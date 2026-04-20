Илияна Йотова обяви кога ще свика 52-то НС?

20 Април, 2026 18:34 3 311 24

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Срокът за обявяване на имената на новите народни представители е до 26-ти април. Може би това ще стане и по-рано. Най-вероятно НС ще бъде свикано през следващата седмица. Това заяви президентът Илияна Йотова в първия си коментар след резултатите от изборите.

"Поздравявам Румен Радев като победител, но поздравявам и всички български граждани, които повярваха в гласа си", заяви още тя.

"Тази висока избирателна активност я отдавам и на факта, че хората повярваха, че МВР си върши нещата както трябва, поздравления за ръководството на министерството", допълни Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    22 10 Отговор
    Не съм писал умишлено нищо по повод размазващата победа на Румен Радев, защото исках герберюстиите, депесарите и пепедерастите малко да се освестят. Когато Вашето мнение ви говореше, че на тези избори президента ще вземе над 40% никой не му вярваше. Герберюстиите и депесарите смятаха, че ще се продължи с купения и корпоративен вот, наведените цоциолози и джурналя. Паветниците си представяха, че цяла България е съставена от русофоби и са от петрохан. Нищо подобно, на тези избори българина си каза мнениеето за приведените назапад политици, за петрохан, за еврото и, че повече тия власт няма да помиришат. Сега целувайте ръце и слушайте какво ви казва вашето мнение.

    Коментиран от #3, #8, #22

    18:39 20.04.2026

  • 2 Опозицията

    25 3 Отговор
    Кога да очакваме Шопара и Тиквата от опозицията, да минат в нелегалност? За един прокурор питам.

    Коментиран от #16

    18:39 20.04.2026

  • 3 Прав си

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Никой не ти вярваше, но покрай това ти изписа и толкова глупости, че стана като "лъжливото овчарче".

    Коментиран от #7

    18:41 20.04.2026

  • 4 Вашето мнение

    10 4 Отговор
    Социолози, политолози и журналисти в наведена поза - поздрав за всичкото гюрберюстия, депесария и пепедерастия. Евроатлантическата либерастия по убеждение и по интереси приключи. В България има 12 процента лами русофоби от петрохан.

    Коментиран от #9, #15

    18:45 20.04.2026

  • 5 големдебил

    15 2 Отговор
    Изтаковаха ти се на президентската титла като отидоха до Киев своеволно,подписах и там милионен договор,а ти ги хвалиш?Браво бе Йотова.Питай ме дали ще гласувам някога за теб,за каквото и да били.

    18:47 20.04.2026

  • 6 Колко голяма е

    6 6 Отговор
    тази избирателна активност?

    37% или 47%?

    Висока избирателна активност, видите ли!?

    18:47 20.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си":

    В България има 12% пепедерастии лами от петрохан, яростни русофоби. Резултата на Радев още веднъж доказва приказката на големия капитан Петко воевода- Няма сопа, която да избие любовта и признателността на Българина към Русия. А пепедераските глупости, които приемаш за истина са за твоя сметка.

    Коментиран от #14

    18:49 20.04.2026

  • 8 Много добре казано!👍

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Напълно съм съгласен! Притеснява ме, че в листите на Радев имало ......21 футболисти! Дано има и хора , които да пишат закони!👋

    18:49 20.04.2026

  • 9 По делата ще ги познаете

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    На Румен Радев му предстои да покаже с кого е.

    С педроханските лами и педофили или с русофилския народ на България.

    18:50 20.04.2026

  • 10 тръц

    9 8 Отговор
    Да,да,ако не беше назначил своето мвр,което направи с машините ала бала,щеше да гледа властта през крив макарон.И за благодарност,им каза да вдигат гълъбите.Не че е лошо.

    18:50 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лютеница

    7 4 Отговор
    Илияна Йотова обяви кога ще свика 52-то НС, пълно с ПАРТИИ БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК, ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ НА СИНА НА ЦИГAНКАТА МАРУЦА, БАЙ ТОДОРАНЧО!

    18:58 20.04.2026

  • 13 НАЙ НАКРАЯ

    7 7 Отговор
    АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ДОЙДЕ
    УСПЕХ НА ПРЕМИЕРА РАДЕВ

    19:00 20.04.2026

  • 14 Ти вервай!

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    Моето съмнение е, че Румен Радев и педроханците от продължаваме дедофилията са две страни на една и съща русофобска монета от 1 пробито евро.

    Да не забравяме, че Румен Радев не пожела да инициира всенароден референдум, когато трябваше и можеше, за отлагане с 20 години на приемането на България в капана на еврозоната, така както поискаха 604 хиляди българи - предимно симпатизанти на "Възраждане" и БСП.

    А когато, след фалшивия конвергентен доклад от миналото лято, видя, че неизбежно ще ни вкарат в капана на еврозоната, взе че многозначително поиска отлагане с една година...

    Вервай му!

    19:01 20.04.2026

  • 15 цървул

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Чакай,чакай,не се напиняй толкоз,интересното предстои.Да го видим Рундьо какви ще ги сътвори.Ако почне да си дарува олигообръча с парите от ПВУ,му е спукана работата.Дори е по-добре ЕС да ги спре,та да видим какво ще правят неговите обръчи,щото те му платиха предизборната кампания..Спомням си истерията за пепефилите,а после се чудехте как да ги прогоните.Дано не съжалявате и сега.Щото политиката е висш пилотаж,но не на самолет.

    19:09 20.04.2026

  • 16 бойкоБ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Опозицията":

    Гледай да не дадете фира в очакване.

    Коментиран от #18

    19:10 20.04.2026

  • 17 Ти да видиш

    7 3 Отговор
    Много доволен е и Демерджиев. Колко ли хора ще са точни с парите към него от тук насетне? А пътят на Копринката ще бъде вече асфалтиран. Гълъбът ще отлети към Боташ барабар с пилота ... Направо ... идилия. Да ни е честито. ;)

    19:31 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха ха хааа

    1 0 Отговор
    Разбързахме се , а ?!🤭😁

    19:51 20.04.2026

  • 21 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    Румката Радев е бил по изследване на една антроположка НЕЗАКОНЕН СИН НА БАЙ ТОШО...затова го издигнаха от нищото през 2016 та от Корнелия Нинова..помните ли???

    Коментиран от #23

    21:33 20.04.2026

  • 22 дсфдсгдсфгсг

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Значи ти се радваш че ще живееш в диктатура до колкото те разбирам и ще трябва да си мериш приказките , понеже може някой да те слуша и да направи донос примерно

    21:43 20.04.2026

  • 23 Цъцъцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    Ужас!!!
    Полудяхте ли вече?

    22:10 20.04.2026

  • 24 Веселяка

    0 0 Отговор
    Аз гласувах за Пеевски само за майтапа 🤪 понеже Волен и Лупи този път не участваха 😆 иначе ми е все тая 😂 разбрахте ли, нищо и никакви шматки 🤣

    23:59 20.04.2026

