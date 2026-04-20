Броенето в София: Повечето секционни комисии приключиха с обработката на изборните книжа за по-малко от час

До сутринта продължи обработването на изборните книжа в зала „Арена 8888” в София. Там след края на изборния ден снощи пристигнаха секциите, обслужвали 25-а и 23-а районна избирателна комисия. Членовете на секционните комисии коментираха, че проблеми с машините е имало, но след кратка диагностика от страна на дежурните техници проблемите са били отстранявани.
По информация нa NOVA малко преди 8 часа приемането на протоколи е приключило.
Забавяне сред броящите е имало заради изискването бюлетините и изрезките от машините да бъдат слагани в отделни чували, както и заради това, че е имало гласували с несъществуващи преференции. Въпреки някои пречки повечето секционни комисии приключиха с обработката на изборните книжа за по-малко от час.
„Моите очаквания бяха секционните избирателни комисии да се справят по-добре. За съжаление отново има много сгрешени протоколи. Надяваме се поне да са преброили правилно изборния резултат”, заяви Полина Витанова, председател на 23 РИК и на ОИК.
„Имаше много нови членове – изцяло нови комисии с хора, които не са участвали досега. Така че предполагам, че на това се дължи. Работиха и в намален състав, а имаше и огромна избирателна активност в нашия район – над 60%”, обясни още тя.
„Грешките са при неправилно разпределени преференции, което те изключително много бъркат на всеки вид избори”, заяви Витанова.
1 Овчар попитал един политик:
- Кажете ми, какво е това да си политик?
- Същото, като тебе, дядо... водиш стадото.
- Не е същото. Аз преди да издоя стадото го храня!
09:56 20.04.2026
2 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Нито могат да четат, нито да смятат!
И един документ не знаят да попълнят правилно!
10:00 20.04.2026
3 Последния Софиянец
10:03 20.04.2026
4 писарке що мълчите кои купуват гласове
631 сигнала - ДПС "Ново начало"
318 - ГЕРБ
18 - "Възраждане"
16 - "Прогресивна България"
13 - БСП
11 - "Продължаваме промяната - Демократична България"
7 - "Величие"
4 - ИТН
2 - "МЕЧ"
По думите на Дечев има и множество сигнали без конкретизирана политическа сила.
Образувани са общо 614 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Това е 5,5 пъти повече спрямо изборите през 2024 г.
Коментиран от #6
10:07 20.04.2026
5 то какво да правят там 2-3 часа
10:09 20.04.2026
6 Да, разбрахме!
До коментар #4 от "писарке що мълчите кои купуват гласове":Тази новина е от вчера.
10:19 20.04.2026
7 нннн
10:22 20.04.2026
8 ЧЕТЕТЕ
Коментиран от #14
10:29 20.04.2026
9 Ти си
Има ли какво повече да се коментира ......
10:32 20.04.2026
10 Българин
Броенка (наричана също броеница или броилка) е детско стихче, което се използва най-често като жребий в детските игри в България, за някакъв друг жребий, като средство за измерване на определен период от време или просто за отмерване на такт (при игра на ластик, например). Когато се използва като жребий хората, които ще участват в жребия – като например играчите на криеница, се събират и един от тях започва да ги брои с броенката, като на всяка нейна сричка отговаря един човек. Човекът, с когото броенката свърши, не участва в по-нататъшното броене и изтеглил жребия – добър или лош – е човекът, който остане последен. Когато се използва за измерване на време, броенката се произнася също бавно и на срички.
10:37 20.04.2026
11 Българин
Някои български броенки
1. Ала баланица, турска паница. Ой гиди Ванчо, наш капитанчо (вариант: калпазанчо)! С пушка на рамо, с ду пе насрано. Корабите спряха, туpбаланците умряха, само наш остана Ванчо капитана.
2. Ала бала портокала. Кой изяде кашкавала? Аз не съм, ти не си, а магаpето си ти.
3. Ала-бала портокала, баба ти се напикaла между два чaтала!
4. Анчето се нaпикало на чаршaфчето си бяло. Колко капки изпикaло? Ти кажи!
5. Вчера ме нападна хyлиганска бaнда. Казаха ми „Стой!“ и „Парите брой!“. Аз извадих портофела и преброих двеста лева. Казаха ми „Стига, стига, че милиция пристига“. Друг вариант: От небето падна хyлиганска бaнда, тя ми каза: "Стой! И парите брой!". Аз наброих двеста лева, тя ми каза: "Стига, стига, че полиция пристига!". Вкараха ме във затвора, аз избягах със мoтора.
10:38 20.04.2026
12 Българин
Две петлета се скарали пред поповата врата. Поп излезе и им каза: „Иш, миш, ти жумиш!“
Еднинка маслинка, кyндур кyкуряк каманче!
Камбаната бие, попът се мие. Камбаната спря, попът умpя!
Балонът се надува. Надувайте, момчета. Да стане на парчета. Бум!
Ооо, земното кълбо е пълно със коли. Коя кола избираш точно ти, правичката си кажи и не ме лъжи! 1, 2, 3 (Точно ти!). (Играчът казва марка кола, с която завършва броенката
10:38 20.04.2026
13 Българин
Иванчо: - броя!
Марийка: - броя!
Иванчо: - броя, с броенка и ми се надъpви!
Марийка: - броя, с броенка и ми стана рoшава!
Иванчо: - Брои на броеница и търси кака Сийка! - Брои, брои и нищо, нищо!
Няма я кака Cийка! Сийке, къде си да те преброя? Сийке, сeдни на мoя! Сийке, целуни го моя!
Сийка: - Иванчо, идвам, че оная щуравата работа от броене на бюлетини, ми полудя!
Иванчо и Сийка, заедно броят бюлетините и накрая изборът е да правят "Баджанаци",
понеже без "Баджанаци - Юнаци", няма как да преброиш броенката!
10:40 20.04.2026
14 Дивуй
До коментар #8 от "ЧЕТЕТЕ":Мъчно ти за Бойко ? Той горкия къде потъна вдън земя.Такъв бой не е ял друг път.Време беше да му се смачка фасона .Оправи заплатите на неговите сектори а те му биха шута.Някои селски тарикати като него е време да разберат ,че не винаги парите решават всичко.Да си пази кръвното и здравето .А ти можеш да плашиш гаргите с твоите писанки.
10:48 20.04.2026