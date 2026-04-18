Тагарев: Ще има нов кръг от преговори между Иран и САЩ

Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но с възможности за дипломатически пробив. В предаването „Офанзива“ по Нова нюз бившият министър на отбраната Тодор Тагарев изрази умерен оптимизъм за развитието на конфликта, като спомена за нов кръг от преговори между САЩ и Иран.
Според него има над 50% шанс да се постигне споразумение. Тагарев коментира, че се търси трайно решение за иранската ядрена програма, което включва три ключови въпроса: временното ѝ ограничаване, допускането на международни инспекции и съдбата на вече обогатения уран.
„По първия и по третия въпрос има сигнали от страна на Иран, че е готов“, посочи Тагарев, като уточни, че основният проблем остава уранът, обогатен до високи нива.
„Това е материал, от който сравнително бързо може да се създаде ядрено оръжие“, добави той.
“Военният потенциал на Иран е значително отслабен, но не е напълно неутрализиран. Остава една част, която все още може да нанася удари. По-голямата цел обаче е икономически натиск, който да доведе до промяна в поведението на Техеран”, смята Тагарев и подчерта, че сегашната ситуация не е изгодна за никого, особено на фона на колебанията в цените на петрола.
Тагарев изключи възможността за мащабна сухопътна операция срещу Иран. Според него при евентуални действия те биха били ограничени и с конкретни цели, без стремеж към овладяване на територии, тъй като това би било рисковано.
Бившият министър коментира и войната в Украйна, като подчерта нуждата от продължаваща европейска финансова подкрепа: „Украйна има нужда от такава помощ. От технологична гледна точка това е съвсем различна война с други средства и тактики.”
1 Без акъл къде
Цирк
20:01 18.04.2026
2 ефрейтор
20:02 18.04.2026
3 Дън Бай
20:03 18.04.2026
4 Гост
20:04 18.04.2026
5 Ами
Да качва влака и да заминава.
20:04 18.04.2026
6 Верно ли?
20:06 18.04.2026
7 Последния Софиянец
20:07 18.04.2026
8 таз талига що я кордисвате
20:11 18.04.2026
9 Зеления път
20:12 18.04.2026
10 Тошо ненормалния урко фашист
20:13 18.04.2026
11 Где е расло, где е пасло
20:14 18.04.2026
12 кой го интересува мнението на
20:14 18.04.2026
13 Джихади Йово
20:17 18.04.2026
14 Марко
20:17 18.04.2026
15 килограма
20:19 18.04.2026
16 Гост
20:19 18.04.2026
17 Гориил
20:20 18.04.2026
18 Тагаренко
20:21 18.04.2026
19 ШЕФА
20:24 18.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Русия
20:26 18.04.2026
22 На новия кръг
20:30 18.04.2026
23 МхтоМхто
20:40 18.04.2026
24 оня с коня
20:41 18.04.2026
25 Гориил
20:43 18.04.2026
26 ?????
Що пак ни го причинявате брата на свестния(надявам се все още) човек Вальо.
Кво ново може да каже освен да повтаря заглавията от медиите?
20:51 18.04.2026
27 Иван
20:54 18.04.2026
28 ХърбеЛ на щърбеЛ
20:57 18.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Всеки кръг преговори е предпоследен
На американските и европейските служби
21:13 18.04.2026
31 Горски
21:31 18.04.2026
32 Магарев
21:47 18.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 колкото и каквито
22:07 18.04.2026
35 стига с тоя боклук
22:10 18.04.2026
36 хитлер
22:11 18.04.2026
37 ТАГАРЕВ Е ФАШИСТ
23:04 18.04.2026
38 И други
Коментиран от #39, #42
23:05 18.04.2026
39 Читател
До коментар #38 от "И други":Този по долу изброените а има и още много няма да видят Бога по ред причини но иначе те разбрах
23:13 18.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 МВР готви нова наредба: Полицаи и
23:23 18.04.2026
42 ЧУЛ ТЕ ГОСПОД
До коментар #38 от "И други":ЧУЛ ТЕ ГОСПОД !
23:25 18.04.2026
43 Червената Пасмина
Значи всичко е Окей.
01:20 19.04.2026
44 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО
ГДЕ ОРБАН?
УКРАЙНА НАПАДНА ЛИ
ВЕЧЕ УНГАРИЯ
ЧЕ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
ВСЕ ТОВА ПОВТАРЯШЕ
КРЕМЪЛСКИЯ НАТЕГАЧ.
01:23 19.04.2026
45 Порински
01:54 19.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 М даааа
16:52 19.04.2026