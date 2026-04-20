Илияна Йотова обяви кога ще свика 52-то НС?

Срокът за обявяване на имената на новите народни представители е до 26-ти април. Може би това ще стане и по-рано. Най-вероятно НС ще бъде свикано през следващата седмица. Това заяви президентът Илияна Йотова в първия си коментар след резултатите от изборите.

"Поздравявам Румен Радев като победител, но поздравявам и всички български граждани, които повярваха в гласа си", заяви още тя.

"Тази висока избирателна активност я отдавам и на факта, че хората повярваха, че МВР си върши нещата както трябва, поздравления за ръководството на министерството", допълни Йотова.