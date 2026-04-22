Новини
България »
София »
Ивайло Мирчев за оставката на Сарафов: Изкарахме сърцето на модела Борисов - Пеевски ВИДЕО

22 Април, 2026 11:52, обновена 22 Април, 2026 13:05 3 786 112

  • ивайло мирчев-
  • оставка-
  • борислав сарафов-
  • главен прокурор

Трябва Инспектората да направи проверка на неговото имуществено състояние, трябва да бъдат направени проверки на всички преписки, свързани с изборни престъпления

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов“. Това е постижение е на стотиците хиляди български граждани, които излязоха да протестират срещу завладяната държава в края на 2025 г. Постижение, защото стана ясно, че вече ги има тези 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел. С тези 160 гласа трябва да направим така, че този модел да не може повече да бъде възпроизведен, а хора като Пеевски да не могат повече да имат такава власт в България.“

Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в брифинг пред медиите и допълни, че Пеевски и Борисов са разоръжени, но следващите стъпки са изключително важни.

Според съпредседателят на партията, Божидар Божанов“, това е първата стъпка, сега предстои избор на нов ВСС, както и нов състав на Инспектората към него, и то по нови правила. „Правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат съставени от много по-честни и подготвени хора, които да не изберат следващия Сарафов. Не само това – следващият инспекторат към ВСС трябва да направи спешна проверка на имущественото състояние на Сарафов, както и на всички преписки, свързани с изборни престъпления, защото в тази кампания се видя, че прокуратурата слага чадъри над купувачите на гласове.“

От партията поискаха оставките и на други хора от съдебната система, включително бившия председател на Върховния административен съд, Георги Чолаков, градския прокурор на София Емилия Русинова и всички „джуджета“.

„Част от тази банда, този модел, е Георги Чолаков от Върховния административен съд, както и много други, които трябва да преосмислят дали могат да продължават да работят срещу интересите на обществото. Ние настояваме всички те да подадат веднага оставки, да започнат ревизии и разследвания,“ заяви Мирчев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    70 15 Отговор
    Той сам си тръгна заедно с двамата дебелаци.

    Коментиран от #6, #108, #112

    11:53 22.04.2026

  • 2 Украински неможачи

    106 18 Отговор
    Оставките ви кога?!

    Коментиран от #57

    11:53 22.04.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    112 10 Отговор
    С чужда пита помен прави.

    11:53 22.04.2026

  • 4 хтргхх

    75 10 Отговор
    Намерихте случая с Петрохан бандити

    11:53 22.04.2026

  • 5 Фен

    96 8 Отговор
    Ами сега? Сектата се обезсмисли. Да не се разпадне?

    Коментиран от #21, #22

    11:53 22.04.2026

  • 6 Българин

    43 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никой няма да вкара Сарафов в затвора.

    Коментиран от #88, #89

    11:54 22.04.2026

  • 7 тои е наистина

    54 8 Отговор
    забавен , ходи в цирка, да лъжеш децата с подобни смешки

    11:54 22.04.2026

  • 8 Трол

    22 23 Отговор
    Да се готви Путин.

    11:55 22.04.2026

  • 9 Ужас

    85 13 Отговор
    Тези пак си преписват заслуги хахахаха.... нали видяхте протестите ви до какво доведоха, едва 400 к пидиефи гласуваха за вас. Истината е, че масрафоф подаде, защото ставаше много зле като дойдат на власт новите управляващи!

    11:55 22.04.2026

  • 10 име

    100 10 Отговор
    Мирчо с двата пръста чело си мисли че сме забравили как смяташе сарафов за "приемлив" докато беше в скута на шишо!

    11:55 22.04.2026

  • 11 ггефжб

    52 9 Отговор
    Америка за България , бял ден да не видите

    11:55 22.04.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    73 11 Отговор
    ВИЕ ЛИ БЕ!!!
    адски нагла паплач!!!

    Коментиран от #56

    11:56 22.04.2026

  • 13 скоропоговорка

    32 6 Отговор
    Моделите продължават да моделират в моделиерната демодерни словесни бисери.

    11:56 22.04.2026

  • 14 ТОА ЛЪЖИ. ПАК ИМА СДЕЛКА

    48 4 Отговор
    САРАФОВ СА МАХА НО ОСТАВАТ СИИИИИЧКИТЕ НАДОЛУ ПОД НЕГО....

    11:56 22.04.2026

  • 15 Да бе сърцето

    32 6 Отговор
    А другите органи? А мозъка?

    Коментиран от #110

    11:57 22.04.2026

  • 16 име

    78 7 Отговор
    И как реши че го изкарахте вие "сърцето", бе, некадърник. Вие го сложихте на власт, защо чак след 3г "успяхте"?! Я разкажи, какво мислиш че се случи, че да имате вие заслуга?

    11:57 22.04.2026

  • 17 Заза

    15 45 Отговор
    "Един е господ и радев е неговия пророк.Още не е взвл власта и ги почна .До една година всичко ще си е на мястото. Ще сме вън от ЕС

    Коментиран от #55, #87

    11:57 22.04.2026

  • 18 Пич

    22 5 Отговор
    Една от божиите заповеди гласи да не се покланяте на идоли! Което е невярно и умишлено променено. Древната армейска дума в писания от онова време означава "ни що жества"!
    Бог казва - Не се покланяте на ми що жества!!!
    В този смисъл, двамата на снимката са идоли!!!

    Коментиран от #54, #111

    11:58 22.04.2026

  • 19 алхимик

    39 7 Отговор
    Предполагам , че има някакъв сценарий , но това ще се разбере скоро .Дали е дал оставка без да съгласува с Момчето ? Да не стане така , че жертваха Бойко ? Тези двамата да не се кичат с чужди успехи .Протеста не беше само техен и въпреки , че протеста беше успешен ,Сарафов тогава не даде оставка

    11:58 22.04.2026

  • 20 Тоя лошавец

    31 6 Отговор
    си присвои слогана на ПП - ДБ и без срам ще си препише заслуги за всички успехи.

    11:58 22.04.2026

  • 21 име

    22 15 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Докато Русия денацифицира Бандеристан, сектата "Украинска партия" ще захлебва от Брюксел и паразитира. Другата им надежда е Тръмп да падне.

    Коментиран от #43

    11:59 22.04.2026

  • 22 Намърдаха се коалционно в парламентето

    24 8 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Но сега ПП-ДБ щели да се развеждат по сметка. Може би Кокорчо на Шиши ще ходи при добрата олигархия, а както винаги ей тия синчета на БКП-то ще се гушнат с остатъците от тиквите.

    12:00 22.04.2026

  • 23 тарантула

    35 7 Отговор
    Кога ще се цепят пп-дб ?

    Коментиран от #25

    12:00 22.04.2026

  • 24 Съд и Затвор!!!!

    19 16 Отговор
    Сарафов в панделата!

    12:00 22.04.2026

  • 25 Ирония

    12 5 Отговор

    До коментар #23 от "тарантула":

    На кукуво лято.

    Коментиран от #26

    12:00 22.04.2026

  • 26 Гледам

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ирония":

    че вече е закукало, значи тия дни.

    12:02 22.04.2026

  • 27 ФАКТ

    25 9 Отговор
    НЕ, НЕ СТЕ ИЗКАРАЛИ СЪРЦЕТО НА БОЦЕ И ДЕБЕЛАН! НЕ Е СЛУЧАЙНА ОСТАВКАТА МУ! НЕ Е СЛУЧАЙНО СПЕШНОТО ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСС! ТЕ СЕ СЪБИРАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ КАНДИДАТУРА НА ПАК НА БОЦЕ И ДЕБЕЛАН, НИЩО ЧЕ СА НЕЛЕГИТИМНИ - СРОКА ИМ Е ИЗТЕКЪЛ! ВНИМАВАЙТЕ С НОМЕРАТА ИМ!

    12:05 22.04.2026

  • 28 баце

    34 10 Отговор
    Тия наглеци се мъчат да ядат чужда баница. Хе хе - Сарафа бега заради изборната победа на ПБ. Знае какво го чака.

    12:06 22.04.2026

  • 29 АЛОООУ

    16 6 Отговор
    КЪДЕ ЩЕ Е БАНКЕТА ПО ПОВОД ОСТАВКАТА НА САРАФОВ ТРЯБВА ДА ПОЧЕРПИТЕ СЕГА СКРЪНЗИ ТАКИВА

    12:07 22.04.2026

  • 30 Дика

    16 8 Отговор
    Главното джудже избяга, надолу има още не 7, а поне още 107.

    12:08 22.04.2026

  • 31 Хаха

    34 12 Отговор
    Тоя смешник кво подскача и се преписва някакви "заслуги" за оставката на Сарафов!
    Ако не беше скръцването със зъби на Дерменджиев тая сутрин, същия щеше да е на поста си, докато нов състав на ВСС не избере титуляр!
    А и техния министър вчера даде "задна" дрънкайки дитирамби за правов ред, демокрация и т.н., явно им е харесал "скута" на шишо...

    12:09 22.04.2026

  • 32 ТИГО

    35 3 Отговор
    Аре да се спрете и да си седите опозиция ! Аре че почвате да дразните ,и вие като болшевиките се да кажете нещо! А трайте си и си налягайте парцала!!

    Коментиран от #52

    12:09 22.04.2026

  • 33 Някой

    39 5 Отговор
    Точно вие нищо не сте изкарали. Нима искаш да ни убедиш, че оставката на Сарафов е в резултат на вашите действия? Не се ли случи нещо по-важно на 19-ти април? Да не би оставката да е в резултат на това?
    Ето заради това гьонсуратско поведение хората ви мразят. Погледнете колко са гласували за вас извън София. София не е критерий - тук има доста жълтопаветници и хора с нетрадицинна сексуална ориентация.

    12:11 22.04.2026

  • 34 Подменителите

    27 8 Отговор
    Жалки, нефелни петроханчета, марш в кемпера!

    12:12 22.04.2026

  • 35 Той падна- друг ше го смени

    15 3 Отговор
    Трябва Инспектората да направи проверка на неговото имуществено състояние, трябва да бъдат направени проверки на всички преписки, свързани с изборни престъпления
    -;-
    какви имуществен проверки като са накупували имотите и са на роднините?+!?!!!
    То правистите ако не намерят вратата у Закона и не си направят далаверата, кой ли друг?!?!??!?!

    Коментиран от #51

    12:13 22.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПИНОКИО

    28 5 Отговор
    А нещо за Петрохан...!?!?!?
    Като лисицата с опашката го заметохте, и забравихте хората, които са били по тази допирателна...

    Коментиран от #40

    12:18 22.04.2026

  • 38 Гост

    15 15 Отговор
    Румбата ги почна. Ше ги увършее та стой та гледа. Ама искаме и да ги заключва.

    Коментиран от #50

    12:22 22.04.2026

  • 39 стоян георгиев

    26 4 Отговор
    Тия педроханци пак си преписват засуги, както се опитаха да яхнат протестите, като си мислеха, че това ще им донесе изборна победа 😂😂😂
    Истината обаче е, че потънахте във фекалния канал заедно с буци и шиши! Сглобкаджии!

    Коментиран от #46

    12:24 22.04.2026

  • 40 Бихлюл

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "ПИНОКИО":

    Кво имаш предвид бате? Тия де са им чупиле джамовете кога са биле на хижата ли?

    12:25 22.04.2026

  • 41 Миндю

    4 6 Отговор
    Селски кмет на Герб- НН не може да пипнете за това как е станал фамилен милионер със селска кметска заплата и са уредили и родата си , та този ли няма да изпуснете и изпратите след време с огромна пенсия. Не ,че му трябва, но пък за пред хората ще я вземе та и на безработица ще пусне документи. Ако прасчовци го оставят жив ще си блаже всякак . Може и в Америка по островите след като съдейства.

    12:26 22.04.2026

  • 42 Анонимен

    19 3 Отговор
    Стани да седна най сетне мечтата се сбъдват мирчевите червените комунисти вече са заедно Честито

    12:31 22.04.2026

  • 43 ТИГО

    8 11 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Какво "Денацифизира"бе ?? 4 години се върти като пате в калчища Могучая Ма не е 2022 година ти сега ли се събуди бе ,май си спал повече от нормалното !За 4 години се дехуманизира "Могучая"

    12:32 22.04.2026

  • 44 Явно този живее в друг свят

    10 3 Отговор
    и друго време. Какво общо имат Боко и Сарафа?
    Освен в сводките на ППетата.
    Някой като изтърси нещо в своя полза и другите безкритично повтарят. Не е Боков човек Сарафов, тепърва ще научи, който е блял.

    12:35 22.04.2026

  • 45 ССС

    12 3 Отговор
    Смешници!
    Нищо не сте изкарали! Кого ще назначат за изпълняващ функциите? Заместника му, дето той си го е промотирал?

    Айде сменете ВСС,
    после назначете читав главен,
    после читав председател на ВАС,
    после читав инспекторат,
    после създайте отдел от читави прокурори, който да се занимава само с корупцията при магистратите,
    махнете всички административни ръководители на съдилищата, които са представители на магнаурската школа, после създайте специализиран орган, който да гони касичките на магистратите и на политиците обезпечете го със законодателство, което да му позволи да започне реално да им прибира мръсните и изпраните пари
    и може да сте положили едно добро начало, ама само, само едно добро начало, а другото е работа, работа и пак работа.

    А сегашното ви изказване е на гол томбак чифте пищови, но пък вие сте политици, какво друго от Вас!

    Коментиран от #49

    12:35 22.04.2026

  • 46 Още един заблуден

    10 5 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Радев яхна/използва протеста на джензитата, не обратното. Има документи, филмирано е, не си измисляй.

    Коментиран от #104

    12:37 22.04.2026

  • 47 Хмм

    11 9 Отговор
    на сарафов не му пука от вас, уплаши се, че Дермеджиев ще го изкара с полиция, че може и да го съдят за самоуправство

    12:38 22.04.2026

  • 48 ТИГО

    8 7 Отговор
    Пак наскачаха палячите дето ломотеха като Ментата ,Тошко и АЛАБАЛАНКОВ за "сектата" !! Нали разследват ,нали има прокурори ,нали са разбирачи всичките па и вие пaлячoBци !От 2 месеца ни дума ни нищо ,нема да ви оттърва това дето ще се разкрие !Ще си глътнете граматиката като се покаже че са виновни властта и полицията ! Сега тия двамата смешници пак плямпат и ви хранят вас щото явно ви е скучно и вие пак почнахте с глупостите !ТОЗИ път няма Мента ,Тошко,Алабаланков да ви дигат топката ! И само чакам да ви видя как седите като ...асрани като се разбере че крадеца вика дръжте крадеца!!

    12:39 22.04.2026

  • 49 Това, което изреждаш, се очаква от Радев

    8 3 Отговор

    До коментар #45 от "ССС":

    не от тези. Сега е "Вся власть советам", кви ВСС сънуваш.
    Квото кажат от Кремъл. Даже Митрофанова не пее вече. По-нагоре е прАблйемАта.

    12:39 22.04.2026

  • 50 Нищо не е почвал и нищо няма да свърши,

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    както обикновено. Това, популизмът, значи да обещаваш, не да правиш.

    12:42 22.04.2026

  • 51 И Радев така повтаряше: трябва това,

    10 6 Отговор

    До коментар #35 от "Той падна- друг ше го смени":

    трябва онова и накрая нищо не свърши. не и за българите. Само за родата си.

    12:44 22.04.2026

  • 52 Като го казвахме на Радев,

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "ТИГО":

    да седи на президентска заплата и да си кротува, за да не пада отвисоко, той дали ни послуша? Явно не командваме ние, камо ли ти.

    12:47 22.04.2026

  • 53 Ееех

    5 5 Отговор
    Що не беха кирето и рашков да го заключат директно

    12:48 22.04.2026

  • 54 Защо не я спазваш,

    6 7 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    ами се кланяш на Зеления Чорап?

    12:50 22.04.2026

  • 55 не му вярвай,

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Заза":

    бъзика се с копейките, след като ги излъга да гласуват за него.

    12:52 22.04.2026

  • 56 Явно си си лика-прилика

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    с тях.

    12:53 22.04.2026

  • 57 След Радевата

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Украински неможачи":

    Все пак те са негово дело.

    Коментиран от #66

    12:54 22.04.2026

  • 58 Цялата държава е овързана

    10 7 Отговор
    като свински чарва.
    С изумление научавам, че Асан Васильокът и Руми Зеленото Чорапче са роднини по майина линия. Аман бе!

    Коментиран от #68

    12:57 22.04.2026

  • 59 Доктор

    11 0 Отговор
    Помияр.

    12:57 22.04.2026

  • 60 гого

    12 3 Отговор
    Тия докараха у нас Москва на власт. Путин и Радев могат да ги изритат вече.

    13:06 22.04.2026

  • 61 Нехис

    18 2 Отговор
    Олеле! Велика снимка сте изкарали на двамата нискочели - Свирчев и Пърхутът!!!!

    13:08 22.04.2026

  • 62 Ауу,

    15 0 Отговор
    ми сега Гошо боеца пред чий кабинет ще олигофренства ?!

    13:16 22.04.2026

  • 63 Емил

    11 1 Отговор
    ППДБ - П..ту..ират вече?!
    И те барабар Петко с мъжете - Ххахахаха!!!

    13:16 22.04.2026

  • 64 анимация

    7 0 Отговор
    Бивас и Бъдхед

    13:16 22.04.2026

  • 65 Заслужавате

    5 0 Отговор
    да ви язди пенсионето. То си е добре и се "окопа" да не го гонят за далаверите ама лапнишараните ще отнесат шамарите. Тъп тъп избира

    13:18 22.04.2026

  • 66 Не лъжи

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "След Радевата":

    Тези БКП утайки от ДБ не са. Радев роди от Мустафата ПП.

    13:20 22.04.2026

  • 67 Изкарали

    3 1 Отговор
    Сте друг път- съ рце му е мрамор камен .

    13:20 22.04.2026

  • 68 Ха добър ден

    6 3 Отговор

    До коментар #58 от "Цялата държава е овързана":

    Примерно и мустаката Парапетка е племенница на Цветелина банкерката на Боку.

    13:23 22.04.2026

  • 69 нннн

    6 3 Отговор
    Вие ли го изкарахте, нещастни сглобкаджии? Ако не бе Радев, Сарафов щеше да остане на поста до края на дните си.
    А и после - във вид на мумия.

    13:24 22.04.2026

  • 70 баце

    5 3 Отговор
    Глупави са. Аз си мисля, че Шиши и Боко си спечелиха още 6 месеца с техен си главен прокурор. Оставката няма значение.

    13:24 22.04.2026

  • 71 Прогресивна България

    8 3 Отговор
    Еврожиендърчетата, трябвате само за промяна на ВСС, после сте излишни.

    13:26 22.04.2026

  • 72 Смешници

    12 2 Отговор
    Само инфантилните вярват,че с махането на Борисов, Пеевски и Сарафов, България ще цъфне и върже. Само нискочелите вярват, че с демонизирането на тези тримата ще започнем под път и над път да срещаме само ангелчета...не е лесно да си самонадеян... Така, че по- спокойно дами и господа....

    13:27 22.04.2026

  • 73 Решение

    6 2 Отговор
    Искам най-после от ППДБ да вземат решение относно спора между Асен Василев и Манол Пейков - коя група ще бъде представена със свой депутат в парламента, официално регистрираните 1428 еднополови двойки в България или групата на 200 000 души с алкохолна зависимост?

    13:28 22.04.2026

  • 74 Тити на Кака

    8 3 Отговор
    На ППетрохан ли изкарахте сърцето на модела или сега, на прайда, под дъгата ще е церемонията?
    Ще включите ли и малки момченца в събитието, или само с момиченца ще минете?

    13:30 22.04.2026

  • 75 Вие

    15 2 Отговор
    Точно вие двамата михлюзи от снимката не трябва да си приписвате каквито и да е заслуги,освен факта,че разсипахте Конституцията и се въртяхте на коленете на Пеевски!

    13:30 22.04.2026

  • 76 Мирчо

    10 2 Отговор
    Пак си приписва чужди заслуги! Сарафов знае много добре че ако бъде свален, трудно ще се реализира където и да е! Ако Радев нямаше тези 130 гласа в парламента ПП ДБ щяха да лепят още много бележки по вратата на главния прокурор!

    13:31 22.04.2026

  • 77 АБВ

    10 2 Отговор
    Това недоразумение Ивайло Мирчев къде се бута и какви заслуги си приписва ? Че и участие в бъдещи реформи ? Радев ви размаза като пиян ла ното си, а този се присламчва пак към копанята. Чиба !

    13:33 22.04.2026

  • 78 "Правосъдие за всеки",

    2 10 Отговор
    Гражданско движение "Боец", ПП - ДБ и студентски организации направиха протестите срещу сарафтурата. И да, тия двамата имат право да говорят за изкарване сърцето на модела Борисов - Пеевски. Това че първосигналните не го осъзнават не променя фактите

    13:37 22.04.2026

  • 79 Ти да видиш

    12 4 Отговор
    ПП дебилите и педофилите дъвчат дъвката със съдебната реформа само , за да се хранят, иначе са излишни и безполезни.
    Никой от тях няма един ден трудов стаж в съдебната система, но ръсят акъл на килограм.
    Искат да няма главен прокурор, но ако е от техните среди няма никакъв проблем.
    Като овладеят съдебната система могат да продължат безпроблемно унищожаването на всичко българско и родно и налагането на чуждото влияние на техните началници.

    Мирчев , с два пръста чело не върви да се правиш на капацитет, скрий се защото никой не те понася!

    Коментиран от #92

    13:39 22.04.2026

  • 80 пак ва преметнаха

    5 2 Отговор
    Пеевски и Бойко сменят в последния момент Сарафката с нов 6 г мандат на техен човек избран от своите хора на Бойко понеже са с изтекъл мандат и ще дойдат на тяхно място независими .Така престъпленията на Бойко ще се земитат и гасят по давностни срокове.

    13:42 22.04.2026

  • 81 ПП ДБ победиха!

    5 8 Отговор
    Герб замира, ППДБ е във възход! мизерните партии като ИТН потънаха!

    13:51 22.04.2026

  • 82 ГолЕм смЕх!

    7 0 Отговор
    ,,ИзкарахМЕ"...🤣😝😂?!
    Добре,че Радев дойде на сцената с убедителна Победа...!
    А Демерджиев бе кратък и ясен,с обръщението си към Главният ,,ТуинПийкс"...!

    13:58 22.04.2026

  • 83 Перо

    3 0 Отговор
    До сега има само индикации за смяна на лапачите, ВСС и ръководните съдебни и други държавни ръководители. Регулаторните органи си остават неработещи! Системата си остава същата и ще генерира старите проблеми! Защо Йотова трябва да чака до другия четвъртък за връчване на мандата!

    14:02 22.04.2026

  • 84 Хаха

    3 2 Отговор
    Мутрата Ивайло Мирчев си приписва оставката на Сарафов а тя е в резултат на победата на Радев. Подава си я предварително за да не е толкова унизително. Вижте му престорената печална физиономия.

    14:11 22.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 БокоБ

    5 0 Отговор
    Дишай Оземпиков,дишай и дерзай.

    14:19 22.04.2026

  • 87 Дапитам

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Заза":

    Кажи Заза,какво очакваш да се случи ако излезнем от ЕС?Как си я представяш България,живота на хората,заплати и всичко останало?

    14:25 22.04.2026

  • 88 Дапитам

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Аз за друго се замислип.Прави ми впечатление че всички глав. прокурори биват оплювани и гонени.Поне последните трима.Цацаров,Гешев,сега и Сарафов.По-назад не ги помня.Та ,имам въпрос.Какво толкова направиха,или не направиха тез нримцата,и защо е това оплйване,гонене и мразене?Ако не ме лъже паметта,Радев подписа за Гешев.После Гешев като влезна в президентството,настана олелия,и веднага го намрйзиха.Защо?Какво трабваше да скрие Мунчо?Защо го беше страх да пусне .гл.прокурор вътре?

    14:33 22.04.2026

  • 89 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    И защо РР подписа указа за назначаване на Гешев?

    14:36 22.04.2026

  • 90 Гита

    3 0 Отговор
    Пълен тъпанар!

    14:37 22.04.2026

  • 91 Димо

    2 6 Отговор
    Браво на Мирчев,Божанов и въобще на ПП ДБ! Изнасят цялата тежест в борбата с мафията на ГЕРБ и ДПС! Радев да не си и помисля да отстъпва от тези приоритети,че площадите пак ще се напълнят! Следващите месеци ще покажат дали Радев е сключил сделка с Борисов и Пеевски или не! Трябва арести,разследвания и присъди! Всичко друго е мъгла!

    Коментиран от #100

    15:01 22.04.2026

  • 92 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ти да видиш":

    Дебил и педофил си ти, вероятно и много слабо грамотен и зависим от мафията ГЕРБ и ДПС!!!

    15:04 22.04.2026

  • 93 Козмо

    6 0 Отговор
    А бе кви сте вие бе ? НЕМОЖАЧИ. Тоя сам си тръгна заради това че Радев идва със 130.

    15:04 22.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ти да видиш

    5 1 Отговор
    ППДБ-ерастите вече могат да се разпускат. Изпълниха си "програмата" - разградиха "модела Борисов - Пеевски" и махнаха гл. (и.д.) прокурор. Вече нямат смисъл да съществуват. :)))))))))

    15:14 22.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 тоя пък

    5 1 Отговор
    Мирчев тръгнал с чужда пита, помен да прави. Тъжно е като ги гледаш какви карикатури са тия от ПП ДБ.

    Коментиран от #99

    15:19 22.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 А така...

    3 1 Отговор

    До коментар #97 от "тоя пък":

    Тъжно е, че тези са в политиката. Иначе, да... Карикатури са.

    15:25 22.04.2026

  • 100 за сделка

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Димо":

    като сглобката на ПП ДБ ли говориш?
    Доколкот всички си спомняме, ПП ДБ изпра бате Бойко и Момчето. Христо Иванов седеше в скута на Момчето и пиеше мазното турско кафе, или вече това не си го спомняме?
    Сигурно не си спомняш великата идея на ПП ДБ за домовата книга? Че даже с Момчето конституция щяха да пишат.
    Тия от ПП ДБ се настройват срещу Бойко и Момчето само, когато се усетят, че са им подхвърлени трохите от масата, а баницата си я раздават баш играчите.
    Айде не ми ги хвали тия, че с нищо не са по-добри от хората на Бойко и Момчето. Креатура от най-лошо качество

    15:26 22.04.2026

  • 101 Бай Араб

    2 1 Отговор
    Грозен комуняга вмирисан тип като баща си.

    15:36 22.04.2026

  • 102 Тиквата +Шиши =💩

    2 2 Отговор
    Сега ще дойде друг боклук като него. Нищо няма да се промени.💩💩💩🚽

    15:39 22.04.2026

  • 103 БАНко

    2 1 Отговор
    ОТВРАТЕНЯК МИРЧЕВ , ИЗКАРАЛ СИ НА БАБА СИ .....

    15:40 22.04.2026

  • 104 Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Още един заблуден":

    Я обясни как точно!

    15:42 22.04.2026

  • 105 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    Изкарал бил той, ама .... на баба си кюлотите! 🤣

    Стига се занимава с глупости, чакаме да те видим на Източния фронт!
    Вече пета година те чакаме...

    15:47 22.04.2026

  • 106 Цвете

    1 1 Отговор
    ДО ЗАЗА, КУПУВАЙ СИ БИЛЕТ ДО МОСКВА, ЗАЩОТО СКОРО ЩЕ ВДИГНАТ ЦЕНИТЕ. 🤔🐷🎃😉🥴КОЙТО И ДА МУ Е КАЗАЛ ДА СЕ ПРЪЖДОСВА Е ПОСТЪПИЛ ТАКТИЧНО, ЗАЩОТО ПРОГНОЗАТА ОКОЛО САРАФОВ Е ДОСТА ТЪМНА И МРАЧНА.ДА НЕ ЗАБРАВИ И РУСИНОВА, НО ПЪРВО ДА ВЪРНЕ " КАБРИОЛЕТА " НА ЗЛАТАНОВ. ПО НАДОЛУ ИМАШЕ ЕДИН КЪНЕВ, ЧАКАЛОВ И ОЩЕ И ОЩЕ. 🇧🇬🚔🇧🇬

    15:50 22.04.2026

  • 108 Народа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Умните хора знаят Кога да си тръгнат Останаха глупаците Ще прегръщат Путин и заедно към Европа Тези ще са в ОПОЗИЦИЯ на ГЕРБ

    16:34 22.04.2026

  • 109 Рамбо

    0 0 Отговор
    Какво сърце си изкарал бе смотаняк нискочел .Толкова сте жалки педофилската секта ппдб ,че всички вече ви се смеят ,извратеняци долнопробни

    16:39 22.04.2026

  • 110 Мозъка ли

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да бе сърцето":

    Тои че го вземи Мирчев Пак взеха други заслуги «Ами Власта се смена»а Вие сте пак зад другаря Радев ЗНАЧИ ЩЕ МУ ЛИШЕТЕ =======засните части НО СТЕ НА ВЛАСТА ЧЕСТИТО

    16:41 22.04.2026

  • 111 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Ти имаш много хубаво мнение за тези двамата Но моля те те обиждаш идиотите с това сравнение

    16:45 22.04.2026

  • 112 Слушател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тези Нали искаха да разследват Радев за БОТАШ сега друга тема подхванаха няма БОТАШ няма Петрухан нито митниците СГА САРАФОВ

    16:51 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове