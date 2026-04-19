Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка

Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка

19 Април, 2026 14:26 3 114 59

България става силна не с апатия, а с активно гласуване и гражданска енергия, каза кметът на София

Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гласувах за силна България в силна Европа. Това е, което искам да оставим на нашите деца. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти, след като упражни правото си на вот.

Терзиев заяви, че е гласувал с машина и подчерта, че внушенията за лесно манипулиране на машинния вот са несериозни. „Това са глупости за деца. Технически затруднения може да има на места, но е факт, че машинният вот е значително по-труден за манипулиране“, посочи той. По думите му, обяснения за конкретните технически проблеми следва да дадат компетентните институции.

В характерния си стил Терзиев коментира и появата си с отвертка и флашка: „По съвет на Борисов и Пеевски излязох да гласувам… подготвен.“

Той добави с по-сериозен тон: „Сега сериозно – излезте и вие! България става силна не с апатия, а с активно гласуване и гражданска енергия. И тогава ще бъде там, където ѝ е мястото – в силна Европа.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отвврката му

    48 10 Отговор
    Скъп спомен от Петъе Младенов

    Коментиран от #22, #45

    14:29 19.04.2026

  • 3 малко истински факти

    54 14 Отговор
    И с гаечен ключ да гласуват неокомунистите , пак ще бъдат изхвърлени .

    Коментиран от #54

    14:30 19.04.2026

  • 4 И след това

    56 19 Отговор
    Замина за ,, Петрохан"

    Коментиран от #50

    14:31 19.04.2026

  • 5 Майора

    44 16 Отговор
    Ало Васко , много бързо забрави как просто скоро призна че ала бала с машините и помощта ма резидента спечелихте предните избори!

    14:32 19.04.2026

  • 6 Пустиня(к)

    20 29 Отговор
    Толупа нема и да разбере, че го подиграваш. Он че кае "Те, видехте ли кво ви казах? Кмета щом е ръгнал да ръчка по машините, кво остаа за другите?" И че погледне лошо смотльото.😂 Не, че и Терзията е стока, де, оно от ДС уше нема ка да чекаш читава работа.

    Коментиран от #10

    14:32 19.04.2026

  • 7 голем смех

    40 10 Отговор
    Гласувал е пак за застаряващи жълтопаветни танцьорки в новото кабаре .

    14:33 19.04.2026

  • 8 ДС внуче

    39 13 Отговор
    Силно ДС в корумпирана Европа ...

    Това е човекът, платил поста си на лами ...

    14:35 19.04.2026

  • 9 Гоуст

    17 5 Отговор
    Как се казваше вратаря на Франция, на който Костадинов заби гол?

    Коментиран от #19

    14:35 19.04.2026

  • 10 --------

    31 11 Отговор

    До коментар #6 от "Пустиня(к)":

    ...ти от ДСжълтопаветноизкривен нещо читаво ли чакаш...

    14:36 19.04.2026

  • 11 Гост

    28 9 Отговор
    Отворил си той, фронтанелата с тази отвертка.

    14:36 19.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ъхъ

    34 11 Отговор
    Все пак е милиционерско отроче терзийката .

    14:38 19.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 унил жълтопаветник

    29 9 Отговор
    И с отверката и с флашката , пак ке загубим .

    Коментиран от #23

    14:43 19.04.2026

  • 16 Пълен Провал

    33 8 Отговор
    В Петрохан ли му е избирателната секция??

    14:43 19.04.2026

  • 17 Гост

    16 37 Отговор
    Браво, Терзиев! Умен си, справедлив си, открит си и с изтънчено чувство за хумор, което не всеки е подготвен интелектуално да схваща.
    Дано да имаш сили да промениш каквото е необходимо, въпреки, че постоянно те саботират.

    Коментиран от #21, #34, #37

    14:43 19.04.2026

  • 18 След половин час

    29 6 Отговор
    врътнете и пасквилче за Гнома т.е. пак явна реклама на педоламските украинци.

    14:44 19.04.2026

  • 19 До Гоуст

    24 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гоуст":

    Бернар Лама

    14:44 19.04.2026

  • 20 Нарцис като всички

    24 9 Отговор
    ДС син и внук си е вече върнал столицата и тя процъфтява пролетно и след коледно , а днес призовава с надежда да си върне и държавата.

    14:44 19.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 биография

    18 7 Отговор

    До коментар #2 от "Отвврката му":

    Петър Младенов е братовчед на дядо му, но той някъде е твърдял, че никога, ама никога не го е срещал.

    14:46 19.04.2026

  • 23 споко

    24 9 Отговор

    До коментар #15 от "унил жълтопаветник":

    Спокойно , а на следващите избори на есен дори до кюфтарника на парламента няма да ви пуснат . Тогава вие петроханците ще имате забрана за всякаква агитация ...

    14:49 19.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фен

    21 4 Отговор
    Всички срещу Сектата!

    14:53 19.04.2026

  • 26 Дайте после и

    21 3 Отговор
    Благо Корупцията

    15:05 19.04.2026

  • 27 Гост

    6 13 Отговор

    До коментар #21 от "--------":

    Мисля с главата си, не обслужвам чужди интереси .... (нали така?) и искам да сте справедливи и аргументирани в постовете си, а не да бълвате простотии и помии.

    Коментиран от #33

    15:05 19.04.2026

  • 28 Правдоподобно

    17 2 Отговор
    Вярвам ти че така си гласувал(шегата е истинска) няма как иначе да съберете и 1 процент при тия ви изяви.

    Коментиран от #35

    15:06 19.04.2026

  • 29 Кмете,

    19 3 Отговор
    не си си добре с акъла ! Сбра в общината за кадри тия дето са минали под дъгата и се кефиш ! Смешен си вече !

    15:07 19.04.2026

  • 30 Моарейн

    17 3 Отговор
    Терзиев, вместо да се държиш като .диот, да беше поизчистил София, че калта и прахолякът скоро ще стигнат до коленете.

    15:10 19.04.2026

  • 31 Зевзек

    12 2 Отговор
    "И тогава ще бъде там, където ѝ е мястото – в силна Европа“

    Е така де ама това "силна Европа" сигурно е някъде към Петрохан.

    15:11 19.04.2026

  • 32 Гласувах с едно ушато ДС

    16 3 Отговор
    в препълнения кош за боклук

    15:11 19.04.2026

  • 33 Третополово козяче

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    "и искам да сте справедливи и аргументирани в постовете си, а не да бълвате простотии и помии"

    Така е обаче трябва амнезия да получим че този е спонсор на Петроханската секта - нали така - иначе не е политкоректно.

    15:15 19.04.2026

  • 34 Подуяне

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Пак спряха да ми хвърлят редовно боклука.С какво саботирах любимеца ти?Платих си всички данъци.

    15:18 19.04.2026

  • 35 Избирател

    9 4 Отговор

    До коментар #28 от "Правдоподобно":

    "няма как иначе да съберете и 1 процент"

    Като гледам какъв ужас е в секциите и как съвсем открито правят нарушения явно са се погрижили да изкарат повече от 1 процент. Бюлетини се изнасят, печати се изнасят, някаква фитка от комисията пуска по 3 бюлетини които носи отнякъде.

    Коментиран от #55

    15:20 19.04.2026

  • 36 Сталин

    9 5 Отговор
    Да гласува негодника с на майка си шшутката

    15:20 19.04.2026

  • 37 Ха,ха

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Гост":

    Къде видЕ изтънченост бе🤣🤣

    15:20 19.04.2026

  • 38 Тити на Кака

    8 4 Отговор
    С отвертка и флашка...а трябваше с малко момченце, ама след като закриха приюта в ППетрохан има известен дефицит на лами - коучи на малки момченца...

    Коментиран от #40

    15:24 19.04.2026

  • 39 тортиля

    3 2 Отговор
    Аз гласувах с гаечен ключ и тесла.

    15:27 19.04.2026

  • 40 Забелязал

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тити на Кака":

    Не съм те забравил. 😏

    15:30 19.04.2026

  • 41 Перо

    5 3 Отговор
    В неговата система, не може да има силна България, а корупция и друга необуздана престъпност!

    15:45 19.04.2026

  • 42 “Мяу, ВЕ!”

    3 4 Отговор
    Просто педроханец.

    15:47 19.04.2026

  • 43 мъкаааа

    3 3 Отговор
    Васил Терзиев гласува с отвертка и флашка,но е без вратовръзка,въпреки че е кмет и трябва да е за пример на хората. Ходи си по хавата!

    15:50 19.04.2026

  • 44 Избори

    4 3 Отговор
    Сакън, не носи флашка г-н Терзиев, че Борисов пак ще реши, че кода на машините се е променил. Отверка може.

    15:53 19.04.2026

  • 45 Учудващо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Отвврката му":

    Как е стигнал до хижата при такива роднини? Явно са го оценили на запад.

    16:14 19.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Отверката и флашката

    5 4 Отговор
    На Боко в дирн.ика

    Коментиран от #49, #52

    16:17 19.04.2026

  • 49 Кмета на Симитли

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Отверката и флашката":

    А-а-а, не!!! Там е моя територия!

    Коментиран от #53

    16:33 19.04.2026

  • 50 Бай Араб

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "И след това":

    Ами като си е платил, защо да не замине за Петрохан .Един от основните спонсори е той и Саша Безуханова.

    16:46 19.04.2026

  • 51 Бай Араб

    2 3 Отговор
    Гадни комуняги.

    16:47 19.04.2026

  • 52 Бай Араб

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Отверката и флашката":

    На тебе една метла,да се правиш на фазан.

    16:49 19.04.2026

  • 53 Доктор Силви Кирилов уролог

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кмета на Симитли":

    Аз ви изпреварих! Като бях здравен министър редовно му проверявах простатата.

    17:47 19.04.2026

  • 54 Голем смех

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "малко истински факти":

    Какъв неокомунист е кмета бе, неумний? По-скоро ти самият си един дървен комунист.

    17:47 19.04.2026

  • 55 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Избирател":

    И къде го има това, ако не е тайна? Или просто си плямпаш.

    17:50 19.04.2026

  • 56 Даа

    3 3 Отговор
    Терзиев побърква разните копейки. Щото е умен, способен и даже не взима заплата. Затова квичат.

    Коментиран от #59

    17:53 19.04.2026

  • 57 Руми Зеленото Чорапче пак лъже и отново

    1 2 Отговор
    е нарушил Конституцията. По новините съобщиха, че РИК Кърджали не е допуснала неговите самозванци, защото пълномощните не са им били заверени и ги нямало в списъка на официалните пълномощници.

    18:23 19.04.2026

  • 58 Копейки, всуе се морите!

    1 1 Отговор
    Чорапа няма сила и акъл да управлява и ще клекне на ПП-ДБ

    18:28 19.04.2026

  • 59 Та даже и пари раздава

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Даа":

    На едни ,, хижари" Е няма такъв ,, светец!

    18:29 19.04.2026

