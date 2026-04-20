Край на прехода: Йордан Цонев е пред изпадане от парламента

Депутатът с най-дълъг стаж - Йордан Цонев от ДПС, е изправен пред изпадане от парламента, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% преброени гласове.

ЦИК обаче все още не е обявила разпределението на мандатите по региони, което се прави по сложна формула, преразпределяща и гласовете от чужбина.

Цонев е водач на две листи - във Велико Търново и във Варна, като и в двата района партията на Делян Пеевски е извън първата четворка.

Във Варна ПБ е първа с 50 713 гласа (52.784%), следват ГЕРБ-СДС - 11 812 (12.294%), ПП-ДБ - 11 812 (12.294%), "Възраждане" - 4 467 (4.649%).

ДПС с 4 058 гласа (4.224%) е шесто след "Величие" с 4 459 (4.641%).

Пет мандата за "Прогресивна България", ГЕРБ - 1, ППДБ - 1, "Възраждане" - 1, прогнозира във "Фейсбук "опитният местен политолог проф. Тодор Галунов.

"Възможно ДПС и "Възраждане" да си разменят ролите", добави той, напомняйки, че мандатите се разпределят по метода на най-големия остатък Хеър-Ниймайер.

Във Варна ДПС е чак на девето място с 2.212% (4 417 гласа).

Йордан Цонев е депутат в 13 парламента - 12 поредни от 40-ото до 51-вото НС, а за пръв път става депутат преди 29 години - в 38-ото НС.

Тогава, след предсрочните избори на същата като вчерашната дата - 19 април 1997 г., беше предишната победа с мнозинство. Водената от Иван Костов коалиция ОДС около СДС взе 137 мандата, като получи 2 223 714 гласа (52,26%).

В този първи мандат Цонев е депутат от ОДС, а в във всички останали - от ДПС.