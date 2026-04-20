Стойчо Кацаров: Историческа победа за Румен Радев

Ето и моят прочит на изборите. Това коментира във "Фейсбук" Стойчо Кацаров.
Изборите бяха честни. Благодарение на МВР, а не защото политическият морал и отговорност са се променили.
ПБГ. Историческа победа на Радев. Ще се изучава в курсовете по политология. Важно уточнение - тези 44% не са проруски вот. Поне ¾ е вот срещу корупцията. Без значение е за резултата, но е от значение за бъдещото управление.
ППДБ. Създадоха илюзия, че хората са ги последвали на площада. В действителност беше обратното. Втора политическа сила са, но не се усеща като успех.
ГЕРБ. Нокаут. Съдията отброи до 8. Няма да се изправят. Очаквам нараснало търсене на самолетни билети до Дубай, еднопосочни. Особено след избора на нов Главен прокурор.
ДПС-НН. Пеевски ще остане без охрана. Българската политика ще остане без Пеевски.
Възраждане. Тежка загуба за партията на Путин.
БСП. Мир на праха и, но няма да плачем на гроба.
Грандиозен провал на социологическите агенции. Прогнозите им са толкова достоверни, колкото са тези от гледане на кафе. Но вземат по-скъпо.
Голям резил и за така наречените политически анализатори – видя се, че нямат дори бегла представа за политическите процеси у нас.
Това е. Vox populi. vox Dei
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
16:02 20.04.2026
2 честен ционист
16:03 20.04.2026
3 Единствено
Коментиран от #6, #24
16:05 20.04.2026
4 Трол
16:06 20.04.2026
5 Майора
16:06 20.04.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "Единствено":Като всички нагъват сладкиши от Лидъл така става..
16:07 20.04.2026
7 Абе прав си
16:07 20.04.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #10
16:08 20.04.2026
9 Чудя се
Коментиран от #15, #16, #22, #45
16:11 20.04.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Вашето мнение":Те и укропам избраха Зеленси със 75% ама не е за хвалба.
16:12 20.04.2026
11 Някой
16:13 20.04.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:13 20.04.2026
13 мъжко магаре веднъж се.... връзва
Коментиран от #18
16:13 20.04.2026
14 Абе
16:14 20.04.2026
15 Ами
До коментар #9 от "Чудя се":От Русия бе. Нали еврозъркелите викат че е руски човек.
16:15 20.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Чудя се":Ами повечето гласове не са "ЗА" Радев,
а "ПРОТИВ" БорисОФ и Пее в ски❗
Коментиран от #20
16:15 20.04.2026
17 хмммм
16:17 20.04.2026
18 Хаха
До коментар #13 от "мъжко магаре веднъж се.... връзва":АМИ ТО МАГАРЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРЕДИ ОТ ВАС КАТЪРИТЕ БЕ БОКО.
16:17 20.04.2026
19 БОЦ - ко
Живяхме някак си на версия,
Едва изкарахме под руският ботуш,
Мунчо връща комунизма - без ретуш !
Коментиран от #21, #25
16:18 20.04.2026
20 Някой
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, Радев им би шута.
Коментиран от #35
16:19 20.04.2026
21 Айде
До коментар #19 от "БОЦ - ко":Лягушки-пак на паветата.
16:21 20.04.2026
22 Шарлатанска работа
До коментар #9 от "Чудя се":Ала-бала с Мадуровките, то е ясно.
16:24 20.04.2026
23 Глупотевини
16:26 20.04.2026
24 Хаха
До коментар #3 от "Единствено":На миналите избори са имали 14% сега 13% КВО са увеличили.
Коментиран от #42
16:26 20.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ти да видиш
16:29 20.04.2026
27 Министър
16:29 20.04.2026
28 Хайрсъзина
ЕВАЛА, МАШАЛА
16:36 20.04.2026
29 непротестиращ
16:38 20.04.2026
30 Това корумпе от НПО
Въпреки пълния му провал!
16:40 20.04.2026
31 БОЦ - ко
До коментар #25 от "А да питам":Боцко боцне ли веднъж,
Ще забравиш, че си мъж!
Женското във теб ще заговори,
И ще молиш БОЦ-ко да повтори !
/ "другарю" комунист - чети го и на лягане, и на стване, и го разказвай на внуците си/
16:42 20.04.2026
32 Хмхмхмхмх
16:43 20.04.2026
33 !!!?
Сводката на служебния Министър на вътрешните работи показва точно обратното - изборите са нечестни защото броя на нарушетията са Прогресивно нарасналнали спрямо предните, а участие в тях имат всички партии влизащи в новия Парламент !
България затова си остава на нивото на Ганьо Балкански в провеждането на избори, а и анализаторите също !!!?
16:45 20.04.2026
34 Вие сте бунаци
16:52 20.04.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Някой":Някой не чете, а коментира❗
Коментираме откъде са гласовете, а не "колко вода има в чашата"❗
16:59 20.04.2026
36 логично
17:06 20.04.2026
37 анонимен
17:09 20.04.2026
38 икономист
17:09 20.04.2026
39 Помним
Коментиран от #47
17:10 20.04.2026
40 Сис
17:12 20.04.2026
41 социология
17:19 20.04.2026
42 Не можеш да четеш
До коментар #24 от "Хаха":май?
17:31 20.04.2026
43 Майко мила
17:37 20.04.2026
44 Комунизмът се завърна
Пепедерибейците свършиха черна работа на Рундьо.
17:42 20.04.2026
45 От руснаците
До коментар #9 от "Чудя се":с бг гражданство.
17:43 20.04.2026
46 Оф, аман!
17:47 20.04.2026
47 Позабравяме
До коментар #39 от "Помним":Бе зеления сегрегат не го ли въведе Киро?
18:23 20.04.2026
48 стойчо
19:25 20.04.2026
49 "Историческа
22:13 20.04.2026