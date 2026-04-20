Висок риск от градушки

20 Април, 2026

Захлаждане със снеговалеж в планините в средата на седмицата

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Седмицата след изборите ще е с често променлива метеорологична обстановка. Още в понеделник, след приветлива и свежа сутрин, около и след обяд през страната ще премине атмосферен фронт с кратки, локални валежи от дъжд. В Централна и Източна България ще се образуват гръмотевични процеси с риск от градушка.

Ветровито с умерени до силни пориви в Северна България. Дневните температури ще се движат между 17 и 22 градуса.

В резултат на преминаващ средиземноморски циклон, във вторник и сряда ще е преобладаващо облачно с валежи от дъжд. В Южна България, където количествата за двата дни ще са по-съществени, ще има и гръмотевична активност. А в средния и високия планински пояс на Западна и тук-там в Централна България ще вали сняг. Изгледите са от петък до неделя нататък облачността да се разкъса и краят на седмицата да е слънчев.

Кулминацията на застудяването ще е около сряда, когато дневните температури ще са между 10 и 15 градуса. Рано призори в четвъртък пък е възможно в котловините на Западна и Централна България, както и в някои предпланински райони да падне слана. В края на седмицата термометрите отново ще се върнат към следобедни стойности между 15 и 20-22 градуса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Бурята се задава за Баце и Шиши, но озадачаващо е , как така Кокорчо и СИЕ се оказаха на завет ?! Баце беше наказан от народа заради набирането ни в еврозоната, високата информация и парите за Украйна !!! Зарежете идиологическите глупости, това е причината !!! Защо тогава ПП излизат сухи от водата, като са същите, че и още по скандални ?! Мадуровките...?

    07:21 20.04.2026

  • 2 Фрапе

    1 0 Отговор
    Още една седмица времето е неподходящо за ловците, рибарите и гъбарите.

    07:39 20.04.2026

