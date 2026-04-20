Андрей Янкулов: Изборите имат своя голям победител, време е за съдебна реформа

„Вчерашните избори имат както своя голям победител – „Прогресивна България“, така и своите големи губещи – дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието“. Това заяви правосъдният министър Андрей Янкулов във фейсбук.
„Как служебното правителство се справи с основната си задача – организиране на честен вот – трябва да оценят гражданите. И тази оценка изглежда недвусмислена.
Оттук нататък една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.
Истинската катастрофа в резултата на партиите, които всячески се стремяха да опазят съдебната система от промяна, показва, че тя се разбира от гражданите като неизбежна. Вече ще бъде невъзможно иначе гласовитите говорители на правосъдното статукво да ни убеждават, че това не било в дневния ред на хората. Давайки с гласа си значително мнозинство на политически субекти, ясно заявили се за такава промяна, българските граждани отвъд всякакво съмнение се произнесоха колко важна е тя за тях.
Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната.
Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет. Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено, което изключва бързината на всяка цена – защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система. Предишното вече видяхме, че не свърши добре за продуциралите го, макар и със закъснение.
Междувременно съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е там противно на закона и морала. Това е дълбоко развращаващо правовата държава състояние, което, за пореден път го казвам, не може да бъде търпяно и ден повече.
На Висшия съдебен съвет, и в частност на неговата прокурорска колегия, през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Те не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса вместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни.
Ще бъде въпрос единствено на воля“, заврши Янкулов.
2 Последния Софиянец
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а се губят🤔
Защото българите 36 години гласуват не "ЗА" ,
а "ПРОТИВ" ❗
09:09 20.04.2026
8 Ей черпак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":С твоята партия"десетката" какво стана? Май от десетка на подметка? Карай, поне ти икономиса някой лев. Да почерпиш по пица.
09:14 20.04.2026
10 Тити на Кака
Тъжна е съдбата на родения идиот, тъжна....
09:16 20.04.2026
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Нали бяха много сигурни че ще спечелят?!
Аз ще ви кажа......остана в Украйна благодарение на Гюро, Сбръчканата Надежда и памперса Запрянов, които отидоха там по термични и подписаха нелегално заробващ договор.....
С две думи - сами се изработиха....
Тъп, по-тъп, най-тъп ПеПеДайБъ.....
09:24 20.04.2026
18 Хаха
Радев ви каза - при сформиране на новия парламент можете единствено да депозирате оставки, цялото правителство, а не да "решавате" за главен прокурор. И друго немаловажно, с което и повечето бъдещи депутати въобще не са наясно, дори и настоящия служебен министър:
1. ВСС се състои от 25 члена.
2. Народното събрание избира съгласно Конституцията САМО 11 от 25 члена.
3. Другите 11 се избират от професионалната магистратска квота на принципа на всички избори с тайно гласуване, т.е. около 5000 човека гласуват за 6 съдии, 4-ма прокурори и един следовател.
4. Останалите 3-ма членове по право са въпросният главен прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС, които се избират не от Нарадното събрание, нито от тяхвата квота, а от ВСС главния прокурор, съответно от Съдийската му колегия председателите на ВАС и ВКС.
5. Не знам от къде идва твърдото убеждение на кандидат депутатите, че от тях зависи избора на "правилния" главен прокурор, без да са "питали" професионалната квота, както и председателите на ВАС /който също трябва да бъде избран заради изтекъл мандат/и на ВКС /Захарова/!?
6. Съдебната реформа не се получава с избор на "правилни" ВСС и главен прокурор, а с промяна на Конституция и закони, а такива предложения не съм видял! Според мен на първо време трябва да се премахне фигурата "главен прокурор", а не да избираме "правилен" такъв....
09:37 20.04.2026
19 Зъл пес
До коментар #9 от "гост":Ако не си чул ,вчера Радев ясно заяви,Служебното правителство изчезва когато се направи новият парламент.Така че и Шашмата янкулов е аут.Свършиха му мръсната работа,и вече са ненужни.
09:37 20.04.2026
23 Не точно
До коментар #13 от "Коня":Не са проблема заплатите. Те трябва да вземат заплати, за да не ги подкупват. После обществото губи повече. Големият проблем е кърпеното законодателство правено от поредица калинки и калинчовци. Нека всички вземат големи заплати. Тогава има качество, Все там гледат а не си дават сметка колко пари изтичат от измами с ТЕЛК, не е въпросът с харчовете а в приходите. За това не виновна администрацията и работниците. Виновни са некадърните български предприемачи инвеститори в яхти коли и цици и джуки вместо в иновации и развитие
09:49 20.04.2026
26 Не ви ли писна
09:55 20.04.2026
27 Моарейн
До коментар #26 от "Не ви ли писна":Как да направят, като не знаят какво всъщност искат. За тях съдебната реформа се свежда до "да махнем Сарафов, пък после ще му мислим". Няма разбиране за това как функционира съдебната власт, няма визия за развитието ѝ за едно петнадесет години напред, няма нищо. Само празни приказки за наивните им запалянковци. Да, точно така, по манталитет поддръжниците на неумните и кресливите не се различават кой знае колко от средностатистическата футболна агитка.
10:05 20.04.2026
28 Бастардо
До коментар #12 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Мдаааа,то заради този договор вчера Радев им каза ВЪН.Той нали си е приятелче с Вовата,не търпи нищо сторено срещу него.Макар че му спечелиха първото място.Но неблогодарносста не му е чужда.
10:08 20.04.2026
29 Лалугер
До коментар #13 от "Коня":Да,да,също ревизия и съд за виновните за заробващият ни договор Боташ.Трябва да има паритет,нали така?
10:10 20.04.2026
31 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #28 от "Бастардо":Крадев сам си спечели първото място.
Правил го е два пъти сам и то мажоритарно!
Апропо, също той вкара ПеПе във властта, а те скочиха срещу него!
Пипаха конституцията с мръсните си подли ръчички и резултата е видим!
Колкото до Путин, аз живея в България и Русия и кой управлява там не ме интересува!
10:15 20.04.2026
34 1234
До коментар #22 от "Министри":Кви ги приказваш бе.
10:24 20.04.2026
39 безпартиен
До коментар #23 от "Не точно":Няма да ги подкупват ако имаме истински "секретни служби"!За всеки от т.нар."съдебна власт" с повече от 10 години стаж,има получена оперативна информация за това къде, кога,от кого, колко и как! Липсва воля и желание за работа в ръководството! Аргумент е,че "политическата обстановка в момента не позволява"!Дали сега ще се промени нещо?Не вярвам!
12:53 20.04.2026
