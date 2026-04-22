Пловдивчани плашат с блокада на кръстовище заради сграда на брега на р. Марица

Ново напрежение в Пловдив заради строителството на жилищна кооперация в непосредствена близост до брега на река Марица. Въпреки намесата на редица институции, включително и сезирането на прокуратурата, строежът продължава.

Местните искат повече прозрачност и съдебен контрол върху строителството в зона с риск от наводнения и в близост до реката, посочи novini.bg.

Местните жители обявиха, че ще прибегнат до крайни мерки. Те планират да блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Динко Дерменджиев“ на 23 април между 18:00 и 19:00 часа. Причината - липса на реакция от институциите и усещане, че проблемът се неглижира.

„Искаме прозрачност и реален съдебен контрол. Притесняваме се, че теренът може да се срути или реката да прелее“, заявиха протестиращи. Според тях строителството в подобна зона крие сериозен риск не само за околната среда, но и за безопасността на хората и жилищата в близост.

Гражданите изразяват и съмнения относно законността на проекта, въпреки че инвеститорът и строителният надзор твърдят, че всички документи са изрядни. „Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно“, коментира един от живеещите в района, визирайки спорна документация и евентуални пропуски в процедурите.

Допълнително напрежение създават и противоречивите позиции на институциите. От една страна се твърди, че няма екологичен коридор в района, а от друга - че зоната попада в обхвата на „Натура 2000“, макар и без пряка защита. Жителите настояват, че подобен биокоридор съществува и трябва да бъде съобразен.

Недоволството е насочено и към местната власт. Част от протестиращите настояват за оставки, като обвиняват институциите в бездействие и дори корупция. Според тях строежът е пореден пример за презастрояване и пренебрегване на обществения интерес.

От своя страна, след проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установено, че нарушения няма и строежът отговаря на законовите изисквания. Това обаче не успокоява напрежението на терен.

Жителите заявяват, че протестът е само първа стъпка и ако не бъдат чути, са готови да продължат с гражданското си неподчинение. В същото време те призовават и политиците да се намесят и да направят проверка на място.