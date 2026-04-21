Столичният инспекторат започва контрол по премахването на агитационни материали след изборите

21 Април, 2026 17:20 704 5

От 27 април започват масирани проверки из града

Снимка: СО
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с приключването на изборния процес започва да тече законоустановеният срок, в който следва да бъде извършено почистването на агитационните материали от публичните пространства.

След проведените на 19 април парламентарни избори Столичният инспекторат започва проверки във връзка с премахването на агитационните материали на територията на София, паралелно с регулярния контрол, който институцията осъществява. Съгласно Изборния кодекс на Република България, отговорността за премахването им в законоустановения 7-дневен срок е на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. При неизпълнение, след изтичането на този срок ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо отговорните лица.

До изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони. След провеждането на изборите, задължението преминава към участниците в изборния процес.

Столичният инспекторат ще извършва проверки след изтичането на 7-дневния срок чрез своите екипи, отговарящи за контрола на търговската и рекламната дейност.

Институцията призовава всички отговорни лица да предприемат своевременни действия за премахване на агитационните материали, с цел възстановяване на чистотата и добрия вид на градската среда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Събирайте си афишите на ГЕРБ, БСП, и ДПС за спомен, понеже вече няма да ги чуете.

    17:38 21.04.2026

  • 2 Камък, ножица, хартия

    3 0 Отговор
    Има още останали снимки на разни био отпадъци по контейнерите.

    17:44 21.04.2026

  • 3 Да, да

    1 0 Отговор
    Те боклука не могат да изхвърлят, но агитационните материали ще стържат! Да живее ДС и кмета!

    17:56 21.04.2026

  • 4 604

    0 0 Отговор
    хехехехех 10 пъти, тоя учил ли е математика или.....

    18:47 21.04.2026

  • 5 А когаааа

    0 0 Отговор
    ще премахне грозните надписи боя и графити, които са НАВСЯКЪДЕ. Навсякъде, накъдето и да се огледате е цапаници и грозни драсканици - спирки, подлези, надлези, мостове, фасади, стени,огради и навсякъде, където може да се маже и да се клепе. Та дори даже и по влаковете и сградата на НДК! Има ли някава власт, която да спре тази по,мия, която ни залива отвсякъде и навсякъде?! Искам да видя келешите които драскат, облечени като затворници или в оранжеви или жълти гащероизони да мият и да търкат по стените, докато им дойде акъла, а до тях полицая с палка да им задава темпото!Има ли кой да го направи това!? Аман от либерастия вече!

    21:06 21.04.2026

