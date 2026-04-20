Стойчо Кацаров: Историческа победа за Румен Радев

Стойчо Кацаров: Историческа победа за Румен Радев

20 Април, 2026 16:01

Изборите бяха честни. Благодарение на МВР

Стойчо Кацаров: Историческа победа за Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Ето и моят прочит на изборите. Това коментира във "Фейсбук" Стойчо Кацаров.

Изборите бяха честни. Благодарение на МВР, а не защото политическият морал и отговорност са се променили.

ПБГ. Историческа победа на Радев. Ще се изучава в курсовете по политология. Важно уточнение - тези 44% не са проруски вот. Поне ¾ е вот срещу корупцията. Без значение е за резултата, но е от значение за бъдещото управление.

ППДБ. Създадоха илюзия, че хората са ги последвали на площада. В действителност беше обратното. Втора политическа сила са, но не се усеща като успех.

ГЕРБ. Нокаут. Съдията отброи до 8. Няма да се изправят. Очаквам нараснало търсене на самолетни билети до Дубай, еднопосочни. Особено след избора на нов Главен прокурор.

ДПС-НН. Пеевски ще остане без охрана. Българската политика ще остане без Пеевски.

Възраждане. Тежка загуба за партията на Путин.

БСП. Мир на праха и, но няма да плачем на гроба.

Грандиозен провал на социологическите агенции. Прогнозите им са толкова достоверни, колкото са тези от гледане на кафе. Но вземат по-скъпо.

Голям резил и за така наречените политически анализатори – видя се, че нямат дори бегла представа за политическите процеси у нас.

Това е. Vox populi. vox Dei


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    39 6 Отговор
    Можеше и по честни, ако всички 800к чиновници не се държаха от ГРОБ и шиши.

    16:02 20.04.2026

  • 2 честен ционист

    14 8 Отговор
    Стойчо сега ще ви излови кой с фалшив зелен чорап.

    16:03 20.04.2026

  • 3 Единствено

    13 13 Отговор
    ППДБ увеличават гласоподавателите си в сравнение с последните избори, с около 60 000.

    Коментиран от #6, #24

    16:05 20.04.2026

  • 4 Трол

    6 8 Отговор
    Кой е този симпатяга?

    16:06 20.04.2026

  • 5 Майора

    13 24 Отговор
    Кацаров , и аз знам да провеждам честни избори със свои МЕР и началник служби и незаконен кабинет , овладели цялата власт в страната!

    16:06 20.04.2026

  • 6 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Единствено":

    Като всички нагъват сладкиши от Лидъл така става..

    16:07 20.04.2026

  • 7 Абе прав си

    12 5 Отговор
    Ама казано от мижитаче като теб не звучи ок

    16:07 20.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    18 13 Отговор
    Не съм писал умишлено нищо по повод размазващата победа на Румен Радев, защото исках герберюстиите, депесарите и пепедерастите малко да се освестят. Когато Вашето мнение ви говореше, че на тези избори президента ще вземе над 40% никой не му вярваше. Герберюстиите и депесарите смятаха, че ще се продължи с купения и корпоративен вот, наведените цоциолози и джурналя. Паветниците си представяха, че цяла България е съставена от русофоби и са от петрохан. Нищо подобно, на тези избори българина си каза мнениеетао за приведените назапад политици, за петрохан, за еврото и, че повече тия власт няма да помиришат. Сега целувайте ръце и слушайте какво ви казва вашето мнение.

    Коментиран от #10

    16:08 20.04.2026

  • 9 Чудя се

    18 13 Отговор
    Откъде се намериха 1 млн.и 450 хиляди човека да гласуват за радев?

    Коментиран от #15, #16, #22, #45

    16:11 20.04.2026

  • 10 честен ционист

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Те и укропам избраха Зеленси със 75% ама не е за хвалба.

    16:12 20.04.2026

  • 11 Някой

    8 6 Отговор
    По "Ал джазира" казват че за Радев са гласували 90% от гласоподавателите.

    16:13 20.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 7 Отговор
    Защо ли никой не смее да обяви, че с тези над 44% ще получи над 130 мандата🤔❗

    16:13 20.04.2026

  • 13 мъжко магаре веднъж се.... връзва

    9 5 Отговор
    Магаре да бях вързал за депутат, щяха да го изберат. Б. Борисов.

    Коментиран от #18

    16:13 20.04.2026

  • 14 Абе

    16 2 Отговор
    Без охрана магнитският с-и-чуг и да върне заграбаните милиони за Щандове за НАРОДА

    16:14 20.04.2026

  • 15 Ами

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чудя се":

    От Русия бе. Нали еврозъркелите викат че е руски човек.

    16:15 20.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Чудя се":

    Ами повечето гласове не са "ЗА" Радев,
    а "ПРОТИВ" БорисОФ и Пее в ски❗

    Коментиран от #20

    16:15 20.04.2026

  • 17 хмммм

    11 6 Отговор
    Tоя зелен фашист и той се показа..

    16:17 20.04.2026

  • 18 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "мъжко магаре веднъж се.... връзва":

    АМИ ТО МАГАРЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВРЕДИ ОТ ВАС КАТЪРИТЕ БЕ БОКО.

    16:17 20.04.2026

  • 19 БОЦ - ко

    10 15 Отговор
    Живяхме с тия, живяхме и с ония,
    Живяхме някак си на версия,
    Едва изкарахме под руският ботуш,
    Мунчо връща комунизма - без ретуш !

    Коментиран от #21, #25

    16:18 20.04.2026

  • 20 Някой

    12 6 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна, Радев им би шута.

    Коментиран от #35

    16:19 20.04.2026

  • 21 Айде

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "БОЦ - ко":

    Лягушки-пак на паветата.

    16:21 20.04.2026

  • 22 Шарлатанска работа

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Чудя се":

    Ала-бала с Мадуровките, то е ясно.

    16:24 20.04.2026

  • 23 Глупотевини

    9 3 Отговор
    изтропал , без стойност !

    16:26 20.04.2026

  • 24 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Единствено":

    На миналите избори са имали 14% сега 13% КВО са увеличили.

    Коментиран от #42

    16:26 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти да видиш

    6 4 Отговор
    Я, един ПРОВАЛ изпълзял от дупката си.

    16:29 20.04.2026

  • 27 Министър

    9 0 Отговор
    при Иван Костов и при другия мургав като него , Стефан Янев . И това казва всичко ! Все около кокала се курдисва .

    16:29 20.04.2026

  • 28 Хайрсъзина

    8 4 Отговор
    ГЕРБ. Нокаут. Съдията отброи до 8. Няма да се изправят. Очаквам нараснало търсене на самолетни билети до Дубай, еднопосочни. Особено след избора на нов Главен прокурор.

    ДПС-НН. Пеевски ще остане без охрана. Българската политика ще остане без Пеевски.

    ЕВАЛА, МАШАЛА

    16:36 20.04.2026

  • 29 непротестиращ

    11 1 Отговор
    Абе Стойчо, ти си срам за СДС!

    16:38 20.04.2026

  • 30 Това корумпе от НПО

    11 1 Отговор
    се натяга на Радев да го направи пак министър на здравеопазването!

    Въпреки пълния му провал!

    16:40 20.04.2026

  • 31 БОЦ - ко

    2 10 Отговор

    До коментар #25 от "А да питам":

    Боцко боцне ли веднъж,
    Ще забравиш, че си мъж!
    Женското във теб ще заговори,
    И ще молиш БОЦ-ко да повтори !

    / "другарю" комунист - чети го и на лягане, и на стване, и го разказвай на внуците си/

    16:42 20.04.2026

  • 32 Хмхмхмхмх

    7 4 Отговор
    /...Важно уточнение - тези 44% не са проруски вот. .../ Напротив- точно такъв вот са. На тези /умни/ граждани никой ли не им е казал, че няма държава В СВЕТА, в която корупцията е нулева и всяка държава, която претендира за . //изкоренена или нулева корупция/ , ЛЪЖЕ БЕЗОГЛЕДНО И НАГЛО. Неее- корупцията е виновна, че масово нископлатените работници БЛЕНУВАТ за заплатите на онези, които са учили, но самите те НЕ ИСКАТ да вложат 5 години от живота си в учене, обаче неистово ИСКАТ да получават същите по размер заплати, които имат хората, които са учили... Разберете- хорате не се разждаме с еднакви таланти, еднакво умни, еднакво прости или еднакво глупави и е НОРМАЛНО този , който е учил повече, да получава повече. Да, масово на много българи точно това не им изнася и замитат тази своя завист под килима, като я заменят с флага/ долу корупцията/... Кога станахте толкова двулични дори пред себе си или всъщност соца точно на това и разчиташе, та неслучайно ни владя над 45 години,..,.Няма и никога нбяма да има уравниловка между този, който има дарба в някаква област и този, който е бездарен в нея, ерго- винаги 1вия ще бъде мнопо по-успешен и във финасов аспект от 2рия... И това ще е така, докато 2рия не го унищожи физически- така, както се случи след 09.09.1944г. в България...

    16:43 20.04.2026

  • 33 !!!?

    7 3 Отговор
    Факт !
    Сводката на служебния Министър на вътрешните работи показва точно обратното - изборите са нечестни защото броя на нарушетията са Прогресивно нарасналнали спрямо предните, а участие в тях имат всички партии влизащи в новия Парламент !
    България затова си остава на нивото на Ганьо Балкански в провеждането на избори, а и анализаторите също !!!?

    16:45 20.04.2026

  • 34 Вие сте бунаци

    7 4 Отговор
    ПП-ДБ са политически некадърници.Те поднесоха на Радев победата.Ако не бяха бутнали правителството, Радев щеше да е в президентството , а правителството на ГЕРБ щеше да отнася негативите на еврото и войните! Но те избързаха и поднесоха протеста на Радев на готово.Бай Бойко усещаше, че това управление му носи негативи и гледаше как да се измъкне.ПП-ДБ му направиха услуга и на него.Не беше момента за сваляне на правителството. Трябваше да се подготвят за свалянето и за след това.Но от леваци какво да очакваме?

    16:52 20.04.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    Някой не чете, а коментира❗
    Коментираме откъде са гласовете, а не "колко вода има в чашата"❗

    16:59 20.04.2026

  • 36 логично

    6 0 Отговор
    Точно про руски вот е .Точно снимката с Путин по време на закриването на кампанията , буквално изстреля избирателната активност . Еднопосочните билети за Дубай свършиха , но дори и някой да успее да си вземе билет , това няма да го спаси .Сега ще свалят охраната на всички лица на които не им се полага , веднага след това смяна на ВСС и Гл Прокурор . После Бай Ставри .

    17:06 20.04.2026

  • 37 анонимен

    2 3 Отговор
    Браво Кацаров! Хубав коментар.

    17:09 20.04.2026

  • 38 икономист

    5 4 Отговор
    Радев няма да направи никакви коалиции с никого . Ако за смяна на ВСС трябват 160 гласа , ще разчита ПП-ДБ да подрепят , ако ли не , има и други начини , но в коалиция няма да се влиза ,запомнете !

    17:09 20.04.2026

  • 39 Помним

    5 2 Отговор
    Зеленият сертификат ви дава свобода!

    Коментиран от #47

    17:10 20.04.2026

  • 40 Сис

    6 2 Отговор
    Докато гордо хвалите Радев в какма посока гледате, изток или запад?

    17:12 20.04.2026

  • 41 социология

    3 3 Отговор
    Стойчо Кацаров. е абсолютно прав ! Какво ще прави Момчето в парламента с 20 депутата , каква полезна работа може да свърши някой като Данчо или Байрам ? Самия лидер ще бъде атакуван постоянно от управляващите , а с едно гласуване могат директно да му свалят имунитета .Спешно ще избяга и ДПС ще се разпадне .При Бойко е по друга работата , но няма да му е конфортно .Предстои да излезе цялата истина за всичките 36 години .

    17:19 20.04.2026

  • 42 Не можеш да четеш

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    май?

    17:31 20.04.2026

  • 43 Майко мила

    3 0 Отговор
    И тоя зелен сертификат ли е от Радевите убавци!

    17:37 20.04.2026

  • 44 Комунизмът се завърна

    1 1 Отговор
    Честито на пенсионираните старшинки.
    Пепедерибейците свършиха черна работа на Рундьо.

    17:42 20.04.2026

  • 45 От руснаците

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чудя се":

    с бг гражданство.

    17:43 20.04.2026

  • 46 Оф, аман!

    3 1 Отговор
    Рундьо ще се изложи бърже, заложено е в гена му.

    17:47 20.04.2026

  • 47 Позабравяме

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Помним":

    Бе зеления сегрегат не го ли въведе Киро?

    18:23 20.04.2026

  • 48 стойчо

    2 0 Отговор
    моля те разкарай се...заедно с илко С. и пепи белото!

    19:25 20.04.2026

  • 49 "Историческа

    1 0 Отговор
    победа" скоро ще се види колко е историческа, че тоя кърлеж ще е труден за махане

    22:13 20.04.2026

