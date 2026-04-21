Надежда Нейнски: От съществено значение е да работим за общи позиции в ЕС и НАТО

21 Април, 2026 15:39 1 656 90

Министрите ще обсъдят също и развитието в Южен Кавказ, като България ще потвърди подкрепата си за мирния процес между Армения и Азербайджан

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От съществено значение е да работим за общи позиции в Европейския съюз (ЕС) и НАТО, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя представи България в редовното месечно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе днес в Люксембург, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

В рамките на заседанието министрите обсъдиха ключови теми, включително руската агресия срещу Украйна, ситуацията в Близкия изток, Южен Кавказ и Судан.

По време на разговорите, посветени на Украйна, България подчерта необходимостта от единство и последователна подкрепа от страна на ЕС и съюзниците. „Войната в Иран и в Украйна са взаимосвързани и формират дъга на нестабилност, която обхваща Европа и Близкия изток. Тези паралелни конфликти рискуват да изчерпят ресурсите и да създадат възможности за координирани действия срещу международния ред, основан на правила. В този контекст е от съществено значение да работим за общи позиции в ЕС и НАТО, тъй като всяка фрагментация отслабва колективния ни отговор“, каза министър Нейнски.

„Най-важният резултат от последните двустранни контакти беше подписването на 10-годишно Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността. Суверенна, стабилна и сигурна Украйна е от ключово значение за сигурността на Европа като цяло“, каза още българският външен министър.

Служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна на 30 март.

Нейнски изтъкна и необходимостта от конкретни действия на европейско ниво. „Все още трябва да изпълним ангажиментите си по 20-ия пакет санкции и заема в подкрепа на Украйна. Изпълнението им без забавяне е от съществено значение за доверието в ЕС. Засилването на усилията ни за прекъсване на дейността на руския сенчест флот остава важен приоритет с оглед на рисковете за сигурността и околната среда“, заяви Надежда Нейнски.

В дискусията, чрез видеоконферентна връзка, участие взе и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига.

Следобед ще бъдат проведени разговори за Близкия изток, по време на които България ще изрази подкрепа за усилията за деескалация и ще подчертае значението на дипломатическите решения. Акцент ще бъде договореното прекратяване на огъня между САЩ и Иран и необходимостта то да бъде запазено и ефективно приложено. Особено внимание ще бъде отделено и на значението на свободното и безопасно преминаване през Ормузкия проток, както и на рисковете, които евентуалното му затваряне би имало за световната икономика. По отношение на ситуацията в Израел и Палестина вниманието ще бъде насочено към необходимостта напрежението да не отклонява фокуса от хуманитарната и политическата ситуация в Газа и на Западния бряг, информират от МВнР.

Министрите ще обсъдят също и развитието в Южен Кавказ, като България ще потвърди подкрепата си за мирния процес между Армения и Азербайджан. Предмет на разговорите ще бъдат постигнатите договорености, които представляват значителен напредък за прекратяване на дългогодишния конфликт и отварят възможности за по-широко регионално сътрудничество, пише БТА.


