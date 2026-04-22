Янкулов за оставката на Сарафов: Възстановява се законността в прокуратурата

Възстановява се законността в прокуратурата. Така служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира депозираната оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Днес стана ясно, че тя е подадена в Прокурорската колегия на ВСС.
„Предполагам, че тя ще избере друг временно изпълняващ функциите, тъй като е компетентният орган да го стори. От първия ден като министър централен въпрос за мен е възстановяването на законността при управлението на Прокуратурата, нарушена с продължаващото пребиваване на Сарафов на поста. Освен това поставих темата в центъра на обществения дебат. Хора отвътре също го направиха - за първи път. Всички тези обстоятелства доведоха дотук - поне да имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, който ще се ползва с всички правомощия, от които Сарафов беше лишен, тъй като законът го каза”, заяви той.
Янкулов не пожела да коментира дали резултатите от предсрочния вот са повлияли на решението на Сарафов. „Въпросът няма да се реши с определянето на следващ временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”, добави министърът.
1 Българин
11:26 22.04.2026
3 ами, козяче
До коментар #1 от "Българин":Що ПП-ДБ определиха сарафов като "приемлив" когато се извършваше ротацията с гешев и бяха в сглобка? Що направиха некадърните конституционни промени? Сам си отговори дали са толкова прости или са имали разни задкулисни договорки с боко и шишо, които боко и шишо не са спазили, ама онея мълчат и нищо не могат да кажат.
11:30 22.04.2026
4 Българин
До коментар #3 от "ами, козяче":Не съм козяче. Само казвам, че в политиката и съдебната система се върти винаги една и съща пиеса. Но хората се водят от емоции и си мислят, че има промяна.
11:32 22.04.2026
6 Оракула от Делфи
дробил , и срещу кого, изчезна , все едно го гони "Ламята" с огън в устата !!!
Добре му е ясно, какво го чака след " Еврото" и "джуджетата",.... ????
11:35 22.04.2026
11:36 22.04.2026
8 Не вярвам
До коментар #6 от "Оракула от Делфи":че Сарафов сам си е подал оставката без заповед от Бойко и Пеевски. Това е тактически ход.
11:38 22.04.2026
9 Хипотетично
Демонстрация за наличие на здрав юридически разум при Янкулов, за разлика от тунелното ултимативно късогледо зрение на Демерджиев.
11:39 22.04.2026
13 по-скоро
До коментар #11 от "Нели":луд е като него
11:47 22.04.2026
14 Една дебела
Браво на министър Янкулов!
11:47 22.04.2026
17 ха ха
До коментар #7 от "Педолама Ленин Янкулов":смени на куково лято - пак стана без теб,щото какъвто и да е Сарафов е на светлинни години по-умен и юридически грамотен от теб! Ще драпаш за мястото, което ти беше обещано, но не се знае ще стане ли,щото ПБ може да си има своя кандидатура и със сигурност ще е по-добра
11:50 22.04.2026
18 много точно
До коментар #10 от "Рамбо":скоро ще почне сериалът "Нашата държава и нашите институции"и всички ще го гледаме с интерес и с олекнал джоб
11:52 22.04.2026
19 ха ха ха
До коментар #14 от "Една дебела":като сравняваме янкулов и Сарафов в съзнанието моментално изплува поговорката за жабата и коня!
11:54 22.04.2026
20 Мисля
До коментар #16 от "Мнение":същото като теб и също така се беше опънал на ПП-ДБ , защото те промениха Конституцията и забъркаха кашата вместо да изберат нов ВСС .
12:18 22.04.2026
24 Гост
До коментар #9 от "Хипотетично":Точно така е, Янкулов отново блесна с поведението си и дипломатичността си. Пловдиския майничка мен ме стресна с тона, който си позволява, еуфорията, която демонстира че пак е във властта. . Ще го видим, но дано много по-опитния и по-сдържан Р.Радев да не позволява подобни изцепки от министрите си.
15:27 22.04.2026
