Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Румен Радев: 150 години от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата

20 Април, 2026 17:24 1 428 30

  • румен радев-
  • априлското въстание-
  • освобождение

Поклон, вечна памет и слава на героите!

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

150 години ни делят от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата.

Героичният порив на поробените ни предци, които не бяха патриоти заради позата и облагата, а дръзки и саможертвени герои, завършва трагично. Но той извади Отечеството от небитието и постави съдбата му на вниманието на европейските народи.

Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.

Потушаването му и хилядите жертви пораждат вълна от съпричастност в християнския свят. В Русия съдбата на православния български народ се превръща в център на политическите страсти.

Благодарение на подвига и саможертвата на мъчениците безсребърници днес имаме държава, герб и знаме, говорим и пишем на родния си език.

Историята винаги носи в себе си поука, а понякога и надежда. Нека не забравяме, че във вените ни още тече кръвта на предците. Нека бъдем достойни техни наследници.

Поклон, вечна памет и слава на героите!

Да живее България!


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оптимист

    13 10 Отговор
    Има едно единствено положително следствие от превземането на цялата власт от Президентска Бутафория.
    Няма да бъде сменян националния празник 3 март.

    17:47 20.04.2026

  • 2 Българин

    23 2 Отговор
    Само че Радев е пропуснал какво казва Захарий Стоянов за депутатите на събранието в Оборище, което е свикано преди Априлското въстание. Че България никога няма да има начело хора като тях. ТОЕСТ ТОЛКОВА ЧЕСТНИ И ИДЕАЛИСТИ.

    Коментиран от #19

    17:48 20.04.2026

  • 3 Хмхмхмхмх

    9 20 Отговор
    /... Благодарение на подвига и саможертвата на мъчениците безсребърници .../ Ма на КОИ мъченици, ве, рускопоклонник- що не споменаваш, че БЪЛГАРИТЕ сме дали свидни жертви иу нашата свобода е платена с живота на хиляди българи, и че тя НЕ НИ Е ДАДЕНА ДАРОМ ОТ РУСИЯ именно заради тези жертви- нещо, което повелителите ти от москва умишлено скриват и не съобщават., а.. ЕДИНСТВЕНАТА руска дворянка, която наистина е дала СЪЗНАТЕЛНО живота си за България, е баронеса Юлия Вревская- светла й памет...

    Коментиран от #9

    17:48 20.04.2026

  • 4 Джаксън

    9 10 Отговор
    Като че ли e бил там 🤟

    17:48 20.04.2026

  • 5 Браво

    20 15 Отговор
    Това е истински държавник почита Героите говори езици,а не като сикаджииския герберски мутрак на националният празник ходеше при приятеля си тайпито да види фабриката в Одрин и имал сахер

    17:54 20.04.2026

  • 6 Ама латентните комунисти

    12 13 Отговор
    и путино-педофили как го нахендриха на Радев самооооо! Сега няма как да се оправдават с Боко и Шиши. Всичките негативи ще го поема Пилота Зеленото чорапче

    17:57 20.04.2026

  • 7 Пенка

    11 10 Отговор
    В битката за проливите крепостните случайно се натъкват на народ, дал им Кирилицата и Православието. На всичкото отгоре не знам колко тона злато е дадено🤣🤣

    Коментиран от #11

    18:12 20.04.2026

  • 8 .....

    5 11 Отговор
    Румба, крайно време е Националния празник да стане 24 Май!

    18:13 20.04.2026

  • 9 Ти си мрънкай

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хмхмхмхмх":

    Но керванът си ,, върви"

    18:14 20.04.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    7 4 Отговор
    слава на геройте паднали за свободата на родината от ятагана на поганците!

    18:14 20.04.2026

  • 11 Питай Стамболов

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пенка":

    Колко взе да им даде, И колко открадна!

    18:16 20.04.2026

  • 12 604

    3 0 Отговор
    вече може да замесвате питите.....

    18:18 20.04.2026

  • 13 .....

    1 2 Отговор
    Я един референдум за кой да бъде Националния празник на Бг.

    18:19 20.04.2026

  • 14 Хо хо

    8 1 Отговор
    Комунистите страната ни изграждат, комсомолците след тях вървят, пионери пионери....

    18:38 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Н.И.Й.

    4 3 Отговор
    КОГАТО АЗ НАПИСАХ КОМЕНТАР ПОД СТАТИЯТА ЗА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ:
    "ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОИТЕ ПАДНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО...",
    "$во бод натЪ м€дия" МИ ИЗТРИ КОМЕНТАРА!?!?!?!
    А КОГАТО "БИВШИЯТ" Комуни$т-АТ€И$Т, нато-ГЛОБАЛИ$Т, РУБЛАДЖИЯ -другарят П€ Д€ рад€Ф-р"ум€н"БО(га)ТАШ КАЖ€ НЕЩО ,ТО УРА другари.....!

    Коментиран от #23

    18:50 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Това е казал

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    “Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”
    Русчук, 1-й Март 1886 г.

    Захари Стоянов

    Коментиран от #21

    18:52 20.04.2026

  • 20 Ами, Румба,

    5 1 Отговор
    то нали беше 5 века присъствие и мирно съжителство, бе?

    19:09 20.04.2026

  • 21 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Това е казал":

    Затова баба Тонка е казвала на синовете си..този циганин не ми го водите в къщи
    Г.Бенковски:
    Аз забих 500 годишният ръждясал нож в гърлото на Султана.
    Русия може да заповяда...
    З.Стоянов става масон и по тяхно нареждане съкращава от Комитета Македония и Одринско.
    Остава само Румелията.
    Ни пише че Руският император плаща 86 млн.златни франка на Султана.
    Това е причината Турция да не влезе в Румелия, след като войската ни заминава за Сръбската граница

    Коментиран от #25

    19:15 20.04.2026

  • 22 Зеленски ти го каза

    4 2 Отговор
    А защо не са преговаряли бре Мунчо, като е било ясно, че ще загинат. Срам си за пагони!

    19:20 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мдда

    3 1 Отговор
    Това турче сега на патриот ли ще го раздава?

    19:58 20.04.2026

  • 25 ПРИПОМНЯНЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ха ХаХа":

    Най-лаишкото, смешно и неподготвено 3-дневно "въстание" в българската и световната история, това е Априлското...
    ТРАКИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 1828-29 г. е много по-мащабно от Априлското-1876 г. През 1828 г. руският флот стоварва хиляди пушки в заливчетата на Юг от Бургас...Въоръжени с руското оръжие българите от Тракия въстават, като въстанническите отряди са били точно по 1000 бойци ??? и освобождават Созопол и редица градове чак до Средец (София), а по-късно превземат дори и гр. ОДРИН, но.... „руският” ген. Дибич сключва с турците съюз и им връща градовете, като същевременно разоръжава и изоставя Българите...За да се спасят от турските зверства Българите от Одриинско бягат отвъд Дунава, чак в БЕСАРАБИЯ...
    Организаторите и предводителите са арестувани от....внимание! изпратения за целта руски казашки полк??? „Руският” генерал Дибич, по рождение Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич, е искал да избие Българите с руските топове..., А БЛИЗО 500 НЕПОКОРНИ БЪЛГАРСКИ ВОЙВОДИ СА ПРАТЕНИ НА ЗАТОЧЕНИЕ В СИБИР.
    ??? В Римската империя АУКСИЛИАРИИТЕ са формирования от по 1000 души под командването на префект.

    Коментиран от #27, #28

    20:04 20.04.2026

  • 26 Роби ли сме били тогава

    2 1 Отговор
    Теб питам, Румене. Не въставаме срещу империята, а срещу робството!

    20:53 20.04.2026

  • 27 То да беше само това предателство...

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Руската империя знае прекрасно много преди санстефанския договор, че България ще бъде раздробена, и е съгласна с това!

    20:57 20.04.2026

  • 28 най-голямо

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    е шопското въстание на Симо Соколов, но и за него официалната ни история мълчи....

    21:09 20.04.2026

  • 29 Радко Пиратко

    0 0 Отговор
    Пък аз сега им подарих Боташ!

    22:20 20.04.2026

  • 30 Пецата

    0 1 Отговор
    Е нали е дошъл съветскиа съюз да освободи териториата разбираш ли щото кофти матриала вобще пълна скръб отвсекаде 🤣

    23:28 20.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове