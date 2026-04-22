Кольо Колев: Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев

131 мандата, това е вторият най-добър резултат в новата демократична история на България. Победителите трябва да бъдат поздравени, остава да видим какво ще направят, заяви математикът проф. Михаил Константинов пред Bulgaria ON AIR след историческата изборна победа на "Прогресивна България".

Защо Румен Радев спечели толкова убедително

"Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев. На самия екзитпол хората не толкова лъгаха, колкото се убеждаваха, че за нещо друго са гласували. Не им е удобно, от срам. Гласуваха за Радев от ярост, да ги няма другите", анализира той.

"Очакванията са минималистични. На хората просто им писна. Много неща създадоха перфектната бурята: арогантността, с която бе отхвърлен референдумът за еврото; беше поднесен бюджет, в който НС не спазва собствените си процедури; инфлацията; кризите в Украйна и Близкия изток; енергийната криза; военни самолети на гражданско летище. Всичко това създава ярост", каза на свой ред социологът Кольо Колев в предаването "Денят ON AIR".

Според него Радев няма как да се справи с всички проблеми, въпросът е да се минимизират щетите.

"На 300 км имаме война, която няма белези на затихване, напротив. На 700 км в другата посока е друга война, която запушва енергийните канали. Може да има 200-300 долара за барел, което е смъртоносно. Европа се тресе отвсякъде. Побързаха да се радват, че Орбан се е махнал, но ще има все повече Орбановци", посочи Колев.

Изборите и първите ходове на новата власт

"Като гласове едно депутатско място "струва" малко над 11 хил. гласа. Да се надяваме, че няма толкова купени гласове, изборите този път изглеждаха прилично. Всички бързаха да признаят резултата. Знаем как се правят избори, стига сме се лъгали на дребно", коментира още проф. Константинов.

Той изтъкна, че сега трябва да се сменят всички органи с изтекъл мандат и да се вземат бързи мерки срещу "рязко влошаващото се положение на хората".

Колев смята, че Радев ще направи гонка по устав: "Той е човек, който следва не само буквата, но и запетайката на закона".

Оставката на Борислав Сарафов

"Дошло е времето за тази оставка. Самата ситуация се дължеше на калпавото законодателство. Не мисля, че Прокурорската колегия е нарушила закона. Не я познавам г-жа Стефанова, но чух хубави отзиви от едните и от другите", каза проф. Константинов по повод смяната на Сарафов с Ваня Стефанова като и.ф. главен прокурор.

"Уж независимата съдебна власт изведнъж се оказа пряко зависима от политическата власт. Да се надяваме, че това е начало на оздравителен процес. Смяна на ВСС, на Инспектората - нещата, които отдавна трябваше да бъдат направени", коментира Колев.