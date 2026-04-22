Ивайло Мирчев за оставката на Сарафов: Изкарахме сърцето на модела Борисов - Пеевски ВИДЕО

„Изкарано е сърцето на модела „Пеевски-Борисов“. Това е постижение е на стотиците хиляди български граждани, които излязоха да протестират срещу завладяната държава в края на 2025 г. Постижение, защото стана ясно, че вече ги има тези 160 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел. С тези 160 гласа трябва да направим така, че този модел да не може повече да бъде възпроизведен, а хора като Пеевски да не могат повече да имат такава власт в България.“

Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в брифинг пред медиите и допълни, че Пеевски и Борисов са разоръжени, но следващите стъпки са изключително важни.

Според съпредседателят на партията, Божидар Божанов“, това е първата стъпка, сега предстои избор на нов ВСС, както и нов състав на Инспектората към него, и то по нови правила. „Правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат съставени от много по-честни и подготвени хора, които да не изберат следващия Сарафов. Не само това – следващият инспекторат към ВСС трябва да направи спешна проверка на имущественото състояние на Сарафов, както и на всички преписки, свързани с изборни престъпления, защото в тази кампания се видя, че прокуратурата слага чадъри над купувачите на гласове.“

От партията поискаха оставките и на други хора от съдебната система, включително бившия председател на Върховния административен съд, Георги Чолаков, градския прокурор на София Емилия Русинова и всички „джуджета“.

„Част от тази банда, този модел, е Георги Чолаков от Върховния административен съд, както и много други, които трябва да преосмислят дали могат да продължават да работят срещу интересите на обществото. Ние настояваме всички те да подадат веднага оставки, да започнат ревизии и разследвания,“ заяви Мирчев.