Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

Служебният премиер Андрей Гюров коментира в профила си във фейсбук оттеглянето на Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор, цитиран от БНР:
"Това е човекът, който спря разследването срещу 72 брокери на гласове с имунитет, човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар (на МВР) и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори. Сарафов беше известен с обявите с джуджета и контактите с Еврото.
Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди, дадохме кураж на смелите хора в Прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости. Тези показания остават и могат да бъдат използвани, за да се разнищят докрай всички плетки и връзки, които са завързали Прокуратурата и ѝ пречат да работи в полза на обществото", коментира Андрей Гюров.
Служебният премиер посочи рисковете, които според него все още съществуват:
"Два риска - синдромът "26 секунди" се пренесе и в Прокурорската колегия, поразяващо бързо и със завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката.
Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост. Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов - и новите, и старите политици имат какво да направят по тази критична тема. И трябва да действат - мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност", казва Гюров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
К украински.чяка те дело за измяна на родината
18:46 22.04.2026
18:47 22.04.2026
18:49 22.04.2026
18:50 22.04.2026
18:51 22.04.2026
18:57 22.04.2026
18:59 22.04.2026
11 Отстрани
Появява се , обаче, президентът Радев и главният прокурор си тръгва сам . Ето това се казва сила и авторитет!
Колко лесно се случват нещата с подходящия човек на върха.
Коментиран от #17
19:00 22.04.2026
Сегашните тромави процедурни правила позволяват всякакви врътки.
19:01 22.04.2026
13 Калин
Коментиран от #28
19:03 22.04.2026
14 Бай Иван
Коментиран от #16
19:04 22.04.2026
19:06 22.04.2026
16 нннн
До коментар #14 от "Бай Иван":Ама Гюро ще работи за благото на Украйна и на умнокрасивите.
19:07 22.04.2026
До коментар #11 от "Отстрани":Изчакай малко, кво си се разбързал.
19:07 22.04.2026
19:08 22.04.2026
19 Любо
Какво се обясняваш????
Идва възмездието и за теб!!!!
Коментиран от #22, #29
19:12 22.04.2026
19:13 22.04.2026
19:14 22.04.2026
22 Копейкин Костя
До коментар #19 от "Любо":Когато Възмездието дойде за Първанов, евреина Станишев, Радьев, тогава и за Гюров, ватенка!
19:15 22.04.2026
23 Жалка работа
Някой да му обясни,че неговите 15 минути слава отдавна изтекоха!
19:15 22.04.2026
Коментиран от #27
19:20 22.04.2026
19:38 22.04.2026
19:39 22.04.2026
27 Смешко
До коментар #24 от "Хвани единия, удари другия":Гюров е перфектен. Всичко , което е направил е супер. И няма необходимост да се съобразява с копейките. Ясно ли ти е или трябва пак.
19:41 22.04.2026
До коментар #13 от "Калин":Че сиДебил. Всепризнато е,чеъсделката с Украйна за ппоизводство е ПАРИ. Ще произвеждаме и продаваме навсякъде. ОбРАТНО чутовната кражба с БОТАШ е замислена Путин да прибира кинтите. Ще тече руски газ на десеторна цена
19:45 22.04.2026
До коментар #19 от "Любо":Че сиГлупак
19:48 22.04.2026
Коментиран от #32, #35
19:53 22.04.2026
20:01 22.04.2026
32 Ахил
До коментар #30 от "Лама Гюро":А стига глупости. Ние сме европейци, а не руски агенти, които подкрепят агресора, защото ако не бъде спрян може да цъфне и на друго място . Защитени сме от НАТО и ЕС.
Коментиран от #34
20:15 22.04.2026
20:18 22.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Макаренко
До коментар #30 от "Лама Гюро":Изобщо не ни интересуват въжделенията ни. Ако още не си разбрал от 20 години сме членове на НАТО и ЕС.
20:29 22.04.2026
20:57 22.04.2026
22:00 22.04.2026
03:47 23.04.2026