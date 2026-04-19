Ахмед Доган: Нужна е по-сериозна демокрация в България

Ахмед Доган - почетен председател на Алианс за права и свободи (АПС): Повече държавност и по-сериозна демокрация. Когато говорим за върховенството на закона, естествено, на първо място поставяме ефективната държавност в България. За голямо съжаление, в последните години тя е в дефицит. Във всички случаи младите хора стават приоритет в цяла Европа, включително и в България. Пожелавам на следващия парламент да създаде по-сериозни мерки за тях – особено за по-добър стандарт и по-добра ориентация на младите хора, както в професионален, така и в социален смисъл, както и в ценностен и идентичностен план. Пожелавам успех на всички."