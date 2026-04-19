Пристигнаха първите протоколи за приключил изборен ден в Нова Зеландия

Пристигнаха първите протоколи за приключил изборен ден в Нова Зеландия

19 Април, 2026 15:51 1 813 6

Българските граждани в градовете Оукланд и Крайстчърч бяха първите, които упражниха правото си на глас

Пристигнаха първите протоколи за приключил изборен ден в Нова Зеландия - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите два протокола от приключил изборен ден вече са постъпили в Централната избирателна комисия, като те са изпратени от секции в Нова Зеландия.

Заради деветчасовата разлика във времето българските граждани в градовете Оукланд и Крайстчърч бяха първите, които упражниха правото си на глас. Изборният ден там започна още в събота, 18 април, в 22:00 часа българско време.

Най-късно се очаква да приключи гласуването в Съединените щати в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден ще завърши около 6:00 часа българско време в понеделник.

Тази година в дипломатическите мисии извън страната са разкрити повече избирателни секции с цел да се улесни гласуването на българските граждани. За първи път Министерството на външните работи създаде координационен щаб, който следи изборния процес в чужбина и поддържа постоянна връзка с Централната избирателна комисия. Общо извън страната са разкрити 493 избирателни секции в 55 държави, като в 130 от тях гласуването се извършва както с хартиена бюлетина, така и с машина.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 5 Отговор
    Тиквата и Прасето са прости тъпvнгери ,гонят циганите по маалата да им купуват гласоветe,а тия негодници от ПП Прости Пvтки направо си купуват ЦИК

    15:53 19.04.2026

  • 2 Цик знае резултата

    9 2 Отговор
    Но от благоприличие изчаква

    15:54 19.04.2026

  • 3 Сталин

    9 5 Отговор
    Тиквата се оплаква на Прасето
    -Абе да знаеш тия от новата власт ми конфискуваха един милион дето бях заделил за изборите
    А Прасето му отговаря
    -Абе това е нищо, на мен ми конфискуваха 5 милиона дето бях заделил за изборите

    А тия от ПП Прости Пvтки се подхилват отстрани и си говорят
    - А сега ние имаме 6 милиона с които ще си купуваме изборите

    15:56 19.04.2026

  • 4 гръндж

    2 1 Отговор
    ПАризона и Неговада.

    16:00 19.04.2026

  • 5 дедо Флашко

    1 1 Отговор
    Пратили ли са някоя отварачка и флашка?!

    16:01 19.04.2026

  • 6 Кую

    0 0 Отговор
    Тия знаят ли къде е България?

    18:48 19.04.2026

