Първо заседание на служебното правителство след изборите

Служебното правителство се събира на първо заседание след изборите, съобщи БНТ.

В дневния ред на Министерския съвет са заложени 19 точки. Сред тях е и проект на решение за одобряване на изменение към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin по Програмата за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16 блок 70.

Правителството се очаква да одобри и допълнително финансиране на министерствата на правосъдието, на земеделието и храните и на енергетиката.