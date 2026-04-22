Пловдивчани плашат с блокада на кръстовище заради сграда на брега на р. Марица

Пловдивчани плашат с блокада на кръстовище заради сграда на брега на р. Марица

22 Април, 2026 08:14 1 731 19

Недоволството е насочено и към местната власт. Част от протестиращите настояват за оставки, като обвиняват институциите в бездействие и дори корупция

Пловдивчани плашат с блокада на кръстовище заради сграда на брега на р. Марица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ново напрежение в Пловдив заради строителството на жилищна кооперация в непосредствена близост до брега на река Марица. Въпреки намесата на редица институции, включително и сезирането на прокуратурата, строежът продължава.

Местните искат повече прозрачност и съдебен контрол върху строителството в зона с риск от наводнения и в близост до реката, посочи novini.bg.

Местните жители обявиха, че ще прибегнат до крайни мерки. Те планират да блокират кръстовището на бул. „България“ и ул. „Динко Дерменджиев“ на 23 април между 18:00 и 19:00 часа. Причината - липса на реакция от институциите и усещане, че проблемът се неглижира.

„Искаме прозрачност и реален съдебен контрол. Притесняваме се, че теренът може да се срути или реката да прелее“, заявиха протестиращи. Според тях строителството в подобна зона крие сериозен риск не само за околната среда, но и за безопасността на хората и жилищата в близост.

Гражданите изразяват и съмнения относно законността на проекта, въпреки че инвеститорът и строителният надзор твърдят, че всички документи са изрядни. „Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно“, коментира един от живеещите в района, визирайки спорна документация и евентуални пропуски в процедурите.

Допълнително напрежение създават и противоречивите позиции на институциите. От една страна се твърди, че няма екологичен коридор в района, а от друга - че зоната попада в обхвата на „Натура 2000“, макар и без пряка защита. Жителите настояват, че подобен биокоридор съществува и трябва да бъде съобразен.

Недоволството е насочено и към местната власт. Част от протестиращите настояват за оставки, като обвиняват институциите в бездействие и дори корупция. Според тях строежът е пореден пример за презастрояване и пренебрегване на обществения интерес.

От своя страна, след проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установено, че нарушения няма и строежът отговаря на законовите изисквания. Това обаче не успокоява напрежението на терен.

Жителите заявяват, че протестът е само първа стъпка и ако не бъдат чути, са готови да продължат с гражданското си неподчинение. В същото време те призовават и политиците да се намесят и да направят проверка на място.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 0 Отговор
    КАТО СА КУПУВАЛИ С ГЛЕДКА КУМ МАРИЦА
    НЕ СА ОТЧЕЛИ ФАКТА
    ЧЕ ПРЕД БЛОКА ИМ ИМА ЧАСТЕН ПАРЦЕЛ
    КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСТРОЕН
    .......
    ТУКА НЕ Е СЪВСЕМ ЧЕТНО И БЯЛО...
    ... ВЪПРЕКИ ЧЕ И НА ДИГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТРОИ МНОГОЕТАЖКА :)

    Коментиран от #17

    08:23 22.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    8 4 Отговор
    пловдивчанин да те плаше е все едно циганин да те псува

    Коментиран от #16

    08:27 22.04.2026

  • 3 СТИГА БЕ

    6 0 Отговор
    Заинтересували се, че зградата можела да падне...ами да пада, протестиращи ще има ли вътре
    Изглежда яко ви е намокрил дъжда, или не можете да се уредите за апартамент там

    08:33 22.04.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    ПЛАТИЛИ ПО 300 000 ЕВРО ЗА АПАРТАМЕНТИ
    С ГЛЕДКА КЪМ МАРИЦА
    .... ОБАЧЕ СЕ ОКАЗАЛО ЧЕ НЕ СА ПЪРВА ЛИНИЯ АМИ
    НА ВТОРА ЛИНИЯ
    ..... БРОКЕРИТЕ ЯКО ДА ГИ ПРЕЦАКАЛИ ШАРАНИТЕ;)

    08:36 22.04.2026

  • 5 Незаконна блокада

    8 0 Отговор
    Арест, съд, затвор

    08:37 22.04.2026

  • 6 Блока пред тях им закри гледката

    12 0 Отговор
    Затова протестират!
    Те също са на 20 метра от реката!
    Ганьовска работа!

    08:37 22.04.2026

  • 7 хихи

    9 0 Отговор
    В България всичко е законно, закона е врата у поле, минават само говедата.

    Коментиран от #11

    08:41 22.04.2026

  • 8 Сталин

    12 0 Отговор
    Корупцията в България е на космически нива, скоро ще почнат на строят и по средата на морето

    08:47 22.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    8 1 Отговор
    Дано да се разплете случая и нужните хора да отидат в затвора...стига корумпета...

    08:56 22.04.2026

  • 11 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    точно....Закона е бариера където овцете спират а лъвовете прескачат...

    09:06 22.04.2026

  • 12 Напълно ги разбирам

    8 0 Отговор
    новостроящата се сграда им закрива гледката към реката, всичко останало е някакви причини.
    Това е отдавнашна практика на мафията,, първо строят сгради на трета линия и като наловят рибите с обещание, че това е първа линия, започват да строят пред тях и им закриват всичко.
    Ярък пример е градът на мафията Бурггас. На входа ккъм моррската откъм паметника имаше паркинг огромен, който беше за автогара за бусовете към Житарово, първо. продадооха. и. ппостроиха кооперация зад паркинга и после продадоха паркиннга и ппостроиха 15 етажна и им закриха всичко. Съдихха се, ама... мафия..

    09:09 22.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Пловдивчани правят една и съща грешка и търсят различен резултат. Избират все кметове от ГЕРБ, после ги псуват, какви золуми са направили и следващия път пак. Този тъпан Костадин Димитров що го избраха? Правеше се на таекуондист и хоп -кмет.

    09:13 22.04.2026

  • 14 Тъжната истина

    4 0 Отговор
    После ще има елените 2. Няма един язовир на Марица от Костенец през Пазарджик, та чак до Пловдив. Като при дойде реката - приижда. Затова в Пловдив има диги и широки алеи от двете страни на дигите, ноооо силата на ГЕРБ може да спре реката. Шансът е 13.68%

    09:16 22.04.2026

  • 15 шири

    1 2 Отговор
    Пак българска работа! По брега на реката не трябва да се строи,защото сградата по време на едно леко землетрясление ще се срути. Прави са хората да протестират. В България отдавна държава няма. И в ЕС да е,и в НАТО,и в Брюксел да е,файда йок!

    09:31 22.04.2026

  • 16 Платен провокатор

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    На тия пловдивчани, регистрационните номера на колите започват масово с К, Х, СМ, РА, Е, У и СТ. А тези с пловдивски номера, обикновенно са от околията, не от града. Местните не взимат апартаменти в тези комплекси.

    09:43 22.04.2026

  • 17 Поназнайващ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сградата ще е на 3 етажа и е дори но-далече от реката от подобна по на изток ...

    11:03 22.04.2026

  • 18 Манол ПейкOFF

    0 0 Отговор
    Псевдобуржоата от марица гардънс заплашвали с нещо си ХАХАХА. Ако има биокоридор всичко на юг от бул. България трябва да се изрине и да стане отново оазис, както беше преди 2007-ма година...

    14:31 22.04.2026

  • 19 Свърши се с демокрацията и правата

    0 0 Отговор
    Ако всеки софиянец, на който му построят сграда пред гледката, излезе да протестира и блокира пътища , държавата ще спре да фунционира....

    15:06 22.04.2026

