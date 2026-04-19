Новини
България »
350 български граждани са гласували в Северна Македония до 15,30 ч.

19 Април, 2026 18:34 802 17

  • северна македония-
  • избори-
  • парламент-
  • българия

Изборният ден протича спокойно

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В предсрочните парламентарни избори в петте избирателни секции на територията на Северна Македония до 15.30 местно време (16.30 ч. българско време) са гласували 350 български граждани, според данни на СИК.

В посолството на България в Скопие са гласували 147 избиратели, в Генералното консулство в Битоля 80 гласоподаватели са подали своя глас, 43-ма са гласували в Охрид, 40 в Струмица, а в Прилеп са гласували 30 български граждани.

Изборният ден, който продължава до 20.00 ч. (21 ч. българско време), преминава спокойно, допълва БТА.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласувал в Германия

    14 1 Отговор
    Онлайн бях се записал, веднага гласувах и излязох. Какво видях? Над 300 апачи, неграмотни, да им попълват декларациите. Чакат по два часа за да гласуват. И тук се запитах? Откога апачите са толкова загрижени за България, че да чакат по 2 часа за да "фъргат"? А българския им също толкова лош, колкото и немския. Явно добре са захранени за да имат такова голямо търпение.

    18:35 19.04.2026

  • 2 балона се надува

    4 1 Отговор
    балона се надува
    пук

    18:35 19.04.2026

  • 3 Да, да

    7 0 Отговор
    Дреме ми на македонския.

    18:39 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Грешни потрошени пари

    9 0 Отговор
    за отродените

    18:40 19.04.2026

  • 6 Че то

    8 0 Отговор
    там почти няма семейство без нов български гражданин ! Агент Иван вече сам не знае колко са ! Но милионите , натрупани престъпно , вероятно .

    18:41 19.04.2026

  • 7 Македонка

    7 1 Отговор
    Стaтиcтика на населението по eтничеcки пpизнак в областта Мaкедония (Егeйска, Вapдарска, Пиpинска) по самoопределение на хората в началото на 20-ти век: българи-1 181 336; туpци-499 204 (след Бaлканската вoйна те са изселени от сpъбската и гpъцката аpмии) гъpци-228 702; албaнци-128 711; влaси-80 767; евpeи-67 840; цигaни-54 557; ючеpкези-2 837; съpби 700 (цели 700 души! брей, че сpъбска била Мaкедония), аpменци-300; грyзинци-60; афpиканци-200 (главно в Сoлyн)
    А къде са мaкедoнoидитe?

    18:43 19.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вижда се

    11 0 Отговор
    Когато е за паспорти, 350000,а когато е за НС, 350. Българи, ама не баш!

    18:50 19.04.2026

  • 11 Ето доказателството

    7 1 Отговор
    Колко сърбите са си свърши ли работата в Македония. Българските паспорти ги наричат цигански пасош за арбайтен в чужбина. Ние сме глупаци че им ги даваме. На толкова много паспорти и вие сте колко души гласуват. Трябва да се намери начин да им ги отнемат на тези сърбизирани хора

    18:50 19.04.2026

  • 12 Мухаа ха!

    7 0 Отговор
    2021 макета с български паспорти - над 10 хиляди..Сложете още минимум 2 пълнолетни към всеки с паспорт( семейството ,деца) отиваме на 30 хиляди души.А гласуват колкото са жителите на една колибарска махала -350 човека?Но иначе тук надуваме бузи- нашите братя,българско самосъзнание! Българско самосъзнание заради европейската тапия! Да ползва Шенген.

    18:51 19.04.2026

  • 13 350 български граждани са гласували

    3 1 Отговор
    а на десетки хиляди им дадоха бг гражданство че уж са бг
    а паспортите им трябват да бачкат на запад

    тез бръмбари и калинки дет са им дали бг гражданство да се уволнят

    19:08 19.04.2026

  • 14 разбрахме ви ве самохвалкофци

    3 0 Отговор
    ,заплатите ви вече минават 2000 денара
    що си не гледате вашта кочина
    нас ни оставете и не ни мрънкайте
    не сте ни нужни въобще

    19:10 19.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Продажници,

    1 1 Отговор
    Колко паспорта раздадохте на макета за 350гласа?

    19:30 19.04.2026

  • 17 Перо

    1 3 Отговор
    Българските македонци ги е страх да се приближат до изборните секции, заради чугуна Мицкоски, който е разположил цивилни полицаи на всякъде! Другият чугун, пубера-министър на МВнР, дядо му е бил български войник в Скопие, казвал се е Муцунов, според военния архив във В. Търново. Баща му се е помакедончил и се посветил на американистиката и УДБ-а! А той чугун-македонист! Подобно е положението и на президентката Силянова, на която половината роднини са бегълци в БГ! Такава измет са всички управници от ВМРО ДПМНЕ! ЕС, през крив макарон!

    19:32 19.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове