Делян Пеевски към ДПС: Вие сте герои! Обичам ви!

Скъпи приятели и съмишленици, членове и активисти на ДПС, за ДПС изборите никога не са били самоцел, а само стъпка към осъществяването по най-добрия начин на нашата кауза - хората.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Тази вечер аз се обръщам към вас с много вълнение, за да ви кажа, че вие сте герои и аз се гордея с вас за това, което постигнахте на тези избори, при тези условия.

Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство, използвали властта си да осигурят нечестно изборно предимство, за сметка на репресии срещу членове и симпатизанти на ДПС.

Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава.

Това обеща лидерът на ДПС - Ново начало.