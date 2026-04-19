  Тема: Избори

Иван Таков: Нека гласът ни днес да е първа стъпка към системна трансформация, а не поредното разочарование.

19 Април, 2026 17:51 855 23

Снимка: БСП
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Нека гласът ни днес да е първа стъпка към системна трансформация, а не поредното разочарование". Това каза Иван Таков, председател на БСП - София и заместник-председател на социалистическата партия, след като упражни правото си на вот в Националното музикално училище "Любомир Пипков".

"Гласувах за една друга, справедлива държава", каза той. "За държава, основана на принципите на свободата - от унизителни зависимости и страх, на справедливостта - в разпределението на обществения ресурс и равен достъп до обществените блага за всички, и на солидарността - между силните и слабите, между онези, които имат и тези, които нямат. Гласувах, за да демонтираме неолибералната държава на прехода и да създадем социална държава в името на нашето общо по-добро бъдеще".

Председателят на БСП - София добави, че е упражнил правото си на вот с вярата, че една социална, справедлива и суверенна България не е утопия, а е възможен и необходим път.

Иван Таков призова гражданите да бъдат активни в днешния изборен ден. "Гласувайте, защото човешкото действие е решаващо, когато системите в държавата не работят. Ако не действаме ние, ще продължат да действат онези, които вече притежават властта, капитала и влиянието. И тогава нищо няма да се промени", предупреди той.


Подобни новини


  • 1 Трансформирайте се извън НС!

    20 0 Отговор
    Който се е сглобявал със статуквото, да не ми говори за трансформации!

    17:56 19.04.2026

  • 2 Цвете

    22 0 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТИ СИ НАЙ ГОЛЯМОТО РАЗОЧАРОВАНИЕ.КАКВО СВЪРШИ В КМЕТСТВОТО ЗА ВСИЧКИТЕ ТИ ГОДИНИ БЕЗДЕЙСТВИЕ.? НУЛА. 🐷👎🎃🤔😉

    17:57 19.04.2026

  • 3 бегай

    14 0 Отговор
    При фрютито бе пеко

    17:58 19.04.2026

  • 4 ТИГО

    12 1 Отговор
    Баща му беше хубавец, ама той е с гените и разбиранията на дедо си от Червен Бряг!Чиста проба Болшевик !

    Коментиран от #9

    18:02 19.04.2026

  • 5 Още

    14 0 Отговор
    един от престъпното котило на БКП , грабило десетилетия и се забравило ! И тоя виси цял живот на плещите на българските граждани и няма никакви намерения да направите нещо полезно и продуктивно ! Ген !

    18:04 19.04.2026

  • 6 медун

    6 0 Отговор
    да го т@ря на м@м@ ви

    18:06 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пеко Таков

    4 4 Отговор
    Румен Радев е НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...

    18:07 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Социалист

    8 2 Отговор
    Зарков, махай го тоя иди.т!!!!!!!!! Този е от миналото. Този резултат на изборите ти дава право да ги изметеш тези корумпирани "социалисти"......

    18:11 19.04.2026

  • 11 Тези може и да влязат,

    4 1 Отговор
    за разlika от Коцето, който е


    за разлика от Коцето, който е на ръба.

    18:15 19.04.2026

  • 12 модела боко-шиши

    3 0 Отговор
    а дано,но надали! пак ще ви излъжем роби с робска и оптимистична нагласа!!!

    18:21 19.04.2026

  • 13 къде

    9 2 Отговор
    се гласиш бе иванчо, на янчо и на пенчо..БСП вън от парламента

    18:21 19.04.2026

  • 14 Не знам защо в демокрацията се гласува

    3 1 Отговор
    За политици а не се гласува за екипи от специалисти които с думи и цифри да казват истинските неща на избирателите

    Коментиран от #16

    18:21 19.04.2026

  • 15 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    Сус бе, серсемин!

    18:26 19.04.2026

  • 16 дс статуквото

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не знам защо в демокрацията се гласува":

    ти луд ри си,кой ще ти допусне такива хора да казват истината по нашите "официални" медии!

    Коментиран от #23

    18:27 19.04.2026

  • 17 балона се надува

    1 0 Отговор
    балона се надува
    пук

    18:31 19.04.2026

  • 18 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Факт, не знаете ли, че в изборния ден не трябва да се дава трибуна на алкохолици?

    18:32 19.04.2026

  • 19 Ами

    2 0 Отговор
    Не знам при тоя порнофилм "избори" дали ще му е сладка победата на който и да е.

    18:34 19.04.2026

  • 20 Новини

    1 0 Отговор
    Абе защо не отразявате изборите бе факти или са ви забранили.😀

    Коментиран от #22

    18:42 19.04.2026

  • 21 ИТОА ЛИ ША ГО ГЛЕДАМЕ ЦЯАААЛ

    1 0 Отговор
    ЖИВОТ НА ДЪРЖСВНА ХРСНИЛКА?!?! Я ДА ПОЧУКА КАМЪНИ МАЛКО ЗА ЗДРАВЕ В НЯКОЙ ГУЛАК ПРИМЕРНО НЮ БЕЛЕНЕ...

    18:57 19.04.2026

  • 22 ЧАКАЙ НЕ ДОШЪЛ РЕЗУЛТАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Новини":

    ОТ КОЗЯК КОЙТО СА ИЗМЪДРИЛИ ТАМ.

    18:58 19.04.2026

  • 23 Медиите се обслужват от инженери и

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "дс статуквото":

    Техници
    Що не викнат политици да са инженери и техници

    19:38 19.04.2026

