Костадинов: На тези избори идеологите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие

21 Април, 2026 10:46

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още не са обявени имената на депутатите, което за нас е аномалия. Остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес след края му. Това каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

На тези избори идеологите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие, за дълго управление, за дълъг мандат, за да може да се сложи край на този цикъл на политическа нестабилност, каза още той.

Костадинов поздрави спечелилата формация. И за доброто, и за лошото, отговорността остава в ръцете на победилата формация.

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото според анализаторите, една част от нашите виждания бяха преписани на победителите на тези избори, което означава, че една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация. Дали е така ще видим в следващите месеци", каза още той.


  • 1 хмммм

    24 67 Отговор
    Победи желанието за комунизъм!

    Коментиран от #9

    10:47 21.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    63 61 Отговор
    Мъжка и почтенна позиция. Правилно съм гласувал за Възраждане.

    Коментиран от #19, #26, #51, #53

    10:48 21.04.2026

  • 3 Голем смех

    48 52 Отговор
    Айде обратно в Максуда. Пилищар...

    10:49 21.04.2026

  • 4 Ран

    60 46 Отговор
    Костя си един най-обикновен измамник. Единствено го интересуват парите.

    10:50 21.04.2026

  • 5 Да видим дали

    27 18 Отговор
    Възраждане ще се поддадат на опитите за ухажване на Радев!

    10:50 21.04.2026

  • 6 хаха

    57 41 Отговор
    Костадинов, няма ли да подадеш оставка след разгрома на партията ти на изборите! Почти 200000 човека по-малко са гласували за вас! На косъм бяхте от влизане! Оставка! Спри да приказваш глупости! Все някой друг ти е виновен! Хайде един път приеми, че си грешен! Егоцентрик!

    10:50 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бау

    33 38 Отговор
    Копейките много обичат като овчици - да им е кротко и спокойно докато ги стрижат. Че накрая ще свършат пастърма не искат да се замислят. Дай им само евтина нафта и не ги интересуват такива глупости като идеи.

    Коментиран от #46

    10:51 21.04.2026

  • 9 честен ционист

    24 24 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Да здравствуют советские летчики

    10:51 21.04.2026

  • 10 Мишо Дудикоф 🥷

    46 13 Отговор
    Така е Коце, Радев даже и зеления цвят на логото на партията, ти открадна!

    Коментиран от #14

    10:52 21.04.2026

  • 11 Вашето мнение

    39 21 Отговор
    Време е Вашето мнение да направи кратка ретроспекция на изборите и отново да припомни, че всичките му прогнози се сбъдват, защото почиват на реални факти, неизкривени от цоциолози, политолози, обикновенни медийни пропагандатори и стипендианти на НПО. Изборите бяха сравнително честни и това показа реалните съотношения на българското общество. Болшинството от хората (над 50 %, ПБ и Възраждане) са хетеросексуални, консервативни и възприемат общочовешките ценности. Не мразят Русия, а искат диалог с нея и взаимна изгода. Признателни са на братушките, че са ни освободили и са спасили човечеството от кафявата чума. Втората група са клиентите и те както се видя са 19% (герб и дпс). Те нямат идеология и зависят от магнитски - русофоби, русофили, евроатлантици и хомо са в зависимост от това какво кажат бойко и пеевски. Третата най-малка група 12% ппдб са нпо-стипендиантите, освен половонеориентирани девиати, тази група са продажници на род и родина и бесни русофоби. Сега,четете, попивайте и повече слушайте вашето мнение.

    Коментиран от #52

    10:52 21.04.2026

  • 12 Жан Клод

    32 25 Отговор
    Тавариш Костя дали е сърдит на Непрания Чорап, че му открадна избирателите? За малко и от парламента да изпадне, така да се каже.

    Коментиран от #59

    10:52 21.04.2026

  • 13 Димо

    39 27 Отговор
    Важното е че Коцето претърпя крах!

    Коментиран от #43

    10:53 21.04.2026

  • 14 Мишо Дудикоф 🥷

    32 30 Отговор

    До коментар #10 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Гласувах за номер 8 Възраждане 🇧🇬

    Възраждане е оригинала, пб 🇮🇱🇺🇲 е ментето!

    10:53 21.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 7233

    37 18 Отговор
    Поердната глупост на глупав политик. Победи отчаянието на хората.

    10:55 21.04.2026

  • 17 Пич

    35 17 Отговор
    Не.....!!! Клишетата претърпяха крах !!! Най тъпите клишета бяха на ПП - съдебна реформа, Украйна, евроатлантизъм, и най тъпото - Радев ще бъде Орбан !!! Е , оказа се, че българите търсят точно някой като Орбан, който да не изнася България към ЕС и Украйна, и приоритетите са цени, доходи и инфлация!!! На българите не им дреме, че ПП искат да овладеят съдебната система, и да крадат парите на държавата през Украйна!!!

    10:56 21.04.2026

  • 18 Пламен

    34 16 Отговор
    Боли те х..
    Ти нали направи два палата на морето

    Коментиран от #25

    10:56 21.04.2026

  • 19 оня с коня

    23 20 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Щом намираш за Правилно да гласуваш за Най-невзрачната парния в Парламента която е Плътно изолирана от останалите партии,няма проблем - БГ е Демократична държава:)

    Коментиран от #33

    10:56 21.04.2026

  • 20 Еврокопейката

    25 13 Отговор
    пуснаха ли го вътре, че да може да си довърши най-новите имения?

    10:56 21.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аре бе, костя

    25 20 Отговор
    Волен те чака да играете руска трупа. И да играете казачок. Весьолие ребята...

    10:59 21.04.2026

  • 23 Гуру Гарабед

    25 15 Отговор
    См.учеш ли тиня копейкин. Реалноста те застигна както застигна и сидеров,и симеонов и марешки и ще и още безполезни слуги на чужди интереси. И ще вървиш още на.долу

    11:01 21.04.2026

  • 24 Температурен Темерут

    26 15 Отговор
    И ти и славе чалгаря педофил,и руди гела,и ивелин измамника сте за боклука. И хората ви го показаха. 10 години безвремие и гонихте само собствения си интерес. Върви на бунището палячо.

    11:02 21.04.2026

  • 25 Мишо Дудикоф 🥷

    17 8 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    А Ивелин си купи новия модел Мерцедес Г класа за 100 000€

    11:04 21.04.2026

  • 26 Фарфалюлю

    22 14 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Тамън се преброихте колко сте ,100 к лумпени, 90 процента гладни платени пенсионери. Реалноста ви застигна .

    11:05 21.04.2026

  • 27 Михаил Копейкович

    26 10 Отговор
    Поне ще довърша къщата във тюленово

    Коментиран от #29

    11:06 21.04.2026

  • 28 Вова Инхибитор

    23 11 Отговор
    Максуда ,още може , следва да се свиеш до към 20 000 безмозъчни, като при славе чалгаро. И напълно заслужено.

    11:07 21.04.2026

  • 29 Детелинка 🍀

    13 5 Отговор

    До коментар #27 от "Михаил Копейкович":

    Зарязах Ивелин, вече е никой!

    Коментиран от #75

    11:07 21.04.2026

  • 30 Волволини

    23 10 Отговор
    Подай оставка измекяр продажен. Бъди мъж,ама ме можеш защото си женкята на цоМчо

    11:07 21.04.2026

  • 31 Сатанас Единотнас

    20 10 Отговор
    Подай оставка путлероид. И отивай да се пля.скате с цоМчо.

    11:09 21.04.2026

  • 32 Проко Цундев

    19 8 Отговор
    Максудата зас.мука тиня,както и славе чалгаря педофил изклецал с мутрите стотици малолетки. Нема вече пари от бтв,нема вече субсидия. Славе,тошо и балабана фалираха. Следващия е максудата.

    11:11 21.04.2026

  • 33 Някой

    22 9 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Къде видя демократична държава? Демокрация значи народно управление - например референдум като за еврото, където бе погазено. В конституцията ни член 1 алинея 2 е: властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ... - това което погазиха. Както член 1 алинея 3, че институции не могат да си присвояват суверенитета, което погазиха с еврото. Освен че погазиха и Договора за функциониране на ЕС член 140 за еврото и параграф 1 за критериите и параграф 3 за това че след това се изисква одобрение и от самата кандидат членка - не както лъжеха, че вече е по договор.
    Антидемократите евроатлантици национални предатели да не смеят да говорят за демокрация!

    Коментиран от #40, #73

    11:12 21.04.2026

  • 34 Сталин

    13 20 Отговор
    Въври си в Москва копейка. България и Македония са български завинаги!

    11:13 21.04.2026

  • 35 Този

    17 11 Отговор
    Скрий се някъде мишок. Другите преписали от него.

    11:13 21.04.2026

  • 36 Тапиро Мунчо

    18 11 Отговор
    Бе и ти си едно кречетало.За нищо не ставаш.

    11:14 21.04.2026

  • 37 Галопилев

    17 12 Отговор
    100 000 са ум.ствено изостаналите повярвали за последно на копейкин измамника. 5000 от тях са в чужбина. Пут.лероидите вият на умрело. Опелото на изхождане започна.

    11:14 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 9ти септември

    18 8 Отговор
    Костя бастуня на герб

    11:14 21.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пламен

    20 11 Отговор
    Нормално е Куфейкин да си подаде оставката след този погром .

    Коментиран от #65

    11:15 21.04.2026

  • 42 Боби Баламата

    13 9 Отговор
    Не разбрах само колко Милиона са Копейките надничари на Коце Еврото?!?
    Оная Пияната ще продължи ли да цака редовно Кеш или затвори дюкяна?

    Коментиран от #45

    11:17 21.04.2026

  • 43 Лалугер

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Димо":

    А за мен радостта е че вече го няма фараона,и ритащото кенгуру.Само ме е яд че въпреки всичко ще получат субсидий.

    11:18 21.04.2026

  • 44 От пейката

    8 5 Отговор
    Са другари да се изкажа. 24 Май става Национален празник. 3 Март се празнува официално. Незаконната крадлива ДПС се забранява,Пеевски почва да се разследва за изкрадените милиарди от КТБ и европейски фондове. И да видиме кой изхвърля боклука и прави милиони🤣🤣

    11:21 21.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ко речи?

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Бау":

    И какви са идеите на некопейките? Еднокнижника няма идеи освен да яде и дебелее. Същото се отнася за Шиши. Та кажи за идеите на твоите благодетели? Корупция? Власт? Богатства? Безсмъртие?

    11:23 21.04.2026

  • 47 Феникс

    15 8 Отговор
    Ако само процент от идеите на Костадинов се осъществат през Радев то пак ще е нещо, но хлъзгавият като медуза Радев може да има други планове! Най много да загубим още 4-ри години от живота си, чакайки новият спасител да направи нещо в интерес на тази страна!

    11:23 21.04.2026

  • 48 КОПЕЙКИ КЛЕТИ

    12 7 Отговор
    Станахте за посмешище. А Колата е блед като платно

    11:29 21.04.2026

  • 49 ха, ха, ха...

    7 11 Отговор
    "На тези избори идеологите претърпяха крах..."

    За идеологиите на Путин и Русия става въпрос. Не са претърпели още напълно, но на следващите ще отсвирим и Радев за да се приключат по сериозно.

    11:31 21.04.2026

  • 50 Ха ха ха ха ха ха ха

    15 8 Отговор
    Копейка, на следващите избори няма да ви има. Довършвай къщата и бегай. Не знам къде. Теб и в Москва няма да те искат. Слуга

    11:45 21.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Счетоводител

    6 11 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    .... и простата сметка показва, че остават едни 19% трезвомислещи хора, които не са нито едно от казаното от вас, а са предпиремчиви дясно ориентирани хора, с традиционни ценности, но имащи и ясен поглед към Европа, а не към Евразия. Но, сметката ще бъде платена от всички, не се надявайте на чудеса. Идва прогресивен данък, може би отпадане на максималния осигурителен доход, може би ще се затегне данъчния контрол, идва инфлация, високи цени и 4 годишен мандат на червена олигархия, сменена с тази на знаете кои.

    11:46 21.04.2026

  • 53 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Всеки има право да е п. Р. О. Ст

    11:47 21.04.2026

  • 54 Ха ха ха

    13 7 Отговор
    Копейкин, на следващите избори сте аут от парламента завинаги.

    11:59 21.04.2026

  • 55 КОПЕЙКИ КЛЕТИ

    13 5 Отговор
    Последни дупки на кавала сте. Следващия парламент сте АУТ.

    12:02 21.04.2026

  • 56 Домъчня

    9 1 Отговор
    им за тошките и навряха тоя да е над 4% защото "Шоуто трябва да продължи за кеф на месията

    12:02 21.04.2026

  • 57 Факт

    0 7 Отговор
    Трябва да дават принципна подкрепа!

    12:04 21.04.2026

  • 58 КОПЕЙКИ КЛЕТИ

    11 3 Отговор
    ЕВРОТО ви изяде главите. Не говорете от името на народа, а го питайте....и го слушайте.

    12:07 21.04.2026

  • 59 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Жан Клод":

    Гладно кокошка просо сънува!

    12:07 21.04.2026

  • 60 КОПЕКИН...ПОСЛЕДНА ДУПКА

    10 1 Отговор
    На кавала си. Ближи рани и си трай.

    12:09 21.04.2026

  • 61 Хмм

    12 2 Отговор
    продължвайте да гласувате с ГЕРБ и после търсете винта не в себе си, защо подкрепихте оставането на охраната на пеевки и борисов, по са ви мили от собствените избиратели

    12:12 21.04.2026

  • 62 А Бре Купейки

    8 4 Отговор
    Костя дъ Простя

    Защо загуби 200 хиляди Гласа?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Радев му го сложи Отвсякъде.

    12:15 21.04.2026

  • 63 Хмм

    13 1 Отговор
    и каква е идеологията на костадинов, да остане депутат с цената на всичко, той не иска да управлява, а да стои на депутатска заплата до пенсия, какво друго би вършил извън парламента и повечето са като него, затова гласувага за запазване на охраната на пеевски и борисов, надяваха се че така ще си карат цял мандат от 4 години, но ядец

    12:20 21.04.2026

  • 64 Майтап

    9 2 Отговор
    Костя може и с трима избиратели да остане, ама дежурните му копейки ще продължават да дежурят за плюсчета и минусчета. И от тая тактика няма файда, ама кой да му каже?

    12:27 21.04.2026

  • 65 Даа

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пламен":

    Ама кой ще лапа субсидийката? Нова къща е започнал.

    12:29 21.04.2026

  • 66 Григор

    3 2 Отговор
    "На тези избори идеологиите претърпяха крах, победи желанието за спокойствие".
    Вярно е,че идеологиите претърпяха крах, но победи желанието за прагматизъм и здрав разум. Към това призовава Радев. Лошо ли е да имаме нормални отношения с Русия и да избегнем задаващата се криза с евтини енергоносители и торове? На европейците също ще им светне под шапката, че това е пътя. Другото е икономическа катастрофа.

    12:35 21.04.2026

  • 67 Абсурдистан

    11 2 Отговор
    Копейкин, защо ти загуби почти 200 000 гласа? Какво стана с обещаната революцшя против еврото? Все по-малко ще зависи от теб и ако е рекъл народа, следващият парламент ще гледаш през крив макарон.

    Коментиран от #83

    12:42 21.04.2026

  • 68 Явно

    8 3 Отговор
    Ваксинираните антиваксъри бяха на косъм да изпаднат от състезанието. Кухите, лицемерни и откровено вредни риторики не заслужават да бъдат в Парламента.

    12:44 21.04.2026

  • 69 Коце бе,

    9 2 Отговор
    Знаеш ли как хубаво ще ти се отрази една оставка?

    12:46 21.04.2026

  • 70 Евро Пейка

    8 0 Отговор
    Костадинов си вкара автогол с тъпата си идея за намаляване на броя на избирателните секции извън ЕС ! Гласовете които щеше да получи от Англия щяха да преборят гласовете от Турция за ДПС и Възраждане щеше да е трета политическа сила .
    Но се получи така както както той сам често споменаване поговорката - това което само си прочинил никой друг неможе да ти го причини.

    12:52 21.04.2026

  • 71 Копейката пак не разбра

    8 1 Отговор
    Много простотии каза,но за мен върха беше това,че хората са сгрешили като не са гласували за него.За пореден път той предполага нещо,твърдейки го като истина.Истината обаче не я каза-истината е,че хората които преди са гласували за него са осъзнали,че тогава са сгрешили-факт доказан.На копейката не се вярва и посоката на неговият път е ясна-като руска ютия във вода.

    13:00 21.04.2026

  • 72 Луд Скайуокър

    2 3 Отговор
    Като гледам надолу в постовете колко се радват феновете на МЕЧ , АПС , Величие , БСП и ИТН че Възраждане се било сринало (което е факт) а те самите са извън парламента та даже някои вече и не са партии по смисъла на закона и остават без субсидии.

    13:00 21.04.2026

  • 73 2554

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Някой":

    Пърцата (Хампарцумян) ти го каза, ама не вдяваш: Българските пенсионери сте некомпетентни по икономическите въпроси - в частност за приемането на Еврото.

    А ускореното приемане беше с цел, да ни отдалечи от орбитата на Путлер-а. Дори Радев лая, лая против Еврото, но не направи абсолютно нищо за да го отхвърли.

    Коментиран от #81

    13:05 21.04.2026

  • 74 Само Преди Седмица

    7 1 Отговор
    Този КАУН ОТ МАКСУДА

    Не твърдеше ли

    Че ще управлява сам.?

    А без малко да не влезе в Парламента

    Кремълската Цървулана

    13:22 21.04.2026

  • 75 Софийски селянин,

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Детелинка 🍀":

    А не ще взема там една немъчена мързелива субсидийка..

    13:22 21.04.2026

  • 76 Марийки

    0 1 Отговор
    Пише се "идеологиите", а не "идоелегите"

    13:37 21.04.2026

  • 77 Възрожденче кретенче

    5 1 Отговор
    Оставка бе КОЦКА. Станахме последна дупка на кавала.

    14:22 21.04.2026

  • 78 КОЦКАТА КОПЕЙКИН

    4 1 Отговор
    Подавай я, оставката де.

    14:23 21.04.2026

  • 79 коста въздухар

    6 1 Отговор
    толкова е смешен ,че чак ми се плаче..къде е путин фашиста?

    14:40 21.04.2026

  • 80 хората обичат €

    3 5 Отговор
    Всички мразят руските агресори!

    14:41 21.04.2026

  • 81 Оди там Кеноби

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "2554":

    И как точно еврото и еврозоната ни отдалечи от Путин ? Ако някой веган е принуден да работи в кланица продължава ли да е веган или вече е станал месоядец?

    15:31 21.04.2026

  • 82 Горски

    3 2 Отговор
    Според мен е добре Радев и Костадинов да направят коалиция, дори и да е с ограничени ангажименти в нея. Ей така, за красота, да натикат Боко и Шиши сэвсем в ъгъла. Възраждане допуснаха грешки, които платиха сега със загубата на гласоподаватели. Но и президентът ги поднесе тънко- с подлъгването за референдума за еврото и други хватки, за да ги им издърпа гласовете. За промяна на Конституцията например, както и за свикване на Велико народно събрание /ако това се наложи/, ще ви трябва повече от 130 депутата и ще е необходима подкрепа. За всички решения, които изискват мнозинство от 2/3 и 3/4 народни представители, ще им трябват гласове от други партии. Ако не бяха озаптени търговците на едро и дребно на гласове, без съмнение на вляст щяха да останат пак баце и шиши. Възраждане показа по здрав гръбнак и не се пречупи пред негативната кампание и условията на Вот изцяло удрящ техния електорат. Въпреки това те събраха сили и се мобилизирана във рамките на 48 часа, за да покажат, че няма как да бъдат прескочени толкова елементарно. Костадинов ви го каза, кратко и ясно. ГЕРБ е минало. Търсете си нов патрон и нова хранилка.

    16:20 21.04.2026

  • 83 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Абсурдистан":

    Еврозоната е вредна за България. Трябваше да имаме независима банка като същевременно сме част от икономическата система! Същото важи и за търговските договори. Всички държави от ЕС имат частни търговски споразумения с когото им е изгодно!

    16:26 21.04.2026

  • 84 сидеров

    1 1 Отговор
    копранар в този 52 парламент ще се издъниш като волен сидеров народа ще узнае истинското ти лице че си патерица на тиквата сам ще си вкараш автогол и си приготви феса да не ядеш бой копранар

    18:40 21.04.2026

  • 85 Катър

    1 0 Отговор
    от Максуда

    19:11 21.04.2026

