Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

22 Април, 2026 18:40 1 643 38

"Синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария", коментира служебният премиер

Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният премиер Андрей Гюров коментира в профила си във фейсбук оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, цитиран от БНР:

"Това е човекът, който спря разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет, човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар (на МВР) и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори. Сарафов беше известен с обявите с джуджета и контактите с Еврото.

Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди, дадохме кураж на смелите хора в Прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости. Тези показания остават и могат да бъдат използвани, за да се разнищят докрай всички плетки и връзки, които са завързали Прокуратурата и ѝ пречат да работи в полза на обществото", коментира Андрей Гюров.

Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват:

"Два риска - синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката.

Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат - мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност", казва Гюров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Подавай

    12 10 Отговор
    Вече оставка,невнятни
    К украински.чяка те дело за измяна на родината

    18:46 22.04.2026

  • 5 Кюмюр, а ти се самозабрави с тая 404

    16 10 Отговор
    Да не би да започва и свършва с тебе всичкото?!

    18:47 22.04.2026

  • 6 Пич

    14 10 Отговор
    Гюро може би е пророк, но не може да разтълкува пророчеството си! Вероятно е с него да се занимава друг прокурор!

    18:49 22.04.2026

  • 7 Тази

    11 6 Отговор
    Джуконда да си ходи в спа центъра, да обслужва господа.

    18:50 22.04.2026

  • 8 Ти да видиш

    12 12 Отговор
    Гюров, то си за прокурор бе гьон, какво си тръгнал да ръсиш акъл!???

    18:51 22.04.2026

  • 9 ксзесе

    13 7 Отговор
    Мухльо, глупак Гюро, защо не си в ареста??? 20 милиона долара щета на България донесе и днес сте теглили нови заеми на гърба на българите??? Защо не си в ареста мухльо??? От джоба си ли ги даде 20 милиона на бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски, а днес теглиш заем за сметка на всеки българин??? Да връщаш 20 милиона, а ако не можеш, трябва да си ги отработиш като чукаш камъни. И как за 2 месеца не провери как си е вдигнал хотел с водопад за 50 милиона евро Роско Хаяшито??? Защо не си направил опит за проверка??? Трябва да ви прибират в ареста всеки дето е прахосвали и лошо сте управлявали парите на държавата. Христос Воскресе

    18:57 22.04.2026

  • 10 Първанов

    11 9 Отговор
    С избора на Радев българите доказаха, че не имало смисъл от освобождението от турско робство. Международния позор, който тече навсякъде го потвърждава. Робското мислене изгря като пътеводната звезда на българина. Не ясно колко години ще са нужни, за да се изчисти името на България след избора на путинската подлога Радев

    18:59 22.04.2026

  • 11 Отстрани

    8 12 Отговор
    Педофилите и дебилите се пънаха през цялото време срещу главния прокурор, но никой не възприема тези сектанти насериозно.

    Появява се , обаче, президентът Радев и главният прокурор си тръгва сам . Ето това се казва сила и авторитет!

    Колко лесно се случват нещата с подходящия човек на върха.

    Коментиран от #17

    19:00 22.04.2026

  • 12 нннн

    8 0 Отговор
    Трябват ясни правила, срокове, контрол. Не може някой да казва ,,Над мен е само Бог." Щом има достатъчно основания - уволнение по късата процедура. Някой трябва да избере някого - срок. Не избере ли, уволняват и него...
    Сегашните тромави процедурни правила позволяват всякакви врътки.

    19:01 22.04.2026

  • 13 Калин

    12 7 Отговор
    Първата работа на новия главен прокурор е да състави обвинителният акт на продажника Гюров за държавна измяна и разпореждане с непозволена власт в чужда изгода, нанасяйки вреди в особено големи размери на държавата с цел лично облагодетелстване.

    Коментиран от #28

    19:03 22.04.2026

  • 14 Бай Иван

    4 8 Отговор
    Тоя не ме кефи, ама показа зъби. Заслужава да му се гласува доверие. Не е охранен, гладен изглежда за подвизи, дано да го използват за благото на България.

    Коментиран от #16

    19:04 22.04.2026

  • 15 Горски

    5 5 Отговор
    Веднага нов главен прокурор. Арестуват Тулупа. До есента Боко Тиквата да е с осъдителна присъда и 20 години затвор. Оня шушляк от ппдб Андрей Янкулов нищо не можа да свърши. Дойде Радев и страх разтресе кочината... Бай Ставри чака. Направо опитайте с военна диктатура . Както в Нигерия, там през няколко години си правят военни преврати и така си я карат весело. Прочистват тълпата от боклука и отново по стария начин. По целия свят е така , само ганювците не загряват. По света на военната диктатура и викат демокрация. Ако съм на мястото на Радев,ще назнача Б.Бонев за министър на МВР. За да се отървем от клоаката, в която едва дишаме, трябват крумови закони. Дали Радев е достатъчно твърд и смел, за да обърне нещата с хастара? Необходимо е също да прочистите администрацията си от пенсионери и калинки от времето на Плевнелиев! Кажете необходимо ли е да имате съветник по Българската Коледа? Що за длъжност е това? Това не е ли благотворителна инициатива? Президентът Първанов и президентът Плевнелиев нямаха такъв съветник. Много е нелепо! Щом е така може ли да се кандидатирам за съветник по Българския Великден?

    19:06 22.04.2026

  • 16 нннн

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Иван":

    Ама Гюро ще работи за благото на Украйна и на умнокрасивите.

    19:07 22.04.2026

  • 17 той

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Отстрани":

    Изчакай малко, кво си се разбързал.

    19:07 22.04.2026

  • 18 Румен Решетников

    7 8 Отговор
    Рашибозука, само лаете по команда, а Премиера Гюров е прав!

    19:08 22.04.2026

  • 19 Любо

    8 6 Отговор
    Изчезвай с 200 бе продажен боклук !!!!
    Какво се обясняваш????
    Идва възмездието и за теб!!!!

    Коментиран от #22, #29

    19:12 22.04.2026

  • 20 Наблюдател

    6 4 Отговор
    Кръгъл идиот!

    19:13 22.04.2026

  • 21 Ииииии

    6 3 Отговор
    Иде и. твоя ред.

    19:14 22.04.2026

  • 22 Копейкин Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Любо":

    Когато Възмездието дойде за Първанов, евреина Станишев, Радьев, тогава и за Гюров, ватенка!

    19:15 22.04.2026

  • 23 Жалка работа

    6 7 Отговор
    Брътвежите на тоя смешник, когото никой няма да помни след две седмици са досадни!
    Някой да му обясни,че неговите 15 минути слава отдавна изтекоха!

    19:15 22.04.2026

  • 24 Хвани единия, удари другия

    6 5 Отговор
    Гюро нали рева онзи ден, че го разследва прокуратурата. За Сарафов -супер, че се маха. Ама Гюро трябва да си понесе последствията, за всички предателства и простотии, които направиха.

    Коментиран от #27

    19:20 22.04.2026

  • 25 Анкър

    2 3 Отговор
    Абсолютно точно. Иначе сме свикнали с мимикрията и фасадни дейности без да променят нищо по същество.

    19:38 22.04.2026

  • 26 Ироничен

    1 2 Отговор
    Тук е прав. А аз ще припомня: Не е имало харесван български главен прокурор.

    19:39 22.04.2026

  • 27 Смешко

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Хвани единия, удари другия":

    Гюров е перфектен. Всичко , което е направил е супер. И няма необходимост да се съобразява с копейките. Ясно ли ти е или трябва пак.

    19:41 22.04.2026

  • 28 Нали знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Калин":

    Че сиДебил. Всепризнато е,чеъсделката с Украйна за ппоизводство е ПАРИ. Ще произвеждаме и продаваме навсякъде. ОбРАТНО чутовната кражба с БОТАШ е замислена Путин да прибира кинтите. Ще тече руски газ на десеторна цена

    19:45 22.04.2026

  • 29 Нали знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Любо":

    Че сиГлупак

    19:48 22.04.2026

  • 30 Лама Гюро

    5 4 Отговор
    Да връща кинтите за Украина. Требва на целото ПОДБ да се наложи глоба в размер на дадените пари за зелю

    Коментиран от #32, #35

    19:53 22.04.2026

  • 31 Будител

    5 1 Отговор
    В световен мащаб моделът, при който прокуратурата е напълно независима и централизирана под властта на един човек (както е в България), е по-скоро изключение, отколкото стандарт

    20:01 22.04.2026

  • 32 Ахил

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Лама Гюро":

    А стига глупости. Ние сме европейци, а не руски агенти, които подкрепят агресора, защото ако не бъде спрян може да цъфне и на друго място . Защитени сме от НАТО и ЕС.

    Коментиран от #34

    20:15 22.04.2026

  • 33 Нищо ни започва

    3 3 Отговор
    и не свършва с теб Гяуроф

    20:18 22.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Макаренко

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Лама Гюро":

    Изобщо не ни интересуват въжделенията ни. Ако още не си разбрал от 20 години сме членове на НАТО и ЕС.

    20:29 22.04.2026

  • 36 Нонаме

    3 3 Отговор
    Браво на Гюров .само така

    20:57 22.04.2026

  • 37 00000000000

    3 0 Отговор
    Истината е,че не е истина , че е легитимен на този пост.

    22:00 22.04.2026

  • 38 Гост

    0 0 Отговор
    Гюров е един от най-интелигентните, умни е резултатни премиери. Колкото и да се опитват да го очернят, той респектира както с кампанията за изборите, така и с подбора на главен секретар, министър Янкулов, Делев и останалите. Няма спор за неговата легитимност, всичко е хвърляне на димки от яд и страх. Идеята да дръпне 1млрд 400млн. евро от ББР е гениална и е в помощ на народа. ББР изреваха на умряло;) Никой до сега не е правил такъв ход, евала! Ако можеше, бих искал той да е министър председател дълго време, защото е умен, открит и решителен. Респект към такива професионалисти.

    03:47 23.04.2026

