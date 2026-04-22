Янкулов за оставката на Сарафов: Възстановява се законността в прокуратурата

22 Април, 2026 11:10 1 406 26

  • андрей янкулов-
  • борислав сарафов-
  • всс

Ще имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, добави министърът

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възстановява се законността в прокуратурата. Така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира депозираната оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Днес стана ясно, че тя е подадена в Прокурорската колегия на ВСС.

„Предполагам, че тя ще избере друг временно изпълняващ функциите, тъй като е компетентният орган да го стори. От първия ден като министър централен въпрос за мен е възстановяването на законността при управлението на Прокуратурата, нарушена с продължаващото пребиваване на Сарафов на поста. Освен това поставих темата в центъра на обществения дебат. Хора отвътре също го направиха - за първи път. Всички тези обстоятелства доведоха дотук - поне да имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, който ще се ползва с всички правомощия, от които Сарафов беше лишен, тъй като законът го каза”, заяви той.

Янкулов не пожела да коментира дали резултатите от предсрочния вот са повлияли на решението на Сарафов. „Въпросът няма да се реши с определянето на следващ временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”, добави министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    16 11 Отговор
    Възстановява се друг път. Сарафов служеше на Бойко и Пеевски. Новият ще служи като роб на Радев. Докато Радев е на власт.

    Коментиран от #3

    11:26 22.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    19 6 Отговор
    Паветник, видя ли как се прави? Сарафов и шиши ви бяха маркетингови врагове, но иначе ви пазиха от лошия Путин. След като Русия приключи с украйна и коалицията на лаещите вашето съществуване се обезмисля.

    11:28 22.04.2026

  • 3 ами, козяче

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Що ПП-ДБ определиха сарафов като "приемлив" когато се извършваше ротацията с гешев и бяха в сглобка? Що направиха некадърните конституционни промени? Сам си отговори дали са толкова прости или са имали разни задкулисни договорки с боко и шишо, които боко и шишо не са спазили, ама онея мълчат и нищо не могат да кажат.

    Коментиран от #4

    11:30 22.04.2026

  • 4 Българин

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "ами, козяче":

    Не съм козяче. Само казвам, че в политиката и съдебната система се върти винаги една и съща пиеса. Но хората се водят от емоции и си мислят, че има промяна.

    11:32 22.04.2026

  • 5 Циркови рокади.

    12 0 Отговор
    НС трябва да ги посмени малко.

    11:34 22.04.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    15 3 Отговор
    Добре, че " Пловдивския майна ", имаше топки да го "сектирдоса" , явно Сарафов знае какви ги е
    дробил , и срещу кого, изчезна , все едно го гони "Ламята" с огън в устата !!!
    Добре му е ясно, какво го чака след " Еврото" и "джуджетата",.... ????

    Коментиран от #8

    11:35 22.04.2026

  • 7 Педолама Ленин Янкулов

    16 3 Отговор
    Ура, другарки и другари! Направих съдебната рефрома! Смених Сарафа на Шиши със заместничката му, дето пак си е на Шиши! Ура, ура, ура! ППДБ пълна победа!

    Коментиран от #17

    11:36 22.04.2026

  • 8 Не вярвам

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Оракула от Делфи":

    че Сарафов сам си е подал оставката без заповед от Бойко и Пеевски. Това е тактически ход.

    11:38 22.04.2026

  • 9 Хипотетично

    6 9 Отговор
    💲Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”, добави министърът.💲
    Демонстрация за наличие на здрав юридически разум при Янкулов, за разлика от тунелното ултимативно късогледо зрение на Демерджиев.

    Коментиран от #24

    11:39 22.04.2026

  • 10 Рамбо

    9 9 Отговор
    Сега другаря Боташ ще ви покаже какво е завладяна държава. Боко и Шиши ще ви се виждат като ангели пред тая хунта, на която овцете дадохте цялата власт съвета, президент, правителство, съд, прокуратура и кмет ДС доносник на София. цялата ни шарлатанска държава ще е една Петроханска педофилска и крадлива секта.

    Коментиран от #18

    11:42 22.04.2026

  • 11 Нели

    8 5 Отговор
    Тоя гол охлюв ми прилича много на Ленин физически и умствено.

    Коментиран от #13

    11:43 22.04.2026

  • 12 с други думи

    4 4 Отговор
    има надежда да ти се отвори парашута за мястото, т.е промянкаджиите да те пробутат на ПБ, ако и те успеят да се присламчат към тях

    11:47 22.04.2026

  • 13 по-скоро

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Нели":

    луд е като него

    11:47 22.04.2026

  • 14 Една дебела

    4 6 Отговор
    професорка в студиото на нованюз въртеше очички и намекваше, че Сарафов подава оставка, уплашен от изказването на бившия служебен МВР, който бил точен с парите
    Браво на министър Янкулов!

    Коментиран от #19

    11:47 22.04.2026

  • 15 3.14К

    11 1 Отговор
    Разформироваме на всички правоохранителни и съдебни органи, от полицията до конституционния съд. Всички да преминат през детектор на лъжата и кой издържи продължава работа, останалите аут!

    11:48 22.04.2026

  • 16 Мнение

    7 0 Отговор
    Разтребил си е документите, разбрал се е с прокурорсакта колегие на ВСС, кой да сложат временно изпълняващ длъжността, та да дозамаже следите доката изберат нов ВСС, който да обяви конкурс, да избере и да назначи нов гл.прокурор.

    Коментиран от #20

    11:50 22.04.2026

  • 17 ха ха

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Педолама Ленин Янкулов":

    смени на куково лято - пак стана без теб,щото какъвто и да е Сарафов е на светлинни години по-умен и юридически грамотен от теб! Ще драпаш за мястото, което ти беше обещано, но не се знае ще стане ли,щото ПБ може да си има своя кандидатура и със сигурност ще е по-добра

    11:50 22.04.2026

  • 18 много точно

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рамбо":

    скоро ще почне сериалът "Нашата държава и нашите институции"и всички ще го гледаме с интерес и с олекнал джоб

    11:52 22.04.2026

  • 19 ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Една дебела":

    като сравняваме янкулов и Сарафов в съзнанието моментално изплува поговорката за жабата и коня!

    11:54 22.04.2026

  • 20 Мисля

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    същото като теб и също така се беше опънал на ПП-ДБ , защото те промениха Конституцията и забъркаха кашата вместо да изберат нов ВСС .

    12:18 22.04.2026

  • 21 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Ще мине време докато се възстанови нещо, не бързайте с гръмките изказвания

    12:19 22.04.2026

  • 22 Като пУле

    4 1 Отговор
    Не ми се хвали и не ми търчи като пУле пред мАкя си. Мафията от Висшия съдебен съвет само се прегрупира.

    12:53 22.04.2026

  • 23 Логично!

    6 0 Отговор
    Ако се възстановява законността с премахването на Сарафов,би трябвало веднага срещу него да за почне следствие и този тип да бъде вкаран в дранголника с конфискация на откраднатата му имущество. Иначе, само приказки и локуми...

    12:59 22.04.2026

  • 24 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хипотетично":

    Точно така е, Янкулов отново блесна с поведението си и дипломатичността си. Пловдиския майничка мен ме стресна с тона, който си позволява, еуфорията, която демонстира че пак е във властта. . Ще го видим, но дано много по-опитния и по-сдържан Р.Радев да не позволява подобни изцепки от министрите си.

    15:27 22.04.2026

  • 25 дядото

    1 0 Отговор
    не се възстановява законността,а само се сменяват к.....те

    15:52 22.04.2026

  • 26 Рамбо

    0 0 Отговор
    За каква законност говориш бе мухльо ,при положение ,че самия служебен премиер Педрохан Гюров е незаконен ,а следователно и ти също.

    16:50 22.04.2026

