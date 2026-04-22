Кольо Колев: Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев

131 мандата, това е вторият най-добър резултат в новата демократична история на България. Победителите трябва да бъдат поздравени, остава да видим какво ще направят, заяви математикът проф. Михаил Константинов пред Bulgaria ON AIR след историческата изборна победа на "Прогресивна България".
Защо Румен Радев спечели толкова убедително
"Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев. На самия екзитпол хората не толкова лъгаха, колкото се убеждаваха, че за нещо друго са гласували. Не им е удобно, от срам. Гласуваха за Радев от ярост, да ги няма другите", анализира той.
"Очакванията са минималистични. На хората просто им писна. Много неща създадоха перфектната бурята: арогантността, с която бе отхвърлен референдумът за еврото; беше поднесен бюджет, в който НС не спазва собствените си процедури; инфлацията; кризите в Украйна и Близкия изток; енергийната криза; военни самолети на гражданско летище. Всичко това създава ярост", каза на свой ред социологът Кольо Колев в предаването "Денят ON AIR".
Според него Радев няма как да се справи с всички проблеми, въпросът е да се минимизират щетите.
"На 300 км имаме война, която няма белези на затихване, напротив. На 700 км в другата посока е друга война, която запушва енергийните канали. Може да има 200-300 долара за барел, което е смъртоносно. Европа се тресе отвсякъде. Побързаха да се радват, че Орбан се е махнал, но ще има все повече Орбановци", посочи Колев.
Изборите и първите ходове на новата власт
"Като гласове едно депутатско място "струва" малко над 11 хил. гласа. Да се надяваме, че няма толкова купени гласове, изборите този път изглеждаха прилично. Всички бързаха да признаят резултата. Знаем как се правят избори, стига сме се лъгали на дребно", коментира още проф. Константинов.
Той изтъкна, че сега трябва да се сменят всички органи с изтекъл мандат и да се вземат бързи мерки срещу "рязко влошаващото се положение на хората".
Колев смята, че Радев ще направи гонка по устав: "Той е човек, който следва не само буквата, но и запетайката на закона".
Оставката на Борислав Сарафов
"Дошло е времето за тази оставка. Самата ситуация се дължеше на калпавото законодателство. Не мисля, че Прокурорската колегия е нарушила закона. Не я познавам г-жа Стефанова, но чух хубави отзиви от едните и от другите", каза проф. Константинов по повод смяната на Сарафов с Ваня Стефанова като и.ф. главен прокурор.
"Уж независимата съдебна власт изведнъж се оказа пряко зависима от политическата власт. Да се надяваме, че това е начало на оздравителен процес. Смяна на ВСС, на Инспектората - нещата, които отдавна трябваше да бъдат направени", коментира Колев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #3, #12
22:26 22.04.2026
Коментиран от #33
22:29 22.04.2026
3 Явно ГЕРБ се свива само до ...
До коментар #1 от "Аз се учудвам за едно":Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата ит 4%
Коментиран от #6
22:31 22.04.2026
4 яростта
Всичко това е режисирана пропаганда от заинтересовани кръгове , защото:
1.Кризите в Украйна и в Близкия изток нито ги създава редовното българско правителство нито новото на Радев ще разреши тези кризи.
2.Енергийната криза заради блокирания проток, няма как Радев да я разреши, като сдобри Иран и САЩ, нито сам ще го разблокира.
3.Военните самолети в София са цистерни за зареждане с гориво и не са пречили на гражданските полети, освен на иранските съюзници и пропагандатори.
22:34 22.04.2026
5 Лама Бою
Коментиран от #10
22:35 22.04.2026
6 .....
До коментар #3 от "Явно ГЕРБ се свива само до ...":Ако отворите да погледнете как е гласувано по ромските секции ще видите, че гласовете, които преди бяха за борисов и пеевски сега са буквално преляти в прогресивна България! Дали е случайно?
Коментиран от #17
22:36 22.04.2026
10 Една певица
До коментар #5 от "Лама Бою":И аз исках Президент, но закачих само аванье!
22:40 22.04.2026
11 НА НАС ,ХОРАТА,
Коментиран от #14, #34
22:47 22.04.2026
12 Данъчен регистър
До коментар #1 от "Аз се учудвам за едно":Защото шефовете в агенции и общини отклоняват ДМС парсата за себе си. Редовия служител е подложен на натиск и му се обяснява, че на Бариерата за неговото място се борят трима. Но с един добър адвокат по трудово законодателство вече това не е "страх". Всеки гласува срещу, по убеждение или анти. Чудесно разбират, че и всички не могат да бъдат уволнени. Илюзия е че Барба Ганьос държи хората в тези сектори в джоба си. Той няма решение на предстоящата дигитализация и хората се преориентират в други сдружения, като профсъюзите, например.
22:52 22.04.2026
14 Хората
До коментар #11 от "НА НАС ,ХОРАТА,":Що пищиш , бе ?
22:56 22.04.2026
16 Анонимен
Коментиран от #21
23:11 22.04.2026
17 Ъхъ!!!
До коментар #6 от ".....":Естествено, че не е случайно! Няма нищо случайно при ген. Решетников!
23:12 22.04.2026
18 Айде бе,
До тук добре, но ако продължават да го лансират за мъдър управник вече ще е голям проблем. Просто ако и като свърши работата за която е назначен трябва веднага да бъде отстранен, В противен случай изпадаме в нови още по големи зависимости, от които едва успяхме да се измъкнем след много десетилетия. Няма да ги конкретизирам, че са повече от век.
23:12 22.04.2026
21 оня с коня
До коментар #16 от "Анонимен":Госпожо "ПРОМЯНА" сега се срамуваш да пишеш с ника си...! Имаш огромна заслуга за краха на нашата партия ГЕРБ и отлива на 213 хиляди нали избиратели. Като се правеше на бавноразвиваща и неграмотна отказа хиляди да гласуват за ГЕРБ. Затова онзи зелен чорап кРадев има 1 млн.и 450 хиляди гласували за него а за нашата партия ГЕРБ 430 хиляди. Близо 4 пъти повече от нас което е разгром. Има пълно парламентарно мнозинство за пълен мандат ит 4 години. Бабо ,много повярваха че всички симпатизанти на ГЕРБ са същите неграмотни и неадекватни и намали нашия процент.
23:17 22.04.2026
22 Ей за това
Не, че Радев предложи нещо стойностно. Той нищо не предложи, само общи приказки.
Но ГЕРБ И ППДБ се оляха с кражби. Далавери. Крамоли и заяждания. Хората ги намразила. Дори джендърите от жълтите павета гласуваха за Радев!
23:18 22.04.2026
24 хаха
"спасител" та "спасител" бил. И повтаряха като умопомрачени гувядЪ, каквито реално са.
ХАХАХА!
23:45 22.04.2026
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗАЩОТО ИДВАТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ
И ЗА ДА СПЕЧЕЛИ ИЛИАНА ЙОТОВА , ЩЕ ТРЯБВА
ДА ПОКАЖЕ РЕЗУЛТАТИ - НАЙ - БЪРЗО И ЛЕСНО
ЧРЕЗ БОРБА С ОПГ-ТАТА :)
01:20 23.04.2026
30 анонимен
До коментар #29 от "Нехис":Наистина яростта е за приматите. Гласувах за Радев със съзнанието,че той единствен няма да ни вкара във война с Русия. На останалите послушковци нямам грам доверие. Изпълняват всичко, което им кажат началниците.
Коментиран от #35
03:52 23.04.2026
33 Какво е това?
До коментар #2 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Военна хунта и фашистки режим ли въвеждаме?
04:28 23.04.2026
34 Истината
До коментар #11 от "НА НАС ,ХОРАТА,":17% от гласоподавателите са гласували за Радев... това не е никаква масовост... Това е отчаяние...
Коментиран от #36, #37
04:30 23.04.2026
35 Питам
До коментар #30 от "анонимен":Ако Радев ви вкара във война с НАТО, готов ли си да идеш на фронта и да умреш за Радев и Путин?
04:33 23.04.2026
36 анонимен
До коментар #34 от "Истината":Ако 17% са гласували за Радев, който печели 45 % от вота, то колко процента от хората са гласували за останалите партии в парламента?
04:34 23.04.2026
37 Хмм
До коментар #34 от "Истината":вие наистина ли смятате че при 6,5 население им 6,5 избиратели, включително и бебетата, активността е по-висока от официално отчетената, около 70%, защото избирателите са много по-малко
05:38 23.04.2026