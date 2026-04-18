Новини
България »
Тони Николов: Навлиза „емоционална политика“ в българския обществен живот

18 Април, 2026 17:16 1 334 38

  • тони николов-
  • политика

Философът коментира ролята на социалните мрежи и деня за размисъл преди изборите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В деня за размисъл преди парламентарните избори философът и журналист Тони Николов коментира в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, че у нас все повече навлиза "емоционалната политика". По думите му днес гражданите в голяма степен се доверяват на собствените си усещания, вместо на факти и анализ.

Въпреки това той подчерта, че изборният ден остава ключов момент за изразяване на гражданска позиция. „Това е един от малкото моменти, освен протестите, в които заявяваме своята воля“, посочи Николов, като определи деня за размисъл като своеобразен „прозорец“ за осъзнаване на този избор.

Философът обърна внимание и на ролята на социалните мрежи, които според него допринасят за размиване на доверието. „В онлайн пространството лесно се разпространяват митове, страхове и противопоставяне, което превръща изборите в поле за манипулации и т.нар. „черни технологии“, смята той. В този контекст Николов подчерта, че денят за размисъл трябва да бъде време за критично мислене – за разграничаване на пропагандата от истината и за осъзнат избор.

Като пример за по-широки политически процеси той посочи ситуацията в Унгария, където според него в преломни времена се появяват силни политически фигури. Философът и журналист определи именно победителят на изборите в Унгария и лидер на десноцентристката партия ТИСА Петер Мадяр като такава фигура.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 20 Отговор
    В арена Армеец Радев събра роми от цялата страна за по 15 евро.Пяха Азис и Софка и закриха кампанията.

    Коментиран от #3, #4

    17:18 18.04.2026

  • 2 Сатана Z

    28 6 Отговор
    Изобщо нямам намерение да чета лого речта на тоя грантояд,.Бегай у лево!

    Коментиран от #37

    17:21 18.04.2026

  • 3 Ти нали

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    храниш роми всеки ден в "Твото заведение ",кво толкова?

    17:22 18.04.2026

  • 4 любопитен

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти беше ли , май искара 15 евро !

    17:27 18.04.2026

  • 5 Мароооооо

    10 5 Отговор
    имаш пет изречения в, които шест пъти пишеш философът журналист" . Мъка,мъка, голяма мъка.

    17:27 18.04.2026

  • 6 ЧИЧО

    17 6 Отговор
    От толкова много философи , професори, експерти, генерали и разни други заплатаджии БГ е в това положение. Само и само да лапат повече пари на какви ли не се правят а снищо не са полезни за Държавата.

    17:28 18.04.2026

  • 7 Унгария е Европа,

    10 2 Отговор
    България обаче, сме малко по-встрани

    Коментиран от #18

    17:32 18.04.2026

  • 8 Утре

    13 5 Отговор
    Ще изпратим педофилите в канализацията стига толкова гавра с българия

    17:33 18.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Активист

    12 5 Отговор
    На ПП дб е блудствал с 1о годишно дете и записвал извращенията си пфу повръща ми се от тия

    Коментиран от #11

    17:35 18.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Които

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    обаче за нищо не стават.

    17:41 18.04.2026

  • 13 Тоя индивид

    16 4 Отговор
    Не знам в кои гори тилилейски е роден и израсъл щато умело го прикрива, но го гледах в "моя плейлист" където обясняваше как едно време са ни пускали навсякъде само маршове ...да де като верен евро атлантически папагал.
    Абе затова никой не ви вярва, щото и ние сме живяли тогава а спомените ни нещо не се препокриват.

    Коментиран от #35

    17:50 18.04.2026

  • 14 Фейк - либераст

    14 2 Отговор
    Философа се оказва дървен! Може да ти измисли всякаква фолософИя срещу съответната сума.

    17:53 18.04.2026

  • 15 Гост

    6 2 Отговор
    За съжаление част от електората гласува по симпатия на принципа на футболната запалянковщина, която не може да обясни защо е привърженик на определен отбор.

    18:03 18.04.2026

  • 16 Боруна Лом

    8 3 Отговор
    ...И ТОЗИ ЛИ ДЪРТ ДЕНДИ ИСКАТЕ МНЕНИЕТО МУ?

    18:08 18.04.2026

  • 17 Моряка

    15 1 Отговор
    Откога започнахте да го прославяте като философ този безгръбначен Соросоид?Даже и голият охлюв има по голямо достойнство от този нагаждач.В България има хиляди,които са завършили философия,но не ги издигат в ранг на ФИЛОСОФИ.Тази хлебарка за какво?

    18:18 18.04.2026

  • 18 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Унгария е Европа,":

    Ние сме Туркофили-русофили. Най-обичаме, кючек, шкимбе чорба, турски сериали и Путин! За нас Русия е свята, ама чалгата ни е в кръвта и на сърцето.

    18:18 18.04.2026

  • 19 Никой

    2 1 Отговор
    Този човек доста се появявава - нещо смислено ли казва.

    18:22 18.04.2026

  • 20 Ройтерс

    4 1 Отговор
    Мазна Гана !

    18:24 18.04.2026

  • 21 Моряка

    7 3 Отговор
    Като му видя ироничната нагаждаческа физиономия,се хващам инстиктивно за пистолета.Добре,че го сдадох при пенсионирането си,че щях да дупча телевизора до свършване на патроните в трите ми пълнителя.

    Коментиран от #38

    18:24 18.04.2026

  • 22 Много лошо поличба

    6 2 Отговор
    от появата на този човек напоследък. Спомняте ли си репортажите на Дарик по време на " революцията" и информацията за кръв по паважа.Искало му се като в Унгария.Да върви по.....

    18:27 18.04.2026

  • 23 Баш Майстора

    6 2 Отговор
    Доста противно човече

    18:39 18.04.2026

  • 24 Мазен охранен грантояд

    4 2 Отговор
    е този

    18:42 18.04.2026

  • 25 Файърфлай

    5 2 Отговор
    Абе нали е ден за размисъл.Защо в това предаване бяха поканени тоя,Гергана Паси,професорът Павлов.Меко казано тенденциозно.Но безполезно.Майданаджиите да се стягат.

    Коментиран от #36

    19:00 18.04.2026

  • 26 без име

    3 3 Отговор
    противна физиономия, и гласа му е един такъв, като за ОФАНЗИВА и безинтересния водещ....

    19:14 18.04.2026

  • 27 идиоти вън

    3 2 Отговор
    Еми намразихме ви бе к о п е л д а ц и !!!

    20:40 18.04.2026

  • 28 !!!?

    3 0 Отговор
    Очакваме най-голямият Мамник да "спечели" изборите !
    Олигархията - децата и внуците бившите "активни" борци му финансират кампанията !!!?

    Коментиран от #30, #33

    21:05 18.04.2026

  • 29 Вината е във вас!

    2 0 Отговор
    Прекалихте с манипулацията на фактите, а анализите ви излязоха грешни!

    23:45 18.04.2026

  • 30 Анализирай това!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    Който търси, намира.
    Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.
    На зла круша - зъл прът.
    Дърво, което народът проклина, ще изсъхне.
    Малките ветрове, събрани заедно, образуват тайфун.

    23:57 18.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да няма

    0 0 Отговор
    Герб абривеатурат е това е философия в правилната посока

    07:45 19.04.2026

  • 33 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    Човек тия от герб освен крадливи па и прости (умен човек не краде запомни това.

    07:49 19.04.2026

  • 34 След като !

    1 0 Отговор
    След като !

    Оцениш !

    Фактите !

    Остава !

    Емоцията !

    Да Ги Оцениш !

    09:31 19.04.2026

  • 35 Дърт пръдльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя индивид":

    По интересно е ти в какви гори тилилейски си живял,след като оставаш верен московийски папагал.неспособен да види по далече от пръстите на краката си.

    10:52 19.04.2026

  • 36 Не с натягай

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Файърфлай":

    А се стягай!!

    10:55 19.04.2026

  • 37 Пръдльооо потрупан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    И да четеш и да не четеш-все тая!

    11:25 19.04.2026

  • 38 Не лъжи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Моряка":

    За малко да го използваш върху себе си,добре,че съседите те спряха.

    11:28 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове