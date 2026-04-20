Новини
България »
Кирил Петков: България е в нов етап и ПП-ДБ ще има важна роля

20 Април, 2026 07:27 4 557 105

  • кирил петков-
  • пп-дб-
  • избори

Това бяха първите избори след създаването на „Продължаваме промяната“, в които Кирил Петков не беше част от листите

Кирил Петков: България е в нов етап и ПП-ДБ ще има важна роля
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Благодаря на всички, които подкрепиха ПП-ДБ. Да победим ГЕРБ и да увеличим депутатите си при тази вълна – това е ваша заслуга!“. Това написа в социалните мрежи бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков.

„България е в нов етап и ПП-ДБ ще има важна роля в него“, добави той.

Това бяха първите избори след създаването на „Продължаваме промяната“, в които Кирил Петков не беше част от листите. През юни 2025 година той подаде оставка като депутат и съпредседател на ПП след скандалите със записи в София.

Първоначалните резултати от парламентарните избори показват голяма преднина за „Прогресивна България“ на Румен Радев като формацията ще има над 121 мандата – минимално необходимите за съставяне на правителство.

Румен Радев изпреварва най-добрия резултат на Борисов от 2009 г., когато ГЕРБ получават 116 мандата. Изпреварва и представянето на Симеон Сакскобургготски през 2001 година, когато НДСВ печели 120 мандата.

Коментарът на социолозите

„Доста е шарена картината по отношение на електората на тази нова първа политическа сила. Трябва да отбележим, че немалка част от младото поколение, гласуващо за ГЕРБ, променят своя избор и гласуват за „Прогресивна България“, коментира социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков.

„Има много сериозна вътрешна динамика между отделните политически формации, които прехвърлят електората към партията на Румен Радев“, каза той.

На първо място най-много нови избиратели идват в политическата му формация. След това по равно са избиратели и на „Възраждане“, и на ГЕРБ, и на ПП-ДБ, уточни социологът.

„Това очевидно е съвсем нов тип политическо явление в нашия пейзаж, който успява да засмуче изключително много сериозна електорална сила“, каза Живков.

„Прогресивна България“ има пълно мнозинство. Тя имаше много по-стръмен ръст буквално в последните дни на кампанията“, коментира социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

„За мен лично има две неизвестни. „Възраждане“ вътре или вън от парламента и коя ще бъде втора политическа сила“, каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    146 30 Отговор
    Много важна роля-този е луд!Никой не ги иска тези евро-пе-да-ли

    07:30 20.04.2026

  • 2 Пич

    73 12 Отговор
    Не знам дали да ви поздравя, че извадихме зъбите на ламята, защото може да се окаже, че сме свършили мутренска работа !!! В смисъл - викнахме едни мутри да набият другите мутри! Първото което ще направи Радев няма да са вашите нужди и надежди, а ще изземе службите и МВР !!! Така че, предстои да видим !!!

    Коментиран от #17, #36

    07:31 20.04.2026

  • 3 Пич

    43 9 Отговор
    Ще ви питам нещо, ако искате споделете! Вчера с някой във форума коментирахме, че не видяхме така велика избирателна активност !!! Как беше във вашите секции ?! Видяхте ли я тази голяма активност ?!

    Коментиран от #16, #22, #37, #76, #82, #83

    07:33 20.04.2026

  • 4 Оказва се, че дори кандидат депутати на

    62 3 Отговор
    ИТН не са гласували за партията си ИТН

    Коментиран от #81, #91

    07:34 20.04.2026

  • 5 пица с кристали

    66 13 Отговор
    про100то пак е прекалил с пицата.

    07:34 20.04.2026

  • 6 Парашутист

    46 11 Отговор
    на парапета

    07:34 20.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 кой мy дpeмe

    74 19 Отговор
    абе що сички петроханци като ги изгонят си пускат брада като клошари

    Коментиран от #14, #100

    07:35 20.04.2026

  • 10 лют пипер

    55 13 Отговор
    Киро канадския пак е брадясал.

    07:35 20.04.2026

  • 11 безпартиен

    60 2 Отговор
    Нов етап?Кръгом и пак напред вече 36 години "демокрация"!Не виждате ли,че няма матрял! Няма високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!Никой уважаващ себе си инвеститор няма да вложи парите си там където няма достатъчно образована, професионално подготвена и с трудови навици работна ръка!От 6.4 милиона население сега имаме 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети,650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни! Светлото бъдеще явно се отлага!

    Коментиран от #93

    07:36 20.04.2026

  • 12 боклук , само боклук

    30 16 Отговор
    Тея дрипави цървули пак ги набутзха в парламента и то като втора соила . Управия в тая държавса нема щом е тъпунгерска и сама си го прави!

    07:37 20.04.2026

  • 13 Мурка

    39 11 Отговор
    ПО ВАЖНОТО Е ТИ ДА НЯМАШ РОЛЯ-----СЕГА КАК Е ТОРТАТА АЛЬОША ?

    07:38 20.04.2026

  • 14 Пич

    69 19 Отговор

    До коментар #9 от "кой мy дpeмe":

    Озадачаващо е, че ПП не бяха наказани !!!Баце беше наказан от народа заради набутването ни в еврозоната, високата инфлация и парите за Украйна !!! Зарежете идиологическите глупости, това е причината !!! Защо тогава ПП излизат сухи от водата, като са същите, че и още по скандални ?! След Петрохан...?!Мадуровките...?

    Коментиран от #40, #53, #63

    07:39 20.04.2026

  • 15 един

    34 24 Отговор
    Всяко зло за добро!Победата на проруския Радев
    е още един сигнал към Брюксел,че трябва кардинално да промени устройството и правилата които действат в момента в ЕС,ако искат съюза да просъществува!Недопустимо е членове на ЕС да се възползват от паричните фондове и същевременно да работят в услуга на външни врагове!Убеден съм че това ще стане скоро!

    Коментиран от #21, #46, #65

    07:40 20.04.2026

  • 16 Мурка

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    дЪЖД ОТ ГОЛОВЕ 1-0 ЗА ТРАКИЯ

    Коментиран от #19

    07:40 20.04.2026

  • 17 Боташ Крадев

    12 24 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Отдавна иззе службите.

    Коментиран от #20

    07:42 20.04.2026

  • 18 име

    49 14 Отговор
    Много пpocт народ има да гласуват за тези ПеПедофили и краварски агенти. Чак ме е яд че изместиха тиквата от второто място.

    Коментиран от #84

    07:42 20.04.2026

  • 19 Хахаха

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Много уважавам хората, които успяват да погледнат всяка беля от към смешната и страна!

    07:43 20.04.2026

  • 20 име

    18 8 Отговор

    До коментар #17 от "Боташ Крадев":

    Въпроса е дали в краварското посолство не можа добре да обяснат на ПpocтитеПapчета как се превземат службите, или те са доволно пpocтички и не разбраха как да го направят?!

    07:44 20.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 друг пич

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Да не съм седял цял да гледам и броя колко хора гласуват. Не е като да нямаше хора, но и преди е имало по толкова.

    07:47 20.04.2026

  • 23 Израждане

    12 10 Отговор
    и войниците на олигархията , завзела цялата ни държава са едно цяло и ще изхвърчат заедно !

    07:48 20.04.2026

  • 24 Не сте народ

    41 11 Отговор
    Как можете да оставите Партия Петрохан втора бе, не ви ли е срам, утре вашето дете ще го пратят в школа за гмуркане в някой балкан и после ще ревете на умряло!

    07:49 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахаха

    35 11 Отговор

    До коментар #21 от "Комундел Комунделов":

    Петроханец, ЕС ако ни изгони губи по 3 милиарда евро годишно от членски внос:) А еврофондовете са под половин милиард на година и ги взимат шепа избрани.
    Европарламента е най корумпираната институция в човешката история и ни трябва един референдум за излизане от ЕС!

    07:52 20.04.2026

  • 27 Кики

    29 8 Отговор

    До коментар #25 от "Хаха":

    В една нормална държава процентът на тези изедници щеше да е колкото на ИТН. Явно си го заслужаваме. 35 човека могат да сътворят големи бели и саботажи.

    Коментиран от #33

    07:52 20.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Въпросче

    24 8 Отговор
    Петроханците събраха ли 121 депутати:))) Даже и с ала бала с машините едвам ще хванат 14%:)

    Коментиран от #47

    07:55 20.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 123

    25 5 Отговор

    До коментар #27 от "Кики":

    Реалния им процент е 2, другото е ала бала.

    07:56 20.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всичките на фронта в Украйна

    30 5 Отговор
    Всичките членове на сектата Педрохан и феновете на ПП-ДБ
    да бъдат засилвани по най-бързия начин на фронта в Украйна.

    На никого няма да липсват.

    08:01 20.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Трол

    5 15 Отговор
    Много е хубаво денят да започне с приятен, млад човек като г-н Кирил Петков!

    Коментиран от #42

    08:06 20.04.2026

  • 39 Гербар реве наумряло

    10 3 Отговор
    Бойко ще се нада на пенсионна реформа

    08:09 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 „Продължаваме Подмяната“

    21 5 Отговор
    „Продължаваме Подмяната“ - Шарлатани!!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #45

    08:10 20.04.2026

  • 42 Мурка

    11 3 Отговор

    До коментар #38 от "Трол":

    и аз щях да започна така------- АКО БЕШЕ НА ПАРАПЕТА с кака

    08:13 20.04.2026

  • 43 Нищо ново под слънцето!

    16 3 Отговор
    И тЕа,според Кирчо са победители,след поредните избори...!
    А може би са победители,по простата причина,че Кирето,не бе включен в избирателните списъци...😃😉😆?!

    08:16 20.04.2026

  • 44 Заклевам се

    19 4 Отговор
    НЯМА начин да не е имало алабала с машините в полза за петроханци!!!

    08:18 20.04.2026

  • 45 ЗАЩО ЛИ...?!

    11 4 Отговор

    До коментар #41 от "„Продължаваме Подмяната“":

    Кирето ми звучи така... :
    ,,Продължаваме с Петроханката!"...?!

    08:20 20.04.2026

  • 46 провинциалист

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "един":

    Първо, кое на Радев е проруското? Второ, нали еврозоната наред с ЕС, НАТО и т.н. те пазят от руското влияние, какво ревеш?

    Коментиран от #55

    08:21 20.04.2026

  • 47 сара

    0 7 Отговор

    До коментар #31 от "Въпросче":

    Ти си останал в развитието си в петрохан

    08:21 20.04.2026

  • 48 Сталин

    10 4 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    08:23 20.04.2026

  • 49 Дедо яго

    10 3 Отговор
    Важната роля ще е да гледа от последния ред. Интересно кога има над 300 хиляди обратни в България?

    08:26 20.04.2026

  • 50 ХиХи

    12 2 Отговор
    Снощи тралалуните на шорош глеаха като накъчкани

    08:27 20.04.2026

  • 51 Хмм

    13 2 Отговор
    с 14% важна роля, само за ВСС и Сарафов, но това е необходимо и за президента, там ще има договаряне, пепедебейците ще искат янкулов да стане главен прокурор, което няма да е по-добре от сега, със случая Петрохан се разбра, че и те прикриват неудобни за тях дела

    08:30 20.04.2026

  • 52 Парапетко.

    9 4 Отговор
    Бегай на парапета, че друго не ти остана.

    08:34 20.04.2026

  • 53 Дас

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Машинен !

    08:34 20.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 име

    16 3 Отговор

    До коментар #46 от "провинциалист":

    ПроститеПарчета и ДайБългария така и не разбраха, че с негативизми и плювни само отблъскват хората от тях. Ама кво да направят като друго не могат да предложат, нямат капацитет за друго, остава им само да зомбират озлобените си избиратели как някой друг е виновен.

    08:39 20.04.2026

  • 56 Нов шеф

    7 2 Отговор
    Има една поговорка, че на нов шеф и на малко прасе човек не трябва да се радва, защото не се знае каква свиня ще излезе!

    08:51 20.04.2026

  • 57 Боко

    9 0 Отговор
    Петко, пусни им сапуна сега на тея да го гонят!

    08:53 20.04.2026

  • 58 Този

    12 4 Отговор
    канадския циганин комунист защо ни го показвате?

    08:53 20.04.2026

  • 59 Ост

    16 2 Отговор
    Тоя нали не беше в листите нали уж напусна пп като какъв е победил и кого тоя куко

    08:55 20.04.2026

  • 60 България е в нов етап

    11 1 Отговор
    и шарлатаните вече може да бъдат съдени.

    08:58 20.04.2026

  • 61 схемаджиите от ПП и ДБ

    15 3 Отговор
    ВРЕМЕ ТИ Е ЗА ЗАТВОРА.

    09:06 20.04.2026

  • 62 Софиянец

    12 2 Отговор
    Пак е хапан пици! Кир4о, ппдб-илите изпаднаха в канала заедно с буци и прасьо! Единствената ви роля ще е на тъжни клоуни, бухахахаха

    09:14 20.04.2026

  • 63 бай Иван

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Кой да накаже лудите клиенти на доктор Гълъбова наречени ПП.ДБ? Толкова процента от българското население което е гласувало за ПП.ДБ е с ментални проблеми . Нищо друго не мога да кажа. Лудите са неизтребими . Пак бих оправдал клиентелата на ГЕРБ и ДПС, но лудите никога. Там е диагноза.

    Коментиран от #94

    09:16 20.04.2026

  • 64 БОЙКО РАШКОВ БАНДИТА

    12 2 Отговор
    КОГА ЩЕ ИМА ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ ЗА ШАРЛАТАНСКИТЕ ТРАФИКАНТИ.

    09:16 20.04.2026

  • 65 бай Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "един":

    Те не трябва да се променят а да се махат . Смахнатата брюкселска бюрокрация трябва да е следващата на бунището на историята.

    Коментиран от #75

    09:18 20.04.2026

  • 66 Стършели

    8 3 Отговор
    Харвардските агенти на ЦРУ аут на “трета линия”. И Герб ги изпревари!

    09:19 20.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Жорко

    8 2 Отговор
    Абе льольо,откъде го изсмука това??? Важна роля?!? Ха-ха,смешник!Малко са били шамарите които са ти ги броили като мъничък.

    09:29 20.04.2026

  • 69 КИРО А ТЕБЕ КОГА

    8 3 Отговор
    ЩЕТЕ ПОДГОНИ ПРОКОРАТУРАТА.

    09:29 20.04.2026

  • 70 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    6 2 Отговор
    Взимай успокоителни и мълчи!

    09:35 20.04.2026

  • 71 Важната

    7 2 Отговор
    Роля на шарл атаните е да вред ят на бг .

    09:36 20.04.2026

  • 72 Хаха

    11 2 Отговор
    Смешниците от украинската партия на позора ще ли да имат по един парапет, че да ви е по удобно! Тези резултати са от вота във Факултета( Вася зная как), българските украинци, нашето МВР и ала бала с машинките! Та се питам сега като преборихте модела и корупцията , Крим ли ще тръгне та да освобождавате от Путин нещастници

    09:39 20.04.2026

  • 73 Коста

    10 2 Отговор
    Що бе нали ПП ДБ трябва да са опозиция? Ква важна роля? Ще искат отново хем опозиция хем във властта. Нова НЕкоалиция. Не се наядоха гадовете. Ще свършите като БСП и ИТН.

    09:41 20.04.2026

  • 74 АзСъм

    2 1 Отговор
    Цървул!!!

    09:46 20.04.2026

  • 75 Георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #65 от "бай Иван":

    Подкрепям! ЕС беше структура за свободно движение на хора, стоки, капитали. Докато беше овладяна от Урсула. От тогава стана подчертана неонацистка структура с политически антируски елемент. От ЕС остана само правото на вето, т.е. решения с пълно болшинство. Но действията на ЕК смачкват всички принципи. Еврозоната е зловреден червей, който ще погуби идеята на ЕС и ще я преобрази и изкористи.
    Ще чакаме атаката на европейските десни в Германия, Франция, Италия, които заедно с Чехия, Словакия, Полша, а се надявам и с България ще създадат простор за развитие на икономически съюз, който сега липсва. Европейска мощ, възраждаща се с енергийните ресурси на Русия ще бъде незаобиколим фактор. И всички страни ще са доволни. И ще се стабилизира мира.

    Коментиран от #80

    09:49 20.04.2026

  • 76 Да ти кажа

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    по-голяма активност нямаше спрямо предната измама от края на 24-та, но пък имаше огромна активност в нарушенията. Внасяха се кочани с бюлетини - неизвестно какви и защо, машините печатаха празни бележки, пускани са допълнителни бюлетини в урните... май реализираха най-голямата измама досега.

    09:53 20.04.2026

  • 77 хмм

    7 1 Отговор
    Кире, ти къде беше досега? Страх те беше да се обадиш ли?

    09:54 20.04.2026

  • 78 Верно ли

    6 1 Отговор
    Ох, тия пак се набутват! Ква важна роля бе, всички от " Сглобката" трябва да бъдете разследвани и да си понесете последствията за пълната разруха, до която доведохте страната през последните години!!!

    09:55 20.04.2026

  • 79 Киро... Хиперактивното

    6 1 Отговор
    Хората не искат ППДБ ГЕРБ и другите смешници. Това което искат го показаха. Не искат и съдебната реформа на ППДБ. РАДЕВ има доверието ма хората да ги нарита всички заедно и ако го направи и хората видят добър резултат ще го подкрепят. Тези шарлатани да си ходят в Канада и където искат

    09:56 20.04.2026

  • 80 Да ви напомня само

    8 1 Отговор

    До коментар #75 от "Георгиев":

    Не Урсула овладя ЕС, защото тя е продукт и маша на тия, които го завладяха през 2007-ма с Лисабонския договор. А нас тъкмо тогава ни набутаха в ЕС точно за да попаднем под това ново глобалистко-ционистко робство, както и сега ни набутаха в еврозоната, за да станем и напълно финансово зависими от Брюксел роби.

    09:56 20.04.2026

  • 81 точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оказва се, че дори кандидат депутати на":

    Черната мумия я стигна възмездието за всички злини, които извърши.

    09:58 20.04.2026

  • 82 Ти ме познаваш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не всички са наблюдателни като мен. Малко надценяваш средностатистическия български избирател.😎

    10:02 20.04.2026

  • 83 Юрдан

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не.Живея в близост до голяма читалище във Варна.Нямаше никаква повишена активност както навремето да речем.Единици хора прибягваха и това е.Но все пак това са проценти от хората които са гласували,а не от цялото стадо.Това беше наказателен вот,а не толкова за Радев.Народа желая смяна на лицата.Смяна на всичката администрация която е бясно корумпирана.Ето,за това гласувахме.Не може за фалшив тест за алкохол да стоиш година без свидетелство.Това е административна репресия.Наложена за терор на населението.И се знае.

    10:14 20.04.2026

  • 84 Проницателят

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Кремълските агенти, с какво са по-различни?

    10:17 20.04.2026

  • 85 Теслатъ

    4 2 Отговор
    Ще бъдете Зрители, а не участници!!! И това ви е много!!!! -))))

    10:25 20.04.2026

  • 86 Дидо

    6 2 Отговор
    Петков...Слава богу, че те покриха, щото с тебе тези резултати бяха невъзможни.

    10:29 20.04.2026

  • 87 Мда

    9 2 Отговор
    Кирето няма да има възможност вече да подарява въоръжението на българската армия на други държави, поради "отпаднала необходимост"... Наигра се любителят на кристалите...

    10:38 20.04.2026

  • 88 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    ХарварТски Тпак

    10:43 20.04.2026

  • 89 Много важна

    6 0 Отговор
    роля ще има! Да гледа отстрани и да реве за Украйна!

    10:47 20.04.2026

  • 90 гледачката

    3 1 Отговор
    ПосолстваТА проумяха,че с дуото Борисов-Пеевски нещата не вървят и решиха да направят промяна.А изборния процес е за всенародно успокоение наречено "чиста съвест".Опашки за гласуване имаше единствено в Турция и Англия защото някой плащаше кораво.Това е истината.Тук къде имаше опашки от желаещи.Но се отървахме от Доган завинаги.Както и от БКП-БСП.Но пък защо няма БЗНС?Изненада буди резултата на Възраждане,че е толкова нисък.

    10:54 20.04.2026

  • 91 баба Яга

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оказва се, че дори кандидат депутати на":

    Една ужасно грозна жена се оглежда в огледалото и си говори :така му се пада на моя съпруг.Та и този депутат-така и се пада на моята партия.

    10:59 20.04.2026

  • 92 Гостче

    4 0 Отговор
    Кирето, май не разбра, че и те са чао!
    С тези проценти, само ще вдигат ръчичка в парламента, като ученици.
    Да гледа, да не решат ДБ, да се разделят, че ще останат само той, Асенче и сапунения професор.

    11:50 20.04.2026

  • 93 Дания

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "безпартиен":

    Печели от свиневъдство! Стига с тия високи технологии. Датчаните са по-богати от германците. В България едни от най-богатите са зърнарите. Китайците имат високи технологии, но отглеждат патки и свине в огромни количества. България заряза земеделието и животновъдството и всички храни са внос.

    12:07 20.04.2026

  • 94 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "бай Иван":

    За съжаление около 30% от населението е с ментални проблеми. Добре, че не са гласували всички за ПП-ДБ. Спомням си, как преди години един иначе кротък човек С ИЗЦЪКЛЕНИ ОЧИ ми разправяше, че Симеон Сакскобургготски ще ни оправи, защото имал много злато.

    12:20 20.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Курдо Коленков

    5 0 Отговор
    Абе парапетник куролационен, България е в нов етап, но ти не присъстваш в този етап и това е за добро!

    12:31 20.04.2026

  • 97 БЪЛГАРИЯ НЯМА НУЖДА НИТО ОТ ТЕБЕ

    5 0 Отговор
    НИТО ОТ БАЩА ТИ - МОШЕННИЦИ ДОЛНИ !

    12:34 20.04.2026

  • 98 УРИНИРАМ НА КИРО

    3 0 Отговор
    И БАЩА МУ ПАРАПЕТКО !

    12:38 20.04.2026

  • 99 На Дедо

    4 0 Отговор
    Кирчо Простото от как го пенсионираха и влезе в клуба на парапета упс, на пенсионерите?! Почна да дава акъл, а то акъл и морал! При неговото ментално състояние е, мисия невъзможна. Та да попитам? Баджо Миро Рогача влезе ли?! В листите. Се пак, някой трябва да храни родата?!

    12:42 20.04.2026

  • 100 Бахтимир

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "кой мy дpeмe":

    Съмняваш се в повелите на Лама Калушев ли ?!?

    12:57 20.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Горски

    1 0 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    14:07 20.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Новата роля

    0 0 Отговор
    Е да целуват подметки на рублен боташев

    15:39 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове