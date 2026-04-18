БАБХ ще унищожи над 3,3 тона храни в Бургаско

18 Април, 2026 14:56 1 501 21

Два тона от тях са имитиращи сирена от предприятие за производство на имитиращи млечни продукти в Бургас

Мария Атанасова

Общо над 3,3 тона храни без документи, с изтекъл срок на годност или съхранявани в нарушение на закона са установили инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Бургас, Слънчев бряг, Равда и Свети Влас. Всички те ще бъдат унищожени.

Два тона от тях са имитиращи сирена от предприятие за производство на имитиращи млечни продукти в Бургас. Върху техните опаковки има маркировка на друг производител на имитиращи продукти, което противоречи на изискванията. Експерти от Централно управление на БАБХ са спрели дейността на целия обект в Бургас заради множество нарушения. Значителни са несъответствията по сградния фонд - напукан под, дупки, корозия и мръсотия по врати, прозорци, стенни покрития. Открити са големи количества неизползваемо оборудване и предмети без отношение към производствения процес. Намерени са също етикети за продукти, които обектът няма право да произвежда.

При проверки в търговски обекти на бургаския пазар “Краснодар” са забранени и насочени за унищожаване 70 кг миди и риба и 60 кг месни и млечни продукти. Мидите и рибата са съхранявани при неподходящи температурни условия, на открито и без люспест лед. Останалите храни са без етикети и без документи за произход, което не гарантира тяхната безопасност.

На производителя и на търговците в Бургас ще бъдат съставени актове и издадени предписания за отстраняване на нередностите.

При проверки в курортни комплекси в Бургаско инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Стара Загора са затворили пет незаконни обекта – магазини, склад и заведения за хранене без регистрация. В други два обекта са възбранени хранителни продукти. Насочени са за унищожаване общо над 1,2 тона животински храни без документи за произход, без етикети или маркировка или с изтекъл срок на годност.

Агенцията по безопасност на храните продължава с т.нар. кръстосани проверки – инспектори от една област проверяват обекти в други части на страната. По този начин се избягват местните зависимости и опитите за натиск върху официалния контрол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 до тогава яж

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро ще ядете":

    палмово масло и мирене.

    Коментиран от #14, #16

    15:03 18.04.2026

  • 3 зелен петел

    4 13 Отговор
    БАй БаХ ще унищожи над 3,3 тона храни в Бургаско,както е унищожена водата в Димитровградско. Унищожение чака Бългерията нещастна!

    15:04 18.04.2026

  • 4 Али Бега

    17 3 Отговор
    Туу отече олинклузива за 2 месеца.

    15:08 18.04.2026

  • 5 Питане

    23 1 Отговор
    А кога ще "гостуват" на Маджаров да похапнат скъпа луканка направена от гранясала сланина ?

    Коментиран от #8, #9

    15:11 18.04.2026

  • 6 така е

    16 0 Отговор
    За Великден във всички магазини от веригата на Попов в Козлодуй се продаваше агнешко месо без какъвто и да е печат. На въпрос какъв е произхода на това месо - българско ли е или вносно и защо няма никакъв печат, отговаряха, че не знаят.

    Коментиран от #10, #19

    15:22 18.04.2026

  • 7 шофийор на самальот

    2 4 Отговор
    Мидичката на моя колежка се съхранява при подходящи температурни условия. С етикет на всеки 24 дни,който тя си сменя през 3 часа.

    15:24 18.04.2026

  • 8 Ма Джар Уф

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    Чека, да минат и тия избори, че спонсорирам.

    15:29 18.04.2026

  • 9 Ами,подай сигнал

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    Или само си коментираш?

    15:31 18.04.2026

  • 10 Е,като в Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    До трайкате,ще ядете боклу ци.

    15:34 18.04.2026

  • 11 Цвете

    7 1 Отговор
    САМО ПИТАМ, АКО НЕ БЕШЕ ХРИСТАНОВ, СТАРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ МИНИСТЪР БИЛИ АЛАРМИРАЛ ? НИКОГА. КУЧЕТО СИ ЛАЕ И КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ.🙊🙈🥹🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #15

    15:41 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами имахме една министърка на

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро ще ядете":

    Земеделието Десислава Танева,която публично си каза:"Мълчете си за далаверите,за да не ни спрат субсидиите от Европа".Сигурно тя е твоят кумир?

    15:45 18.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 1102

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цвете":

    Този движи нещата, а на стария ще му се потърси ли отговорност? Получавали си БАБХ тлъстите заплати и си чоплели носовете т.е. нищо не работели!!! Отговорност, съд и затвор!!!

    15:48 18.04.2026

  • 16 а ти яж

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "до тогава яж":

    на мaйка cи cиреняcaлaтa

    15:49 18.04.2026

  • 17 Анонимен

    1 1 Отговор
    Питам: - Защо няма Свинско Мляко?

    15:51 18.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зайко

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    От къде да знаят,те са от друга планета,дошли само за борбите.Ужасни хора,колкото повече ги мачкат,толкова им е по - добре.Иди,че се оправяй с тези зомбита.

    16:41 18.04.2026

  • 20 ,,БАБХ не унищожи 3, 3тона месо"

    3 2 Отговор
    А цял един поминък- Животновъдството! Клаха на воля свине, крави, овце кози кокошки-Без причина !

    16:41 18.04.2026

  • 21 Джо

    0 0 Отговор
    Абе факти не ви ли омръзна, всяка втора статия БАБХ та БАБХ. Много сте ми интересни.

    17:24 18.04.2026

