Пристигнаха първите протоколи за приключил изборен ден в Нова Зеландия

Първите два протокола от приключил изборен ден вече са постъпили в Централната избирателна комисия, като те са изпратени от секции в Нова Зеландия.
Заради деветчасовата разлика във времето българските граждани в градовете Оукланд и Крайстчърч бяха първите, които упражниха правото си на глас. Изборният ден там започна още в събота, 18 април, в 22:00 часа българско време.
Най-късно се очаква да приключи гласуването в Съединените щати в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден ще завърши около 6:00 часа българско време в понеделник.
Тази година в дипломатическите мисии извън страната са разкрити повече избирателни секции с цел да се улесни гласуването на българските граждани. За първи път Министерството на външните работи създаде координационен щаб, който следи изборния процес в чужбина и поддържа постоянна връзка с Централната избирателна комисия. Общо извън страната са разкрити 493 избирателни секции в 55 държави, като в 130 от тях гласуването се извършва както с хартиена бюлетина, така и с машина.
