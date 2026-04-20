Иван Демерджиев: “Прогресивна България” няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, Еврозоната и НАТО

“Прогресивна България” няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, нито от еврозоната, нито от НАТО. Това гарантира в интервю за бТВ Иван Демерджиев.
По думите му това, към което ще се насочат, е преосмисляне на политиките ни в рамките на съюзите, в които вече участваме, по начин, по който да защитават и отговарят на националния ни интерес.
“Това доверие е огромна отговорност. Ние сме готови да я понесем и съзнаваме, че не трябва да допуснем очакванията и надеждите на българските граждани да бъдат излъгани по някакъв начин. Знаем за тази тежест и ще направим всичко възможно този път надеждите и очакванията на българите да се сбъднат. Хората потърсиха алтернативата. Те сами я очертаха.
Българите няма да бъдат подведени и доверието им ще бъде оправдано. Много често давам обещания, но имам навика да ги и спазвам. По същия начин е и с останалите колеги в партията. Ние сме една общност от хора, които преследват обща кауза. Ние не сме индивидуалисти, които имат собствен път и собствено виждане, което се разграничава от това на другите от екипа”, коментира още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
Коментиран от #26, #41, #52, #82
18:51 20.04.2026
2 Световен театър
18:51 20.04.2026
3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Най ми е хубаво когато напускам България по посока Атина
Обичам Атина
Надявам се повече никога да не се върна в тая българска яма
Коментиран от #6, #7, #9
18:51 20.04.2026
4 Сталин
18:51 20.04.2026
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
18:52 20.04.2026
6 Стой си там!
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Не се връщай, на Българиа не й трябват джендъри и родоотстъпници!
Коментиран от #114
18:52 20.04.2026
7 Сталин
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":И ние в България мразим гръцките сигани
Коментиран от #14
18:52 20.04.2026
8 иван костов
18:53 20.04.2026
9 Ей ломски
До коментар #3 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ела ми в Атина, чакам те, и ще видиш че освен да пишеш в сайта, може и в сайта да пише за тебе.
Коментиран от #24
18:53 20.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Факти
18:53 20.04.2026
12 Архимандрисандрит Бибиян
18:54 20.04.2026
13 Стъпки-да!
18:54 20.04.2026
14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #7 от "Сталин":Като гледам точно българите най много харесвате гръцките цигани ,но гръцките цигани най много харесвали българите , затова че ги имали за гръцки цигани надявам се да си ме разбрал
Коментиран от #27, #32
18:54 20.04.2026
15 Българин
18:54 20.04.2026
16 Силен чи...тски ген
18:54 20.04.2026
17 иван
18:54 20.04.2026
18 Животът е суров и несправедлив за рибите
18:54 20.04.2026
19 Амнести Интернешънъл
Ще започне точно от утре. Там е пълно с предатели клиентелисти. Далаверата свърши и сега мутрата и прасето ще се сринат за месеци. Всеки Юда ще извади кинжала и ще започнат да ги разфасоват парче по парче!
Хиляди ще напуснат! Бизнесите ще спрат да плащат данък спокойствие! Всеки ще се разприказва и тия двамата ще попаднат в панделата - директно! И не само те! Ще е вакханалия!
Охраната от НСО ще изчезне. Прокуратурата изведнъж ще спре да ги обслужва. Ма направо пълен кеф. От утре всяко обаждане ще приключва с “нямам време” и “съжалявам, ама не мога”!
Тия дали ще преживеят лятото!
Аз съм сигурен, че дебелия ще избяга още тези дни със самолетчето, защото охраната чао!
Мутрата къде ще отиде?
Още по-интересното е, че сега ще разберем истината за убийствата в Петрохан и наркоканалите на двете прасета!
Хайде на бас, че ДАНС ще се разприказва изведнъж!
Само гледайте!
Имаше един много готин филм едно време “А сега накъде” на режисьора Рангел Вълчанов!
Коментиран от #68
18:55 20.04.2026
20 Последния Софиянец
Коментиран от #33, #44, #89, #103
18:55 20.04.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #109
18:55 20.04.2026
22 авантгард
Възпитанието диктува първо да се направи опит да се предоговорят условията или да се смени сегашната корумпирана и оразноглава шайка начело на тези съюзи в които България беше навряна без допитване до народа.
Ако с добро не става - тогава пак ще си говорим, има и други начини.
18:56 20.04.2026
23 Фурнаджийска лопата
Нещо ми говори, че съвсем скоро той ще ограби България по начин за който Герб може само да си мечтае...
Коментиран от #92
18:56 20.04.2026
24 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #9 от "Ей ломски":Ще ме обиждате ли пак и ще ме клатите ли като Гинека Карагьозка в тази Велика древна и Културна Атина
Коментиран от #91
18:56 20.04.2026
25 ммм
18:57 20.04.2026
26 Напротив , не сте прав
До коментар #1 от "Емигрант":Всички гласувахме за " преосмисляне на политиките ни в рамките на съюзите, в които вече участваме,"
Ще падне мислене ..
Коментиран от #35
18:57 20.04.2026
27 Сталин
До коментар #14 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Разбрах та ва
18:57 20.04.2026
28 Ъхъ!!!
18:57 20.04.2026
29 Пич
18:59 20.04.2026
30 Указания от Масква
Щото им трябва Троянски кон в ЕС и НАТО.
18:59 20.04.2026
31 Хайде, почна се отново!
18:59 20.04.2026
32 Гърците са си цигани по прозход
До коментар #14 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":И нямат общо с Елините!
Коментиран от #43, #47
19:00 20.04.2026
33 Първи селяндур
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Еми чакайте си! Нема лошо!
19:00 20.04.2026
34 България в ЕС завинаги 🇧🇬🇪🇺🧭
Коментиран от #38, #59
19:02 20.04.2026
35 това сме го чували
До коментар #26 от "Напротив , не сте прав":Така се говори когато не планираш да променяш нищо, но искаш хората да мислят че ще го направиш.
19:02 20.04.2026
36 Това ни чака
И тогава ще изпаднем в другата крайност – ще се усетим, че изпълнителната, законодателната и съдебната власт ще бъдат в ръцете на Радев. Нещо, срещу което се борим – с овладяната държава и модела, който Пеевски и Борисов правиха досега. Добави и медийната власт и картинката е пълна",
19:02 20.04.2026
37 Румен БОТАШ КРАДЕВ
Гледайте как ни ограби с БОТАШ и си представете какво ще натвори за няколко години!
Секретарката му, човек на С0рос и зидаро-мазач рицар-тамплиер...
Бог да ни е на помощ!
19:03 20.04.2026
38 Споко
До коментар #34 от "България в ЕС завинаги 🇧🇬🇪🇺🧭":Няма да се случи.
19:03 20.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 е,сърце
19:05 20.04.2026
41 план
До коментар #1 от "Емигрант":Не схващаш ли, че бившия СССР се опитва да се слее с ЕС и да му наложи собствената си воля?
19:06 20.04.2026
42 Подведени
19:06 20.04.2026
43 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #32 от "Гърците са си цигани по прозход":Те това си го знаят сами данайците и без да им го казва някой
Коментиран от #55
19:06 20.04.2026
44 .....
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Чакам Референдум за Националния празник 24 Май!
19:06 20.04.2026
45 Прогресивно КРАДЕНЕ
19:07 20.04.2026
46 Джон
19:08 20.04.2026
47 ,,,,,,
До коментар #32 от "Гърците са си цигани по прозход":Вече не се знае кой къв е, тракийци, прабългари, византийци, ромеи, никой нищо не знае🤣🤣
Коментиран от #49
19:09 20.04.2026
48 Предупреждение
19:10 20.04.2026
49 Какво говориш?
До коментар #47 от ",,,,,,":Траки и бългаеи е едно и също нещо.
19:11 20.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Годт
До коментар #1 от "Емигрант":Как ни виждаш сами ? 90-те години забравихте ли какво беше е нямаше съюзи сами бяхме ..на България и трябват честни политици сега ако направят коалиция с ппдб могат да подменят целия съдебен състав … и много друго реформи могат да прокарат сами двете партии!! И наистина ако излезе човек с парите от ЕС България наистина може да дръпне !!
19:13 20.04.2026
53 Щото
19:14 20.04.2026
54 Хмм
19:14 20.04.2026
55 Какво общо имат
До коментар #43 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Данайците с ,, гърците?
Коментиран от #62
19:15 20.04.2026
56 о.з. старшина артелчик
Коментиран от #70
19:15 20.04.2026
57 Цекови
19:17 20.04.2026
58 пенсионер
19:18 20.04.2026
59 Атина Палада
До коментар #34 от "България в ЕС завинаги 🇧🇬🇪🇺🧭":Прасетата са само работни пчелички на вождовете на същия този ЕС за който ти апелираш....
19:19 20.04.2026
60 Дик диверсанта
19:22 20.04.2026
61 Денко
Коментиран от #90
19:23 20.04.2026
62 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #55 от "Какво общо имат":Същите цигани са само че Спартански
Коментиран от #67
19:24 20.04.2026
63 ФУстата пеперуд
Нали сте прогресивни?
19:24 20.04.2026
64 Така де
Първото ще проведете легитимен референдум и после ще го реши волята на народа!
А народът ще реши за Лева , не за НАТО и не за ЕС.
Това е демокрация по учебни и не може да бъде укорима волята на народа.
Референдумът ще бъде допуснат и ще бъде гласуван в НС, мнозинство има.
Коментиран от #66, #81
19:24 20.04.2026
65 Шишо Бакшишо
19:26 20.04.2026
66 Калин
До коментар #64 от "Така де":Подкрепям с две ръце. Дано така да се случи. Доколкото познавам хората около Радев има голям шанс точно така да стане и да кажат народът на България така реши! Ние само изпълняваме . Идеята е отлична.
19:34 20.04.2026
67 Или пък са
До коментар #62 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Троянци( но не са цигани)
19:34 20.04.2026
68 Това
До коментар #19 от "Амнести Интернешънъл":изобщо не ни интересува , сега сме вперили взор в Мунчо , той е интересен и само броим часовете когато ще се издъни . Нали той е победителят , какво те брига Баце и Шиши .А той ще се издъни и ще се кефя от сърце , че тия който го хвалят сега , първи ще почнат да го плюят природа , какво да правиш . За Борисов 20 години в политиката вече е много ,стига му толкова , сега наред е Мунчо !
19:35 20.04.2026
69 Куку
19:35 20.04.2026
70 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #56 от "о.з. старшина артелчик":...изтръпвам, защото русофилците трябва да се четат НАОБРАТНО, както и вожда им, Путин!
19:36 20.04.2026
71 Сатана Z
Направете закон за "Чуждестранните агенти" като DW например и куп други лакей от Нов български университет и т.н.Те си знаят ,а и г-н Демерджиев ги има на списък.Възобновяване и прозрачност по делото Петрохан и Педофилите спонсори на тази 4ворка.
19:36 20.04.2026
72 Копейка в шок
Няма Матушка, няма рубли, няма руски крепостен свят Живот без вожд, не е живот
19:37 20.04.2026
73 Ретроградно
Коментиран от #79, #96
19:37 20.04.2026
74 Ами да
Вие сте за демокрацията нали?!
19:38 20.04.2026
75 Прогресив Рок
Коментиран от #77, #80
19:40 20.04.2026
76 Кой. .
19:41 20.04.2026
77 Краварка Дуся
До коментар #75 от "Прогресив Рок":Май ВИГ"Любе" ти е любимата група.
19:44 20.04.2026
78 То беше ясно и иамше ясни знаци
19:44 20.04.2026
79 Мда
До коментар #73 от "Ретроградно":С Мадурувките всичко се решава докато не го посетят през нощта.
Коментиран от #87
19:46 20.04.2026
80 Митко
До коментар #75 от "Прогресив Рок":И сега така ще бъде , не се притеснявай , ама хората чакат да купуват евтин петрол и газ от Русия .Има да чакат от умрял писмо !
19:47 20.04.2026
81 Ха ха
До коментар #64 от "Така де":Ако това стане, стотици заводи ще затворят, лева не фиксиран ще бъде с много нули, нямаме армия имаме старо съветско оръжие, стотици хиляди безработни ,Терминал 2 задръстен И накрая ще остане една копейка и милион братята мургавели.Честито
Коментиран от #83, #101
19:49 20.04.2026
82 Гост
До коментар #1 от "Емигрант":То си беше ясно, че няма как да ни извадят от ЕС, нито от Еврозоната, да не говорим от НАТО.
Но много немислещ електорат е гласувал точно с надеждата да го направят, а сега се чувстват разочаровани. А е едва първи ден след изборите.
19:50 20.04.2026
83 Гост
До коментар #81 от "Ха ха":Така става, като си нямаме производство, а цялата ни икономика се крепи на подаянията от ЕС по разни програми.
Коментиран от #97
19:51 20.04.2026
84 Още ЕС, още ЕЗ, още ЕК
19:55 20.04.2026
85 хмммм
19:55 20.04.2026
86 Бивш
19:55 20.04.2026
87 Даам
До коментар #79 от "Мда":За добро или лошо ГЕРБ е единствената партия която ще отстоява европейските ценности и европейския път на България в бъдещото народно събрание. Китайския комунист Кокорчо овладя ППДБ и ще легне на Радев за няколко сребърника повече. Това е положението Минке.
Коментиран от #95
20:00 20.04.2026
88 Ха ха ха
20:01 20.04.2026
89 Ха ха ха
До коментар #20 от "Последния Софиянец":БНБ унищожи левовете, не се надявай напразно
20:02 20.04.2026
90 Нема да има възмездия
До коментар #61 от "Денко":Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.
И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!
20:02 20.04.2026
91 Ейййй
До коментар #24 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Стига писа несвързани изречения, а прочети една книга.
20:05 20.04.2026
92 Ха ха ха
До коментар #23 от "Фурнаджийска лопата":Комисионната му от Боташ е 400 000 долара. Вече е напред с ограбването.
20:06 20.04.2026
93 Вие сте бунаци
20:06 20.04.2026
94 То, това оставаше
20:12 20.04.2026
95 Поне до края на ЕС!
До коментар #87 от "Даам":Или края на Урсулите!
20:15 20.04.2026
96 .....
До коментар #73 от "Ретроградно":Трябва да направят Лустрация 😂🤣🤣
20:16 20.04.2026
97 Гучка
До коментар #83 от "Гост":Целта е да си зависим от разни измисленяци🤣🤣
20:18 20.04.2026
98 Рамбо
20:19 20.04.2026
99 Дернев
Значи си оставаме снишена България, без защитени национални интереси. Влизането в еврозоната е грешка. Единственото хубаво нещо бе, че доказа че лева и еврото могат да бъдат заедно на пазара. Нещо което трябваше да направим много отдавна. Трябва да си върнем лв.
ЕС в този му вид е пречка за развитието не само на БГ, но и на всички страни в него. Трябва да роботим за изграждането на СЕЩ с една единна силна армия, която да гарантира сигурността на всяка една строна от СЕЩ както и на самите ЕЩ. Нещо което нямаме с участието ни в НАТО. Дори НАТО води Европа до 3СВ. Трябва ни единна, независима и силна Европа, която да осигури европейските ни интереси в света. Това може да стане само чрез Европа за европийците военно силна със съюза на две армии- нашата на СЕЩ и тази на Русия/ОНД и суровинно независима, пак благодарение на този съюз.
Така че ако ще има прогрес, дай боже да го има, той трябва да води до единна, силна и самозадоволяваща се Европа. НАТО и ЕС не ни водят натам. Ние трябва да поведем ЕС натам.
20:24 20.04.2026
100 Мунчо
20:31 20.04.2026
101 Да бе да
До коментар #81 от "Ха ха":Какви стотици заводи в България бе кух!?
Евроатлантиците минаха като скакалци през територията на България и камък върху камък не остана !
На територията вече няма и сто завода .
Сега новите затворници от ГЕРБ, ДПС, БСП, ПП, ДБ, СДС и ИТН тепърва ще чукат камъни и ще изграждат нови заводи , централи и магистрали!
Коментиран от #102, #106, #110
20:36 20.04.2026
102 .....
До коментар #101 от "Да бе да":Седя и рева. Отива си едно поколение. Поколение, което никога няма да се върне. Отива си моето поколение.Държава, в която работеха милион и половина заводи и милион мини. Реките течаха като в приказките. Зелени, бели и оранжеви както се пееше в онази съветска песничка „Оранжево е небето, оранжево е морето”Отива си държавата, в която софиянци се будеха с аромата на Кремиковци, а Русе с аромата на бългорорумъската дружба. Видин с аромата на прословутата марка гуми ВИДИНКА, а Перник с дъх на нажежена стомана.Отива си държавата със свинските кренвирши. Държавата на истинското свинско. Държавата с пилета, миришещи на лекарства.
20:49 20.04.2026
103 267890
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Чакай чакай.Ще има да чакаш. Ама без майтап изработката на евровото е крадена от България. Левовете емисия 1998г. приличат досущ на еврото по начина на изрисуване на банкнотите. Аз понеже имам такива банкноти запазени и банкноти от първото евро което излезе през 2002 г. и като видях приликата ми стана ясно че юровците са кради дизайна ни за да си направят парите от нас.
20:54 20.04.2026
104 Хахахаха
20:55 20.04.2026
105 Ако напусне Германия
20:56 20.04.2026
106 Ей ,а какви
До коментар #101 от "Да бе да":заводи имахме едно време , с кеф да ставаш в 5 часа и да ходиш на работа .А колко бяха енергоемки и каква мизерия беше вътре мани , мани ! И като имахме такива заводи ,кажи къде изнасяхме извън СИВ ?
Коментиран от #111, #113
20:57 20.04.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Пилот
22:10 20.04.2026
109 Мачок
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гледаѝ майтапа как всички казват „ да излезем от “ а никой не споменава варианта „ сакции, не на плащания и шут на комунистите “.
22:11 20.04.2026
110 Гост
До коментар #101 от "Да бе да":Скакалците бяха комунистите те разфасоваха държавата. Сякаш им беше бащиния. И после поканиха евроатлантиците, нали? Сещаш ли се кой червен з.д.ник първи развежда Шорош из България?
22:16 20.04.2026
111 Да ти кажа
До коментар #106 от "Ей ,а какви":Щом питаш. Мотокари с бвигател Перкинс ,но правен във Варна . Китайци и араби си ги купуваха за да ги претопят - чугун в баласта противотежест и разбивка на метали. А първите цветни телевизори не ги купуваха на вън, защото бяха с висока опасност от дискова херния и др. болки при пренасянето им . Хилави чужденци .
22:34 20.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Стоянка
До коментар #106 от "Ей ,а какви":А сега какво имаш бе, мухльо? Имаш банани, защото те имат за маймуна!
00:04 21.04.2026
114 Бай Араб
До коментар #6 от "Стой си там!":Родоотстъпници са тези които гласуваха за кремълския шпионин Радев, тези на които не им пука за Боташ, тези които искат да газят руска кал в Коми,тези които мразят да е чисто и цивилизовано.
00:19 21.04.2026