Времето днес, прогноза за понеделник, 20 април: Променлива облачност, превалявания и умерен вятър

Времето ще бъде типично пролетно и динамично, с превалявания и умерен вятър.

Максималните температури в страната ще бъдат около 15°C, а минималните сутрешни стойности ще паднат до 6°C.

В София се очакват подобни нива с дневни температури до 15°C и нощни около 8°C.

През деня ще има променлива облачност. Прогнозират се краткотрайни превалявания от дъжд, като вероятността за валежи се увеличава през втората половина на деня и вечерта (до 65%).

Ще духа слаб до умерен вятър от югозапад.

Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде по-хладно поради влиянието на морето, с максимални температури около 14-16°C.

Температурите в Южна България ще бъдат малко по-високи, достигайки до 20-21°C в Пловдив.

В планините времето ще остане значително по-студено, с възможност за сняг по най-високите части.