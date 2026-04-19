Илияна Йотова: Правителството трябва да бъде с много влиятелен глас сред европейските ни партньори

19 Април, 2026 12:48 999 26

  • илияна йотова-
  • правителство-
  • доходи

Президентът подчерта, че има проблеми за решаване у нас, свързани най-вече с вътрешната политика и доходите

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Аз гласувах днес и дадох моя вот, за да има скоро работещо Народно събрание, бързо да бъде избрано неговото ръководство и да не сме свидетели на пазарлъци”. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас в неделя.

Тя подчерта, че в България има проблеми за решаване, свързани най-вече с вътрешната политика и доходите. „В момента системите буксуват. Нуждаем се и от грижа за най-уязвимите хора. Трябва да направим така, че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори. Деликатна е ситуацията и в международен план”, каза Йотова.

Президентът очаква много голямо избирателна активност и българите да покажат, че им е „все едно как ще живеят”.

Илияна Йотова сподели, че е имало малък проблем с машината, с която тя гласувала, но той бил отстранен веднага.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гадател

    15 2 Отговор
    Сега ще се орбанизирате.

    12:51 19.04.2026

  • 2 Добре е,

    20 3 Отговор
    че Йо, никога повече няма да е президент.

    12:54 19.04.2026

  • 3 Работещо Народно събрание!!!!

    19 0 Отговор
    Така усърдно работят че пушек се дига.Еднни си цъкат по телефона,другия си плямпа на трибуната който никой не го чува.Трети пък изобщо не идват на работа .И като дойде време всеки се хвали колко много работа е свършил.Аман аман от такива работахолици..

    12:56 19.04.2026

  • 4 Сократ

    22 4 Отговор
    Ама, какви европейски партньори сънуваш? Те ни мразят и в червата си. Чудят се как да изчистят територията, наречена България от населението. Аман от тези евро.ейски партньори. Мърла.

    Коментиран от #8, #13

    12:56 19.04.2026

  • 5 Костя

    12 1 Отговор
    Нашите партньори са евразийски !

    13:00 19.04.2026

  • 6 Твоят

    10 0 Отговор
    човек не е такъв , който е имал , им и би могъл да има , другарке ! Ще борел бил олигархията , завладяла държавата му , а тя край него ! На сватбата на сина ти в Правец свинаря Гергьов и него ги беше курдисала на една маса !

    13:06 19.04.2026

  • 7 Избори

    10 4 Отговор
    Другарката Йотова въобще да не се заблуждава, че ще и повярваме. По-скоро очаквам и тя да развее руското знаме над българските глави и да запее руския химн. Забравихме как звучи старият "Союз нерушимий, республик свободних ...." и дано не се наложи младите българи да учат новия.

    13:06 19.04.2026

  • 8 Тя се

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сократ":

    обърка, искаше да каже евреийски партньори.

    13:14 19.04.2026

  • 9 ДАЙТЕ И КМЕТА КАК ГЛАСУВА

    5 1 Отговор
    И С КОЛКО МОМЧЕНЦА !

    13:16 19.04.2026

  • 10 Напомнящ

    9 0 Отговор
    Соросовата марионетка била за "много влиятелен глас" в Брюксел на следващото правителство!!! Само дето забравя да ни просветли,как марионетки с приведени гръбнаци могат да имат изобщо някакъв глас!?

    13:18 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Подменителите

    5 0 Отговор
    Партньорите си ги вземи у вас.

    13:23 19.04.2026

  • 13 Соня

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сократ":

    В ЕС когато ти погледнат паспорта и те гледат като досадна хлебарка.Навсякъде.А комшиите направо ни презират.Наричат ни с най-противни епитети.

    Коментиран от #16

    13:26 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нехис

    5 0 Отговор
    И как ще решите проблемите с доходите, уважаема хигиенистке?
    По комунистически - някои хора като почнат да изкарват повече пари, ще им ги вземете като данъци и ще ги дадете на тези с ФИКТИВНА минимална, нали?
    А междувпрочем ще си раздавате един на друг пликове?
    А инфлацията и замразените фондове, които съпровождат комунистите - това няма значение.
    Това си мислите, нали, другари?

    13:27 19.04.2026

  • 16 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Соня":

    А изключение на комшиите турци.

    13:29 19.04.2026

  • 17 Георги

    9 0 Отговор
    Уфцъ.

    13:29 19.04.2026

  • 18 Което означава

    3 3 Отговор
    Да угодим на Путлер

    13:59 19.04.2026

  • 19 Перо

    6 0 Отговор
    Кой е гласувал за нея за да се вживява кат богоизбрана! Май сметките с Радев ще се убъркат!

    14:07 19.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 сноу

    6 0 Отговор
    Къдравата луци взе за прелива от пусто в празно..и най важното ..невярно..

    14:32 19.04.2026

  • 22 Бивщият

    2 1 Отговор
    ти шеф ще е с много влиятелен глас сред евразийските ни партньори

    15:07 19.04.2026

  • 23 Кифлата не разбира че е за последно в

    6 0 Отговор
    Президентството, скоро пада от рафта и отива да си гледа внучетата! Тази е ярък пример за нищо правене и вземане на огромна заплата през целия и съзнателен живот

    15:36 19.04.2026

  • 24 Пожелание

    0 0 Отговор
    Нека животоспасяваща машина да и заседне в неподходящ момент.

    Тогава ще се смеем на шегата

    16:19 19.04.2026

  • 25 Горски

    2 1 Отговор
    ЦИК да вземе да си отвори очите и да си пусне телевизора. Така по нова тв ще види как се прави забранена агитация и пропаганда в изборния ден. На една трибунка в центъра на София се канят само представители на Петрохан. Без изключение. Не са партийци, но са изявени петрохански говорители. Разпознаваеми са по манифестираното си малоумие от всекидневното си присъствие на екрана. P.S. Същото, че и по-зле се оказа в бтв. И там трибунка на зелено. Там направо щатните пропагандисти на телевизията поканени да коментират. Малко им е, че даже в забавните предавания правят ежедневна агитация, сега взели да дават интервюта, та да си заработят жалкия хлебец още по-убедително. И се палят, и слюнки хвърчат. Мамините синчета на посредствеността.

    16:25 19.04.2026

  • 26 Канели

    0 0 Отговор
    на една трибуна в центъра само "петроханци". Това е гнусотия, убитите на Петрохан отдавна са погребани. Колкото до препратката, направена е от извратеняк

    17:06 19.04.2026

