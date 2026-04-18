Левон Хампарцумян: 120-130 долара за барел е предвестник на буря

18 Април, 2026 19:30 2 318 39

Основното, което може да се каже, е, че не знаем в какво настроение ще се събуди например Доналд Тръмп и дали ще реши да каже нещо, на кого ще го каже и как ще го каже

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Достигането на цена до 120-130 долара за барел петрол е предизвестие за буря, смрачаване, но не е истинската буря, която може и да не дойде. Защото по време на големия петролен шок през 1973 година цените скачат с 300-400 процента. Това заяви в предаването „Офанзива“ по Нова нюз председателят на Български форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян, коментирайки поскъпването на петрола в световен мащаб на фона на войната в Персийския залив и блокирания Ормузки проток.

По думите му все още сме в ситуация на несигурност, се случват процеси, които трудно могат да се предвидят.

"Основното, което може да се каже, е, че не знаем в какво настроение ще се събуди например Доналд Тръмп и дали ще реши да каже нещо, на кого ще го каже и как ще го каже. Затова до голяма степен пазарите започват все по-вяло да реагират на неговите изказвания", подчерта той.

Но беше категоричен, че въпреки това има сериозен шок, който се отразява на цялата световна икономика. Защото днес, за разлика от 1973 г., сме много по-свързани и значително по-глобализирани.

"Разбира се, тенденциите за скъсяване на веригите за производство и доставка и тяхното регионализиране са важни – както с тази криза, така и без нея. Ако го пренесем към нашата реалност, въпросът е какво ще бъде мястото на България като индустриална и производствена сила в новите европейски вериги за производство и доставка. Това е ключов въпрос, който се решава именно в момента", изтъкна той.

Хампарцумян обясни, че всички индустриални държави разполагат със запаси, но те могат да стигнат за месец, два или три - не повече, защото изискват съхранение. Изразходването на резервите, ако има ясна перспектива за продължителността на кризата, би облекчило ситуацията, докато бъдат организирани нови доставки.

"Проблемът е, че част от инсталациите за добив и производство са спрени. Това са сложни технологични системи, които не се включват и изключват с едно копче. Възстановяването на нормалния темп на добив и преработка може да отнеме дълго време. Тоест, дори при бързо политическо решение и край на войната, можем да очакваме месеци на волатилни и турбулентни цени, които ще окажат влияние върху икономиките. И това се случва паралелно с други важни проблеми, които също трябва да бъдат решавани", заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогноза за дъжд

    66 5 Отговор
    Отиде си достойният Минчо Празников и сега мястото му се опитват да заемат всякакви смешници.

    19:32 18.04.2026

  • 2 Левончо -

    66 4 Отговор
    по-гнусен шопар и от Шиши!

    Приватизацията на едноклетъчните седесари ни го натресе.

    19:33 18.04.2026

  • 3 Херодот

    29 5 Отговор
    Лошото е, че сега цената е 80 долара за барел. Това предвестник на какво е?!?

    Коментиран от #36

    19:36 18.04.2026

  • 4 Сатана Z

    39 2 Отговор
    През 2022 беше същото с цените на горивата ,даже в момента са по-ниски от тогавашния пик и кво?Нищо.Но за България е присъда с инфлацията,която докара еврото след себе си.

    19:39 18.04.2026

  • 5 Васил

    48 3 Отговор
    Кога и този стана експерт по изкопаемите горива не стига че и финанси е доста слаб а сега дава мнение.

    19:39 18.04.2026

  • 6 Пърпърцуган

    38 2 Отговор
    меришещ на почва пак излезна от ковчега да плямпа.Да каже нещо за химията от 3-ти клас.

    19:40 18.04.2026

  • 7 Носи

    31 2 Отговор
    си каскета и кармата ! И фалшивата усмивка ! Другото е за компетентните !

    19:42 18.04.2026

  • 8 Другарю Хампи,

    29 2 Отговор
    През 2009 г. година барелът беше 150 долара и нищо не пропадна. Трябва да бъдете съден за дезинформация и всяване на паника!

    19:55 18.04.2026

  • 9 Гербаджииски измамник

    32 2 Отговор
    Къш.

    19:55 18.04.2026

  • 10 Грозен дебел

    31 2 Отговор
    И нагъл
    Платен

    19:57 18.04.2026

  • 11 инфлационен калкулатор

    21 1 Отговор
    Около 100 долара е около 2013 година, равни сега на 140 долара. Но сега може и без гориво.

    20:00 18.04.2026

  • 12 Дън Бай

    28 2 Отговор
    Пръдлив крадец

    20:00 18.04.2026

  • 13 Емигрант

    16 1 Отговор
    Този не беше се изтъпанил да плаши и този се появи ? Цената на барел суров петрол пада, този излиза и визира цифри 120-130 долара на барел ? Кой го прати преди изборите да плаши суверена, МВР трябва да се задейства и такива изявени манипулатори трябва да бъдат задържани, ако има имунитет веднага да му го свалят, това е АГИТАЦИЯ ПРЕДИ ИЗБОРИ БЕ, НЕ СХВАЩАТЕ ЛИ БРЕ МИСИРКИ И ВАС ТРЯБВА ДА АРЕСТУВАТ ЧЕ ПЪХАТЕ МИКРОФОНИТЕ В УСТАТА НА ТАКИВА ДАЛАВЕРАДЖИИ КАТО ТОЗИ ХИМИК ! Не може този да занимава в този момент народа с политика на всичко отгоре и плашеща, изглежда Тиквата му е "подпрял" банковата сметка с пачка от чекмеджето ?

    20:14 18.04.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    21 0 Отговор
    Някой да застреля грозния арменски кърлеж и крадец

    Коментиран от #25

    20:16 18.04.2026

  • 15 осраински

    20 0 Отговор
    БОКЛУ......к

    20:18 18.04.2026

  • 16 Яшар

    18 0 Отговор
    Абе лошо че е предвестник за буря и лишения за нас 70-80 от хората ,ние плащаме масрафа а вие анализирате

    20:24 18.04.2026

  • 17 Цвете

    9 2 Отговор
    ТОВА СЕ Е СЛУЧИЛО ПРЕДИ 53 ГОДИНИ И ОТНОВО ЛИ СВЕТА ТРЯБВА ДА СТРАДА ЗАРАДИ АТОВЕТЕ ? ДАНО ИМА СПОКОЕН СЪН АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ. 😙

    20:27 18.04.2026

  • 18 Неспира те

    17 0 Отговор
    Да дразните хората с тоя измамник .

    20:27 18.04.2026

  • 19 Цвете

    7 1 Отговор
  • 20 чичо

    14 0 Отговор
    В момента цената играе 90-92$ за барел. Що всявате паника.

    20:28 18.04.2026

  • 21 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Че ,то арменците и въздуха са измислили. Отивай да си почиваш вече бре! Цял живот те гледам. 😡

    20:32 18.04.2026

  • 22 Дръта чанта

    8 0 Отговор
    Кво стана ве професоре нали нямаше да се вдигат цените заради еврото

    20:33 18.04.2026

  • 23 9ти септември

    12 0 Отговор
    Този е за Беляне

    20:33 18.04.2026

  • 24 Тиква

    13 0 Отговор
    Тоя най много крещеше за евро,как хубаво ще бъде,нищо няма да се промени,бла бла бла.патазити и предстели.

    20:37 18.04.2026

  • 25 Тиква

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Махни окрапарцал, будала окрабандеривска.

    20:38 18.04.2026

  • 26 Айсе

    8 0 Отговор
    Отивай да плюскаш омари по папийонка ве, медузо!

    20:41 18.04.2026

  • 27 осраински

    9 0 Отговор
    Който покани тоя полу Чо.ек да ръси акъл БЯЛ ДЕН ДА НЕ ВИДИ

    20:41 18.04.2026

  • 28 Сила

    6 2 Отговор
    Прилича на бай ви Тошо ....ето , върна се бащицата ви братя българи !!!

    Коментиран от #30, #33

    20:42 18.04.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    От този няма отърване. Дори да пукне ще ни досажда от онзи свят.

    20:44 18.04.2026

  • 30 осраински

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сила":

    ПЕ.Ал

    Коментиран от #31

    20:44 18.04.2026

  • 31 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "осраински":

    Ти сииии самооооо цвят лилав , лилав си ....но не си люляк !!!

    20:52 18.04.2026

  • 32 сноу

    4 0 Отговор
    Хм-м..къде го барнахте фръцко бе...той се дегизирва по много сложна програма но най се барва пред нова че там се подмокрят само от гласа му...

    21:08 18.04.2026

  • 33 Разкарай се

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Сила":

    Ве мухал

    Коментиран от #34

    21:16 18.04.2026

  • 34 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Разкарай се":

    Лилаво момченце , кафяво 💩....

    21:41 18.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Херодот":

    споко бе кат се качи на магистралата със 150$ ще видите

    21:58 18.04.2026

  • 37 ТОЯ ЕРМЕНСКИ БОКЛУК

    4 0 Отговор
    ОЩЕ ЛИ Е ЖИВ ДА ГЕ !

    22:20 18.04.2026

  • 38 хитлер

    5 0 Отговор
    Стига тормоз с муцуната на този миризлив арменец -химик който дава съвети на икономисти.

    22:30 18.04.2026

  • 39 681

    1 0 Отговор
    Абе уж има поговорка "Арменеца е далеч от мотика и политика", явно този има нещо еврейско...

    13:59 19.04.2026

