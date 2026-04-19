Илияна Йотова: Правителството трябва да бъде с много влиятелен глас сред европейските ни партньори

„Аз гласувах днес и дадох моя вот, за да има скоро работещо Народно събрание, бързо да бъде избрано неговото ръководство и да не сме свидетели на пазарлъци”. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас в неделя.

Тя подчерта, че в България има проблеми за решаване, свързани най-вече с вътрешната политика и доходите. „В момента системите буксуват. Нуждаем се и от грижа за най-уязвимите хора. Трябва да направим така, че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори. Деликатна е ситуацията и в международен план”, каза Йотова.

Президентът очаква много голямо избирателна активност и българите да покажат, че им е „все едно как ще живеят”.

Илияна Йотова сподели, че е имало малък проблем с машината, с която тя гласувала, но той бил отстранен веднага.