Андрей Янкулов: Изборите имат своя голям победител, време е за съдебна реформа

20 Април, 2026 09:04 2 697 40

  • андрей янкулов-
  • съдебна реформа

Съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала, каза правосъдният министър

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Вчерашните избори имат както своя голям победител – „Прогресивна България“, така и своите големи губещи – дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието“. Това заяви правосъдният министър Андрей Янкулов във фейсбук.

„Как служебното правителство се справи с основната си задача – организиране на честен вот – трябва да оценят гражданите. И тази оценка изглежда недвусмислена.

Оттук нататък една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.

Истинската катастрофа в резултата на партиите, които всячески се стремяха да опазят съдебната система от промяна, показва, че тя се разбира от гражданите като неизбежна. Вече ще бъде невъзможно иначе гласовитите говорители на правосъдното статукво да ни убеждават, че това не било в дневния ред на хората. Давайки с гласа си значително мнозинство на политически субекти, ясно заявили се за такава промяна, българските граждани отвъд всякакво съмнение се произнесоха колко важна е тя за тях.

Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната.

Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на всяка цена – защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система. Предишното вече видяхме, че не свърши добре за продуциралите го, макар и със закъснение.

Междувременно съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала. Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече.

На Висшия съдебен съвет, и в частност на неговата прокурорска колегия, през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Те не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса вместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни.

Ще бъде въпрос единствено на воля“, заврши Янкулов.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 честен ционист

    24 14 Отговор
    Време е да освобождаваш поста.

    09:05 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    55 4 Отговор
    Когато българите излязат ромският и помашки вот се стопява.

    Коментиран от #8

    09:05 20.04.2026

  • 3 Зулус влайната

    23 1 Отговор
    Потънах на дъното

    09:06 20.04.2026

  • 4 Трол

    10 20 Отговор
    Време е за комунистическа революция начело с другаря Ленин.

    09:07 20.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    Вече над 30 години у нас избори не се печелят,
    а се губят🤔
    Защото българите 36 години гласуват не "ЗА" ,
    а "ПРОТИВ" ❗

    09:09 20.04.2026

  • 6 Язека

    31 9 Отговор
    Поздравления за Румен Радев !!!

    09:10 20.04.2026

  • 7 Хмхмхмхмх

    6 16 Отговор
    О , и като смените главпрока , какво- рИформата ще продължи, като реставрирате социалистическото правило отпреди 1989г, че който не е член на младежкото пб/ новото бкп/, не може да стане студент по право в България, ли... А кога да очаквам радев да поиска изхвърлянето на дисциплината / Търговско право /, защото България се връща към командно- административната икономика - т.е. от пазарна, икономиката ни става планова и неосоциалистическа...

    09:14 20.04.2026

  • 8 Ей черпак

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    С твоята партия"десетката" какво стана? Май от десетка на подметка? Карай, поне ти икономиса някой лев. Да почерпиш по пица.

    09:14 20.04.2026

  • 9 гост

    32 9 Отговор
    Този министър си беше на мястото и заслужава уважение. Но Нейнски и Запрянов незабавно трябва да си тръгнат. И за изпроводяк по няколко шута отзад за начална скорост.

    Коментиран от #19, #33

    09:15 20.04.2026

  • 10 Тити на Кака

    15 27 Отговор
    Вместо да се извини за всички дивотии, които надрънка по казуса "Сарафов", този глупак пак изгрява с лозунги в стил "Девети септември"!
    Тъжна е съдбата на родения идиот, тъжна....

    Коментиран от #15

    09:16 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    18 7 Отговор
    А бе хора, къде е пълното мнозинство на ПеПе и Дай Бъ?!
    Нали бяха много сигурни че ще спечелят?!
    Аз ще ви кажа......остана в Украйна благодарение на Гюро, Сбръчканата Надежда и памперса Запрянов, които отидоха там по термични и подписаха нелегално заробващ договор.....
    С две думи - сами се изработиха....
    Тъп, по-тъп, най-тъп ПеПеДайБъ.....

    Коментиран от #28

    09:24 20.04.2026

  • 13 Коня

    20 2 Отговор
    Всички в така наречената Съдебна система ,от Министър до чистачката да бъдат финнансово имотно проверени за да докажат имот , пати,злато и стандарт на живот на фамилиите си. Не с декларацийки ,а истинска проверка от службите . Заплатите им отдавна и винаги са били в пъти по-големи от средните , но чак пък толкова ? После да отива на работа ако не отива на друго място. А с разпределителите на корупционни средства по веригата- адвокатите - трудна ,но не невъзможна работа. Ако остане време и сили може да прегледате лекари, нотариуси ,вещи лица , кметове и общинските им фамилии. България не е бедна страна. Едни и същи крадоха ,ама прекалено много.

    Коментиран от #23, #29

    09:26 20.04.2026

  • 14 Лего

    5 3 Отговор
    Въй,време е за съдебна платформа!

    09:27 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зъл пес

    9 4 Отговор
    Най после си отдъхна.Ще си сложите вашия главен прокурор,и ще цъфнем и вържем,нали Шашмо.Но вчера Рундьо каза ясно-Служебното правителство ВЪН.Така че вече не пееш в хора.

    09:34 20.04.2026

  • 17 007 лиценз ту кил

    9 5 Отговор
    Едно си баба знае, едно си бае. Съдебна реформа, пък само главния прокурор и персонално Саферов му е в устата. Смяната на прокурор не е съдебна реформа.

    09:36 20.04.2026

  • 18 Хаха

    10 5 Отговор
    И тоя се води "правосъден министър", но това не му пречи да ръси глупости и нелепи неща!?
    Радев ви каза - при сформиране на новия парламент можете единствено да депозирате оставки, цялото правителство, а не да "решавате" за главен прокурор. И друго немаловажно, с което и повечето бъдещи депутати въобще не са наясно, дори и настоящия служебен министър:
    1. ВСС се състои от 25 члена.
    2. Народното събрание избира съгласно Конституцията САМО 11 от 25 члена.
    3. Другите 11 се избират от професионалната магистратска квота на принципа на всички избори с тайно гласуване, т.е. около 5000 човека гласуват за 6 съдии, 4-ма прокурори и един следовател.
    4. Останалите 3-ма членове по право са въпросният главен прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС, които се избират не от Нарадното събрание, нито от тяхвата квота, а от ВСС главния прокурор, съответно от Съдийската му колегия председателите на ВАС и ВКС.
    5. Не знам от къде идва твърдото убеждение на кандидат депутатите, че от тях зависи избора на "правилния" главен прокурор, без да са "питали" професионалната квота, както и председателите на ВАС /който също трябва да бъде избран заради изтекъл мандат/и на ВКС /Захарова/!?
    6. Съдебната реформа не се получава с избор на "правилни" ВСС и главен прокурор, а с промяна на Конституция и закони, а такива предложения не съм видял! Според мен на първо време трябва да се премахне фигурата "главен прокурор", а не да избираме "правилен" такъв....

    09:37 20.04.2026

  • 19 Зъл пес

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Ако не си чул ,вчера Радев ясно заяви,Служебното правителство изчезва когато се направи новият парламент.Така че и Шашмата янкулов е аут.Свършиха му мръсната работа,и вече са ненужни.

    09:37 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Министри

    8 7 Отговор
    от сегашното правителство, които е добре да останат такива и в бъдещото - правосъдният, финансите, МВР.

    Коментиран от #34

    09:40 20.04.2026

  • 23 Не точно

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Коня":

    Не са проблема заплатите. Те трябва да вземат заплати, за да не ги подкупват. После обществото губи повече. Големият проблем е кърпеното законодателство правено от поредица калинки и калинчовци. Нека всички вземат големи заплати. Тогава има качество, Все там гледат а не си дават сметка колко пари изтичат от измами с ТЕЛК, не е въпросът с харчовете а в приходите. За това не виновна администрацията и работниците. Виновни са некадърните български предприемачи инвеститори в яхти коли и цици и джуки вместо в иновации и развитие

    Коментиран от #39

    09:49 20.04.2026

  • 24 име

    7 2 Отговор
    Добре че е Радев да оправя бакиите на ПроститеПарчета.

    09:51 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не ви ли писна

    9 2 Отговор
    С тая съдебна реформа, бе демократи!!!Дъвчете тая дъвка вече 10 години и нищо не направихте!!!!!

    Коментиран от #27

    09:55 20.04.2026

  • 27 Моарейн

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не ви ли писна":

    Как да направят, като не знаят какво всъщност искат. За тях съдебната реформа се свежда до "да махнем Сарафов, пък после ще му мислим". Няма разбиране за това как функционира съдебната власт, няма визия за развитието ѝ за едно петнадесет години напред, няма нищо. Само празни приказки за наивните им запалянковци. Да, точно така, по манталитет поддръжниците на неумните и кресливите не се различават кой знае колко от средностатистическата футболна агитка.

    10:05 20.04.2026

  • 28 Бастардо

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Мдаааа,то заради този договор вчера Радев им каза ВЪН.Той нали си е приятелче с Вовата,не търпи нищо сторено срещу него.Макар че му спечелиха първото място.Но неблогодарносста не му е чужда.

    Коментиран от #31

    10:08 20.04.2026

  • 29 Лалугер

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Коня":

    Да,да,също ревизия и съд за виновните за заробващият ни договор Боташ.Трябва да има паритет,нали така?

    10:10 20.04.2026

  • 30 Сън сънува

    5 0 Отговор
    Сън сънува - съдебна реформа бълнува... Чакай бе- тази държава бюджет няма, тоя за съдебна реформа напъва. има по важни неща от това да махнеш Сарафов.

    10:14 20.04.2026

  • 31 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Бастардо":

    Крадев сам си спечели първото място.
    Правил го е два пъти сам и то мажоритарно!
    Апропо, също той вкара ПеПе във властта, а те скочиха срещу него!
    Пипаха конституцията с мръсните си подли ръчички и резултата е видим!
    Колкото до Путин, аз живея в България и Русия и кой управлява там не ме интересува!

    10:15 20.04.2026

  • 32 Тома

    6 3 Отговор
    В съдебната система са се настанили агенти и милиционери.Тя е мафията в България

    10:15 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Министри":

    Кви ги приказваш бе.

    10:24 20.04.2026

  • 35 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Янкулов отдавна се точи за Главен прокурор, но е предлаган от ППДБ, Радев да внимава.

    11:19 20.04.2026

  • 36 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Тоя малдия пcихичнo болен двойник на Владимир Илич силно се надява да седне в стола на Сарафа.

    11:20 20.04.2026

  • 37 Именно да

    0 4 Отговор
    Съдебната реформа система изоснови промяна, и няколко тикви и кратуни в пандиза автомагичски 2ва мандатаРумба и дай път на по младите. И пак се кандидатирай за президент. НЕ НАЛАГАМ ЛИЧНОТО СИ МНЕНИЯ МИСЛЯ НАГЛАС ПРОСТО.

    11:25 20.04.2026

  • 38 Хаха

    3 0 Отговор
    Неможачи, НПО служители марш при Сорос!

    11:45 20.04.2026

  • 39 безпартиен

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Не точно":

    Няма да ги подкупват ако имаме истински "секретни служби"!За всеки от т.нар."съдебна власт" с повече от 10 години стаж,има получена оперативна информация за това къде, кога,от кого, колко и как! Липсва воля и желание за работа в ръководството! Аргумент е,че "политическата обстановка в момента не позволява"!Дали сега ще се промени нещо?Не вярвам!

    12:53 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

