Новини
България »
Кандев: Купувачите на гласове са се активизирали, но сме им подготвили изненади

19 Април, 2026 14:41 3 022 61

Към 14 има 181 сигнала за изборни нарушения

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

181 сигнала за изборни нарушения са получили МВР до 14 ч. Те се визуализират на интерактивна карта. Образувани са 13 досъдебни производства в рамките на деня.

„В ранните часове на днешния ден в ОДМВР- Смолян са образувани 2 досъдебни производства за това, че лица подготвят крупна сума за купуване на гласове. Извършени са претърсвания и изземвания в един автомобил и три адреса. Задържани са 3 лица, открита е сумата от 40 хил. евро“, обясни и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите му с приближаването на края на изборния ден, купувачите на гласове са се активизирали.

„МВР е подготвило някои изненади и ние няма да позволим това да се случи, затова, моля, гласувайте“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    27 3 Отговор
    Е, немаше нужда, ма се пак, благодарим!

    14:43 19.04.2026

  • 2 така така

    22 26 Отговор
    Пак ли с тая мантра за купувачи. И коя партия ги купува? Защо не сте ги разконспирирали още?

    Коментиран от #11, #19, #27, #61

    14:49 19.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 26 Отговор
    кви изненади си подготвил пък ти бе...довечера ще погледна кой месия е избрал многострадалния ни мъдър народ/ котараците не са оФце да гласуват

    14:50 19.04.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    36 5 Отговор
    Видите ли ром със беНве, мерКендес да се навърта около училището, директно белезниците да щракват и търсете чувалче със фалшиви евро 💶 в колата!

    14:50 19.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 малко истински факти

    18 29 Отговор
    Ха ха , подготвили сте предварително заснети и режисирани клипчета със жълтопаветна милиционерщина явно .

    14:52 19.04.2026

  • 9 Ройтерс

    9 7 Отговор
    Бай Георги ходи въоръжен,за да се пази от набезите на подутата кикимора Коня Солтуклиева !

    14:56 19.04.2026

  • 10 аде нема нужда

    21 18 Отговор
    Че то педроханските купуват най много, па нема ни един от тех опандизен , що тъй бе умньо .

    Коментиран от #12

    14:56 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 така

    16 9 Отговор

    До коментар #10 от "аде нема нужда":

    Защото имат забрана да пипат техния кеш .

    14:58 19.04.2026

  • 13 Аууу

    16 6 Отговор
    Не е вярно ,че само герб и дпс купувт всички копуват но не в кеш с с други инструменти .Циганина и турчеляка освен кеш друго не признава.

    15:00 19.04.2026

  • 14 Гост

    9 0 Отговор
    Дано някой следи и медиитке, защото Мира Добрева откровено си направи агитацията по БТВ.
    Не пропускайта и домоуправителите на големи блокове, които имат данните на всички живущи, а се знае че в някои блокове над 30% апартаменти са празни. Те знаят и кой не гласува ....

    15:00 19.04.2026

  • 15 да си кажем истината

    16 7 Отговор
    Всички знаем в коя партия говореха , че им "трябва кеш за изборите" така че тоя да не се опитва да ни успива с разни нови алабалистики .

    Коментиран от #18

    15:01 19.04.2026

  • 16 И каква е тази изненада

    16 3 Отговор
    аре бягай от тука бре.и като хващате примерно един с сто хиляди който незнае пет и пет колко прави и незнае кой крак ляв или десен.Тогава правите отчет за бройка.А големите акули тях ко праим .Кой им дава тия пари на този който пък дава на овцете.Този филм сме го гледали назад във времето.Ще ви вярваме когато спонсора влезе зад решетките.

    15:01 19.04.2026

  • 17 Хубаво

    11 5 Отговор
    че вършите някяква полезна работа

    15:03 19.04.2026

  • 18 ъхъ

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "да си кажем истината":

    Така е, шарлатаните си го говореха открито за кеша.

    15:04 19.04.2026

  • 19 Будител

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "така така":

    Е всичко е на ужким бе. Ловят ги уж а не казват кои са . Що? Щото така е наредено. Хем Гюро да прай имидж , хем изборите да вървят

    15:05 19.04.2026

  • 20 Купувачите

    12 3 Отговор
    или продавачите ? Нека за всички да има изненада ! А оня църньо от Бургаско , сега у шишевото начало ?

    15:05 19.04.2026

  • 21 обективност липсва, обективност

    13 3 Отговор
    Днес отивам по работа в ромската махала в Благоевград. Спирам до хранителния магазин, който е срещу секцията да си взема цигари. Гледм по четирите улици, водещи към магазина, добре сложени и добре облечени момчета с черни очила спират всеки, тръгнал да гласува, заговарят го, казват му нещо и си допират ръцете долу до кръста. Дали си разменят литературни съчинения - не знам. На километри от секцията няма жив полицай или полицейска кола. Естествено се сещате, че кметът на градът е от ПП/ДБ и за кого ще гласуват там. А в другите населени места, където се очакват гласове за РАдев, ГЕРБ, Възраждане или друга партия, е почерняло от полиция - на човек по полицай, десетки коли, жандармерия, дронове и буквално висят на всеки човек на главата. Десетки безсмислени обиски само по "сигнал". Това не е правова държава. Това е държавата на евроатлантическите мутри.

    Коментиран от #30

    15:14 19.04.2026

  • 22 ПеПец нажален

    8 3 Отговор
    Защото сме подготвили избори с наше МВР и постанвки всякакви с нашето МВР , всякакви анимации и клипчета за отчитане на псевдодейност .

    15:17 19.04.2026

  • 23 Ти да видиш

    10 4 Отговор
    Гледайте да не изненадате радевите купувачи, че ще си провалите служебния мандат. Все пак затова ви назначиха - да гарантирате резултата от изборите. ;)

    15:19 19.04.2026

  • 24 Изненада в Средец

    7 2 Отговор
    Сутринта полиция и жандармерия заемат позиции в центъра. Нито продавачи на гласове дошли, нито купувачи.

    15:20 19.04.2026

  • 25 Мвр също активно участва в купуването на

    10 3 Отговор
    Избори и явно изпава в конфликт с другите купувачи на вот! Мвр е мафия и има 0 доверие

    15:22 19.04.2026

  • 26 Мвр също активно участва в купуването на

    8 3 Отговор
    Избори и явно изпада в конфликт с другите купувачи на вот! Мвр е мафия и има 0 доверие

    Коментиран от #28

    15:23 19.04.2026

  • 27 така, де

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "така така":

    Масово купуват за дебелото момче при лилавите.

    Коментиран от #54

    15:24 19.04.2026

  • 28 ДеБеец

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мвр също активно участва в купуването на":

    Ами така се правят избори с наше МВР .

    15:24 19.04.2026

  • 29 гост

    5 7 Отговор
    Този човек трябва да остане и в бъдещо Правителство..така се работи...с мисъл за БГ а не за собственият джоб...

    15:35 19.04.2026

  • 30 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "обективност липсва, обективност":

    добави......да беше жив бай Тошо...объркал си времето...

    15:37 19.04.2026

  • 31 Сатана Z

    4 0 Отговор
    А с продавачите на гласове кво правим,а Ушев?

    15:38 19.04.2026

  • 32 доко

    2 2 Отговор
    ЕХЕЕЕплевенско е почервеняло от сигнали.Тук тиквоча и праслан яко дават кинти,а и тези на сорос не са по -назад.

    15:51 19.04.2026

  • 33 Напред

    1 3 Отговор
    българина е мислещ човек, успял е 500 години да се съхрани, има усет за нещата, това БКП не могат да го проумеят.
    БЪЛГАРИНА знае кога и как,
    а сега , аре чупката

    Коментиран от #34, #60

    15:58 19.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Избирател

    7 0 Отговор
    "МВР е подготвило някои изненади"

    Така е ще изненадате народа че накрая никой няма да стигне до съда а още по-малко до присъда. От 181 сигнала само 13 досъдебни производства - от тях 1 или 2 ще стигнат до съда и ще бъдат оправдани поради "липса на доказателства".

    Ама това не е изненада - това е редовното положение в кочината. Все пак знаем на кого са прокуратурата , МВР и ДАНС.

    Коментиран от #40

    16:02 19.04.2026

  • 36 кгхдфх

    5 1 Отговор
    Лошото е, че няма за кого да се гласува. Чуждите агенти/колониални наместници, независимо от коя партия са - ПРАВЯТ ЕДНО И СЪЩО. Действат само срещу интересите на България и Българите и в полза на чуждите такива.

    Коментиран от #45

    16:02 19.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дапитам

    5 0 Отговор
    Ама изненада е само за наште,или и за ваште?

    16:03 19.04.2026

  • 39 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    подготвили сте им изненади и награди
    за добре свършена работа

    16:05 19.04.2026

  • 40 Цар Кару

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Избирател":

    Ушатия като дойде ще вием като линейки

    Коментиран от #43

    16:06 19.04.2026

  • 41 Горски

    10 0 Отговор
    За,съжаление,всички социологически агенции лъжат. Всяка по-значима партия ( разбирай- с повече парички) си притежава такава агенция,на която плаща за "правилния" резултат.Разбира се,и те се съобразяват един с друг,защото иначе ще излезе много грубо. Само,дето още не съм чул някой да ми се похвали,че е посетен от анкетьор с таблет в ръка,и то в къщи. Аз лично се съмнявам, че така наречените избори ще са честни и няма да има Ала-бала, както каза навремето ПростоКиро! Не случайно отново служебнатра президентка прегази Конституцията и назначи првителство на ПП ДБ! Тези колкото са некадърни и нахални, десет пъти са по-властолюбиви и винагги успяват да вземат властта без избори (дори фалшифицирани). Така навремето изнудиха Бойко Борисов, че ще го "намагнитизират" чрез Посолството и оня страхливец им даде цялата власт! Сега чрез Йотова прегазиха Конституцията (за кой ли път?) срещу персите! Забележете, че го правят по най-безумния начин, като предоставят дори гражданските летища в София и Варна за военни цели! Сключват договори с хунтата в Киев за безсрочна подкрепа и о Господи, дори щяли да въвеждат изучаване на руския диалект-украински език в нашите училища.

    16:08 19.04.2026

  • 42 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "От село":

    "да се кланя на царя (руския разбира се) и да се радва на подхвърлните копейки, дето дори за трохи за хляб няма да му стигат..."

    Що бе нашите козячета и евроатлантици като 36 години се кланят на царя (американския разбира се) и се радват на подхвърлените центове, дето дори за трохи за хляб няма да му стигат... до къде докараха България.

    Намаляхме с една трета и сме по-бедни и от Гана, нямаме промишленост и селско стопанство и даже и те не могат да ми кажат какво се произвежда в България в момента но иначе ръсят пропаганда и плюят срещу всеки който не се навежда на господарите им.

    16:10 19.04.2026

  • 43 Избирател

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Цар Кару":

    "ще вием като линейки"

    Така е всички продажници не само ще вият ами и ще им се наложи да работят за да си изкарват хляба. Но идва краят на евроатлантици и козячета които като кърлежи смучеха кръвта на народа.

    16:14 19.04.2026

  • 44 някои

    2 0 Отговор
    каква изненада да не ги пращате 20 дни на спа център браво момчета

    16:21 19.04.2026

  • 45 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "кгхдфх":

    "Чуждите агенти/колониални наместници, независимо от коя партия са - ПРАВЯТ ЕДНО И СЪЩО"

    Ами аз не съм чул Радев да казва че ще сме "предвидими съюзници с Русия" или че е съгласувал министри и началници на служби с посолствоТО за разлика от евроатлантиците. Но според пропагандата всеки който слага интересите на България преди интересите на ЕС или НАТО е "руски агент"

    Нали знаеш че робът не мрази господарите си а мрази свободните които не се кланят като него на господарите му.

    16:21 19.04.2026

  • 46 ОДЕСКАТА МАСТИЯ

    2 0 Отговор
    КОГАТО ИМА ДВА ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПАК ЛИ ЩЕ СЕ БРОИ ЗА ИЗБОРИ

    16:26 19.04.2026

  • 47 ???

    0 0 Отговор
    Дебнете ги в храстите?

    16:43 19.04.2026

  • 48 От село

    1 0 Отговор
    За да не съм гладен, няма да гласувам за циганските партии на БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИГАНКАТА МАРУЦА, БАЙ ТОДОРАНЧО!

    16:46 19.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 цигането Симо

    1 0 Отговор
    Който купил купил.Който продал,продал.Ела ме фани о Столипино след 6ч.

    17:04 19.04.2026

  • 52 непротестиращ

    2 1 Отговор
    Остават още 3 часа до края на изборите и очаквам повече да не видя мутрите на Емо Узото и пажът му Кандев! Е, омръзнахте на всички!

    17:04 19.04.2026

  • 53 ИВАН

    0 0 Отговор
    Честното мвр, потупване по рамото на престъпниците, и тормоз за обикновените хора, не случайно ги наричат еничари, ти го храниш и чакаш от него работа, а то само знае да тормози слабите, но на силните на деня не посяга.

    17:16 19.04.2026

  • 54 така така

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "така, де":

    Масово купуват затова процентите му паднали от 12 на 8. Има такова нещо което се нарича доказателства. Не може всяка глупост да се тиражира постоянно все едно е истина.

    17:16 19.04.2026

  • 55 Трол

    2 0 Отговор
    А бре отивай в Кърджали да видиш за кво става въпрос бедна ти е фантазията

    17:18 19.04.2026

  • 56 Браво!

    4 1 Отговор
    Браво на МВР! Изненадайте ги!

    17:37 19.04.2026

  • 57 Хаха

    2 0 Отговор
    КОЙТО НЕ Е ГЛЕДАЛ РЕПОРТАЖА /ВИДЕОТО/ ОТ СЪРНИЦА МОЖЕ И ДА ПОВЯРВА.

    17:48 19.04.2026

  • 58 А накрая

    1 2 Отговор
    Кои са изненаданите?

    17:59 19.04.2026

  • 59 Или

    1 2 Отговор
    Със няколко думи, МВР правят избори. Затова и "изненадата" каква ли ще е.

    18:01 19.04.2026

  • 60 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Напред":

    През тея 500 години тук е било Османска империя, не България. Кви българи тогава. Виж старите карти. Никъде не пише България. Няма я.

    18:05 19.04.2026

  • 61 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "така така":

    АМИ ПАРТИЯ МВР ГИ КУПУВА И РАЗПРЕДЕЛЯ НА ВСЕКИ СПОРЕД "ЗАСЛУЖЕНОТО". ИМЕНА ДА СТЕ ЧУЛИ НЯКЪДЕ. САМО "МВР" КАК ДЕЙСТВАЛО.

    18:07 19.04.2026

