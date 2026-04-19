Ахмед Доган: Нужна е по-сериозна демокрация в България

19 Април, 2026 08:25 1 875 94

Във всички случаи младите хора стават приоритет в цяла Европа, включително и в България, коментира почетният председател на АПС

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повече държавност и по-сериозна демокрация. Това заяви почетният председател на Алианса за права и свободи Ахмед Доган веднага след като гласува в 52-ро ОУ „Цанко Церковски“ в София.

Ахмед Доган - почетен председател на Алианс за права и свободи (АПС): Повече държавност и по-сериозна демокрация. Когато говорим за върховенството на закона, естествено, на първо място поставяме ефективната държавност в България. За голямо съжаление, в последните години тя е в дефицит. Във всички случаи младите хора стават приоритет в цяла Европа, включително и в България. Пожелавам на следващия парламент да създаде по-сериозни мерки за тях – особено за по-добър стандарт и по-добра ориентация на младите хора, както в професионален, така и в социален смисъл, както и в ценностен и идентичностен план. Пожелавам успех на всички."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    15 5 Отговор
    ПОНЯКОГА ТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ...

    08:31 19.04.2026

  • 4 Госあ

    42 7 Отговор
    Демокрация ли ? Е такива като тоя са рожби на демокрацията.

    08:32 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    26 9 Отговор
    Демокрацията е опиум за масите

    Коментиран от #31, #85

    08:33 19.04.2026

  • 7 Нереализиран пандизчия

    40 6 Отговор
    да ти обяснява за демокрация... това може да го видиш само в бандитска държава.

    08:33 19.04.2026

  • 8 Тома

    38 5 Отговор
    На човек вече не прилича ама пак е тръгнал да раздава порциите агент сава

    08:33 19.04.2026

  • 9 АБЕ БРАТЧЕД

    38 5 Отговор
    ТИ СИ ПРЪДНАЛ В ГАЩИТЕ ВЕЧЕ,НАЛИ РИ ВИДЯХМЕ СУЛТАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И МУРАФЕТИ. СЛОВОБЛУДНИК

    08:33 19.04.2026

  • 10 Тоя говори за

    32 6 Отговор
    Неква "демокрация"??? Вече и бездомните кучета разбраха, че демокрацията е, "я да имам и да живеем, на твой гръб"! Системата е такава, че едни успяват да използват другите и колкото се може повече ресурси и активи за себе си... Е, "повече демокрация " кво означава тогава? Да ги дооглозгате още и още нещастните хорица, за да имате още повече яхти, вили и кво още ви трябва??

    08:34 19.04.2026

  • 11 Савата

    36 4 Отговор
    е мн умен агент хидро инженер. Такава комбинация не притежава нито един пияница по света.

    08:35 19.04.2026

  • 12 Този път

    20 5 Отговор
    ще вземе на босия цървулите, щото гласове от туркия йок.

    Коментиран от #92

    08:35 19.04.2026

  • 13 Пич

    18 10 Отговор
    Каква демокрация бе ?! Урсулианизма е фашизъм!!! Ще се опитам да обясня така, че и паветниците да вдянат !!! Създават ситуация !!! Машините ще разпределят гласовете така, че Радев ще бъде първи, а ГЕРБ и ПП) ДБ ще имат достатъчно гласове да го елиминират, ако отново се коалират "с нежелание" !!! И Урсулианците ще наблюдават !!! С кой ще се коалира Радев !!! И ако се коалира с ГЕРБ, Урсула ще го приветства оцъклена от кеф, защото от ГЕРБ по големи Урсулианци няма !!! А вие си бучете и се възмущавайте...

    08:36 19.04.2026

  • 14 ПЕЕВСКИ ОТКАК ГО ЗАНУЛИ

    33 5 Отговор
    ТОЗИ ХЕПТЕН ДАДЕ ФИРА.

    Коментиран от #46

    08:36 19.04.2026

  • 15 Охобохо

    30 2 Отговор
    А защо създадахте "несериозна" демокрация доносници такива? Ааа, за да крадете предприятия и пари от Европа. Кой крал-крал, вече сме честни...

    08:37 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бфбж

    4 3 Отговор
    Днес ще има ли реки, планини, низини?

    08:38 19.04.2026

  • 18 Абсурдистан

    19 4 Отговор
    Пълен зеленчук. Говори общо неща, които могат да се отнесат за всички избори. Той продаде ДПС на Шиши!

    08:38 19.04.2026

  • 19 Митко Зъркела

    13 4 Отговор
    Да се добереш ,да си изкараш старините. Шиши нали беше феномен....

    08:39 19.04.2026

  • 20 Гост

    22 3 Отговор
    Демократично ли насилваше електората си да ти гласува?

    08:39 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бфбж

    19 4 Отговор
    Доган и демокрация? На частна фирма беше обърнал партията. Цели региони под феодализъм.

    08:40 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Желю го пусна от панделата

    17 4 Отговор
    да мърси България.
    Храни куче да те лае.
    Но за куче, кучешка cмъpт.

    Коментиран от #38

    08:41 19.04.2026

  • 26 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Съдебен спор разкри-Бай Амет чобанина гои-ба на нивата.🐇🐇🐇🌈🥳🤣👍

    08:41 19.04.2026

  • 27 Казанлъшкия

    23 5 Отговор
    Точно ти ли ни говориш за д мокрация, бе, т.рорист ут.репал деца и жена на гара Буново?

    08:43 19.04.2026

  • 28 реалист

    20 2 Отговор
    вече 36г ни лъжат,че ще има по-сериозна демокрация,а народа отива на избори и си избира посткомуняги и тарикати!

    Коментиран от #36

    08:43 19.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Отврат

    24 5 Отговор
    Мършата на ДС .

    Коментиран от #33

    08:44 19.04.2026

  • 31 Град Козлодуй

    17 3 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Наредили са на витрината едни марионетки и ти избирай, кукловода е един и същ.

    08:44 19.04.2026

  • 32 Я да каже

    16 2 Отговор
    Виждал ли е въобще онзи язовир, за който навремето прибра един куфар пари, за консултантски услуги?

    08:45 19.04.2026

  • 33 И най-вече

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Отврат":

    Ръката на султана в България.

    08:46 19.04.2026

  • 34 Един

    18 2 Отговор
    турчеещ се тотален мошеник , агент Сава ! Един позор от много подобия в държавата !

    08:46 19.04.2026

  • 35 Гост

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Веселяка":

    Заради такива, като тебе, трябва да въведем образователен ценз за гласуване.

    08:47 19.04.2026

  • 36 Госあ

    17 1 Отговор

    До коментар #28 от "реалист":

    Тия посткомуняги са капиталистите разрушили социализма. Тогава са били червени, днес са сини, тогава са били русофили, днес са русофоби, а по-назад във времето са били с турците. Ако утре дядо Иван дойде на Дунава, първи ще замесят погачите. За съжаление, това е представителната извадка на народа ни.

    08:47 19.04.2026

  • 37 Чак и атентат измисли

    12 3 Отговор
    за себе си да си придава важности.
    Да се радва, че още не са го натикали да изгние в панделата доживот.

    08:48 19.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Карлсон от покрива

    11 2 Отговор
    Когато гледаш на демокрацията като на порция...

    08:49 19.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гост

    16 3 Отговор
    Дядка, изчезвай, че ти си един от най-долните политици за всички времена

    08:51 19.04.2026

  • 42 Даниел

    15 2 Отговор
    Интересно дали я виждаше тази нужда докато си стоеше в сарайте и на росенец или я видя след като го изпъдиха като мокро коте??

    08:52 19.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Идеологът на шашмата

    12 2 Отговор
    подизпълнител и фалшивите гласове от турция.

    08:55 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сега да върне

    15 2 Отговор
    и откраднатите пари или да му ги вземат.
    Ако не, пак в панделата, докато ги върне.

    09:00 19.04.2026

  • 50 Ей, бokлyk нещастен,

    18 2 Отговор
    ти си един от ония главни виновници тук демокрацията да не се случи, мpъcнo дермо.

    09:00 19.04.2026

  • 51 Историк

    11 2 Отговор
    Творението на КГБ Ахмед Доган продължава да дава акъл за демокрацията, която точно благодарение на него и съратниците му няма да се случи. Феноменът Пеевски беше създаден в тяхната люпилня, а феномена Борисов в БКП люпилнята и за 25 години двамата превърнаха България в мафиотска държава.

    09:00 19.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Цвете

    8 1 Отговор
    ПОНЯКОГА ЧОВЕК ЗАБРАВЯ ЗА МИНАЛОТО СИ. НЯМА ПОРЦИИ ВЕЧЕ ДА " ТЕКАТ ".СМЕШЕН И ЖАЛЪК ПРЕДАТЕЛ.РОДОПИТЕ ,КРАСОТА, ПЛАНИНА И ЧИСТА КАТО СЪЛЗА ВОДА.🇧🇬

    09:02 19.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факт

    9 1 Отговор
    Този винаги се присламчва и подкрепя онзи, който е с най-големи шансове за победа в прогнозите.
    Преди подкрепяше ППтата.
    Преди това подкрепяше Герберите.
    Интересчия.

    09:03 19.04.2026

  • 56 Най-големият

    14 1 Отговор
    подлец и вредител на България.

    09:04 19.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И този

    8 0 Отговор
    след изборите трябва да бъде въдворен доживотно в ЦСЗ! Доста злини причини на държавата!

    09:07 19.04.2026

  • 59 Догане

    11 1 Отговор
    Я кажи как направи Агуш депутат, та омаза цялата държава с престъпните си сделки и обратната си ориентация?!
    Затова го изключи, защото премина към лагера на друг който върти педалите!
    Дължиш извинение на избирателите си, както за него, така и за всички , но най- вече за мамута феномен!

    Коментиран от #76

    09:07 19.04.2026

  • 60 Даже и с царя беше ортак

    11 0 Отговор
    само да се натика в парламента и да не изтърве кокала.
    Пет доживотни са му малко.

    09:08 19.04.2026

  • 61 Бфбж

    4 1 Отговор
    Защо не се пенсионира?

    Коментиран от #62

    09:09 19.04.2026

  • 62 Защото няма

    7 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бфбж":

    и един работен ден, цял живот аванта.

    09:11 19.04.2026

  • 63 Тъмен анадолски субект

    8 1 Отговор
    в родната политика.
    Черна точка и мазно петно за държавата ни.
    Странно е защо прокуратурата не го е почнала и какво още трябва да се случи.

    09:15 19.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 0 Отговор
    Намерил кой да се кръсти пред святата икона! Този, който разруши демокрацията, като посочваше пътя на България през Босфора! Разруши правовия ред и създаде и подхранваше мафията. Накрая създаде и изстреля Делян Пеевски. Това е причината да не харесвам думата демокрация, защото звучи като лицемерие, понеже никога не я е имало в България!

    09:16 19.04.2026

  • 66 Отегчен

    7 0 Отговор
    Най-доброто, което можеш да направиш, е да се скриеш и да не се показваш повече пред обществеността!

    09:16 19.04.2026

  • 67 Лада искра

    4 3 Отговор
    Нужно е да се изхвърлят в коша евроли3ачите от ппдб

    09:16 19.04.2026

  • 68 до 4 - и

    5 1 Отговор
    Грешиш, брато! Много грешиш! Такива като двукопитнотона снимката са рожба на ДС и на ДС - демокрацията! А ДС - демокрацията няма нищо общо с демокрациято в цивилизованите държави! Да ти обадя, брато: По време на соца имаше "социалистическа демокрация" и тя в сравнение с нормалната беше като електрическия стол с нормалния стол! Та агент Сава е рожба на "социалистическата демокрация"!

    09:17 19.04.2026

  • 69 Най-злият неоосманист

    8 0 Отговор
    с най-вредна дейност за България в най-новата ни история.

    09:18 19.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Снощи в новините

    3 1 Отговор
    Един изселник се изпъна, да се очакват изненади при гласуването в Турция?!
    Дали пък наистина няма да има изненади?

    09:22 19.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Един СИК за доган

    4 0 Отговор
    моля.
    Да види какъв е бок.

    09:25 19.04.2026

  • 74 Румен Радев

    5 5 Отговор
    Братя турци гласувайге за мен и ще дам още по 1 милион на ден на Турция подарък. Мога и да обявя някой български град за турски.

    09:26 19.04.2026

  • 75 Дс -наглост

    5 1 Отговор
    Не наглост, не цинизъм, а потресаваща наглост и потресаващ ицнизъм е този отвратителен ДС - функционер и иагент да се явява пред хората с омразната се, мазна, пиянска и грозна физионмия! Този наглец на снимката дрънкаше, че ТОЙ "разпределя порциите"! Да, с мълчаливото съгласие на комунистите, които винаги са били национални предатели и никога не са имали родина, защото са "интернационалисти", агент Сава беше поробил за втори път злочестата ни България и се разпрореждаше в нея като с бащиния! А престъпната и кървава БКП, дето се преименува на БСП, слушкаше и изпълняваше! Огромна грешка е на АПС, че въобще позволиха агент Сава да се нареди с тях, огромна грешка и това ще им струва изхвърлянето от парламента! Пък много вероятно е да става дума за новера на уродливото 190- килограмово туловище, така да се каже "феномена" на агент Сава и двамата да са се договорили, та по този анчин АПС да загубят! И те вече са загубили!!

    09:28 19.04.2026

  • 76 И в тази връзка

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Догане":

    Министърът на правосъдието да обясни, как Ариф Сами Агуш е бил репресиран от “българския независим съд “за събития станали 4 години преди да се роди? А другият с него осъден да плати 5000 лв такси, поради отхвърлен иск?

    09:28 19.04.2026

  • 77 Това е лицето

    4 0 Отговор
    което плашеше открито цяла България с турция много години.
    Странно е защо не е прибран толкова години вече на топло.

    09:34 19.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 във устата

    2 0 Отговор
    във устата на сокола

    09:45 19.04.2026

  • 80 ДЕДО

    4 0 Отговор
    А КОГАТО : РАЗПРЕДЕЛЯШЕ ПОРЦИИТЕ : ТОГАВА НЕ ТИ ТРЯБВАШЕ ПОВЕЧЕ ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПАЛАМИЗНИК ТАКЪВ.

    09:59 19.04.2026

  • 81 Този

    3 1 Отговор
    Комунист управлява няколко мандата не се съобразяваше с демокрацията сега се е загрижил за нея.Нагъл долен миризлив турчин6

    10:01 19.04.2026

  • 82 Левски

    4 0 Отговор
    Демокрация няма никъде(може би малко в Швейцария). Това е див капитализъм.

    10:01 19.04.2026

  • 83 Факти

    5 0 Отговор
    Не е нужна по сериозна демокрация в бг , нужна е ТОЯГА в бг !

    10:11 19.04.2026

  • 84 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Нужно е престъпник като теб да е в затвора,а не да го дават по телевизията.

    10:14 19.04.2026

  • 85 тиририрам

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Мутрите разбират от демокрация толкова, колкото СВИНЯ от кладенчова вода!

    10:35 19.04.2026

  • 86 Олигарси и мутри

    3 1 Отговор
    Доган е руски агент и това службите го знаят, те го изпуснаха за да го купи Русия. Радев е от същото леговище, както и много други. Другите главатари на по-големите политически банди и те.

    Коментиран от #87

    10:42 19.04.2026

  • 87 И на малкит партии

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Олигарси и мутри":

    Новите галеници на корумпирания режим в България, който е пб ързан с Русия и с Америка.

    10:44 19.04.2026

  • 88 савчо

    4 0 Отговор
    а той, горкия ще помогне с обръчи от фирми, и ще разпределя порциите!

    10:49 19.04.2026

  • 89 Кирил

    3 1 Отговор
    Този ни го спуснаха руските служби чрез бг дс

    11:02 19.04.2026

  • 90 Иван

    2 0 Отговор
    Тоя доносник защо му се дава думата такива отдавна трябваше да са в затвора

    11:39 19.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Хайнрих Хай Ма На

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Този път":

    Ааа, това не е съвсем вярно - пробвай се в автобусите за Турция!!! Шофьорите са мустакати Догани!
    Те си мислят, че автобуса е турска територия! Образованите хора имат собствено мнение и то не съвпада с Доганското - вече има много млади турци - да се надяваме, че ще бъдат Ататюрки!

    12:45 19.04.2026

  • 93 Това е създателя на момчето,

    0 0 Отговор
    демек Шопара.И сега какво ще правим?От това момче отърване няма.

    15:40 19.04.2026

  • 94 русофил туркофил

    1 0 Отговор
    юрюш баба!

    16:25 19.04.2026

