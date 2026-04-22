Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

Служебният премиер Андрей Гюров коментира в профила си във фейсбук оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, цитиран от БНР:

"Това е човекът, който спря разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет, човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар (на МВР) и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори. Сарафов беше известен с обявите с джуджета и контактите с Еврото.

Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди, дадохме кураж на смелите хора в Прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости. Тези показания остават и могат да бъдат използвани, за да се разнищят докрай всички плетки и връзки, които са завързали Прокуратурата и ѝ пречат да работи в полза на обществото", коментира Андрей Гюров.

Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват:

"Два риска - синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката.

Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат - мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност", казва Гюров.