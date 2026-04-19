Членове на СИК не се явиха във Велико Търново

19 Април, 2026 09:48

Всички секции са отворени навреме

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Около 15 членове на секционни избирателни комисии не са се явили тази сутрин в област Велико Търново.

Промените в съставите на СИК в последния момент не са попречили на началото на изборния ден и всички 419 секции са отворили навреме. В 306 от тях има машини, като тази сутрин в някои са били регистрирани технически проблеми, но към момента всички устройства работят и няма отмяна на машинния вот.

Към този час изборният ден в 4-ти МИР протича без сигнали за нарушения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е съботаж

    29 8 Отговор
    ГЕРП и ДПС саботират изборите!
    Да ги прибират в клетката и конфискация на имуществото!

    Коментиран от #3, #5, #8

    09:50 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гарантирано от ГЕРБ

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "Това е съботаж":

    И по-точно БорисоФФ и Пеевски Съботират изборите,
    защото виждат, че ще ги Загубят

    09:54 19.04.2026

  • 4 На Бою

    24 3 Отговор
    продажниците в продалото му се Велико Търново - в ръцете на корупцията ! Селяндури и мутри по върховете , години наред ! Потънали милиарди при свои от обществени поръчки , а даже и крадеца на сто милиона от Александровска , Ангелов , който никой не ще и на снимка да вижда , уредиха депутат. Жалка история.

    Коментиран от #11

    09:56 19.04.2026

  • 5 Що па

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това е съботаж":

    "Съботаж" бе, днес сме неделя !?

    09:56 19.04.2026

  • 6 Ние с гайдите

    11 10 Отговор
    Вместо да организират честтни избори , за което беше назначено , евроатлантическото правителство пропиля времето си за източване на български средства към украинския режим , и подмолни ходове за залагане на капани на следващите в последния момент .

    09:56 19.04.2026

  • 7 без мен

    5 13 Отговор
    Ми , то секционните комисии са се разбягали , а някои "политици" наивно смятат , че ще се появят избиратели ? Времето хубаво , слънце грее , защо (аджеба) да се хабя да гласувам за крадци , които (добре знам) дойдат ли на власт ще ме ограбят ? Да загубя цял час заради тях ? Няма да стане !

    10:08 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Завоюваха

    13 2 Отговор
    си място във врящия казан !

    10:29 19.04.2026

  • 11 Зайко

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "На Бою":

    Боляри,имате крепост с история славна,защо се предадохте така без бой?

    Коментиран от #12

    10:53 19.04.2026

  • 12 Останали

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Зайко":

    са шепа кореняци търновци ! Всичко друго е алчни селяндури на всички нива , топтан с кмета им и сбирщина от криминални субекти "бизнесмени" - кой да милее от тях за този красив и изпълнен с история красив и съсипан от тях град ? За тях той е средство , носещо им само облаги !

    11:05 19.04.2026

