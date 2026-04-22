Водачът на листата на ДПС в Силистра Неждет Джевдет се отказа от Народното събрание и остава кмет

Водачът на листата на ДПС в 20-и МИР – Силистра Неждет Джевдет, избран за народен представител, обяви в публикация във "Фейсбук", че се отказва от депутатския мандат и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет на община Главиница.
В съобщението си той посочва, че решението е взето след среща с ръководството на ДПС в община Главиница и с председателя на Областния съвет на движението в Силистра, на която е обсъдена актуалната обществено-политическа ситуация, уточни БТА.
Джевдет аргументира избора си с това, че като кмет може да бъде по-полезен за развитието на общината и за жителите ѝ. По думите му провеждането на частични местни избори в настоящия момент би създало напрежение и би застрашило стабилността в управлението.
Той подчертава, че решението му е продиктувано и от чувството на отговорност към местната общност и стремеж към последователност и устойчивост в управлението на Община Главиница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прав е,
Коментиран от #6, #11, #14
13:09 22.04.2026
2 Кирил
13:10 22.04.2026
3 Конспиратор
Коментиран от #26
13:11 22.04.2026
4 питанката
13:14 22.04.2026
5 да изпълнява задълженията си като
вместо 5 хилки депедатска заплатка
13:14 22.04.2026
6 Прав си мишок
До коментар #1 от "Прав е,":кой би изтърпял да гледа Радев
след като е гласувал за тиквата кат теб разочарован че няма лапане
13:17 22.04.2026
7 лют пипер
13:17 22.04.2026
8 Очакваната
13:19 22.04.2026
9 Усетил се е,
13:28 22.04.2026
10 Перо
13:31 22.04.2026
11 ПРАВ СИ
До коментар #1 от "Прав е,":ШОПАРА Е ПО - "ПРИВЛЕКАТЕЛЕН" И ПО- "УМЕН" ОТ " ЧИЧО МУ" РУМЕН.
САМО ДЕТО НЕ СТАВА НИТО ДА ГО ГЛЕДАШ,НИТО ДА ГО СЛУШАШ...ПЪЛЕН ОТВРАТ.
13:31 22.04.2026
12 Тома
13:41 22.04.2026
13 Промяна
Трябва да бъде като държавните служители,който иска напуска длъжноста и да си участва
13:48 22.04.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Прав е,":Не, ГЛУ ПАК О❗Заради кмета са гласували десетки от местните, а сега на неговото място ще влезе някой - никой❗
13:48 22.04.2026
15 ккк
13:49 22.04.2026
16 Гост
После се"отказват в името на суверена,да са в помощ на обществото" и така...
13:51 22.04.2026
17 Антракса
13:56 22.04.2026
18 оня с коня
14:05 22.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 село Говнягово
14:33 22.04.2026
21 селянин със цървули
14:37 22.04.2026
22 Бойкот на О.Л.Хлъц
щом се отказва, добре, бройката да се заеме от друга партия.
Същото е и един човек да се избира в два различни града...
14:42 22.04.2026
23 реалист
14:50 22.04.2026
24 Цвете
14:56 22.04.2026
25 Цвете
14:58 22.04.2026
26 Биско Чекмеджето
До коментар #3 от "Конспиратор":Не позна. Ментата беше водач във Варна и Велико Търново.
15:23 22.04.2026
27 сноу
16:21 22.04.2026