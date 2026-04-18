Над 100 членове на СИК в Кърджали подадоха оставки в последния момент

Раздаването на изборните книжа в Кърджали протича нормално и спокойно. До късно вчера са преправяни списъците с членовете на СИК, защото над 100 от тях са подали оставки, предаде БТВ.

Причината - не са знаели, че са подадени от партиите като членове на дадените комисии.

Друга част от тях са се отказали, защото не са искали да са в съседно село или град.

В Кърджали са доставени 63 500 хартиени бюлетини, имащите право на глас са 272 000.

Ще има 498 секции, 40 подвижни и четири в болници.