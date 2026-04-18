Левон Хампарцумян: 120-130 долара за барел е предвестник на буря

Достигането на цена до 120-130 долара за барел петрол е предизвестие за буря, смрачаване, но не е истинската буря, която може и да не дойде. Защото по време на големия петролен шок през 1973 година цените скачат с 300-400 процента. Това заяви в предаването „Офанзива“ по Нова нюз председателят на Български форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян, коментирайки поскъпването на петрола в световен мащаб на фона на войната в Персийския залив и блокирания Ормузки проток.

По думите му все още сме в ситуация на несигурност, се случват процеси, които трудно могат да се предвидят.

"Основното, което може да се каже, е, че не знаем в какво настроение ще се събуди например Доналд Тръмп и дали ще реши да каже нещо, на кого ще го каже и как ще го каже. Затова до голяма степен пазарите започват все по-вяло да реагират на неговите изказвания", подчерта той.

Но беше категоричен, че въпреки това има сериозен шок, който се отразява на цялата световна икономика. Защото днес, за разлика от 1973 г., сме много по-свързани и значително по-глобализирани.

"Разбира се, тенденциите за скъсяване на веригите за производство и доставка и тяхното регионализиране са важни – както с тази криза, така и без нея. Ако го пренесем към нашата реалност, въпросът е какво ще бъде мястото на България като индустриална и производствена сила в новите европейски вериги за производство и доставка. Това е ключов въпрос, който се решава именно в момента", изтъкна той.

Хампарцумян обясни, че всички индустриални държави разполагат със запаси, но те могат да стигнат за месец, два или три - не повече, защото изискват съхранение. Изразходването на резервите, ако има ясна перспектива за продължителността на кризата, би облекчило ситуацията, докато бъдат организирани нови доставки.

"Проблемът е, че част от инсталациите за добив и производство са спрени. Това са сложни технологични системи, които не се включват и изключват с едно копче. Възстановяването на нормалния темп на добив и преработка може да отнеме дълго време. Тоест, дори при бързо политическо решение и край на войната, можем да очакваме месеци на волатилни и турбулентни цени, които ще окажат влияние върху икономиките. И това се случва паралелно с други важни проблеми, които също трябва да бъдат решавани", заяви той.