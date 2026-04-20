Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Трайчо Трайков: Успяхме да осигурим честни и свободни избори

20 Април, 2026 15:04 1 194 38

Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени, каза енергийният министър

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира, че задачата на служебното правителство е била да осигури по възможно най-добрия начин честни свободни избори. Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това, каза той пред журналисти в Панагюрище.

Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство, коментира още Трайков.

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува вчера.

Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК, обясни той. По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане, предаде БТА.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната. Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят, коментира Трайков.

Енергийният министър коментира още, служебното правителство е свършило много работа по текущите задачи на държавата.

Трайков и заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева са в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Да се поздравим всички като българи с деня на българската революция – 150 години от Априлското въстание – един от най-важните дни в нашата история, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А партизанските

    6 3 Отговор
    дейности години преди тези избори , никой не ги нито чу нито видя ! Ето , Русия била окуражена от резултата .

    Коментиран от #28

    15:07 20.04.2026

  • 2 Цолов

    7 12 Отговор
    Така е,браво!

    15:07 20.04.2026

  • 3 Бегай бе

    13 7 Отговор
    Смешник
    Осигурили те как шишан има толко гласове в северозапада като еди забулен няма там
    Купили са всичките лилави осигурил той

    15:08 20.04.2026

  • 4 честен ционист

    8 5 Отговор
    Трайчо осигури и свежо гориво в хранилището от Русия да отлежава.

    15:08 20.04.2026

  • 5 тъй ли...

    11 9 Отговор
    В една секция не пускали представители на определена партия.
    В доста секции машините дали фира.
    В друга секция, някакви от комисията излезли навън, когато не трябвало.
    В четвърта, някакъв от комисията отворил урната, че забравил да удари печат на бюлетините.
    В пета, хванали дъщеря на кмет и член на комисия да пускат бюлетини от името на някакви хора.
    И това ли са ви честните избори?
    Това си реве за касиране отвсякъде бе!

    15:09 20.04.2026

  • 6 Нехис

    21 8 Отговор
    Само глупав човек може да хвали себе си.
    Другарю, по твоята логика студентите трябва сами да си пишат оценките в книжките!
    Аз ви слагам слаб 2!
    Само избирателят може да ви оценява!
    Слаб 2, защото не хванахте нито един от вашите в изборна измама!

    15:11 20.04.2026

  • 7 Да,бе

    9 11 Отговор
    Честни избори ама друг път...Даже и парите взехте на хората.Двата тулупа не могат се събра в кожите си,даже не знаят на къде да бягат.Лоши,нечестни избори...

    Коментиран от #11

    15:11 20.04.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    7 4 Отговор
    Къде ви е пълното мнозинство?

    Коментиран от #16

    15:14 20.04.2026

  • 9 Трол

    3 4 Отговор
    А защо отстранихте г-н Цицелков?

    15:15 20.04.2026

  • 10 ИНТЕРЕСНО

    4 2 Отговор
    В ЧООРЛУ
    БРАТЯТА И СЕСТРИ
    СЕ ОПЛАКВАТ ПО МАЛКИЯ ЕКРАН...
    „ДЕМОКРАЦИЯ ИМА...САНДЪЦИ НЕМА”..☝

    15:15 20.04.2026

  • 11 май май

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе":

    Не знам. Кога идат тежки времена, Бойко винаги се скатава на задна позиция, да не го отнесе той.

    Коментиран от #17, #30

    15:15 20.04.2026

  • 12 Само да ги нямаше

    10 5 Отговор
    И ,, мадуровките" ПП щяха съвсем да утечат

    Коментиран от #18

    15:17 20.04.2026

  • 13 Напръскай се

    11 3 Отговор
    С церезид стоп му.хъл и тогава може да осигуриш нещо

    15:17 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейкин Костя

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    На мястото, където ВъZраждане е първа политическа сила!

    15:21 20.04.2026

  • 17 Бойко е скътавка

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "май май":

    Но Румен го ,, дебне" с дрон! От много време!

    15:23 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    4 4 Отговор
    Да честитиме на Фатмакти победата на шефа им!

    15:23 20.04.2026

  • 20 Българин

    7 6 Отговор
    Ако нямаше ала-бала с машините, резултатите щяха да са съвсем други!

    Коментиран от #24

    15:24 20.04.2026

  • 21 Факт

    4 4 Отговор
    Абе, важното е, че всеки гласувал подари от данъците си по 4€ на кандидатите.

    Коментиран от #25

    15:26 20.04.2026

  • 22 А за ,, миш- маш" ът който ни

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лютеница":

    Сготвиха за набутването в ,, Зоната"... на здрача, какво използвуваха- Статистка или ,, стъкмистика!?

    15:26 20.04.2026

  • 23 хмммм

    11 4 Отговор
    Нищо не успяхте! А ти нали си енергиен министър. Какво си осигурил?

    15:27 20.04.2026

  • 24 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Ако ГЕРБ-НН не бяха ръчкали с детската ответника, общо нямаше да имат 4%

    15:29 20.04.2026

  • 25 тъй ли...

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Това са над 9 млн € от данъците ни.

    15:31 20.04.2026

  • 26 Това е вярно

    6 3 Отговор
    Румбата трябва ръка да целува.

    15:31 20.04.2026

  • 27 Факт

    6 1 Отговор
    Интересното е, че под 30% активност има само в областите: Разград, Шумен, Сливен, Кърджали и в 24-ти МИР в София.
    Останалите области в страната са с над 30% активност.

    15:34 20.04.2026

  • 28 Р. Рев

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "А партизанските":

    Благодарим на Трайко, сега да освободи мядтото.

    15:37 20.04.2026

  • 29 Здрасти

    6 3 Отговор
    Трайчоо, ако не бяха Величие само с желанието си щеше да останеш. Благодари на партията за това и не умаловажавай приноса на другите. Ти за това си такъв безличен, щото човешкото някак ти убягва

    15:40 20.04.2026

  • 30 Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "май май":

    Абсолютно си прав. Мутрата знае какво иде. Разтури последните си две правителства няколко месеца преди да започнат войните в Украйна и Иран. Остави другите да обират негативите.

    15:43 20.04.2026

  • 31 Виж сега,

    9 3 Отговор
    Цялото правителство сте горди мръсници,Веселина Томова показа с документи как сте купували преференции за ПБ във Варна .Ама вие сте си гьонсурати по рождение

    15:44 20.04.2026

  • 32 Гробар

    4 2 Отговор
    Настъпват тежки времена за фашисти като Трайчо. Някои от тях ще бъдат екстрадирани и предадени на руските власти.

    15:56 20.04.2026

  • 33 Майора

    4 2 Отговор
    Трайчо , най лесно се правят честни избори със свое МВР и свои началник служби , овладели чрез незаконният кабинет и НПО на Сорос цялатавласт в страната!

    16:14 20.04.2026

  • 34 Истината е нужна

    0 2 Отговор
    Ттрайчо много закъсня с преговорите за Боташ с турското Правителство!
    Сега при Премиер Радев и министър в новото-Гълъб Донев-който за комисион(от който се облаци и Прецедента) сключи договора с Боташ(загуба за България на ден 500хил.евро) ще бавят предоговори ракети, защото турците знаят на кого са платили! Ердоган държи в ръката си летеца!

    16:14 20.04.2026

  • 35 Хаха

    1 1 Отговор
    Иди и се гръмни нещастен слуга! Честни сте само в ушите! На другите места от толкова навеждане…..

    16:17 20.04.2026

  • 36 Ядосан

    2 0 Отговор
    Ти каква заслуга имаш бе, тупан?

    16:21 20.04.2026

  • 37 Ми това не е вярно

    5 2 Отговор
    Организацията беше много лоша. През този един месец имаше цензура в полза на статуквото и най вече в полза на ППДБ които имат претенции без реална тежест. Да не говорим за социологическите агенции които жестоко лъжеха до последно. И това ме знам защо изобщо е позволено техните изследвания да се правят преди изборите и да манипулират така нагло.

    16:29 20.04.2026

  • 38 Съществува етническа партия

    5 1 Отговор
    Толерирана от статуквото и медиите 36 год. За какви честни избори можем да говорим ?

    16:33 20.04.2026

