Водачът на листата на ДПС в Силистра Неждет Джевдет се отказа от Народното събрание и остава кмет

Водачът на листата на ДПС в Силистра Неждет Джевдет се отказа от Народното събрание и остава кмет

22 Април, 2026 13:08 2 073 27

Решението е взето след среща с ръководството на ДПС в община Главиница

Водачът на листата на ДПС в Силистра Неждет Джевдет се отказа от Народното събрание и остава кмет - 1
Снимка: Община Главиница
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Водачът на листата на ДПС в 20-и МИР – Силистра Неждет Джевдет, избран за народен представител, обяви в публикация във "Фейсбук", че се отказва от депутатския мандат и ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет на община Главиница.

В съобщението си той посочва, че решението е взето след среща с ръководството на ДПС в община Главиница и с председателя на Областния съвет на движението в Силистра, на която е обсъдена актуалната обществено-политическа ситуация, уточни БТА.

Джевдет аргументира избора си с това, че като кмет може да бъде по-полезен за развитието на общината и за жителите ѝ. По думите му провеждането на частични местни избори в настоящия момент би създало напрежение и би застрашило стабилността в управлението.

Той подчертава, че решението му е продиктувано и от чувството на отговорност към местната общност и стремеж към последователност и устойчивост в управлението на Община Главиница.


  • 1 Прав е,

    8 46 Отговор
    кой би изтърпял да гледа Радевата мутра всеки ден, без да получи позиви за повръщане.

    Коментиран от #6, #11, #14

    13:09 22.04.2026

  • 2 Кирил

    31 2 Отговор
    На Маджо човек, като ония телкаджията на Тита бащата, който го пазят.

    13:10 22.04.2026

  • 3 Конспиратор

    46 1 Отговор
    В полза на Йордан Цонев е приятелския жест.

    Коментиран от #26

    13:11 22.04.2026

  • 4 питанката

    32 1 Отговор
    А кога спират новините на турски по националната телевизия ?

    13:14 22.04.2026

  • 5 да изпълнява задълженията си като

    23 1 Отговор
    общ поръчкар
    вместо 5 хилки депедатска заплатка

    13:14 22.04.2026

  • 6 Прав си мишок

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е,":

    кой би изтърпял да гледа Радев
    след като е гласувал за тиквата кат теб разочарован че няма лапане

    13:17 22.04.2026

  • 7 лют пипер

    28 1 Отговор
    Някой от Шишевите шмоци му е казал да се измита от кандидатурата за НС.

    13:17 22.04.2026

  • 8 Очакваната

    23 1 Отговор
    далавера се провали , та като кмет пак ще му е добре ! Мисли....

    13:19 22.04.2026

  • 9 Усетил се е,

    7 8 Отговор
    че с Рунди "спасителя" иде пак голяма лапачка по общините.

    13:28 22.04.2026

  • 10 Перо

    19 0 Отговор
    Естествено, държавните поръчки са в общината, не в парламента!

    13:31 22.04.2026

  • 11 ПРАВ СИ

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е,":

    ШОПАРА Е ПО - "ПРИВЛЕКАТЕЛЕН" И ПО- "УМЕН" ОТ " ЧИЧО МУ" РУМЕН.
    САМО ДЕТО НЕ СТАВА НИТО ДА ГО ГЛЕДАШ,НИТО ДА ГО СЛУШАШ...ПЪЛЕН ОТВРАТ.

    13:31 22.04.2026

  • 12 Тома

    14 1 Отговор
    Като кмет парите ще са при мене да разпределям порциите

    13:41 22.04.2026

  • 13 Промяна

    18 1 Отговор
    Да се забрани обшински кметове да участват в листите за НС. Това си е чиста форма на контролиран вот в управляемата община.
    Трябва да бъде като държавните служители,който иска напуска длъжноста и да си участва

    13:48 22.04.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е,":

    Не, ГЛУ ПАК О❗Заради кмета са гласували десетки от местните, а сега на неговото място ще влезе някой - никой❗

    13:48 22.04.2026

  • 15 ккк

    7 1 Отговор
    и от Дпс трябваше да се откаже от тук нататък му светна на народа , че така се прави масово гласуване за да се изтребят калинки , платени и правещи каквото си искат

    13:49 22.04.2026

  • 16 Гост

    10 1 Отговор
    Всички знаем,че целта това всички общински кметове да се кандидатират за депутати е само една:КОНТРОЛИРАН ВОТ!
    После се"отказват в името на суверена,да са в помощ на обществото" и така...

    13:51 22.04.2026

  • 17 Антракса

    7 0 Отговор
    За който пишат е в село от управляваната от него община. Дали е случайно или там не РБ и закона е друг?

    13:56 22.04.2026

  • 18 оня с коня

    7 2 Отговор
    Община Главеница е със важно Значение за Района който е изключително Земеделски.Не само вОбщинската,но и в останалите Управленски центрове преобладаващо е Турското население.И тук Въпросът с Депутатството на Кмета е съвсем Практично решен от Партията- Издига се Кметът за Депутат,безпроблемно е избран с гласовете на Местните,след което Кандидатурата му се оттегля "по собствено желание" за да влезе друг по-непопулярен Член на Партията в НС,чиято роля ще е единствено да гласува По Заповед на Ръководството.Така че е безсмислено да се хаби един доказал се ДПС-Авторитет в Местната власт - той е особено Ценен за Партията на Кметското си място!Дебилите тука обаче тълкуват въпросната политическа врътка като лично "Сметкаджийство"...

    14:05 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 село Говнягово

    6 1 Отговор
    Как ги мамят хорицата. Ше ставам депутат да прилапаме някой друг глас, после ама няма да ставам депутат

    14:33 22.04.2026

  • 21 селянин със цървули

    5 1 Отговор
    Джевдет аргументира избора си с това, че като кмет може да бъде по-полезен за развитието на общината и за жителите ѝ. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Нема лабаво!

    14:37 22.04.2026

  • 22 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 1 Отговор
    Тези тарикатлъци трябва да се забранят със закон -
    щом се отказва, добре, бройката да се заеме от друга партия.
    Същото е и един човек да се избира в два различни града...

    14:42 22.04.2026

  • 23 реалист

    3 1 Отговор
    Винаги съм се питал защо има едни със чалми на главата! Сега разбрах, това е саниране за да запази топлината на въздуха в черепа!

    14:50 22.04.2026

  • 24 Цвете

    3 1 Отговор
    КМЕТЕ, ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.ПРЕЗАСТРАХОВАШ СЕ, ЗА ДА НЕ ТЕ ИЗХВЪРЛЯТ И ТЕБ ЛИ? 🐷🎲🤔👺🐷

    14:56 22.04.2026

  • 25 Цвете

    2 1 Отговор
    КМЕТЕ, ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.ПРЕЗАСТРАХОВАШ СЕ, ЗА ДА НЕ ТЕ ИЗХВЪРЛЯТ И ТЕБ ЛИ? 🐷🎲🤔👺🐷

    14:58 22.04.2026

  • 26 Биско Чекмеджето

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Конспиратор":

    Не позна. Ментата беше водач във Варна и Велико Търново.

    15:23 22.04.2026

  • 27 сноу

    1 1 Отговор
    Значи аз мислих,мислих и считам ,че харгументито му е джилязно..

    16:21 22.04.2026

