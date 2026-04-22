Пловдивчани плашат с блокада на кръстовище заради сграда на брега на р. Марица

Ново напрежение в Пловдив заради строителството на жилищна кооперация в непосредствена близост до брега на река Марица. Въпреки намесата на редица институции, включително и сезирането на прокуратурата, строежът продължава.
Местните искат повече прозрачност и съдебен контрол върху строителството в зона с риск от наводнения и в близост до реката, посочи novini.bg.
Местните жители обявиха, че ще прибегнат до крайни мерки. Те планират да блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Динко Дерменджиев“ на 23 април между 18:00 и 19:00 часа. Причината - липса на реакция от институциите и усещане, че проблемът се неглижира.
„Искаме прозрачност и реален съдебен контрол. Притесняваме се, че теренът може да се срути или реката да прелее“, заявиха протестиращи. Според тях строителството в подобна зона крие сериозен риск не само за околната среда, но и за безопасността на хората и жилищата в близост.
Гражданите изразяват и съмнения относно законността на проекта, въпреки че инвеститорът и строителният надзор твърдят, че всички документи са изрядни. „Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно“, коментира един от живеещите в района, визирайки спорна документация и евентуални пропуски в процедурите.
Допълнително напрежение създават и противоречивите позиции на институциите. От една страна се твърди, че няма екологичен коридор в района, а от друга - че зоната попада в обхвата на „Натура 2000“, макар и без пряка защита. Жителите настояват, че подобен биокоридор съществува и трябва да бъде съобразен.
Недоволството е насочено и към местната власт. Част от протестиращите настояват за оставки, като обвиняват институциите в бездействие и дори корупция. Според тях строежът е пореден пример за презастрояване и пренебрегване на обществения интерес.
От своя страна, след проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установено, че нарушения няма и строежът отговаря на законовите изисквания. Това обаче не успокоява напрежението на терен.
Жителите заявяват, че протестът е само първа стъпка и ако не бъдат чути, са готови да продължат с гражданското си неподчинение. В същото време те призовават и политиците да се намесят и да направят проверка на място.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ СА ОТЧЕЛИ ФАКТА
ЧЕ ПРЕД БЛОКА ИМ ИМА ЧАСТЕН ПАРЦЕЛ
КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРОЕН
ТУКА НЕ Е СЪВСЕМ ЧЕТНО И БЯЛО...
... ВЪПРЕКИ ЧЕ И НА ДИГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТРОИ МНОГОЕТАЖКА :)
Коментиран от #17
08:23 22.04.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #16
08:27 22.04.2026
3 СТИГА БЕ
Изглежда яко ви е намокрил дъжда, или не можете да се уредите за апартамент там
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ГЛЕДКА КЪМ МАРИЦА
.... ОБАЧЕ СЕ ОКАЗАЛО ЧЕ НЕ СА ПЪРВА ЛИНИЯ АМИ
НА ВТОРА ЛИНИЯ
..... БРОКЕРИТЕ ЯКО ДА ГИ ПРЕЦАКАЛИ ШАРАНИТЕ;)
08:36 22.04.2026
5 Незаконна блокада
6 Блока пред тях им закри гледката
Те също са на 20 метра от реката!
Ганьовска работа!
08:37 22.04.2026
7 хихи
Коментиран от #11
08:41 22.04.2026
8 Сталин
11 гост
До коментар #7 от "хихи":точно....Закона е бариера където овцете спират а лъвовете прескачат...
09:06 22.04.2026
12 Напълно ги разбирам
Това е отдавнашна практика на мафията,, първо строят сгради на трета линия и като наловят рибите с обещание, че това е първа линия, започват да строят пред тях и им закриват всичко.
Ярък пример е градът на мафията Бурггас. На входа ккъм моррската откъм паметника имаше паркинг огромен, който беше за автогара за бусовете към Житарово, първо. продадооха. и. ппостроиха кооперация зад паркинга и после продадоха паркиннга и ппостроиха 15 етажна и им закриха всичко. Съдихха се, ама... мафия..
09:09 22.04.2026
16 Платен провокатор
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":На тия пловдивчани, регистрационните номера на колите започват масово с К, Х, СМ, РА, Е, У и СТ. А тези с пловдивски номера, обикновенно са от околията, не от града. Местните не взимат апартаменти в тези комплекси.
09:43 22.04.2026
17 Поназнайващ
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Сградата ще е на 3 етажа и е дори но-далече от реката от подобна по на изток ...
11:03 22.04.2026
