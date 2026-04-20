Румен Радев: 150 години от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата

150 години ни делят от подвига на хиляди българи, които въстанаха срещу Османската империя в името на свободата.
Героичният порив на поробените ни предци, които не бяха патриоти заради позата и облагата, а дръзки и саможертвени герои, завършва трагично. Но той извади Отечеството от небитието и постави съдбата му на вниманието на европейските народи.
Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев.
Потушаването му и хилядите жертви пораждат вълна от съпричастност в християнския свят. В Русия съдбата на православния български народ се превръща в център на политическите страсти.
Благодарение на подвига и саможертвата на мъчениците безсребърници днес имаме държава, герб и знаме, говорим и пишем на родния си език.
Историята винаги носи в себе си поука, а понякога и надежда. Нека не забравяме, че във вените ни още тече кръвта на предците. Нека бъдем достойни техни наследници.
Поклон, вечна памет и слава на героите!
Да живее България!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оптимист
Няма да бъде сменян националния празник 3 март.
17:47 20.04.2026
2 Българин
Коментиран от #19
17:48 20.04.2026
3 Хмхмхмхмх
Коментиран от #9
17:48 20.04.2026
4 Джаксън
17:48 20.04.2026
5 Браво
17:54 20.04.2026
6 Ама латентните комунисти
17:57 20.04.2026
7 Пенка
Коментиран от #11
18:12 20.04.2026
8 .....
18:13 20.04.2026
9 Ти си мрънкай
До коментар #3 от "Хмхмхмхмх":Но керванът си ,, върви"
18:14 20.04.2026
10 Ний ша Ва упрайм
18:14 20.04.2026
11 Питай Стамболов
До коментар #7 от "Пенка":Колко взе да им даде, И колко открадна!
18:16 20.04.2026
12 604
18:18 20.04.2026
13 .....
18:19 20.04.2026
14 Хо хо
18:38 20.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Н.И.Й.
"ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОИТЕ ПАДНАЛИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО...",
"$во бод натЪ м€дия" МИ ИЗТРИ КОМЕНТАРА!?!?!?!
А КОГАТО "БИВШИЯТ" Комуни$т-АТ€И$Т, нато-ГЛОБАЛИ$Т, РУБЛАДЖИЯ -другарят П€ Д€ рад€Ф-р"ум€н"БО(га)ТАШ КАЖ€ НЕЩО ,ТО УРА другари.....!
Коментиран от #23
18:50 20.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Това е казал
До коментар #2 от "Българин":“Като народ ние можем да се гордеем, че всичките ни народни деятели и патриоти: Г.Раковски, Л.Каравелов, В.Левски, Хр.Ботйов, А.Кънчев, П.Волов, Г.Бенковски и проч., са биле против официална Русия. Никога те не са апелирали към нея, защото са знаяли, че нейний камшик повече боли от турския….”
Русчук, 1-й Март 1886 г.
Захари Стоянов
Коментиран от #21
18:52 20.04.2026
20 Ами, Румба,
19:09 20.04.2026
21 Ха ХаХа
До коментар #19 от "Това е казал":Затова баба Тонка е казвала на синовете си..този циганин не ми го водите в къщи
Г.Бенковски:
Аз забих 500 годишният ръждясал нож в гърлото на Султана.
Русия може да заповяда...
З.Стоянов става масон и по тяхно нареждане съкращава от Комитета Македония и Одринско.
Остава само Румелията.
Ни пише че Руският император плаща 86 млн.златни франка на Султана.
Това е причината Турция да не влезе в Румелия, след като войската ни заминава за Сръбската граница
Коментиран от #25
19:15 20.04.2026
22 Зеленски ти го каза
19:20 20.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мдда
19:58 20.04.2026
25 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #21 от "Ха ХаХа":Най-лаишкото, смешно и неподготвено 3-дневно "въстание" в българската и световната история, това е Априлското...
ТРАКИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 1828-29 г. е много по-мащабно от Априлското-1876 г. През 1828 г. руският флот стоварва хиляди пушки в заливчетата на Юг от Бургас...Въоръжени с руското оръжие българите от Тракия въстават, като въстанническите отряди са били точно по 1000 бойци ??? и освобождават Созопол и редица градове чак до Средец (София), а по-късно превземат дори и гр. ОДРИН, но.... „руският” ген. Дибич сключва с турците съюз и им връща градовете, като същевременно разоръжава и изоставя Българите...За да се спасят от турските зверства Българите от Одриинско бягат отвъд Дунава, чак в БЕСАРАБИЯ...
Организаторите и предводителите са арестувани от....внимание! изпратения за целта руски казашки полк??? „Руският” генерал Дибич, по рождение Ханс Карл Фридрих Антон фон Дибич, е искал да избие Българите с руските топове..., А БЛИЗО 500 НЕПОКОРНИ БЪЛГАРСКИ ВОЙВОДИ СА ПРАТЕНИ НА ЗАТОЧЕНИЕ В СИБИР.
??? В Римската империя АУКСИЛИАРИИТЕ са формирования от по 1000 души под командването на префект.
Коментиран от #27, #28
20:04 20.04.2026
26 Роби ли сме били тогава
20:53 20.04.2026
27 То да беше само това предателство...
До коментар #25 от "ПРИПОМНЯНЕ":Руската империя знае прекрасно много преди санстефанския договор, че България ще бъде раздробена, и е съгласна с това!
20:57 20.04.2026
28 най-голямо
До коментар #25 от "ПРИПОМНЯНЕ":е шопското въстание на Симо Соколов, но и за него официалната ни история мълчи....
21:09 20.04.2026
29 Радко Пиратко
22:20 20.04.2026
30 Пецата
23:28 20.04.2026