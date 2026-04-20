„Благодаря на всички, които подкрепиха ПП-ДБ. Да победим ГЕРБ и да увеличим депутатите си при тази вълна – това е ваша заслуга!“. Това написа в социалните мрежи бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

„България е в нов етап и ПП-ДБ ще има важна роля в него“, добави той.

Това бяха първите избори след създаването на „Продължаваме промяната“, в които Кирил Петков не беше част от листите. През юни 2025 година той подаде оставка като депутат и съпредседател на ПП след скандалите със записи в София.

Първоначалните резултати от парламентарните избори показват голяма преднина за „Прогресивна България“ на Румен Радев като формацията ще има над 121 мандата – минимално необходимите за съставяне на правителство.

Румен Радев изпреварва най-добрия резултат на Борисов от 2009 г., когато ГЕРБ получават 116 мандата. Изпреварва и представянето на Симеон Сакскобургготски през 2001 година, когато НДСВ печели 120 мандата.

Коментарът на социолозите

„Доста е шарена картината по отношение на електората на тази нова първа политическа сила. Трябва да отбележим, че немалка част от младото поколение, гласуващо за ГЕРБ, променят своя избор и гласуват за „Прогресивна България“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

„Има много сериозна вътрешна динамика между отделните политически формации, които прехвърлят електората към партията на Румен Радев“, каза той.

На първо място най-много нови избиратели идват в политическата му формация. След това по равно са избиратели и на „Възраждане“, и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ, уточни социологът.

„Това очевидно е съвсем нов тип политическо явление в нашия пейзаж, който успява да засмуче изключително много сериозна електорална сила“, каза Живков.

„Прогресивна България“ има пълно мнозинство. Тя имаше много по-стръмен ръст буквално в последните дни на кампанията“, коментира социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

„За мен лично има две неизвестни. „Възраждане“ вътре или вън от парламента и коя ще бъде втора политическа сила“, каза тя.