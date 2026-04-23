Борислав Сарафов с първа изява след подадената оставка

Борислав Сарафов с първа изява след подадената оставка

23 Април, 2026 19:41 2 879 41

Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база

Борислав Сарафов с първа изява след подадената оставка - 1
Снимка: ПРБ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Национална мрежа от прокурори и следователи, разследващи престъпления, свързани с интелектуалната собственост и киберпрестъпленията, бе учредена днес в Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

На създаването на Националната мрежа присъстваха временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, Борислав Сарафов – директор на НСлС, експерти от Департамента по правосъдие на САЩ и посолствата на САЩ в София и в Букурещ, преподаватели и експерти по интелектуална собственост и противодействие на киберпрестъпления, както и представители на държавни институции и организации.

Целта на създаването на мрежата е повишаване на компетентността и експертния потенциал на прокурорите и следователите в областта на разследването на престъпления в киберпространството и е в отговор на обществените очаквания за по-бързото им и ефективно разследване.

Временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова приветства участниците в създаването на Националната мрежа. Тя изрази увереност, че мрежата ще даде добри резултати, още повече, че моделът вече е изпитан в противодействието на трафика на хора и финансиране на тероризма. Специализацията, квалификацията и екипната работа са водещи за постигане на добри резултати, добави Ваня Стефанова.

„Киберпрестъпленията се увеличават с около 300% на годишна база. Това налага по-висока специализация и изграждане на устойчиви структури, които да могат да овладеят този увеличаващ се поток от престъпления“, каза Борислав Сарафов. Той посочи, че идеята за създаване на Националната мрежа е на прокурор Рая Бончева от Върховна касационна прокуратура, която е националното лице за контакт на прокуратурата по въпросите за защита на интелектуалната собственост и компютърните престъпления и на Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

Кристи О’Майли, правен съветник по въпросите, свързани с компютърните престъпления и интелектуалната собственост към Департамента по правосъдие на САЩ, представи организацията и структурата на подобна мрежа в Съединените щати и посочи как тя може да подпомага създадената в България национална мрежа. Мат Ламберти, старши съветник в Департамента по правосъдие на САЩ, подчерта отличната работа на Националната следствена служба и на прокуратурата по разследване на торент тракерите Арена и Замунда.

В Националната мрежа се предвижда да участват прокурори от всички нива - от районни, окръжни и апелативни прокуратури, както и ВКП, следователите от отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС, и от следствените отдели в окръжните прокуратури. „Целта е те да придобият необходимите знания и умения, за да приключват разследванията по този вид престъпления по-бързо“, заяви Светослав Василев. Той благодари за съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ, с който българската прокуратура работи съвместно по редица дела, свързани с киберпрестъпления. „След затварянето на големите пиратски сайтове, наред са и по-малките, както и стрийминг-платформи, излъчващи пиратско съдържание - филми и музика“, каза ръководителят на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надзирател

    38 1 Отговор
    Сарафов, пиле рошаво и шкембаво, чакам те в затвора заедно с мафиотите Борисов и Пеевски. Килия с три легла и с южно изложение.

    Коментиран от #29, #36

    19:44 23.04.2026

  • 2 Стига бе

    36 3 Отговор
    Те не го искат в селото той за кмет се гласи

    19:45 23.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Ще има изява при бай Ставри.

    Коментиран от #9

    19:48 23.04.2026

  • 4 Хасковски каунь

    23 2 Отговор
    Сарафе,
    бягай и от следствието! И от там ща изритат

    19:49 23.04.2026

  • 5 И само

    22 0 Отговор
    другарки край него , сериозна работа !

    Коментиран от #8

    19:50 23.04.2026

  • 6 🎃🐷💩

    26 2 Отговор
    Оставка, мутрооо !

    19:50 23.04.2026

  • 7 1488

    11 1 Отговор
    партия га

    19:51 23.04.2026

  • 8 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "И само":

    Тези отдясно стават за нещо.

    19:52 23.04.2026

  • 9 Българин

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нищо подобно. Ще го уволнят дисциплинарно Сарафов и ще напусне съдебната система, но никой няма нито да го арестува, нито да го съди. Тоест всичко си е по старому.

    19:52 23.04.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    25 1 Отговор
    Как е възможно един компроментиран Главен Прокурор да бъде домакин на такава важна среща???
    Ако тези американци знаят с кого си имат работа , биха взели първия полет до САЩ и никога повече не
    помагат с визията си на изпаднали в немилост Главни Прокурори и техните заместници!
    Сарафов напустни Следствието и то веднага!!!

    19:54 23.04.2026

  • 11 Яшар

    19 3 Отговор
    Много нагъл ей ..един да затворят от тези и останалите ще научат като котета ,давай бай Радев

    19:54 23.04.2026

  • 12 Гост

    22 3 Отговор
    За киберпрестъпленията ли се притесни ти бе, нещастно джудже. Леле, леле! Смешник!

    19:54 23.04.2026

  • 13 Сарафов е позор, оставка и затвор!

    20 1 Отговор
    Сарафов е позор, оставка и затвор!

    19:56 23.04.2026

  • 14 Хи хи хи . Голям майтап !

    16 1 Отговор
    На това се казва подир дъжд - качулка !!!! Тия тъпанари ни взеха за мезе ....подиграват се отново на народа !!!!!!!

    19:56 23.04.2026

  • 15 Боко (неуловимия) тайния крадец

    11 2 Отговор
    Сарафов е за затвора пиши - също , а аз отивам във къщата си в Барселона на почивка !!!! Ту .....туууууу !!!!

    19:59 23.04.2026

  • 16 хмммм

    15 0 Отговор
    Плъхчето ще мине от едно място на друго. А на негово място ще дойдат плъхкини. Що за идиотска държава е това?!

    20:01 23.04.2026

  • 17 Дзак

    4 0 Отговор
    Те да кажат за нерегламентираното следене на кореспонденция, комуникации от пара мутренски организации!

    20:01 23.04.2026

  • 18 Слънце

    9 1 Отговор
    Бай Ставри те чака 20+

    20:04 23.04.2026

  • 19 Коста

    7 0 Отговор
    Пактът бей що не разследват?

    20:05 23.04.2026

  • 20 Коста

    12 0 Отговор
    Кой преназначи Сарафов от ИФГП на началник на НСС?

    20:10 23.04.2026

  • 21 Деветото джудже

    12 0 Отговор
    Гузния трябва да бъде подведен под наказателна отговорност за злините които е сторил и за разбитите човешки съдби от него, но най справедливият съдник за него ще е Господ. Земният съд едва ли ще го накаже!

    20:13 23.04.2026

  • 22 Никой

    8 0 Отговор
    Борислав Сарафов не изглежда като разбиращ от компютри - по-скоро есна ли може нещо да свърши в каквато и да е област - но да взима заплатка там.

    20:14 23.04.2026

  • 23 Сбъркано приравняване

    11 0 Отговор
    "През 1994 г. завършва Висшия институт на МВР, факултет „Национална полиция“, специалност „Охрана на обществения ред“, която от 1991 г. се приравнява на специалност „Право“"
    Нерде Ямбол, нерде Стамбул !?

    20:20 23.04.2026

  • 24 Тъпан- нари!

    5 0 Отговор
    Нали соряхте замунда !?
    Пак ли сте недоволни?
    че тормозите бедния народ
    Изриъаха ли ви от топлия стол със големите заплати тоя същия натод? Малко ви е! дано ви линчуват сега

    Пуснете замунда помияриМръсни

    Коментиран от #26

    20:22 23.04.2026

  • 25 Този Татарчев 2

    7 0 Отговор
    докога ще си вре носа в делата на държавата?
    От една трънка, на друга.
    Какъв е този цирк?
    Уж се махнал, а веднага се насади на друго топло местенце.
    Кой го сложи пък там?

    20:23 23.04.2026

  • 26 Коста

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпан- нари!":

    Обаче Пират бей не пипат а? Има хиляди торент тракери... Не барат. Само Замунда и Арена нападат

    20:26 23.04.2026

  • 27 Тъпан- нари!

    3 1 Отговор
    Нали спряхте замунда !?
    Пак ли сте недоволни?
    че тормозите бедния народ
    Изриъаха ли ви от топлия стол със големите заплати тоя същия натод? Малко ви е! дано ви линчуват сега

    Пуснете замунда помияриМръсни

    20:28 23.04.2026

  • 28 Кога белезници за този и Дани Митов

    3 0 Отговор
    Аз имам едни спомени за библиотеки в България, даже и по селата, в които Прокурори-ПРЕСТЪПНИЦИ и ченгета, политици, не ни преследваха за интелектуална собственост.А днес в България, след като властта - съдебна, изпълнителна обслужи престъпния контингент на света, се захвана и с висши благородни намерения, че и да обслужи едни други интереси-точната дума ще си я спестя..Всеки ден на свобода на Сарафа е натрупване на нови престъпления срещу нас гражданите.И като затвориха Замунда КАКВО?
    Да не би Замунда да я ползваха 2 милиона пенсионери, и 3 милиона етни роми, а?

    20:36 23.04.2026

  • 29 Еврокопейкa

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Надзирател":

    Тактичен ход! Евала на Сарафката…ей тоз 🖕🏻…🤣

    20:39 23.04.2026

  • 30 Плъховете започнаха да напускат кораба

    2 0 Отговор
    Кораба на бандитите.

    21:14 23.04.2026

  • 31 300 000 глasa сусе моя отишли там са си

    0 0 Отговор
    Много гласове,що реве МЕЧ?!

    21:27 23.04.2026

  • 32 мдаа

    4 0 Отговор
    Един до друг бившият и.ф. главен прокурор и настоящият и.ф. Рамо до рамо, крило до крило, както винаги е било. Заместничката има изключително неприятно излъчване, почти колкото това на предшественика си, настоящ зам.главен прокурор и Директор на Националната служба за сигурност. С такъв директор националната ни сигурност е в директно в киреча. В Дубай знаят защо.

    Коментиран от #38

    21:28 23.04.2026

  • 33 Впечатлен

    4 0 Отговор
    Наистина, наглостта на този човек е невероятна!
    Колкото по-бързо го изритат от съдебната система, толкова по-добре!
    Този човек трябва да бъде подследствен, а не да се прави на "ни лук ял, ни лук мирисал"!

    21:33 23.04.2026

  • 34 България

    2 1 Отговор
    Гледам в сайта Дневник заглавие-"ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите в 52-ото Народно събрание".
    За да го прочетеш, трябвало да си платиш.
    Питаме се как това стана интелектуална собственост на Дневник??

    21:40 23.04.2026

  • 35 ЕГАТИ И ПРОПУСКА

    2 0 Отговор
    САРАФА НАПУСКА БЕЗ АТЕНТАТ, СИГУРНО СИ Е ПЛАТИЛ

    21:45 23.04.2026

  • 36 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Надзирател":

    Сядай на дръжката на вратата от северната страна и мълчи.

    21:48 23.04.2026

  • 37 Тъжен

    1 1 Отговор
    Сарафов е едно слабо ехо от две десетилетия духовна и административна мизерия, наложена от кремълските слуги, оставени да мишкуват в Родината ни.

    Коментиран от #40

    21:51 23.04.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "мдаа":

    Относно излъчването на тези прокурори, си има закон на" Банкера от Банкя" , който гласи следното
    никой не може да е, по- хубав от мене , след като аз лично управлявам всичко в тази държава!!!
    Затова и тези които се избират на видни длъжности трябва да са "под радара Борисов,"
    Пеевски се е примерил по рождение че е номер две!!

    21:52 23.04.2026

  • 39 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Хайде да видим сега - Сарафов не е вече главен прокурор,а господин Борисов не управлява, как ще цъфти държавата, хем и корупция няма да има грам даже.Ще полетим към светлото бъдеще просто.

    21:53 23.04.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тъжен":

    Абсолютно си прав , резила е , че никой не го интересува съдбата на ближния в България!!!!!!
    Такива като Сарафов са врагове на Родината ни и трябва да бъдат съдени по параграфа за предателство
    в полза на чужди мафиотски служби!!!

    22:08 23.04.2026

  • 41 Депутато

    0 0 Отговор
    Номера е да няма главен ,ние партииците да сме най главни.

    00:49 24.04.2026

