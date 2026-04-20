"Галъп Интернешънъл Болкан": Електорални профили по възраст и предходен вот

Профилът на избирателите по възрастови групи показва интересна динамика. В подкрепа на „Прогресивна България“ се забелязва равномерна активност във всички възрастови групи, с изключение на групата 65+, където е значително по-ниско – 14,1%.

Това обявиха от "Галъп Интернешънъл Болкан".

Сред най-младата част от респондентите (18–24 г.) най-голям е делът на гласувалите за „Прогресивна България“ – 39,2%. На второ място, с почти двойно по-нисък резултат, в тази възрастова група са гласували за ПП-ДБ – 20,2%.

Сред най-възрастните избиратели (65+) най-голямо доверие имат ГЕРБ-СДС – 41,3%.

Най-много избиратели от вота в неделя „Прогресивна България“ взима от БСП – 54,1%, ИТН – 50,7% и „Възраждане“ – 48,3%. Сериозен прилив се наблюдава и от ПП-ДБ – цели 38,2%, както и от малките формации от предходното 51-во Народно събрание: МЕЧ – 38,2%, АПС – 38,4% и „Величие“ – 33,5%.

63% от негласувалите на изборите през 2024 г. са дали гласа си за „Прогресивна България“.“