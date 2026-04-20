Финално: Кой колко места получава в парламента?

20 Април, 2026 18:01 7 437 64

Партията на Румен Радев "Прогресивна България" печели 130 места в новото 52-ро Народно събрание

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Готови са 100.00% обработени протоколи на СИК в РИК.

Партията на Румен Радев "Прогресивна България" печели 130 места в новото 52-ро Народно събрание.

ГЕРБ-СДС остават втори с 39 места. "Продължаваме промяната-Демократична България" - 37 места

ДПС печелят 21 места, а "Възраждане", което успя да влезе в парламента по последни данни взима 13 места.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уточнение

    69 59 Отговор
    Най-много места има олигархията. Всички са нейни, включително местата на новия "спасител ".

    Коментиран от #31, #49, #52

    18:04 20.04.2026

  • 2 ШИШОВЦИТЕ ША МУ КУПЯТ

    27 65 Отговор
    20 тина гласа които ША станат ,,НЕЗАВИСИМИ, И БАЙ РУМЕН Е БАЙ БАЙ...

    Коментиран от #7, #23, #30, #48

    18:04 20.04.2026

  • 3 Пич

    109 4 Отговор
    Това е плюс, защото на Радев му отпада възможността за оправдание - ама тия, ама ония, в коалиция сме... Добро или зло - той ще е !!!

    Коментиран от #22

    18:05 20.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    30 44 Отговор
    Питайте Радев ще дава ли пътищата на концесия!
    Герб Крадяха за по 2-3 години парите за път - Румбата по-хитър ще с осигури до живот приходите с един подпис! Питайте!

    И като давате пълна власт на някой да ви видя как ще го контролирате да не го направи

    Коментиран от #19, #28

    18:06 20.04.2026

  • 5 Решетников

    39 9 Отговор
    Добра работа

    Коментиран от #13, #20

    18:06 20.04.2026

  • 6 Държавните слуги на двете

    77 10 Отговор
    прасета, треска ги тресе. Започва здраво замитане на документи

    Коментиран от #9

    18:07 20.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    61 7 Отговор

    До коментар #2 от "ШИШОВЦИТЕ ША МУ КУПЯТ":

    Еша си нямате на мушенгии. Само за мръсотии мислете. Ей затова народът ви би шута в зад.. ника.

    18:07 20.04.2026

  • 8 Пишков

    75 5 Отговор
    Само да питам - ИТН колко депутати ще имат?

    Коментиран от #11

    18:09 20.04.2026

  • 9 лими

    34 42 Отговор

    До коментар #6 от "Държавните слуги на двете":

    След половин година и от това прасе ще ревем....

    Коментиран от #51

    18:09 20.04.2026

  • 10 Красимир Петров

    64 6 Отговор
    Блеевски ще избяга от България,а Борисов е пътник

    18:10 20.04.2026

  • 11 Х+У=Й

    22 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пишков":

    Ти погледни Радев колко депутати има.

    18:11 20.04.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    54 6 Отговор
    поне герберите и депесетата се поразкараха-те бяха най-големите дразнители

    18:15 20.04.2026

  • 13 И Решетников ли е

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Решетников":

    агент на ЦРУ?

    Затова ли Путин го напъди?

    18:19 20.04.2026

  • 14 КОЙ

    19 11 Отговор
    Льотчика ще реже баницата!

    18:20 20.04.2026

  • 15 За кратко

    15 34 Отговор
    ще им е , скоро почват протестите !

    Коментиран от #21, #53

    18:21 20.04.2026

  • 16 Тиквата +Шиши =💩

    26 21 Отговор
    Гледайте какво ще стане..... От партията на Радев, ще има отцепници и така няма да може да управлява и няма да могат да променят конституцията и да свалят Гаргамела Сарафов. Тиквата и Шиши вече са в акциа с компромати и пари. Отделно имат поне 15 човека внедрени вътре... Сериала ще бъде интересен, очаквайте го скоро.

    18:21 20.04.2026

  • 17 Факти

    43 15 Отговор
    1994 - Жан Виденов - 125 депутати
    1997 - Иван Костов - 137 депутати
    2001 - Царя - 120 депутати
    2009 - Борисов - 116 депутати
    2026 - Радев - 130 депутати
    Големи победи, голяма радост, големи очаквания и накрая...

    Коментиран от #26, #35, #46, #61

    18:22 20.04.2026

  • 18 ай чиститу б@лх@ри

    16 14 Отговор
    ей сигъ ша разбирети де сеат гладнити🤡

    18:22 20.04.2026

  • 19 Караджата

    35 10 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Какво му е лошото магистралите да са платени?Който ползва той плаща....така е най справедливо.Защо от данъците на хората от Северозапада и Североизтока се подържат магистрали в Южна България ?Тези хора си не ползват,а плащат.

    Коментиран от #24

    18:23 20.04.2026

  • 20 Излъгахте народа,

    33 15 Отговор

    До коментар #5 от "Решетников":

    че Радев е човек на Решетников и о, чудо!

    Народът гласува за човека на Решетников!

    Това едноклетъчните седесари и седесарки няма как да го разберат...

    Коментиран от #25

    18:23 20.04.2026

  • 21 И какво от това

    19 7 Отговор

    До коментар #15 от "За кратко":

    Всеки може да организира няколко НПО. Обаче не може да организира народ.

    18:24 20.04.2026

  • 22 радини вЪлнения

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ми той завършил школата на цереуту ба

    18:24 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Караджата":

    Ще разбереш защо когато ти се наложи да стъпиш на такъв!

    18:25 20.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    20 15 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    И Радев ще злоупотреби с властта. Народът все избира нови спасители, но не си е направил труда да прочете книгата на Макиавели "Князът", за да види колко "честни" са похватите на всички политици.

    18:26 20.04.2026

  • 27 Даниел Немитов

    20 20 Отговор
    Айде народе, честити ви нови Боташи и огромни дългове! Да живей "пътя на Копринката"!

    18:26 20.04.2026

  • 28 От Италия

    16 14 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Ами то в Италия магистралите са на концесия....и имат най добрите пътища в ес. Ако някой няма кола защо с неговите данъци да се строят магистрали?!

    Коментиран от #32

    18:27 20.04.2026

  • 29 Даам

    11 18 Отговор
    Много хубаво не е на хубаво. Шарлатаните и техния Вожд Мунчо имат конституционно мнозинство. Май спешно ще викат Ристю да им прави комунистическа президентска република.

    18:28 20.04.2026

  • 30 Реалист

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "ШИШОВЦИТЕ ША МУ КУПЯТ":

    Това беше едно време . Сега силните са други , а ти дръж моя докат стане твоя .

    18:28 20.04.2026

  • 31 Много ясно,

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Уточнение":

    който има пари,той командва- явно или тайно! Това е положението!

    18:29 20.04.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор

    До коментар #28 от "От Италия":

    Щото по тия магистрали му идва храната, по тия магистрали се захранва работното му място със суровини и пак по тия магистрали ходи на почивка или при приятели!

    Коментиран от #37

    18:30 20.04.2026

  • 33 Браво

    26 0 Отговор
    На търновчани,че не гласуваха за йордан-ментата

    Коментиран от #39

    18:32 20.04.2026

  • 34 нннн

    17 8 Отговор
    Мисирките дали ще питат пак ,,Чий е Крим"?

    Коментиран от #41

    18:33 20.04.2026

  • 35 Гаргалчо,

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    не реви преди да са те били- може пък да ти се размине!

    18:33 20.04.2026

  • 36 Малиииий,

    18 2 Отговор
    седесарите от герб не могат да се примирят със загубата,което много ме кефи!!!

    18:36 20.04.2026

  • 37 Тоест

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    ....не се разбра какво имаш в предвид?!

    18:37 20.04.2026

  • 38 мда

    20 2 Отговор
    Радев да почва ревизия на управлението на ГЕРБ и ДПС на Глигана.

    18:38 20.04.2026

  • 39 Ботоксът

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Браво":

    и подобия , под крилото на кмета и Бою , им стигат за многогодишния резил и загубите за България и българите ! Докато всеизвестни грабят и делят милиарди , най - вече чрез обществени поръчки !

    18:42 20.04.2026

  • 40 !!!?

    7 15 Отговор
    Мистър Кеш стана заложник на Олигархията и на Путлерските интереси в Брюксел !!!?

    18:54 20.04.2026

  • 41 !!!?

    8 13 Отговор

    До коментар #34 от "нннн":

    На въпроса "Чий е Крим" отговора е същия като на чий е Мистър Кеш...?!

    Коментиран от #42

    18:58 20.04.2026

  • 42 Благодарение и на теб

    14 2 Отговор

    До коментар #41 от "!!!?":

    Радев спечели пълно мнозинство!

    Добре работиш!

    19:06 20.04.2026

  • 43 Баце Борисов:

    11 2 Отговор
    Да подам ли оставка, да не подам ли?

    19:07 20.04.2026

  • 44 Радев

    10 7 Отговор
    ще управлява с ППДБ и ГЕРБ задкулисно.

    Пък вие скачайте на жълтите павета!

    19:09 20.04.2026

  • 45 Модела бил се сменил... ХАХА!

    7 5 Отговор
    А Шишко, Буци. Кокорестия, Гнома и Оземпика пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    19:19 20.04.2026

  • 46 Накрая пак

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    партия педроханско НПО "прави съдебни реформи" и oси ра конституцията 😂😂

    19:22 20.04.2026

  • 47 ужас

    4 0 Отговор
    130:39.

    19:30 20.04.2026

  • 48 даже няам нужда да му ги купуват

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "ШИШОВЦИТЕ ША МУ КУПЯТ":

    те вече си имат поне 30 внедрени дупетата в коалиция боташ

    Коментиран от #50

    19:30 20.04.2026

  • 49 Тоя па

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уточнение":

    Ти си малумен бе,фашаго.

    19:36 20.04.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "даже няам нужда да му ги купуват":

    Внедрени или не, те ВЕЧЕ СА ДЕПУТАТИ. Няма да изтърват питомното и да гонят дивото.

    19:47 20.04.2026

  • 51 ама вие сега рвете

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "лими":

    та се късате пък камоли след половин година глас и сълзи няма да са ви останали подлоги гербаджийски..!

    19:53 20.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тиенанмън или Майдан

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "За кратко":

    Това е въпроса. Комунягите се огънаха и не вкараха танковете. Сега щяхме да се развиваме като Китай. Дано господин Радев да не се огъне пред платените лумпени.

    19:57 20.04.2026

  • 54 Руснаците се огънаха

    1 5 Отговор
    Не разгониха тълпите и СССР се разпадна. Жертвите от това упражнение са колкото във ВСВ и продължават да се избиват.
    Протестите трябва да протичат мирно и там, където полицията разреши. Ако се установи заплащане или подстрекаване, арест и съд. И бой, водни оръдия и сълзотворен газ, като в Западна Европа, към която сме се запътили.

    20:04 20.04.2026

  • 55 Тиенанмън

    6 3 Отговор
    В Китайската народна република разстреляха на площада около 200 души и предотвратиха разпада на държавата и гражданската война. На Майдана властта се огъна и досега жертвите са 3 милиона и половината население избяга от страната.

    20:10 20.04.2026

  • 56 ха ха

    6 1 Отговор
    ще видим колко време ще изкарат преди да започнат да викат на черното бяло

    20:14 20.04.2026

  • 57 Абсолютна

    2 0 Отговор
    подигравка с народа. Дано войната приключи по-скоро.

    20:31 20.04.2026

  • 58 Румката Радев е

    2 2 Отговор
    Бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    21:09 20.04.2026

  • 59 Боци

    3 2 Отговор
    направи Радев президент, сега го направи и премиер!

    За благодарност Радко ще почерпи!

    22:10 20.04.2026

  • 60 Негласувал

    1 0 Отговор
    Баба Тонка Обретенова-Ризова е много тъжна от резултатите ...........нейните са трети -----щяла да се хвърля в Дунава

    22:24 20.04.2026

  • 61 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Той и баща ти е черпил като му се е родил син ама после си е скубъл косите.

    22:30 20.04.2026

  • 62 Луд

    1 1 Отговор
    Олигархията , и олигарсите си имат име и се казват БАНКИ . И не са само в БГ. Целия ЕС дължи милярди , цял свят трильони , от къде и на кой са тези пари . На еврейските банки. Война без пари не се води , политика без пари не се води и цар да си без пари не става.

    22:35 20.04.2026

  • 63 Веселяка

    1 2 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:26 20.04.2026

  • 64 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Наляха се в последния момент на броенето гласове за бойко и шиши, видя се много ясно

    00:31 21.04.2026

