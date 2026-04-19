Иван Таков: Нека гласът ни днес да е първа стъпка към системна трансформация, а не поредното разочарование.

"Нека гласът ни днес да е първа стъпка към системна трансформация, а не поредното разочарование". Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на социалистическата партия, след като упражни правото си на вот в Националното музикално училище "Любомир Пипков".

"Гласувах за една друга, справедлива държава", каза той. "За държава, основана на принципите на свободата - от унизителни зависимости и страх, на справедливостта - в разпределението на обществения ресурс и равен достъп до обществените блага за всички, и на солидарността - между силните и слабите, между онези, които имат и тези, които нямат. Гласувах, за да демонтираме неолибералната държава на прехода и да създадем социална държава в името на нашето общо по-добро бъдеще".

Председателят на БСП - София добави, че е упражнил правото си на вот с вярата, че една социална, справедлива и суверенна България не е утопия, а е възможен и необходим път.

Иван Таков призова гражданите да бъдат активни в днешния изборен ден. "Гласувайте, защото човешкото действие е решаващо, когато системите в държавата не работят. Ако не действаме ние, ще продължат да действат онези, които вече притежават властта, капитала и влиянието. И тогава нищо няма да се промени", предупреди той.