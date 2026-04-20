Край на прехода: Йордан Цонев е пред изпадане от парламента
20 Април, 2026 19:01 9 057 112

Цонев е водач на две листи - във Велико Търново и във Варна, като и в двата района партията на Делян Пеевски е извън първата четворка

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът с най-дълъг стаж - Йордан Цонев от ДПС, е изправен пред изпадане от парламента, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% преброени гласове.

ЦИК обаче все още не е обявила разпределението на мандатите по региони, което се прави по сложна формула, преразпределяща и гласовете от чужбина.

Цонев е водач на две листи - във Велико Търново и във Варна, като и в двата района партията на Делян Пеевски е извън първата четворка.

Във Варна ПБ е първа с 50 713 гласа (52.784%), следват ГЕРБ-СДС - 11 812 (12.294%), ПП-ДБ - 11 812 (12.294%), "Възраждане" - 4 467 (4.649%).

ДПС с 4 058 гласа (4.224%) е шесто след "Величие" с 4 459 (4.641%).

Пет мандата за "Прогресивна България", ГЕРБ - 1, ППДБ - 1, "Възраждане" - 1, прогнозира във "Фейсбук "опитният местен политолог проф. Тодор Галунов.

"Възможно ДПС и "Възраждане" да си разменят ролите", добави той, напомняйки, че мандатите се разпределят по метода на най-големия остатък Хеър-Ниймайер.

Във Варна ДПС е чак на девето място с 2.212% (4 417 гласа).

Йордан Цонев е депутат в 13 парламента - 12 поредни от 40-ото до 51-вото НС, а за пръв път става депутат преди 29 години - в 38-ото НС.

Тогава, след предсрочните избори на същата като вчерашната дата - 19 април 1997 г., беше предишната победа с мнозинство. Водената от Иван Костов коалиция ОДС около СДС взе 137 мандата, като получи 2 223 714 гласа (52,26%).

В този първи мандат Цонев е депутат от ОДС, а в във всички останали - от ДПС.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ичко

    137 10 Отговор
    Сакън, моле помолете "чичо Румен" да го пребоядиса. Той е икона, каак без него...

    Коментиран от #19

    19:04 20.04.2026

  • 2 НАЙ НАКРАЯ

    190 1 Отговор
    ТО НЕ САМО ДАНЧО МЕНТАТА
    А ВСИЧКИТЕ МЕНТЕТА ОТ НОВОТО НАЧАЛО ИМ ИДВА КРАЯ

    19:04 20.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    206 2 Отговор
    Тоя келнер от Бургас беше най големият тарикат!
    Вечният депутат!

    Коментиран от #31, #54, #79

    19:04 20.04.2026

  • 4 Калин

    178 13 Отговор
    Истински национален празник!
    Браво на всички българи!
    Да ни е жив и здрав президентът Радев!

    19:04 20.04.2026

  • 5 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    192 4 Отговор
    Един еничар и антибългарски паразит по малко
    Вери гут нюз!

    19:05 20.04.2026

  • 6 безпартиен

    142 1 Отговор
    И този изкара стаж за максимална пенсия като политик !Едва ли разчита на заплата и пенсия!А в началото беше в СДС и после се "осъзна"!

    Коментиран от #44

    19:05 20.04.2026

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    148 2 Отговор
    Още хубави новини има ли?!

    Коментиран от #17

    19:05 20.04.2026

  • 8 Ами

    148 2 Отговор
    За всяко прасе идва Коледа!

    19:05 20.04.2026

  • 9 Кирчо

    6 75 Отговор
    Добър човек е.

    19:05 20.04.2026

  • 10 Радев поискал Сарафов да не бъде

    97 3 Отговор
    Допускан в Съдебната палата

    19:05 20.04.2026

  • 11 Гост

    88 5 Отговор
    Щом ,,МЕНТАТА,, след 20г.,няма да е в парламента,наистина ,,прехода,, приключва:)
    Но,май няма да стане:)

    19:05 20.04.2026

  • 12 Гоуст

    68 1 Отговор
    Поздрав с песента на Наско Ментата - Жигули

    19:06 20.04.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    67 1 Отговор
    36 години депутат 💩

    Коментиран от #20

    19:07 20.04.2026

  • 14 Гост

    123 2 Отговор
    Най накрая доживях да видя тая пиявица да бъде изритана от парламента.

    19:07 20.04.2026

  • 15 Николай Бареков шеф пиар отдел Радев

    53 6 Отговор
    🚨🚔🅱️⚡️Извънредно! Босът на строителната мафия и дясната ръка на Пеевски и ментор на убитите ИТН,Иван Мирински ще бъде първият арестуван‼️

    Кабинетът с премиер Румен Радев няма да бави ударите срещу мафията. Както МВР на служебното правителство приключи набързо с престъпните схеми при търговията с гласове, така ще продължи войната на държавата с мафията и след конструкцията на новоизбрания парламент и кабинета с мандата на първата политическа сила Прогресивна България, която има абсолютното мнозинство от колосалния брой от близо 140 народни представители. Новият главен прокурор ще встъпи в длъжност до края на пролетта, но МВР, ГДБОП и новото ръководство на ДАНС, което парламентът ще избере, започва веднага с антикорупционните операции.

    До арестите на Бойко Борисов и Делян Пеевски може да се стигне и веднага, ако Сарафов реши поне на финала да се еманципира от господарите си и поне да внесе обратно исканията за свалянето на техните имунитети.

    19:07 20.04.2026

  • 16 Дедо с дедовия

    69 1 Отговор
    Ако може като няма да влиза да отива къде панделата направо.

    19:08 20.04.2026

  • 17 Атина Паднала

    35 2 Отговор

    До коментар #7 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Да,гръмнаха буда на женският пазар.

    19:08 20.04.2026

  • 18 Хмм

    89 5 Отговор
    Стефка Костадинова също отпада, а варненци са гласували за намагнитения Горанов, срам!

    Коментиран от #41, #92

    19:08 20.04.2026

  • 19 Посока

    113 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ичко":

    Излиза от парламента, влиза в затвора. Там е мястотото на Данчо Ментата.

    Коментиран от #93

    19:09 20.04.2026

  • 20 Надявах се и Божанката

    28 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":

    Да изкара толкоз!

    Коментиран от #24

    19:09 20.04.2026

  • 21 голямото Д

    20 3 Отговор
    Hе на агресията, репресиите ще те взема аз!!!

    19:10 20.04.2026

  • 22 си дзън

    29 4 Отговор
    Да не го мислим Данчо...

    19:10 20.04.2026

  • 23 зафир76855847

    31 1 Отговор
    Е браво де, много хубаво!!!

    19:11 20.04.2026

  • 24 Pасташки

    22 1 Отговор

    До коментар #20 от "Надявах се и Божанката":

    A аз пак трябва да работя...

    19:11 20.04.2026

  • 25 Дик диверсанта

    12 66 Отговор
    Това може да се счита за добра новина, но пък срещу един отпаднал имаме 130 зелено чорапчета, проводници на руския фашизъм.

    19:13 20.04.2026

  • 26 строг но справедлив

    46 1 Отговор
    И този е за при бай Ставри..

    19:14 20.04.2026

  • 27 Ото фон Бломберг

    32 2 Отговор
    Ега преди да го застигнат справедливите клетви на хората от Резово и Бургас,всички крадени пари ги даде по болници

    19:15 20.04.2026

  • 28 пенсионер

    46 1 Отговор
    Данчо ментата вече не е депутат! Чудо!

    19:17 20.04.2026

  • 29 И Киев е Руски

    30 2 Отговор
    Еничар.Бес.ло.До 9то коляно

    19:17 20.04.2026

  • 30 Здрасти

    56 2 Отговор
    Края на прехода ще е тогава, когато такива като него бъдат вкарани в затвора. Всичко друго е замазване

    19:18 20.04.2026

  • 31 Урсулът

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Шъ мине към Плешо ръководнийъ мътрйал е кът Данчо имъ опитъ

    19:18 20.04.2026

  • 32 По БТВ сега в новините казаха

    31 2 Отговор
    ГЕРБ губи 1/3 от гласовете си спрямо края на 2024 г. От 641 хиляди тогава на 426 хиляди сега а ИТН губи 800 процента от гласовете си. От 165 хиляди тогава на 22 хиляди сега.

    Коментиран от #35, #70

    19:19 20.04.2026

  • 33 семкаджията

    41 1 Отговор
    семкаджията и кукороза гдето едно време продаваше царевица на плажа остана извън парламента сега трябва да обесни с какви пари и купи хотелите и заведенията който ги защитава Алгиберов сега ще имат 40 процента ДДС

    19:19 20.04.2026

  • 34 Ьен

    40 1 Отговор
    Един бок.....УК по-малко!!!!

    19:20 20.04.2026

  • 35 Гробар

    24 11 Отговор

    До коментар #32 от "По БТВ сега в новините казаха":

    Важното е че пратихме фашистите в трета глуха сега ше бутат паметници на майките си на гробищата. Хаха.

    Коментиран от #39, #96

    19:21 20.04.2026

  • 36 Вай, вай, вай

    22 1 Отговор
    Язък!

    19:22 20.04.2026

  • 37 И пред

    41 1 Отговор
    портата на затвора ! Години наред използва българските граждани , за етнос не говорим разбира се , за да се облагодетелства най - вече чрез неграмотните , чрез изстрадалите и поддаващи се на "омайването" му ! Престъпник , гаврещ се с тези , на чийто гръб заграби милиони тоя мошеник !

    19:23 20.04.2026

  • 38 Ставри -бай Ставри,

    34 1 Отговор
    Търсим общ работник в нашата Компания.

    Коментиран от #42

    19:24 20.04.2026

  • 39 Жив гробар

    8 22 Отговор

    До коментар #35 от "Гробар":

    Когато бутнаха МОЧАта Радев аплодира и одобряваше

    Коментиран от #45

    19:24 20.04.2026

  • 40 1234

    43 0 Отговор
    Данчо Ментата. Ченчаджия на менте долари . От там му е прякора. Солидна подготовка за по късно да стане шеф на бюджетната комисия.

    Коментиран от #73

    19:25 20.04.2026

  • 41 града на подкаблучниците

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Подкаблучниците за кого друг да гласуват !?

    19:26 20.04.2026

  • 42 Ментата

    32 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ставри -бай Ставри,":

    може да мие и чисти , все пак барман (ДС) от село Карапелит!

    Коментиран от #46

    19:26 20.04.2026

  • 43 АманДа

    24 0 Отговор
    Плачем, ридаем, късаме ризи, на кого ни оставяш, кой ще заеме мястото ти, Мента незаменима! Но пък имаш място в историята, Мента незабравима! Нали знаеш точно къде...

    19:26 20.04.2026

  • 44 1111

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "безпартиен":

    И после още един път се осъзна в скута на шиши

    19:27 20.04.2026

  • 45 Гробар

    9 8 Отговор

    До коментар #39 от "Жив гробар":

    Донякъде е така. Плъхът си траеше, държеше си отворена вратичка към фашистите - протежетата му от ппдб, да го видим сега. Акъл под фуражка не вирее, но знае ли човек.

    19:27 20.04.2026

  • 46 Отдел ТРЗ

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ментата":

    Да подава заявлението.

    19:31 20.04.2026

  • 47 Гарга Сарис

    15 0 Отговор
    Да да! Край! Да върне мангизите и да си е.... дръндера майнин!

    Коментиран от #97

    19:31 20.04.2026

  • 48 тома

    44 0 Отговор
    Ментата стана милионер от парламента без да свърши работа за 5 лева за народа.Иначе е маистор на шпатулата

    19:31 20.04.2026

  • 49 Гост

    35 0 Отговор
    Ментата е въшлив с пари и имоти от депутатстване.

    19:35 20.04.2026

  • 50 Де късмет

    13 0 Отговор
    де!!!

    19:38 20.04.2026

  • 51 Потресен

    21 2 Отговор
    О, Боже, не! Толкова способен човек! Направил толкова много за прехода. Първо при Костов, после при Доган, после... Абе не знам какво точно е направил през всичките тези години, но е направил много! Ще ми е мъчно за него.

    19:39 20.04.2026

  • 52 Търтей

    19 0 Отговор
    Пиявицата е нещо аналогично на неговия случай, може би тумор е другото определение което ми идва на ум. С какво тоя ще остане в историята освен с хрантутничество?

    19:40 20.04.2026

  • 53 Мнение

    14 0 Отговор
    Не го мислете ментата. За 30 + години в НС е захлебил и може вече да се пенсионира. Освен това, всички, които не влизат ще се регистрират в бюрата по труда и ще си получават 90% от депутатските заплати
    .

    19:40 20.04.2026

  • 54 Без

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    обиди моля, Ментата не беше сервтИор, а пицар! Звучи гордо!

    19:40 20.04.2026

  • 55 нннн

    8 3 Отговор
    Не го мислете Ментата. Има си професия - крупие в игрална зала. Гладен няма да остане.

    19:44 20.04.2026

  • 56 Румян Ментата

    6 5 Отговор
    място за две менти няма

    19:46 20.04.2026

  • 57 Всичко има край

    21 1 Отговор
    Няма КОЙ да реве за Данчо Ментата, ама дано и да му "пуснат кръвчица" на този вампир.

    19:47 20.04.2026

  • 58 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 2 Отговор
    Данчо Ментата е собственик на половината магазини на ул. "Александровска" в Бургас,
    така че този факт не го притеснява изобщо...

    19:52 20.04.2026

  • 59 ЕЙ ТОЯ СЪС ОЧЕЛКИТЕ

    26 0 Отговор
    КОЛКО МИЛИОНА ОТКРАДНА ОТ БЕДНИТЕ БЪЛГАРИ ????? АМА РАБОТИ ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА !!!!

    19:53 20.04.2026

  • 60 боико борисоф

    18 0 Отговор
    наи накрая един фес по малко на другите избири без фесове в парламента

    19:54 20.04.2026

  • 61 Любопитен

    16 0 Отговор
    Ей тоя колко трудов стаж ина ......ако се махнат годините които е крал като загубен от държавната хазна безнаказано ?????

    19:55 20.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не Йордан Цонев,а

    14 0 Отговор
    Данчо Ментата!

    19:57 20.04.2026

  • 65 Мнение

    17 0 Отговор
    Вярно ли е, че Пеевски са го ритали и изгонили с бой от Ново начало днес?

    19:58 20.04.2026

  • 66 Цоньо ...Цоньоооо

    10 0 Отговор
    Местиш се като урвааааа от партия във партия само и само да си във властта и да крадеш !!!! Защо не отидеш във има такъв народ и да ги научеш на твоята тарикатска практика ????

    19:59 20.04.2026

  • 67 СЪД И ЗАТВОР

    16 1 Отговор
    За Виновниците за кражбите , грабителите , лъжците , на Народа ! Боже раздай правосъдие до десето коляно на виновниците !

    20:02 20.04.2026

  • 68 Колкото време в парламента

    14 0 Отговор
    толкова и затвора! Да бъде!

    20:04 20.04.2026

  • 69 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    ЩЕ МИ ЛИПСВАТ неговите пируети с навеждания и запърченг+ъз

    20:09 20.04.2026

  • 70 Факти

    19 0 Отговор

    До коментар #32 от "По БТВ сега в новините казаха":

    Не можеш да изгубиш повече от 100%. Изгубили са 165 - 22 = 143 хиляди; Делиш 143 на 165 и получаваш 87%. Ето толкова са изгубили. Чалгарят е история. Можеше да се пенсионира като обичан от много хора изпълнител, а сега ще се пенсионира като масово презиран от народа национален предател.

    20:14 20.04.2026

  • 71 Глупости

    10 3 Отговор
    Олигарсите остават, схемите остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народеца пак щe пpaви кaто вятъpа!

    20:16 20.04.2026

  • 72 Време беше

    14 0 Отговор
    И Данчо Ментата да се измете...каквото награбил-награбил тоя слънчоглед.

    20:23 20.04.2026

  • 73 Никси

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "1234":

    Двама Българи решили да печатат фалшиви пари
    Един рекъл на другия , виж сега Американци , Французи , Англичани , Японци си печата техни пари
    А пък ние ще си напечатаме фалшиви наши пари и нема да ги прайме по 20 лева да не бие много на очи
    ще ги печатаме по 19 лева
    Направили една папка с пари и единия казва
    Бегай сега при Данчо в чендж бюрото да ги обмениш да видим дали ще ни хванат
    Отишъл другия и след малко се връща
    Кво стана бе
    Е кво да стане тоя Данчо бил по голямо МЕНТЕ и от нас
    Еми върна ми ресто Едно 13 и Едно 7 !!!.хихихи 😆😄😁🤣🥰😋🤠😂🤡😀🤩🥳.

    Коментиран от #82

    20:27 20.04.2026

  • 74 9ти септември

    3 2 Отговор
    Ех азък убав човек беше

    20:28 20.04.2026

  • 75 778

    5 0 Отговор
    Редовно се пренареждат листите.

    20:31 20.04.2026

  • 76 Време разделно

    10 0 Отговор
    Няма нищо вечно времее за затвора

    20:31 20.04.2026

  • 77 Разочарован

    5 5 Отговор
    Сега разбрахте ли, че варненци за нищо не стават. Едва ги накарахме да си надигнат ,,зад-те", за да защита незаконно арестувания си кмет. Цяла България се бори за този човек, да сте видели някъде бившия ни президент?! Нито дума, нито стон. Но сега варненци гласуваха масово за него. Провинциален манталитет. Жалко! Много жалко!

    20:32 20.04.2026

  • 78 Дааааа

    10 0 Отговор
    Този и още няколкокато него са постоянно присъствие в НС от 30 г. Но имало избори. избори има ама главните муцуни едни и същи, просто сменят от време на време водещите.

    20:33 20.04.2026

  • 79 Данчо

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    МЕНТАТА е циганин от Варна, жена му е от Бургас. Беше пицар, голям кенеф беше. Сега е с над 20 милиона....

    20:33 20.04.2026

  • 80 Леле мале

    8 2 Отговор
    Шиши ще завърти два гьобека и ще го набута пак в парламента - за къде е ДПС без ментата, защо да се лишава от неговия интелект !
    Виж с чалгаджиите няма как да стане, освен ако свалят прага на 1 %!

    20:33 20.04.2026

  • 81 Хмм

    7 1 Отговор
    време за пенсия

    20:34 20.04.2026

  • 82 Това

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "Никси":

    трябваше да го напишеш преди 10 години. Сега хората не вдяват от тези неща. Издухани са!

    Коментиран от #110

    20:36 20.04.2026

  • 83 Симо

    6 1 Отговор
    Време е да смени парламентарната група. Може да се почувства "прогресивно" скоро!!

    20:41 20.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 хитлер

    15 0 Отговор
    Тоя мазен "киряк стефчоф" и за затриване не съм видял по голям продажник на народа си.Където го срещнат наши момчета хубаво да го отупат.Да се разследват имотите на цялата му рода и конфискация и затвор за предателя.

    20:48 20.04.2026

  • 86 Петов

    13 0 Отговор
    Най дълъг стаж с титла „Голям крадец,мошеник и противен лицемер “. Борбата за Най е оспорваноа , но този е поне на стълбичката.

    20:50 20.04.2026

  • 87 Иван

    2 0 Отговор
    А мършляка влиза ли?

    20:52 20.04.2026

  • 88 Тити

    9 0 Отговор
    Ооооо нееее как ще живеем без тъпата мутра на Данчо Ментата?!!

    20:53 20.04.2026

  • 89 Крупие на

    7 0 Отговор
    Ментата няма да остане гладен - ще се върне крупиЕ на СлънчакА.

    Коментиран от #94

    21:00 20.04.2026

  • 90 гларуси

    7 0 Отговор
    Ще пие една мента с рахат локум

    21:21 20.04.2026

  • 91 Жбръц

    5 1 Отговор
    Пешооо,сипи една голяма мента! - Свърши се,и у склада нема!

    21:22 20.04.2026

  • 92 гларус

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Моля моля, по-полечка с изводите!

    21:30 20.04.2026

  • 93 КОЙ?!

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Посока":

    Кой ще пере парите на мафията в Бургас в строежи?!

    21:33 20.04.2026

  • 94 Тъй ли

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Крупие на":

    Аз мислех, че ще се върне бармавче на Слънчока.

    21:34 20.04.2026

  • 95 А дано

    7 0 Отговор
    ма надали този хамелеон ще остане извън парламента.

    21:38 20.04.2026

  • 96 двдфгсжвсд

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Гробар":

    А комунистите не са ли същите като фашистите ?

    21:39 20.04.2026

  • 97 Дръндарския

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гарга Сарис":

    Ааааа мангиза да връща, ако може, ама за Дръндъра майчин ши ма звинявате! Моя си е!

    21:40 20.04.2026

  • 98 Еретер

    7 0 Отговор
    Данчо ментата вече няма да има имунитет и трябва веднага да бъде арестуван и осъден.

    21:52 20.04.2026

  • 99 Йордан Ментев от село Карапелит

    7 0 Отговор
    Данчо Ментата от село Карапелит, Толбухинско, лингурски циганин, изпечен мошеник, бивш лимонададжия, пицар, чейнчаджия, крупие и шеф на бюджетната комисия на НСъбрание по времето на Ване Цигането.

    21:53 20.04.2026

  • 100 Ставри Ставрев

    4 0 Отговор
    Има една свободна килия при бай Ставри на бул.Столетов №21, кв.Банишора,ет.2

    21:54 20.04.2026

  • 101 Крадлев

    8 0 Отговор
    За 330 години на държавната хранилка Ментата е натрупал колосално ботгаство-от кражби, комисиони, далавери, търгивия с влияние и много други.

    Коментиран от #102

    21:56 20.04.2026

  • 102 поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Крадлев":

    30 години.

    21:57 20.04.2026

  • 103 Айше

    2 0 Отговор
    Абе къв парламент без Данчо Ментата, я някой да го гепи този ценен кадър!

    22:14 20.04.2026

  • 104 Факт

    3 0 Отговор
    Дреме му,той отдавна си е оправил живота Не си знае имотите и парите.Не го мислете.

    22:21 20.04.2026

  • 105 Отегчен

    5 0 Отговор
    За мен е в топ 5 на най-вредните за страната ни депутати. Аз не познавам българин,който да не то псува,но пропорционалната система допуска такива народомразци на власт.

    22:34 20.04.2026

  • 106 Д-р Ментал

    3 0 Отговор
    Тоя е като палачинка…добре се премята и се хлъзга, мазен и хлъзгав и …жалък

    23:01 20.04.2026

  • 107 Коментар

    2 0 Отговор
    А за гражданина Бисеров сте забравили

    23:34 20.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Въло

    2 0 Отговор
    Крайно време е това турско мекере да маха! Без него парламента ще е по-поносим!

    23:56 20.04.2026

  • 110 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Това":

    Аз и тогава го писах ама явно не си го чел !!!.

    23:58 20.04.2026

  • 111 Тръгни си!

    2 0 Отговор
    Много хубаво!Данчо Ментата най-после ще си тръгне!

    00:19 21.04.2026

  • 112 Сега

    0 0 Отговор
    му е време за затвора!

    03:00 21.04.2026

