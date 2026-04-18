Новини
България »
Тагарев: Ще има нов кръг от преговори между Иран и САЩ

18 Април, 2026 20:00 1 352 47

  • тодор тагарев-
  • преговори-
  • иран-
  • сащ

Според него има над 50% шанс да се постигне споразумение

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но с възможности за дипломатически пробив. В предаването „Офанзива“ по Нова нюз бившият министър на отбраната Тодор Тагарев изрази умерен оптимизъм за развитието на конфликта, като спомена за нов кръг от преговори между САЩ и Иран.

Според него има над 50% шанс да се постигне споразумение. Тагарев коментира, че се търси трайно решение за иранската ядрена програма, което включва три ключови въпроса: временното ѝ ограничаване, допускането на международни инспекции и съдбата на вече обогатения уран.

„По първия и по третия въпрос има сигнали от страна на Иран, че е готов“, посочи Тагарев, като уточни, че основният проблем остава уранът, обогатен до високи нива.

„Това е материал, от който сравнително бързо може да се създаде ядрено оръжие“, добави той.

“Военният потенциал на Иран е значително отслабен, но не е напълно неутрализиран. Остава една част, която все още може да нанася удари. По-голямата цел обаче е икономически натиск, който да доведе до промяна в поведението на Техеран”, смята Тагарев и подчерта, че сегашната ситуация не е изгодна за никого, особено на фона на колебанията в цените на петрола.

Тагарев изключи възможността за мащабна сухопътна операция срещу Иран. Според него при евентуални действия те биха били ограничени и с конкретни цели, без стремеж към овладяване на територии, тъй като това би било рисковано.

Бившият министър коментира и войната в Украйна, като подчерта нуждата от продължаваща европейска финансова подкрепа: „Украйна има нужда от такава помощ. От технологична гледна точка това е съвсем различна война с други средства и тактики.”


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без акъл къде

    63 6 Отговор
    дава акъл
    Цирк

    20:01 18.04.2026

  • 2 ефрейтор

    6 71 Отговор
    Чест и почитания, г-н Тагарев!

    20:02 18.04.2026

  • 3 Дън Бай

    67 3 Отговор
    Ходом-марш на фронта в Украйна!

    20:03 18.04.2026

  • 4 Гост

    59 3 Отговор
    Сигурно, щом тоя казва! Нали им води записките, прави кафе и налива вода! Всичко знае този Господин! Само едно не знае, че слугите пръви ги гонят...

    20:04 18.04.2026

  • 5 Ами

    55 3 Отговор
    Тоя защо не е вече в окраина.
    Да качва влака и да заминава.

    20:04 18.04.2026

  • 6 Верно ли?

    38 2 Отговор
    Някакъв специален канал за "наши кучета" ли има, че този се изказва, сякаш не се осведомява от интернет?

    20:06 18.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Щом е казал Тагарев ще има.

    20:07 18.04.2026

  • 8 таз талига що я кордисвате

    32 2 Отговор
    кой го пита тоз връмвар от епопея на забравите неудачници кой номер гащи носи

    20:11 18.04.2026

  • 9 Зеления път

    40 1 Отговор
    Тагаренко, гледай си украинските господари, подлоги и не се (из)явявай пред българите.

    20:12 18.04.2026

  • 10 Тошо ненормалния урко фашист

    36 1 Отговор
    Думата на един позор не струва нищо

    20:13 18.04.2026

  • 11 Где е расло, где е пасло

    21 2 Отговор
    Тоя московски възпитание е голям мозък и още по голям стратег !

    20:14 18.04.2026

  • 12 кой го интересува мнението на

    35 2 Отговор
    тоя паун.

    20:14 18.04.2026

  • 13 Джихади Йово

    22 2 Отговор
    А ти кой беше??

    20:17 18.04.2026

  • 14 Марко

    33 2 Отговор
    АБЕ от кога взе да дава МНЕНИЯ една МАРИОНЕТКА.

    20:17 18.04.2026

  • 15 килограма

    27 1 Отговор
    Този в Киев да не е учил и за врачка?

    20:19 18.04.2026

  • 16 Гост

    28 2 Отговор
    Добре, че е Тагаренко да ни информира, че ще има нов кръг преговори. От САЩ специално са му обещали!

    20:19 18.04.2026

  • 17 Гориил

    15 1 Отговор
    В света има мощни и влиятелни сили, които не са заинтересовани от бързо разрешаване на кризата в Близкия изток.

    20:20 18.04.2026

  • 18 Тагаренко

    8 1 Отговор
    Има 50 процента шанс, с ДДС и комисионна.

    20:21 18.04.2026

  • 19 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Добре че е Тъпан.рев да ни отвори очите че ще има още преговори,иначе ние как ще се сетим хахахахаахааааа

    20:24 18.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Русия

    19 1 Отговор
    Тагарев,Зъби Зъбев те чака в Ада.Побързай.

    20:26 18.04.2026

  • 22 На новия кръг

    6 1 Отговор
    от преговори страните ще изпращат посланията си до другата страна с ракети. Ракетни преговори.

    20:30 18.04.2026

  • 23 МхтоМхто

    13 2 Отговор
    Има над 50% шанс тоя като го видя на улицата да му ударя един шамар. Той си знае за какво.

    20:40 18.04.2026

  • 24 оня с коня

    3 16 Отговор
    Доказано от практиката е че колкото една русофилска Тиква е по-куха,толкова за по-умна от другите се смята.Междувременно една от баналните им изцепки е да пращат на Фронта всеки Евро-атлантик независимо от пол и възраст за да защитава Украйна,като и през ум не им минава да дадат личен пример ида отидат да се сражяват за Русия.А Защо така бе Чожум - не е ли по-лесно и безопасно да изпращаме пари и Оръжие на Украинците вместо Ние да застанем под руските Снаряди и ракети?Ами това и правим,за което и Украинците са ни благодарни!А Вие да сте събрали "некой Лев" и да сте го предоставили на Русия?Нейсе - народът отдавна ви е разбрал що за дефектнаруска стока сте и ви е отредил място на политическото бунище- ще го видите утре на Изборите.

    20:41 18.04.2026

  • 25 Гориил

    10 1 Отговор
    Тези, които искат да го направят бързо, най-вероятно грешат.Всичко ще се случи много по-бавно, отколкото бихте искали. Американците биха могли спокойно да хвърлят лиценза за петрол в кошчето. Могъщи и влиятелни сили по света не признават никакви американски лицензи и не искат да чуят за ценови тавани.

    20:43 18.04.2026

  • 26 ?????

    7 1 Отговор
    Уф.
    Що пак ни го причинявате брата на свестния(надявам се все още) човек Вальо.
    Кво ново може да каже освен да повтаря заглавията от медиите?

    20:51 18.04.2026

  • 27 Иван

    18 2 Отговор
    Тая украйска партенка ли е най компетентния та ще дава оценка. Я марш национален предател и търгаш. Най противния човек който познавам. Подари цялото ни оборудване на господаря му наркоман. Уран ще диктува условията и краваря ще слуша, преключих евролибераските ви номера

    20:54 18.04.2026

  • 28 ХърбеЛ на щърбеЛ

    8 1 Отговор
    Един соросоиди либераст коментира действията на един старозаветен ционистки фанатик - хърбел на щърбел.

    20:57 18.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Всеки кръг преговори е предпоследен

    2 2 Отговор
    Иран иска да ги има на записи по харддисковете
    На американските и европейските служби

    21:13 18.04.2026

  • 31 Горски

    7 1 Отговор
    Ако фашистите от Америчка се разкарат от Европа ше стане много по спокойно. Фашистките окупатори седят в Европа още от 1945 след като сглобиха с евреите ВСВ това беше и целта на Световната война да се настанят трайно в Европа и Азия. Никой не жали за цонстките окупатори от САЩ само петоколонниците шпиони от НПО които се изхранват с предаделство. Много приказни, но е спестена истината, че за американците от сащ всички партньори са парцали - служат за замитане на следите, а когато станат ненужни, биват изхвърлени. Вън на американските терористи от България! Ако САЩ напуснат НАТО: Най-голямата опасност е че ЕвроУрсулите - военолюбци остават. Путин никога не е имал намерение да напада Европа, достатъчно проблеми си навлече с Украйна. Спрете с тази дезинформация и пропаганда! Нали се говори за обща европейска отбрана, ами без САЩ Нато + Украйна ще е това. По-големият проблем са петрола и газа, тъй че наблягайте на АЕЦ!

    21:31 18.04.2026

  • 32 Магарев

    4 0 Отговор
    Стягам багажа, и дим да ме няма

    21:47 18.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 колкото и каквито

    3 0 Отговор
    преговори да има, няма да постигнат единодушие по основния въпрос - за предаване ядрените запаси и ликвидиране на ядрената програма на Иран,така се май само ще си чешат езиците,докато животът в Европа замира без горива

    22:07 18.04.2026

  • 35 стига с тоя боклук

    6 1 Отговор
    аве ей тагаренко гледай си любимата украйна за която така и не замина да се биеш а уж толкова много я обичаш..! и не се меси в неща от които не разбираш не си показяай отвратителната муцуна по медиите че цяла българия те мрази!!!

    22:10 18.04.2026

  • 36 хитлер

    8 0 Отговор
    мръсен долен укропарцал.

    22:11 18.04.2026

  • 37 ТАГАРЕВ Е ФАШИСТ

    5 1 Отговор
    Херберт фон Караян, който е бил член на Националсоциалистическата партия както в Австрия, така и в Германия, се прославя като един от най-добрите диригенти в света. ТАГАРЕВ МОЖЕ ДА СТАНЕ ВИДЕН ДИРИГЕНТ ПРИ БАЙ СТАВРИ !

    23:04 18.04.2026

  • 38 И други

    8 1 Отговор
    На тоя боклук, какво му е, че Господ не го прибира, Ленче кремче, Соломон Паси, Иван Костов, Борисов и т.н.

    Коментиран от #39, #42

    23:05 18.04.2026

  • 39 Читател

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "И други":

    Този по долу изброените а има и още много няма да видят Бога по ред причини но иначе те разбрах

    23:13 18.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 МВР готви нова наредба: Полицаи и

    4 0 Отговор
    служители ще се тестват масово за дрога ! ВОЕННИТЕ И ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЕСТВАТ ОСОБЕНО ТАГАРЕВ

    23:23 18.04.2026

  • 42 ЧУЛ ТЕ ГОСПОД

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "И други":

    ЧУЛ ТЕ ГОСПОД !

    23:25 18.04.2026

  • 43 Червената Пасмина

    0 1 Отговор
    Пак изтрещя

    Значи всичко е Окей.

    01:20 19.04.2026

  • 44 УНГАРСКИЯ ЦОМЧО

    1 3 Отговор
    Аз пък се чудя

    ГДЕ ОРБАН?

    УКРАЙНА НАПАДНА ЛИ
    ВЕЧЕ УНГАРИЯ

    ЧЕ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

    ВСЕ ТОВА ПОВТАРЯШЕ

    КРЕМЪЛСКИЯ НАТЕГАЧ.

    01:23 19.04.2026

  • 45 Порински

    0 0 Отговор
    Извънземните обадиха ли ти се за рождения ден ???

    01:54 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 М даааа

    0 0 Отговор
    И ти ще анализираш и превеждаш (ПРОДАЖНИК) МАГАРЕНКО

    16:52 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове