Висок риск от градушки

Седмицата след изборите ще е с често променлива метеорологична обстановка. Още в понеделник, след приветлива и свежа сутрин, около и след обяд през страната ще премине атмосферен фронт с кратки, локални валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще се образуват гръмотевични процеси с риск от градушка.

Ветровито с умерени до силни пориви в Северна България. Дневните температури ще се движат между 17 и 22 градуса.

В резултат на преминаващ средиземноморски циклон, във вторник и сряда ще е преобладаващо облачно с валежи от дъжд. В Южна България, където количествата за двата дни ще са по-съществени, ще има и гръмотевична активност. А в средния и високия планински пояс на Западна и тук-там в Централна България ще вали сняг. Изгледите са от петък до неделя нататък облачността да се разкъса и краят на седмицата да е слънчев.

Кулминацията на застудяването ще е около сряда, когато дневните температури ще са между 10 и 15 градуса. Рано призори в четвъртък пък е възможно в котловините на Западна и Централна България, както и в някои предпланински райони да падне слана. В края на седмицата термометрите отново ще се върнат към следобедни стойности между 15 и 20-22 градуса.