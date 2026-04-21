ЦИК обявява разпределението на 240-те места в парламента до четвъртък

Всички районни избирателни комисии трябва да предадат днес в ЦИК за повторна проверка протоколите на секционните комисии с резултатите от вота в неделя.

Целта е да се отстранят несъответствията между първото и второто въвеждане на данните.

До четвъртък ЦИК трябва да обяви разпределението на 240-те места в парламента.

След убедителната победа на „Прогресивна България“ те ще имат мнозинство, като се очаква да получат 130 депутатски места.

За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ се очаква да получи 37 места в новия парламент.

ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“ – само 13.

До неделя ще стане ясен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.