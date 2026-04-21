ЦИК обявява разпределението на 240-те места в парламента до четвъртък

21 Април, 2026 09:50 2 544 55

След убедителната победа на „Прогресивна България“ те ще имат мнозинство, като се очаква да получат 130 депутатски места

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички районни избирателни комисии трябва да предадат днес в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя.

Целта е да се отстранят несъответствията между първото и второто въвеждане на данните.

До четвъртък ЦИК трябва да обяви разпределението на 240-те места в парламента.

След убедителната победа на „Прогресивна България“ те ще имат мнозинство, като се очаква да получат 130 депутатски места.

За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ се очаква да получи 37 места в новия парламент.

ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“ – само 13.

До неделя ще стане ясен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.


Оценка 1.6 от 22 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    37 1 Отговор
    Депутатите трябва да си работят професиите и да се събират няколко пъти в годината да гласуват закони безплатно.

    Коментиран от #3, #7, #39

    09:51 21.04.2026

  • 2 И защо

    43 1 Отговор
    са тези 240 ? Да се пилеят излишни милиони в тази бедна и малка държава и нищо продуктивно ! И 100 са много !

    09:54 21.04.2026

  • 3 честен ционист

    30 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какви ти професии? Повечето в редиците на Радев нямат и по 1 ден стаж. Събирал ги е по басейни, игрища и тепихи.

    Коментиран от #16, #40

    09:55 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само питам

    12 11 Отговор
    Димчо ментата дей е? Стефка Костадинова дей е? Африкански и Балабанов дей са? На копейкин 20 неандерталци дей са? Мекият меч дей е? Макетът Зафиров и мъжественият Гуцанов дей са? Величавите Дей са? Гологлавият зулус, дубайският манекен, банкянският интелектуалец Дей са? Нещо не ги чувам да говорят? Прокурорът цар дей е?

    Коментиран от #36

    09:59 21.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хит на Орк. без име - Оставаме":

    Имаше алтернатива -Движение на непартийните кандидати.

    Коментиран от #10, #11, #17, #21

    09:59 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    14 23 Отговор
    Време е Вашето мнение да направи кратка ретроспекция на изборите и отново да припомни, че всичките му прогнози се сбъдват, защото почиват на реални факти, неизкривени от цоциолози, политолози, обикновенни медийни пропагандатори и стипендианти на НПО. Изборите бяха сравнително честни и това показа реалните съотношения на българското общество. Болшинството от хората са хетеросексуални, консервативни и възприемат общочовешките ценности. Не мразят Русия, а искат диалог с нея и взаимна изгода. Признателни са на братушките, че са ни освободили и са спасили човечеството от кафявата чума. Втората група са клиентите и те както се видя са 13%. Те нямат идеология и зависят от магнитски русофоби, русофили, евроатлантици и хомо са в зависимост от това какво каже бойко. Третата група са нпо-стипендиантите, освен половонеориентирани, тази група са продажници на род и родина и бесни русофоби. Сега,четете, попивайте и повече слушайте вашето мнение.

    Коментиран от #12

    10:02 21.04.2026

  • 10 Няма начин

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    от посолствАТА не дават.

    10:02 21.04.2026

  • 11 Няма начин

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    от посолствАТА не дават.

    10:04 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вашето мнение

    8 23 Отговор

    До коментар #12 от "Накратко":

    Напълно разбирам разочарованието на 13% клиенти, за които лапачката свърши и 12% нпо-петроханци, за които опитите на мъжете да забременяват няма да се случат. Не ви съжалявам, кеф ми е да ви гледам изтерзаните физиономии

    Коментиран от #15

    10:09 21.04.2026

  • 15 Изрожденска мигрирала към Крадевистите,

    22 5 Отговор

    До коментар #14 от "Вашето мнение":

    това с обективните факти, а на безполезните ти писмени логори.

    10:10 21.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АГАТ а Кристи

    4 17 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ха, ха, ха - "движение на непартиините
    /как беше? - ааа/ кандидати .... Тире - КОМУНИСТИ !!!
    Еле пък ти.," друтарю" - дето като пумпал се въртене около Мутрофанова и постоянно повтаряне -" Радев - моят президент"...

    10:14 21.04.2026

  • 18 Да питам само

    24 2 Отговор
    Радев ще се върне ли в ИСТИНСКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ или и неговите дорби олигарси 4 години ще пърppят в ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БКП нареден до Буци„ Шиши, Гнома„ Мирчев и Кокорчев?

    Коментиран от #33

    10:18 21.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Qфте

    14 1 Отговор
    Айде по-живо, че в столовата на партийния дом на БКП трябва да подготвят веган меню за някои по придирчиви народни представители.

    10:21 21.04.2026

  • 21 Аз съм

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    НАСЛЕДСТВЕН КОМУНИСТ - трето поколение - гласувах с номер 10 !
    Агитирах и приятелите ми, но в реакциите им се споменаваше нечия родителка

    Коментиран от #22

    10:22 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мимчят

    3 5 Отговор
    При това положение,ако сумиране ПБ+ПП-ДБ+Възраждане ,събират 180 депутата и изискването от 180 за промяна на конституцията примерно е изпълнено.

    10:33 21.04.2026

  • 24 Чекмеджан

    4 3 Отговор
    Като допълнение ще вметна в настоящият си един пропуск,чрез който ще се разбере пълният смисъл на логиката ми."На еврейски думата "ТИКВА" ще рече "НАДЕЖДА". Такова е и наименуванието на уникалният и прекрасен химн на Държавата Израел. Не вярвайте и на ония от "Шалом",че са истински евреи.Те са испански цънгъри marranos,тоест араби и турци ,които в даден момент приеха християнството или юдаизма за да нахлуят трайно и инкогнито в Европа. Пъомаците също са marranos.

    10:33 21.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тома

    11 2 Отговор
    Трябва закон за намаляване на бройката депутати.Народа намаля с милиони тези си седят 240

    Коментиран от #55

    10:36 21.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АГАТ а Кристи

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "123":

    Тоя не си е вадил "тоягата" поне от 1942 година до сета.
    Горе долу тогава се "стягаха" шумкарите

    10:39 21.04.2026

  • 33 АГАТ а Кристи

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Да питам само":

    И да се върнат, пак до същите л....а ще седнат.
    Но ще си останат в партийният дом, защото в него са родени!

    Коментиран от #34

    10:44 21.04.2026

  • 34 Агата с глисти

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "АГАТ а Кристи":

    Докога вашите вождове от потомственото БКП ще се подвизават в партийния дом на БКП?

    Коментиран от #53

    10:47 21.04.2026

  • 35 Зевзек

    5 2 Отговор
    „Продължаваме промяната – Демократична България“ се очаква да получи 37 места в новия парламент.

    Такова падение за нашите наведени евроатлантици - днес е втория ден от тридневния национален траур за тях - на нашите козячета им се разрешава да ревът и да плюят в безсилна ярост още един ден.

    10:49 21.04.2026

  • 36 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Тези , както ги описваш , ще да са някакви от евростлантическия клуб ?

    10:50 21.04.2026

  • 37 Ани

    4 2 Отговор
    Аз съм оптимист. Едно е ПБ/ПП/ДБ да внасят раздор в българското общество чрез остра безобразна пропаганда, друго е когато ги видим на място в НС какви ги вършат.
    Нека им дъдем възможност да се покажат. Света няма да се свърши. Ще ги наблюдаваме отблизо.

    10:50 21.04.2026

  • 38 Ани

    2 2 Отговор
    Първото което видяхме досега беше че КОЙ плати пропагандата на Радев и сие.

    Коментиран от #41

    10:52 21.04.2026

  • 39 Само питам

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А през останалото време кой ще контролира правителството ? Ще си съберат някое послушно служебно правителство , дето да лети напред-назад ,да подарява милиарди на Украйна и Турция ?

    10:52 21.04.2026

  • 40 Да бе , да ?! 🤔

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Някой " професионалист " - министър от последните 35 години да споменеш ?

    10:54 21.04.2026

  • 41 Избирател

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ани":

    "КОЙ плати пропагандата на Радев и сие"

    Обаче не видя КОЙ плати пропагандата на ПП$ДБ, нито на ГЕРБ, нито на Шиши - нали така - пречат едни долари да ги видиш.

    Коментиран от #45

    10:55 21.04.2026

  • 42 Ани

    3 2 Отговор
    Второто което видяхме е че АПС подкрепи Радев. И възниква въпроса защо ПП/ДБ ненавиждат Пеевски. Ами защото Пеевски отнесе избирателите на Доган който е мъша на Москва в България. И сега ДПС НН не следва указанията от Москва.

    Коментиран от #43, #44

    10:57 21.04.2026

  • 43 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ани":

    Ами досега , за 37 години докъде ни докараха кърпите на англосаксонците и Турция . Време беше да се праждосат !

    11:00 21.04.2026

  • 44 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ани":

    "И възниква въпроса защо ПП/ДБ ненавиждат Пеевски"

    Ха ха ха ПП$ДБ ненавиждали Пеевски а го изпраха и си направиха "сглобка" с него и Боко а после му стояха в скута и пиеха кафе с него - ех пуста доларова амнезия - как ги забравяте тези работи.

    11:00 21.04.2026

  • 45 наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Избирател":

    И аз не видях кой плати билбордовете и платените реклами на ГЕРБ и ДПС защото ги няма. Може ли някой да ми посочи къде ги има за да ги видя и аз?

    Коментиран от #46, #47, #50

    11:01 21.04.2026

  • 46 Ние с гайдите

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "наблюдател":

    Ами включи телевизиите на СЕМ , или някоя ,която е по-"нова" . Ще видиш не журналисти , а мисирки-реклани "билбордове " на русофобите

    Коментиран от #48

    11:05 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Избирател

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ние с гайдите":

    "Ще видиш не журналисти , а мисирки-реклани "билбордове " на русофобите"

    Така де тя кампанията за оплюване на Радев по всички медии и социални платформи сигурно е била безплатна - толкова помия се изля и толкова тролове бяха активизирали че билбордовете са направо без пари. Да не говорим колко пари се наляха в "социологически агенции" да предричат че Радев няма да спечели повече от 30% а "сглобката" (ПП$ДБ, ГЕРБ и ДПС) пак ще имат мнозинство. Даже имаше едни "социолози" които канеха в студиата и ни обясняваха как подкрепата за Радев била спадала със всеки ден и била само 12%.

    11:16 21.04.2026

  • 49 филибето

    4 1 Отговор
    Стефка Костадинова избраха ли я,или още не освобождава централата на БОК.

    11:18 21.04.2026

  • 50 Избирател

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "наблюдател":

    Значи като хванат някой от вас че лъжете и почва триене така ли? Билбордовете с тиквата и прасето бяха повече и от на Радев - как така не ги видяхте. Пък вече ги смъкнаха и защото са задължени по закон ама вие се мъчите пропаганда да правите.

    11:20 21.04.2026

  • 51 Кочан

    3 1 Отговор
    ПП/ДБ си го казаха. Те бяха създадени с подобна на ГЕРБ платформа за да изместят ГЕРБ. Ти никога не са го крили. Кирчо страда от интелектуален дефицит. Той не би могъл да стане лидер благодарение на собствените си качества. Той беше спуснат отгоре защото е тъп и безотговорен. След като изигра своята роля беше пратен в миманса. Сега отпред е Асен Восилев. Той е с интелект на престъпник. И ролята му е де поставя прът в колелото на България. Засега е крепител на престъпленията които трябва да извърши Радев.

    Коментиран от #52

    11:25 21.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Агата с глисти":

    Тънко черв@йче обитаващо черв@та !

    Вождове са РЪЦЕТЕ ми. И това дето е между ушите ми.
    Не гласувам за никого, но най-мр@зя вас - комунягите, защото ВИЕ унищожихте България с помощта на Красная още през 1944г. Три пъти я фалирахте 1960 1977 и 1987.! Това са ФАКТИТЕ - пред тях и Боговете си мълчат.!

    11:38 21.04.2026

  • 54 Оффффф

    1 0 Отговор
    Бе незаконната дпс да отвори Конституцията и да прочете чл.6

    12:25 21.04.2026

  • 55 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тома":

    120 и Референдуми! Субсидии за под 5% няма.

    13:27 21.04.2026

