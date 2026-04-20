Новини
България »
София »
"Галъп Интернешънъл Болкан": Електорални профили по възраст и предходен вот

"Галъп Интернешънъл Болкан": Електорални профили по възраст и предходен вот

20 Април, 2026 16:11 2 744 57

  • галъп интернешънъл болкан-
  • електорални профили-
  • избиратели-
  • партии-
  • румен радев-
  • бойко борисов-
  • продължаваме промяната

Сред най-възрастните избиратели (65+) най-голямо доверие имат ГЕРБ-СДС – 41,3%

"Галъп Интернешънъл Болкан": Електорални профили по възраст и предходен вот - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Профилът на избирателите по възрастови групи показва интересна динамика. В подкрепа на „Прогресивна България“ се забелязва равномерна активност във всички възрастови групи, с изключение на групата 65+, където е значително по-ниско – 14,1%.

Това обявиха от "Галъп Интернешънъл Болкан".

Сред най-младата част от респондентите (18–24 г.) най-голям е делът на гласувалите за „Прогресивна България“ – 39,2%. На второ място, с почти двойно по-нисък резултат, в тази възрастова група са гласували за ПП-ДБ – 20,2%.

Сред най-възрастните избиратели (65+) най-голямо доверие имат ГЕРБ-СДС – 41,3%.

Най-много избиратели от вота в неделя „Прогресивна България“ взима от БСП – 54,1%, ИТН – 50,7% и „Възраждане“ – 48,3%. Сериозен прилив се наблюдава и от ПП-ДБ – цели 38,2%, както и от малките формации от предходното 51-во Народно събрание: МЕЧ – 38,2%, АПС – 38,4% и „Величие“ – 33,5%.

63% от негласувалите на изборите през 2024 г. са дали гласа си за „Прогресивна България“.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 13 Отговор
    Явно ще се привикваме по военните окръжия всички до 65.

    Коментиран от #51

    16:14 20.04.2026

  • 2 авантгард

    15 8 Отговор
    Какъв е този Калъп Незнамсикакво бре?
    Тук е България.
    Не ви е срам да си кръстите шайката така.

    16:14 20.04.2026

  • 3 Дъртите шушумиги

    11 4 Отговор
    Жалко!

    16:14 20.04.2026

  • 4 Тия след пореднана

    21 8 Отговор
    Стакмистика продължават да правят анализи коментари и всякакви безмислени изказвания

    Никой не ви вярва преди 1 седмица друга песен пеехте жалки сте

    16:15 20.04.2026

  • 5 Сталин

    24 6 Отговор
    Западните медии едва ли не изкараха че Румен Радев с станал президент на Русия с тези избори

    Коментиран от #38

    16:16 20.04.2026

  • 6 Тони

    26 2 Отговор
    Абе, къде е Слави ?

    Коментиран от #7, #12

    16:18 20.04.2026

  • 7 Сталин

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тони":

    Чалгаря е в септичната яма при другите г©вна

    16:20 20.04.2026

  • 8 Избор на

    7 9 Отговор
    Томина неделя-ПРАЗНАТА неделя, нищо и половина ще е, назад и надолу ще е

    16:22 20.04.2026

  • 9 Доки

    16 8 Отговор
    Честито българи! И при нас изгря слънцето!

    Коментиран от #40, #52

    16:25 20.04.2026

  • 10 Хмхмхмхмх

    12 8 Отговор
    /...Най-много избиратели от вота в неделя „Прогресивна България“ взима от БСП – 54,1%.../ Когато написах, че идва неосоциализЪма в България, имах предвид и това. Да ви е честита нова социалистическа България- държавата на ранботниците и селяните, в която всеки с месечен приход над 3600 евро бруто , е сиочен и заклеймяван като чорбаджия, който трябва да бъде фоизически, морално и финансово унищожен. а пиейчдитата, хората с доходи над 3600 евро бруто пренебрежително се считат за / чантаджии/ и хората на науката се определят като вредни маргинали... ТАКА ДА БЪДЕ- оправяйте се, само не си въобразявайте, че държавния бюджет ще ви излезе на плюс, когато гледате на нас като на финансови роби и когато целите и физическото ни унищожаване- както при оригиналния соц.. Да ви е честита новата работническо-селска държава и приема ви във състава на русия и еаст. Сбогом, Родино България.

    Коментиран от #29

    16:26 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И Киев е Руски

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тони":

    За слави не знам аз чакам Сталин

    16:27 20.04.2026

  • 13 ЧАО

    15 3 Отговор
    ГроБ и ШИШИ !

    Коментиран от #36

    16:27 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гласове от зайчарника в Банкя

    13 3 Отговор
    ГЕРБ Баби оплаква Бацо😪
    😉

    16:28 20.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чалгаджията

    14 2 Отговор
    Оттече ! Сбогом ! Петрохан ви изяде главите на вас и ония неарденталец дето се хилеше просташки докато се гавреше със смъртта на Лама !

    16:31 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 копейка

    9 7 Отговор
    аз съм във възторг,дори възраждане не съумяха да мобилизират русофилията в бг-то!

    16:32 20.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ИТН

    8 1 Отговор
    1% - музикантите от просташкото “ шоу “ плюс роднините им !

    16:33 20.04.2026

  • 24 АЗ СЕ ЧУДЯ

    12 3 Отговор
    ОТ КЪДЕ ЗНАЕТЕ КОЙ ЗА КОГО Е ГЛАСУВАЛ???

    16:33 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 въпроси

    10 2 Отговор
    Нали уж има тайна на вота, как точно ги съставят тези стъкмистики и проценти по възраст, пол, образование и т.н. и защо въобще някой плаща за нещо, което може всеки ИИ да ти генерира за секунди безплатно (разбира се също толкова невярно като съдържание)?

    16:35 20.04.2026

  • 27 Фалшификаторите

    5 4 Отговор
    От Галъп лъжат на поразия: такива данни няма от изборната комисия и те са тайни.
    Още няма краен резултат а те фабрикуват данни?

    Коментиран от #47

    16:36 20.04.2026

  • 28 Фашификаторите

    9 2 Отговор
    От Галъп под арест веднага за кражба на данни. Къде е Сарафов прокурора?

    16:38 20.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 зИленски

    8 2 Отговор
    Тази агенция преди вота даваха на Радев 29% , на Бойко 22%.
    Правете си сметка сами

    Коментиран от #34

    16:49 20.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Любо

    2 1 Отговор
    18-24 ,супата ще е гореща....

    16:52 20.04.2026

  • 33 1488

    4 1 Отговор
    мене галъб ми не требе
    тука некви гьльби ми кацат и 0сират балкона без пари

    16:53 20.04.2026

  • 34 Направих си

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "зИленски":

    кой е купувал.....

    16:53 20.04.2026

  • 35 Даката

    8 4 Отговор
    Радев ще има сили да съсипе България, поредния русофил, който е на път да фалира страната ни, като предходните нискоинтелигентни русофили фалирали България... Как пък всички, които са фалирали България се оказва сега, че са били русофили?
    Мислите ли, че сега ще е нещо различно, защото русофилите не слушат българския народ, а Кремъл.
    Помнете ми думата с Румен Радев, ще имаме поредния фалит на България и така на всеки 30 години ще правиме едно и също... и тъкмо се стабилизираме и тръгнем напред и някой все ще ви каже, че живеете лошо, а пък този има златни кюлчета в нощното си шкафче и вие сте готови да гласувате за другия, ако ще и да е най-лошия избор... идиотите си остават идиоти.

    Може би, трябва да въведат някакъв минимален ценз, който трябва да притежава даден човек, за да гласува, ако нямаш образование и си тъп на галош Ханку Брат, тогава няма как да гласуваш умно и с някаква мисъл, за бъдещето и благополучието на страната си... такива обикновено гласуват за русофили като Румен Радев... такива гласуват и за Тръмп или Путин.

    Коментиран от #37, #43

    16:54 20.04.2026

  • 36 Къде е Слави

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "ЧАО":

    Този филм го играхме с чегъртането!

    16:55 20.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Е, как да признаят истината, че народът гласува за две основни неща, които могат да се обединят в едно- срещу подлоги, които изпълняват всяка депеша от Брюксел в името на далаверата и грантовете независимо от мнението на народа и наричат народа с всякакви обидни имена. А двете причини основно са:
    - набутването в еврозоната без референдум въпреки ясното желание на народа да не се прави това
    - опита на правителството да вдигне данък дивидент на 10% и ДОО с 0.2%, който се очакваше да продължи към прогресивен ДОД, както се изказваха Кристалина, Зарков, Пламен Димитров, Станишев, Мирчев
    Време е да си вземем управлението на държавата в ръцете и дано Радев се окаже достатъчно силен и принципен да води държавата по пътя, желан от народа. За всеки случай наритахме продажниците.

    17:01 20.04.2026

  • 39 анонимен

    4 2 Отговор
    Ахах, избирателите на ГЕРБ не са в активна възраст. Скоро ще намалеят още. Момчето Бойко си отива.

    17:03 20.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Даката

    7 0 Отговор
    Жалко за България, тепърва ще обяснявате отново и отнова, как пак са ви излъгали, този път е бил Румен Радев.... След като толкова пъти все ви лъжат не е ли време да спрете да гласувате, явно не можете да мислите далновидно... ходете за гъби по време на избори, за да има някакъв прогрес тази държава.

    17:05 20.04.2026

  • 42 КоНе

    3 3 Отговор
    Победа ! Дано да се смени цялата съдебна система! И само това да стане ше бъде истинска голяма победа! Да живее България!

    17:06 20.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хаха

    0 4 Отговор
    Наричай повече народа си про. ст и се чуди защо умните красиви сте мразени и ви наритаха така на изборите. И се сети, че Бай Ганю е сатира срещу такива като теб, а не срещу народа. Героят е търговец, който излиза по Европа, и печели от там, връща се и се смята за велик европеец и смята народа за глупав и почва да върти далавери и схеми. Не е ни селянин, ни средностатистически гражданин, а "европейска интелигенция" с леко държание на фурнаджийска лопата тип сглобки и кебапчета като сегашните ни евроатлантици.
    И не забравяй, че Алеко се слави, че е социалист, русофил и като цяло нехаресващ западното влияние. Просто казвам историческите факти. Също Левски казва "Искам чиста и свята република без цар и падишах. Ако ще ни управляват отвън, то защо да се борим изобщо?". Не е русофил, но мрази подръжниците на "влизане в Европа", ако това значи да не сме независими. Ботев е социалист и русофил. Каравелов и Вазов- русофили. Но пък евроатлантиците реват, че с продаване на народа ни на Брюксел изпълняват мечтите им.....

    17:11 20.04.2026

  • 46 Веднага се хваща измамата по тия данни

    4 0 Отговор
    При активност под 40% няма как "63% от негласувалите на изборите през 2024 г. са дали гласа си за „Прогресивна България“.“

    Коментиран от #48

    17:14 20.04.2026

  • 47 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Фалшификаторите":

    Не лъжат грам. Със сигурност не е 100% точна извадка, а е по екзит половете кой как е казал, че е гласувал. Събрали са възраст, образование, казано за кой си гласувал предния път и за кой сега. Може да е вярно, може хората да са лъгали, може да не са обхванати всички населени места и профили на населението, но отговаря на попълнените анкети.

    17:14 20.04.2026

  • 48 хаха

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Веднага се хваща измамата по тия данни":

    Айде бе. Няма ли? Просто при въпрос за кой си гласувал преди казваш, че не си гласувал. А на въпроса за кой си гласувал сега казваш Радев. 63% ОТ ГЛАСУВАЛИТЕ ТОЗИ ПЪТ, НО НЕГЛАСУВАЛИ ПРЕДИ. Толкова ли си загубил умения да четеш в контекст на дълъг текст?

    17:16 20.04.2026

  • 49 Минувачка

    2 0 Отговор
    След платеното социологическо говорене за “вълна”, време е да се спомене от едната професионална чест и за отлив или тихо море.
    На изборите през октомври 2024 г. гласувалите са 3 200 000 души. Няма точна информация за общия брой на гласоподавателите. НСИ системно отбелязва по 100 000 починали на година…
    От имащите право на глас на изборите през април 2026 г. 6 575 151 души по данни на ЦИК са гласували ( при 98.33% обработени протоколи!) 3 156 072 български граждани, тоест с 43 928 души по-малко, отколкото през 2024 г.
    По каква ли методика са изчислили, че 62 % от гласоподавателите са се въздържали на предишните избори по необходимост (ненавършени пълнолетие) или друго?

    17:22 20.04.2026

  • 50 Тия са извадили

    4 3 Отговор
    Всички мъртви души за Радев - 63 процента са изкочили

    17:33 20.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сега бързо ще ти

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Доки":

    залезе от истинската реалност, в която ще се събудиш.

    18:07 20.04.2026

  • 53 Популист надцака популиста

    4 2 Отговор
    В България се върна комунизмът с нечовешко лице.

    18:08 20.04.2026

  • 54 Хихи!

    4 0 Отговор
    Сега Радев ще мобилизира на фронта джензитата, които са гласували за него.

    18:12 20.04.2026

  • 55 604

    1 1 Отговор
    а от гроп не е взел или? ептен нъ прайте на шашави, ама вие сте се ошашкали

    18:14 20.04.2026

  • 56 604

    0 1 Отговор
    а и от де тия 63% кът активноста да е с 7% отгоре или? кой тоя математик да му убухъм крътунътъ....

    18:15 20.04.2026

  • 57 Чичовото

    1 0 Отговор
    Точно Галъп дадоха мижавите 27% за Радев. По добре да се занимават с продажба на чушки на пазара. Социологията не я могат.

    20:51 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове