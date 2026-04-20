Стойчо Кацаров: Историческа победа за Румен Радев

Ето и моят прочит на изборите. Това коментира във "Фейсбук" Стойчо Кацаров.

Изборите бяха честни. Благодарение на МВР, а не защото политическият морал и отговорност са се променили.

ПБГ. Историческа победа на Радев. Ще се изучава в курсовете по политология. Важно уточнение - тези 44% не са проруски вот. Поне ¾ е вот срещу корупцията. Без значение е за резултата, но е от значение за бъдещото управление.

ППДБ. Създадоха илюзия, че хората са ги последвали на площада. В действителност беше обратното. Втора политическа сила са, но не се усеща като успех.

ГЕРБ. Нокаут. Съдията отброи до 8. Няма да се изправят. Очаквам нараснало търсене на самолетни билети до Дубай, еднопосочни. Особено след избора на нов Главен прокурор.

ДПС-НН. Пеевски ще остане без охрана. Българската политика ще остане без Пеевски.

Възраждане. Тежка загуба за партията на Путин.

БСП. Мир на праха и, но няма да плачем на гроба.

Грандиозен провал на социологическите агенции. Прогнозите им са толкова достоверни, колкото са тези от гледане на кафе. Но вземат по-скъпо.

Голям резил и за така наречените политически анализатори – видя се, че нямат дори бегла представа за политическите процеси у нас.

Това е. Vox populi. vox Dei