Иван Демерджиев: “Прогресивна България” няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, Еврозоната и НАТО

“Прогресивна България” няма да предприема стъпки нито по излизане на България от ЕС, нито от еврозоната, нито от НАТО. Това гарантира в интервю за бТВ Иван Демерджиев.

По думите му това, към което ще се насочат, е преосмисляне на политиките ни в рамките на съюзите, в които вече участваме, по начин, по който да защитават и отговарят на националния ни интерес.

“Това доверие е огромна отговорност. Ние сме готови да я понесем и съзнаваме, че не трябва да допуснем очакванията и надеждите на българските граждани да бъдат излъгани по някакъв начин. Знаем за тази тежест и ще направим всичко възможно този път надеждите и очакванията на българите да се сбъднат. Хората потърсиха алтернативата. Те сами я очертаха.

Българите няма да бъдат подведени и доверието им ще бъде оправдано. Много често давам обещания, но имам навика да ги и спазвам. По същия начин е и с останалите колеги в партията. Ние сме една общност от хора, които преследват обща кауза. Ние не сме индивидуалисти, които имат собствен път и собствено виждане, което се разграничава от това на другите от екипа”, коментира още той.