димитровград и да даде реални решения за кризата с водата в града и околните населени места?! Само приказки от нея слушат хората. Без нищо конкретно.

    15:35 18.04.2026

  • 16 Дани

    2 0 Отговор
    Е отровихте ни тук в Димитровград..мръсен въздух а водата и за къпане не става....но спи народа..къде са семействата с малки деца..да излезнат да протестират при такъв мръсен въздух и вода която за нищо не става

    16:23 18.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове