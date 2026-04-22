ДПС загуби подкрепата си в „нетрадиционните” за партията региони

ДПС загуби подкрепата си в „нетрадиционните” за партията региони

22 Април, 2026 09:49 2 002 24

За първи път от повече от десетилетие ДПС регистрира най-нисък резултат не само като абсолютен брой гласове, но и като дял

ДПС загуби подкрепата си в „нетрадиционните” за партията региони - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Движението за права и свободи (ДПС) е на политическата сцена от началото на промените в страната. До изборите на 19-и април, 2026 г. нейният електорат изглеждаше и най-стабилен. През 2013 г., резултатът ѝ беше малко над 400 хил. гласа (11.3%), а на вота през 2023 г. партията получи 348 хил. гласа (13.75%).

През 2024 г. формацията се разцепи и на изборите през октомври се яви като ДПС-Ново начало (фракция около Делян Пеевски) и Алианс за права и свободи (останалите съмишленици на Ахмед Доган). Въпреки разцеплението ДПС-Ново начало в голяма степен запази позициите на партията, като през октомври 2024 г. самостоятелно успя да привлече 281 хил. гласа (11.51%). АПС пък получи 182 хил. гласа. (или 7.49%).

Динамиката в гласовете на ДПС за последните тринадесет години може да проследите в следващата графика:

ДПС загуби подкрепата си в „нетрадиционните” за партията региони
Снимка: Институт за развитие на публичната среда

* Резултатите от октомври 2024 г. са само за фракцията около Делян Пеевски – ДПС-Ново начало. Получените гласове от АПС през октомври 2024 г. са 182 254.

От графиката се вижда, че общият брой гласове на ДПС на вота преди няколко дни е най-ниският от началото на разглеждания период. Резултатът на формацията и в проценти поставя негативен рекорд.

Мандатите на Движението логично следват динамиката на гласовете през годините и варират между 26 (през 2017 г.) и според прогнозите вече 21 в новото 52-о Народното събрание.

Как се променят гласовете на ДПС по райони?

Данните за страната показват, че ДПС е загубило най-много гласове спрямо октомври 2024 година от Варна – със 7086 по-малко, Благоевград – със 6800 по-малко и Пазарджик – със 6245 по-малко. В районите Кърджали, Разград и Силистра пък бележи ръст. Той обаче се дължи и на факта, че на изборите през октомври 2024 година в тези райони беше и най-ожесточената борба между двете фракции – ДПС-Ново начало и АПС, където втората събра сериозна подкрепа. Част от тези гласове очевидно са се върнали към „марката” ДПС на изборите на 19-и април.

Специално внимание заслужават и районите Видин, Враца и Монтана, които са „нетрадиционни” за ДПС. В тях обаче в продължение на години се наблюдаваше устойчив ръст в подкрепата за формацията. Този път там има сериозен спад. В тези райони формацията губи почти 14 хил. гласа, от които 6 хил. само от Монтана. По този начин подкрепата за ДПС е намаляла почти наполовина спрямо 2024 г.

Как е изглеждала електоралната карта на ДПС през октомври 2024 г. и на изборите миналата неделя представяме в следващата инфографика:

ДПС загуби подкрепата си в „нетрадиционните” за партията региони
Снимка: Институт за развитие на публичната среда

В графиката от октомври 2024 г. са визуализирани гласовете на ДПС-НН.

Резултатите от изборите на 19 април 2026 г. показват, че за първи път от повече от десетилетие ДПС регистрира най-нисък резултат не само като абсолютен брой гласове, но и като дял.

Данните показват, че в традиционните за ДПС региони, част от избирателите отново се консолидират около партията, след като гласовете им бяха разделени между Ново начало и АПС през октомври 2024 г. Разширеният през 2024-а година периферен вот обаче се свива значително. Така година и половина след като Ахмед Доган заръча на Делян Пеевски да разширява „партийното строителство в нетрадиционните райони” и след временния успех на ДПС-Ново начало в края на 2024 г., подкрепата в тях намалява почти два пъти.

Оказва се, че след изборите в неделя, ДПС, както и повечето формации от 51-то Народно събрание, губят значителна част от подкрепата си, след появата на Прогресивна България.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 любим

    23 3 Отговор
    Депесе-то требе да си ходи от политиката,време му е.

    09:51 22.04.2026

  • 2 АМЧИ КО СТАНА

    17 0 Отговор
    С ОНУЙ АПСто И ПОЧЕТНИЯ МУ ДУГАНя ?!

    09:51 22.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    23 2 Отговор
    Делян си пожела чичо Румен, е получи си го. Сега ще требе да бега, но навсякъде извън България ще му е страшно. Тук го пазаеше държавата, а навън.... не ми се мисли.

    Коментиран от #24

    09:52 22.04.2026

  • 4 мюсюлманин

    19 3 Отговор
    Оставка на председателя на ДПС заради провала на изборите .

    09:53 22.04.2026

  • 5 Не само ДПС

    20 0 Отговор
    Ами и ГЕРБ,БСП и ПП–ДБ ядоха дървото.

    09:53 22.04.2026

  • 6 НАЙ-СТАБИЛЕН

    24 4 Отговор
    КУПЕН ЕЛЕКТОРАТ....
    БЕЗ НЕГО СА В КАНАЛА..

    09:54 22.04.2026

  • 7 Абе

    17 3 Отговор
    Време е за магнитската с-и-я да е в затвора

    09:55 22.04.2026

  • 8 HEБЛАГОДАРНОСТ

    12 5 Отговор
    ДА РАБОТИШ ЗА ХОРАТА И НАКРАЯ ДА ГО ПОЛУЧИШ ОТ ТЯХ САМИТЕ

    09:55 22.04.2026

  • 9 СЕГА ЧИЧО РУМЕН

    19 1 Отговор
    Ще му махни ли охраната???

    09:55 22.04.2026

  • 10 мюсюлманин

    13 2 Отговор
    Усетиха се хората , че го инсталираха да разруши партията и май успя .

    09:56 22.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ББПП

    4 0 Отговор
    Пак ще си купят от тъмно сините гласове

    09:58 22.04.2026

  • 13 народа

    17 3 Отговор
    Чичо Румен ще му махне не само охраната , ами ще го свали от служебните коли , ще му разпредели друг кабинет в парламента като за 7% , ще му дадат друга сграда за партията пак като за 7 % , чрез НС ще му свали имунитета и още много други неща , които ще са изненада

    Коментиран от #14

    09:59 22.04.2026

  • 14 И ние

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "народа":

    Това искаме.

    10:02 22.04.2026

  • 15 КОЧИНАТА ОТЕСНЯ

    13 2 Отговор
    Сега предстои най-забавната част.

    10:05 22.04.2026

  • 16 койдазнай

    8 2 Отговор
    Слава Богу, циганите са се осъзнали и вече не галсуват за ДПС! Те вече гласуват за Радев!

    10:05 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 факт

    2 5 Отговор
    Смея се с глас, като чета какво щял да му прави чичо му Румен. Хахаха.

    10:13 22.04.2026

  • 19 Хе хе

    6 1 Отговор
    Шиши каквото пипне, всичко съхне хе хе хе

    10:21 22.04.2026

  • 20 3aкpивaнeтo нa кaмпaниятa нa ПБoтaш:

    1 2 Отговор
    Наета зала "Арена армеец" за събитието с концерт на циганите Софка и Азис. Извозени за масовка автобуси с платени цигани от цялата територия + Туркие.

    Кой разбрал, разбрал!

    10:33 22.04.2026

  • 21 Тече

    3 0 Отговор
    На следващите избори ДПСето , при БСП ето.. Шкембето свърши хубава работа…ликвидира ги.

    11:13 22.04.2026

  • 22 Хммммм…

    1 0 Отговор
    Клъцнаха им секцийките с фалшиви гласове от турция и се върнаха под 2%.
    Нямало значение дали гласуваме, а…

    11:33 22.04.2026

  • 23 Луд

    0 0 Отговор
    Къде скриха ходещите банкомати.Тези които ги назначиха във държавната хранилка са по опасни от АЛ КАИДА,, Каква ти надута джука може да се противопостави.Небъдете наивни трябва да минат години докато дъждът измие калта.

    13:27 22.04.2026

  • 24 Бензин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Него мисли този е откраднал милярди ще има за бон филе кебапчета и пастърма за 300год след като е ритнал на попа калимавката.

    13:33 22.04.2026

