Водачът на листата на ДПС в Силистра Неждет Джевдет се отказа от Народното събрание и остава кмет

Водачът на листата на ДПС в 20-и МИР – Силистра Неждет Джевдет, избран за народен представител, обяви в публикация във "Фейсбук", че се отказва от депутатския мандат и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет на община Главиница.

В съобщението си той посочва, че решението е взето след среща с ръководството на ДПС в община Главиница и с председателя на Областния съвет на движението в Силистра, на която е обсъдена актуалната обществено-политическа ситуация, уточни БТА.

Джевдет аргументира избора си с това, че като кмет може да бъде по-полезен за развитието на общината и за жителите ѝ. По думите му провеждането на частични местни избори в настоящия момент би създало напрежение и би застрашило стабилността в управлението.

Той подчертава, че решението му е продиктувано и от чувството на отговорност към местната общност и стремеж към последователност и устойчивост в управлението на Община Главиница.