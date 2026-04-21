Времето днес, прогноза за вторник, 21 април: Интензивни валежи, придружени с гръмотевици

През нощта облачността от северозапад ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.
В много райони на Южна България е обявен жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 13°, а по Черноморието – между 13° и 17°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в Източна България – от североизток, с който ще прониква по-студен въздух. В планините също ще има валежи, над 1600 метра – от сняг. По-значителни ще бъдат в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад.
В сряда ще продължи да вали дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и застудяването ще продължи.
През следващите дни ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър. Облачността ще бъде променлива.
В четвъртък минималните температури ще са най-ниски – между 1° и 6°, а максималните ще започнат да се повишават.
В петък и събота вероятността за валежи е малка, но не са изключени изолирани, слаби превалявания, главно в планините.
1 Име
Коментиран от #3
03:08 21.04.2026
2 Име
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:09 21.04.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Име":вальо ти си някакво yppoдливо недоразумение, грешка на природата
04:23 21.04.2026