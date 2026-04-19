Драгомир Иванов: На изборите у нас "унгарското чудо" няма, но желанието е налице

19 Април, 2026 19:19 917 11

Традиционно българинът обича да се вглежда в огледалото на чуждите събития и чуждите медии

Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не бива да очакваме "унгарско чудо" като висока избирателна активност на тези избори. Това заяви пред БНР журналист и международен анализатор Драгомир Иванов за изборите у нас на фона на вота преди седмица в Унгария с избирателната активност от почти 80%, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

"Традиционно българинът обича да се вглежда в огледалото на чуждите събития и чуждите медии. В другите страни и народи обикновено търси проекцията на българското, както е примерът с Унгария в Източна Европа. Това е проекция на пожелателно мислене", посочи Иванов. По думите му ситуацията в България е доста различна, но проектирането на желанието за "унгарско чудо" е налице.

Той не вярва да се потвърдят и прогнозите за избирателна активност от 60% на предсрочния парламентарен вот в България.

Иванов коментира и победителя на изборите в Унгария - Петер Мадяр. "Тръгва от "Фидес", от обкръжението на Виктор Орбан. Донякъде беше златното момче на Орбан, което обаче успя да се еманципира, да излезе от опеката на "Фидес" и да тръгне по собствен път. Позициите му са умерено-консервативни. Идеологическият му профил изглежда сходен с този на Орбан, но има разлики", заяви Драгомир Иванов.

Анализаторът отбеляза, че унгарското общество е силно националистическо и нагласите са отместени вдясно. "Част от оцеляването на унгарците като национална идентичност е тази националистическа позиция", отбеляза той.

По думите му на избори в България традиционно се сблъскват големи геополитически интереси и играчи като Русия и Европейския съюз, които имат своите методи за указване на въздействие върху изборите.

"Въпросът чий е Крим не е толкова маловажен, колкото се струва на някои политически манипулатори. Той означава една геополитическа ориентация, една стратегическа и дългосрочно планирана външна политика, вид лакмус, който може да покаже кой политик накъде ориентира бъдещето на България", каза още Иванов.

За казуса със собствеността на Гренландия той заяви, че нещата опират до една нова геополитическа ситуация, която се наблюдаваме от началото на миналата година с избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ.

"От началото на годината видяхме две военни интервенции. Къде остана афишираното още по време на предизборната кампания обещание за ненамеса във външните дела? Правото на по-силния се завърна по един доста брутален начин", посочи Иванов и допълни, че агресивната реторика оказва влияние върху всички сфери на живота.

"Няма как България да остане встрани от това бурно море. Въпросът е как нашата малка лодка да устои", подчерта той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОСТ

    3 0 Отговор
    В нашата секция е 75%,какви ги плещи тоя?!?

    Коментиран от #3

    19:21 19.04.2026

  • 2 авантгард

    8 0 Отговор
    Айде и този на черешата...
    Какви унгарски избори, какви пет лева (не евро)?
    Ама нали трябва да се мъдрува за да се изкара някой лев (не евро),

    19:22 19.04.2026

  • 3 Той е

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "МОСТ":

    АНАЛлизатор

    19:22 19.04.2026

  • 4 Народа

    2 0 Отговор
    Искаме анулиране на всички пуснати гласове вот в
    с. Великденче общ. Джебел област Кърджали за грубо нарушаване на изборния процес, както и в други такива секции в страната! Трябва да има наказания и затвор за такива престъпления, шмекерии, подмяна и манипулации с вота на народа

    19:24 19.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    От сутринта опашките не спират .В моята секция от 1000 човека вече гласуваха 800.

    Коментиран от #7

    19:25 19.04.2026

  • 6 Избирателните секции ще работят до 21.00

    2 1 Отговор
    не се прибирайте, ако сте на опашката пред някоя, стойте и чакайте, има смисъл! Гласувай чрез машина

    19:26 19.04.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    АМИ О.З.ЗКПЧ та ДАЖЕ СА ПОВЕЧЕ...
    УТРЕ НА ВСЕКИ ЪГЪЛ ПО ЕДИН..ГАЗ 5З.. ГУЛАГ..
    ЕТО ТОВА СЪТВОРИ ПЪРФОРМАНСЪТ...

    19:36 19.04.2026

  • 8 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Изобщо не може да се прави сравнение между двете държави,едната от които има независима политика за разлика от БГто.За тази цел Сорос и Зеленски наляха над 340 000 000 € в Унгарските избори и резултатите са налице.

    19:37 19.04.2026

  • 9 За нищо

    2 0 Отговор
    не става Ганьо , кажи го в прав текст !

    19:38 19.04.2026

  • 10 Сзо

    3 0 Отговор
    Българина много иска, но няма желание.

    20:19 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

