Времето днес, прогноза за вторник, 21 април: Интензивни валежи, придружени с гръмотевици

21 Април, 2026 03:00

Максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 13°, а по Черноморието – между 13° и 17°

През нощта облачността от северозапад ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

В много райони на Южна България е обявен жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 13°, а по Черноморието – между 13° и 17°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в Източна България – от североизток, с който ще прониква по-студен въздух. В планините също ще има валежи, над 1600 метра – от сняг. По-значителни ще бъдат в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад.

В сряда ще продължи да вали дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и застудяването ще продължи.

През следващите дни ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър. Облачността ще бъде променлива.

В четвъртък минималните температури ще са най-ниски – между 1° и 6°, а максималните ще започнат да се повишават.

В петък и събота вероятността за валежи е малка, но не са изключени изолирани, слаби превалявания, главно в планините.


