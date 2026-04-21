Все още не са обявени имената на депутатите, което за нас е аномалия. Остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес след края му. Това каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

На тези избори идеологите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за дълъг мандат, за да може да се сложи край на този цикъл на политическа нестабилност, каза още той.

Костадинов поздрави спечелилата формация. И за доброто, и за лошото, отговорността остава в ръцете на победилата формация.

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото според анализаторите, една част от нашите виждания бяха преписани на победителите на тези избори, което означава, че една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация. Дали е така ще видим в следващите месеци", каза още той.