Членове на СИК не се явиха във Велико Търново

Около 15 членове на секционни избирателни комисии не са се явили тази сутрин в област Велико Търново.

Промените в съставите на СИК в последния момент не са попречили на началото на изборния ден и всички 419 секции са отворили навреме. В 306 от тях има машини, като тази сутрин в някои са били регистрирани технически проблеми, но към момента всички устройства работят и няма отмяна на машинния вот.

Към този час изборният ден в 4-ти МИР протича без сигнали за нарушения.