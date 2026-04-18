БАБХ ще унищожи над 3,3 тона храни в Бургаско

Общо над 3,3 тона храни без документи, с изтекъл срок на годност или съхранявани в нарушение на закона са установили инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас. Всички те ще бъдат унищожени.

Два тона от тях са имитиращи сирена от предприятие за производство на имитиращи млечни продукти в Бургас. Върху техните опаковки има маркировка на друг производител на имитиращи продукти, което противоречи на изискванията. Експерти от Централно управление на БАБХ са спрели дейността на целия обект в Бургас заради множество нарушения. Значителни са несъответствията по сградния фонд - напукан под, дупки, корозия и мръсотия по врати, прозорци, стенни покрития. Открити са големи количества неизползваемо оборудване и предмети без отношение към производствения процес. Намерени са също етикети за продукти, които обектът няма право да произвежда.

При проверки в търговски обекти на бургаския пазар “Краснодар” са забранени и насочени за унищожаване 70 кг миди и риба и 60 кг месни и млечни продукти. Мидите и рибата са съхранявани при неподходящи температурни условия, на открито и без люспест лед. Останалите храни са без етикети и без документи за произход, което не гарантира тяхната безопасност.

На производителя и на търговците в Бургас ще бъдат съставени актове и издадени предписания за отстраняване на нередностите.

При проверки в курортни комплекси в Бургаско инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Стара Загора са затворили пет незаконни обекта – магазини, склад и заведения за хранене без регистрация. В други два обекта са възбранени хранителни продукти. Насочени са за унищожаване общо над 1,2 тона животински храни без документи за произход, без етикети или маркировка или с изтекъл срок на годност.

Агенцията по безопасност на храните продължава с т.нар. кръстосани проверки – инспектори от една област проверяват обекти в други части на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху официалния контрол.