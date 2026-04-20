Трайчо Трайков: Успяхме да осигурим честни и свободни избори

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира, че задачата на служебното правителство е била да осигури по възможно най-добрия начин честни свободни избори. Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това, каза той пред журналисти в Панагюрище.

Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство, коментира още Трайков.

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува вчера.

Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК, обясни той. По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане, предаде БТА.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната. Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят, коментира Трайков.

Енергийният министър коментира още, служебното правителство е свършило много работа по текущите задачи на държавата.

Трайков и заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева са в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание. Да се поздравим всички като българи с деня на българската революция – 150 години от Априлското въстание – един от най-важните дни в нашата история, добави той.