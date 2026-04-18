Над 100 членове на СИК в Кърджали подадоха оставки в последния момент

18 Април, 2026 18:42 2 731 36

Причината - не са знаели, че са подадени от партиите като членове на дадените комисии

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Раздаването на изборните книжа в Кърджали протича нормално и спокойно. До късно вчера са преправяни списъците с членовете на СИК, защото над 100 от тях са подали оставки, предаде БТВ.

Причината - не са знаели, че са подадени от партиите като членове на дадените комисии.

Друга част от тях са се отказали, защото не са искали да са в съседно село или град.

В Кърджали са доставени 63 500 хартиени бюлетини, имащите право на глас са 272 000.

Ще има 498 секции, 40 подвижни и четири в болници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с рикията

    71 2 Отговор
    Кой знае по колко са им платили за да саботират изборите.

    Коментиран от #16

    18:43 18.04.2026

  • 2 Шиши съм

    45 3 Отговор
    Вече ви казах, че пак ще ви оправя през схемата Гунди в последните секунди, хихихи!

    18:43 18.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    43 3 Отговор
    ДПС плаща по 300 евро на човек в комисиите.

    Коментиран от #7, #29

    18:45 18.04.2026

  • 4 то същото се разбира навсякъде в бг

    44 2 Отговор
    До късно вчера са преправяни списъците
    кои партии да спечелят най много гласове
    и излезе тиквените пак водят

    18:46 18.04.2026

  • 5 авантгард

    54 0 Отговор
    То да е само там... но уви и в други райони се оттеглят стотици, не по два три, стотици.
    Честни избори през крив макарон ще има пак.
    Смешки продажни.

    18:46 18.04.2026

  • 6 Горски

    28 14 Отговор
    Защо в склада с машините няма камери? ГЕРБ предлагат да се сложат лепенки на машините. Би било добре тези лепенки ДА СА РАЗПИСАНИ с три подписа на членове на ЦИК, излъчени от различни партии. Иначе са просто хвърчащи лепенки. Днес ги залепяш, утре ги отлепяш, свършваш нещо и пак ги залепяш. Така се прави пломбиране (запечатване), когато искаш да осигуриш недостъпност за злоупотреби. Това са изборите, за които Кирил Петков каза в онзи запис, че са направили АЛА-БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА. И през цялото това време машините са собственост на „Сиела Норма“, частна фирма, която РЕШАВА КАК ДА СЪХРАНЯВА и ПРОФИЛАКТИРА МАШИНИТЕ, тоест решава кой ще управлява България. При 100% машинно гласуване „Сиела Норма“ ще решава резултатите. Глупаво е някои партии да си мислят, че машините работят за тях.

    Коментиран от #12

    18:47 18.04.2026

  • 7 Не разбрахме

    25 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тия 300 левро да саботират ли ги плаща?

    18:49 18.04.2026

  • 8 Джо

    35 1 Отговор
    Саботаж на изборите! Това е новата схема. А тая никаквица да не би да не знаеше предварително? Нищо,ще се редим на опашки,но ако добарам някой такъв саботьор ...ще чаака дълго да види слънце!!

    18:49 18.04.2026

  • 9 Утре е Видов ден

    56 10 Отговор
    Да изметем мафиотската сглобка, която ни натресе еврото!

    1 евро = 1 връзка зелен лук!

    Коментиран от #10

    18:49 18.04.2026

  • 10 ИНО ВРЕМЕ СЕ КАЗВАШЕ

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от "Утре е Видов ден":

    КОЙТО ГЛЕДА МАРУЛИ БЪРЗУ СИ КУПУВА ЖИГУЛИ.......ТВА ВАЖЕШЕ И ЗА ЗЕЛЕНИЯ ЛУК ЦЕЕЕЕЛИ МАЗЕТА СЕ НАРЕЖДАХА С БУРКАНИ ПЪЛНИ С ВОДА И ГЛАВИ СТАР ЛУК КОЙТО ПУСКАШЕ ЗЕЛЕНО .СЯ КЪТ ВА МЪРЗИ И ДЕСТИНАЦИЯТА ВИ Е ККОФЛЕНД......КЕНЕФ И ОБРАТНО ...ТЪЙ ША Е...

    18:53 18.04.2026

  • 11 Ти да видиш Педроханска сглобка!

    27 8 Отговор
    "В Кърджали са доставени 63 500 хартиени бюлетини, имащите право на глас са 272 000."

    И Ко праим ако 272000 поискат да гласуват с хартиени бюлетини!?!

    Коментиран от #18

    18:54 18.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гумичка за триене

    14 3 Отговор
    Малко май не достигат хартиените бюлетини???? 63к при имащи право на глас близо 300к? Ми не излиза математиката? Шапкарска му работа братче кво да ги правиш! Днеска няма ли да има специално обръщение от пудела да помаха с опашката пак?

    19:04 18.04.2026

  • 15 ООрана държава

    24 2 Отговор
    Цялото мвр да е в кърджали цял ден и да следи какво пишат и броят лилавите

    19:05 18.04.2026

  • 16 Иванов

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с рикията":

    Помаците саботират изборите те са като овце гласуват под строи носа много злопаметни и отмастителни

    Коментиран от #30

    19:09 18.04.2026

  • 17 Свинчетата

    18 1 Отговор
    се опитват да саботират! Там са домуси!

    19:23 18.04.2026

  • 18 Кокоран съм

    20 8 Отговор

    До коментар #11 от "Ти да видиш Педроханска сглобка!":

    Не може всички на хартия! Трябва и ние да спечелим поне 10% през мадуровките.

    Гласуваш на нашите мадуровски компютри, получаваш бележка, че си отчетен за който трябва, но в паметта и накрая за протокола софтуерът на Божо некъпания отчита гласовете само за нашата секта, хихихи!

    19:24 18.04.2026

  • 19 Ето

    17 1 Отговор
    ви , и там заговор. ! Тия всички продажни безродници , продукти за продан , трябва НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ ! Това си е чиста гавра с народ и държава !

    Коментиран от #23, #32

    19:27 18.04.2026

  • 20 Заподозрени Бойко и Пеевски

    24 2 Отговор
    Шайката геп на разбойко Борисов и на магнитния свинчок бойкотират изборите.какво може да очаквате от мафията га губи изборите?

    19:27 18.04.2026

  • 21 ФАКТ

    21 0 Отговор
    ТОВА Е САБОТАЖ НА ДЕБЕЛОТО "Д"! ВСИЧКО Е ОРГАНИЗИРАНО И ПЛАТЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО И ОТ КОСМОСА СЕ ВИЖДА!
    ПРОКУРАТУРАТА КЪДЕ Е?
    ПАРДОН, ЗАБРАВИХ, ЧЕ ПРОКУРАТУРАТА Е ЧАСТНА НА ДЕБЕЛОТО "Д"! ЗАТОВА УТРЕ ДА ПОКАЖЕМ, ЧЕ СМЕ ПО-УМНИ ОТ УНГАРЦИТЕ!

    19:41 18.04.2026

  • 22 Покажете

    12 0 Отговор
    "героите" , де !

    19:43 18.04.2026

  • 23 ФАКТ

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ето":

    ДНЕС ИМАШЕ СТАТИЯ СРЕЩУ РАДЕВ В ТАЗИ МЕДИЯ, НИЩО ЧЕ Е ДЕН НА РАЗМИСЪЛ И Е ПРОТИВОЗАКОННО! СТАТИЯТА Е: След изборите: затегнете коланите, влизаме в тъмен тунел. СТАТИЯТА Е ВЪВ МНЕНИЯ.

    Коментиран от #27, #34

    19:48 18.04.2026

  • 24 нннн

    14 0 Отговор
    Шиши ги е уволнил и е назначил подходящи хора. МВР, Служби, прокуратура си чоплят носа и гледат тавана.

    19:48 18.04.2026

  • 25 Мръсния Шопар,

    17 0 Отговор
    почва да се изявява.До кога ще го търпим е въпроса.

    Коментиран от #26

    19:55 18.04.2026

  • 26 ФАКТ

    23 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мръсния Шопар,":

    АКО СМЕ НАРОД УТРЕ МОЖЕМ НА ТАКИВА ДА ИМ ПОКАЖЕМ ВРАТАТА И МЕТЛАТА!
    БЪЛГАРИ, ИЗЛЕЗТЕ УТРЕ ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА МИРОЛЮБЦИТЕ!

    19:59 18.04.2026

  • 27 Е то тоя продънен сайт

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    обслужва биртанското посолство, дойче зеле и педроханците. Ти какво очакваш, да спазват поне минимална етика и закони ли?

    20:04 18.04.2026

  • 28 Герп боклуци

    8 1 Отговор
    Ще има алабала с членовете

    20:15 18.04.2026

  • 29 ГАДНО!

    0 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Борисов и Радев саботират изборите! Членовете им в СИК, масово напускат в последният момент!

    20:16 18.04.2026

  • 30 Брех

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иванов":

    Въх! Викаш-там българи няма само помаци и турци а дано да те чул този горе

    21:02 18.04.2026

  • 31 Избиратели от Своге, Церово, Бов и Лакат

    1 8 Отговор
    Гласувайте за ГЮРО! Утре!

    21:05 18.04.2026

  • 32 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ето":

    На тяхно място задължително да се назначат представители на други партии .

    21:21 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Питане

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    Интересно... Дали след изборите ще се провикнеш някъде от тъмният тунел, с руски акцент - "Товариш Бо.таш мы
    с вами !"

    22:04 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Даката

    0 0 Отговор
    Ало, СИК нали трябваше да са честни изборите, защо не са отпечатани реален брой бюлетини?

    10:20 19.04.2026

