Кольо Колев: Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев

22 Април, 2026 22:19 1 499 37

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

131 мандата, това е вторият най-добър резултат в новата демократична история на България. Победителите трябва да бъдат поздравени, остава да видим какво ще направят, заяви математикът проф. Михаил Константинов пред Bulgaria ON AIR след историческата изборна победа на "Прогресивна България".

Защо Румен Радев спечели толкова убедително

"Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев. На самия екзитпол хората не толкова лъгаха, колкото се убеждаваха, че за нещо друго са гласували. Не им е удобно, от срам. Гласуваха за Радев от ярост, да ги няма другите", анализира той.
"Очакванията са минималистични. На хората просто им писна. Много неща създадоха перфектната бурята: арогантността, с която бе отхвърлен референдумът за еврото; беше поднесен бюджет, в който НС не спазва собствените си процедури; инфлацията; кризите в Украйна и Близкия изток; енергийната криза; военни самолети на гражданско летище. Всичко това създава ярост", каза на свой ред социологът Кольо Колев в предаването "Денят ON AIR".

Според него Радев няма как да се справи с всички проблеми, въпросът е да се минимизират щетите.

"На 300 км имаме война, която няма белези на затихване, напротив. На 700 км в другата посока е друга война, която запушва енергийните канали. Може да има 200-300 долара за барел, което е смъртоносно. Европа се тресе отвсякъде. Побързаха да се радват, че Орбан се е махнал, но ще има все повече Орбановци", посочи Колев.
Изборите и първите ходове на новата власт
"Като гласове едно депутатско място "струва" малко над 11 хил. гласа. Да се надяваме, че няма толкова купени гласове, изборите този път изглеждаха прилично. Всички бързаха да признаят резултата. Знаем как се правят избори, стига сме се лъгали на дребно", коментира още проф. Константинов.

Той изтъкна, че сега трябва да се сменят всички органи с изтекъл мандат и да се вземат бързи мерки срещу "рязко влошаващото се положение на хората".

Колев смята, че Радев ще направи гонка по устав: "Той е човек, който следва не само буквата, но и запетайката на закона".

Оставката на Борислав Сарафов
"Дошло е времето за тази оставка. Самата ситуация се дължеше на калпавото законодателство. Не мисля, че Прокурорската колегия е нарушила закона. Не я познавам г-жа Стефанова, но чух хубави отзиви от едните и от другите", каза проф. Константинов по повод смяната на Сарафов с Ваня Стефанова като и.ф. главен прокурор.
"Уж независимата съдебна власт изведнъж се оказа пряко зависима от политическата власт. Да се надяваме, че това е начало на оздравителен процес. Смяна на ВСС, на Инспектората - нещата, които отдавна трябваше да бъдат направени", коментира Колев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз се учудвам за едно

    12 2 Отговор
    Как така ГЕРБ има общо в цялата страна 430 хиляди гласа от 3,5 милиона гласували? При положение че има 460 хиляди държавни служители на бюджетна издръжка. 61 хиляди полицаи които имат лели,баби ,стринки,етърви както каза в едно студио Бареков и всички гласуват за Герб защото им увеличиха заплатите с 70% миналата година и средната в МВР е вече 4200 евро. Отделно 35 хиляди военни и техните роднини на които също с толкова увеличиха заплатите. Отделно стотици фирми които печелят всички обществени поръчки и финансиране от Европейските фондове и които задължават всички техни работници да гласуват за Герб и да представят доказателства за това. И Герб се срина до 430 хиляди гласа. То е ясно че обикновен ,трудов човек никога не би гласувал за тази финансова корпорация. А и свинчуг пеев успя да доведе ДПС до 210 хиляди гласа, които преди години имаха по близо 400 хиляди. Само пролетта на 2017 г.ДПС на парламентарните избори имаха 318 хиляди гласа, но тогава Местан беше основал ДОСТ и стигна почти 4% с близо 100 хиляди гласа които отцепи от ДПС. Фактите са че свиня пеев закрива ДПС както преди ЛаФка,Булгартабак ,КТБ ...А Герб също върви към необратимо заличаване.

    Коментиран от #3, #12

    22:26 22.04.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 2 Отговор
    Ами ако Йотова изведнъж обяви извънредно положение къде отивате вие и покровителите ви тиквун и свинчо?!

    Коментиран от #33

    22:29 22.04.2026

  • 3 Явно ГЕРБ се свива само до ...

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аз се учудвам за едно":

    Корпоративен вот на калинките от администрацията и на служителите на фирмите печелещи обществените поръчки - за некачественото саниране, строителните фирми с некачествения асфалт и също държавните общински фирми с кметове от ГЕРБ. Администрация в областни управи,в общински съвети , бордове на държавни фирми ...Купения им директно вот в ромските гета на тези избори намаля ....Сега ако наистина им се спре лапачката от държавата и на олигарсите им ,ГЕРБ се свива като Възраждане на границата ит 4%

    Коментиран от #6

    22:31 22.04.2026

  • 4 яростта

    5 8 Отговор
    ✔️1,кризите в Украйна и Близкия изток; 2,енергийната криза; 3,военни самолети на гражданско летище. Всичко това създава ярост✔️
    Всичко това е режисирана пропаганда от заинтересовани кръгове , защото:
    1.Кризите в Украйна и в Близкия изток нито ги създава редовното българско правителство нито новото на Радев ще разреши тези кризи.
    2.Енергийната криза заради блокирания проток, няма как Радев да я разреши, като сдобри Иран и САЩ, нито сам ще го разблокира.
    3.Военните самолети в София са цистерни за зареждане с гориво и не са пречили на гражданските полети, освен на иранските съюзници и пропагандатори.

    22:34 22.04.2026

  • 5 Лама Бою

    2 4 Отговор
    Искам Президент

    Коментиран от #10

    22:35 22.04.2026

  • 6 .....

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Явно ГЕРБ се свива само до ...":

    Ако отворите да погледнете как е гласувано по ромските секции ще видите, че гласовете, които преди бяха за борисов и пеевски сега са буквално преляти в прогресивна България! Дали е случайно?

    Коментиран от #17

    22:36 22.04.2026

  • 7 Червена бабичка

    9 2 Отговор
    Червен Кольо да не умува много. Тоя зелник се изяде отдавна. Работа, работа, работа е девиз на ГЕРП, а всъщност се оказа цоцане, цоцане, цоцане. И за истинските цоциалисти остана само клечката от сладоледа- демек гредата!

    22:37 22.04.2026

  • 8 Яшар

    3 1 Отговор
    Много репресираха много

    22:38 22.04.2026

  • 9 Хмм

    3 3 Отговор
    протестен вот беше и на кукувците, и на ПП, и на Янев, но си останаха на двайсет и няколко процента, а ПП и Янев използваха рейтинга на президента, след 9 години във властта запазване на рейтинга и побеждаване на тези, д които никой не можа да се пребори поради алчност и властолюбие, никой не очаква кой знае какво, просто той е единствената надежда за справедливост, той се е реализирал професионално ив професията си, и като президент

    22:40 22.04.2026

  • 10 Една певица

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лама Бою":

    И аз исках Президент, но закачих само аванье!

    22:40 22.04.2026

  • 11 НА НАС ,ХОРАТА,

    5 5 Отговор
    НИ ПИСНА ОТ ЛЪЖИ,КРАЖБИ,ЛИЦЕМЕРИЕ,СЛУГИНАЖ И РАЗДАВАНЕ НА ПАРИТЕ НИ,НА ПРИРОДНИТЕ НИ БОГАТСТВА ,НЕ ЗАЧИТАНЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ НИ, И....,ЗАТОВА ИЗЛЯЗОХМЕ ГНЕВНИ ДА ГЛАСУВАМЕ.

    Коментиран от #14, #34

    22:47 22.04.2026

  • 12 Данъчен регистър

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз се учудвам за едно":

    Защото шефовете в агенции и общини отклоняват ДМС парсата за себе си. Редовия служител е подложен на натиск и му се обяснява, че на Бариерата за неговото място се борят трима. Но с един добър адвокат по трудово законодателство вече това не е "страх". Всеки гласува срещу, по убеждение или анти. Чудесно разбират, че и всички не могат да бъдат уволнени. Илюзия е че Барба Ганьос държи хората в тези сектори в джоба си. Той няма решение на предстоящата дигитализация и хората се преориентират в други сдружения, като профсъюзите, например.

    22:52 22.04.2026

  • 13 Споко ,бе

    4 1 Отговор
    "Тоягата " е омекнала , от дъждовете ...🤭😁

    22:54 22.04.2026

  • 14 Хората

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "НА НАС ,ХОРАТА,":

    Що пищиш , бе ?

    22:56 22.04.2026

  • 15 Свети Кибик-Юродив

    8 7 Отговор
    Успехът на Боташко Зеленият Чорап изглежда впечатляващ на фона на останалите партии, които са в Парламента. Но само на пръв поглед. ГЕРБ и ДПС се свиха до твърдият си електорат, който ще гласува за тях при всякакви условия. Което е достатъчно те да са представени във всеки Парламент. ПП$ДБ са дори по-успешни. Успяха да привлекат нови избиратели. ПБ е в съвсем друга позиция. Тази на НДСВ и на ИТН, когато хората очакваха промяна, но останаха разочаровани. Знаем какво се случи с НДСВ и ИТН. Изчезнаха от "небосклона" в рамките на няколко години. Сбирщината, която представлява ПБ в момента, неминуемо ще доведе до вътрешни конфликти, люспене и цепене. За разлика от ГЕРБ и ДПС, които имат стабилни структури и електорат, ПБ може да изчезне много бързо от политическата сцена. За тях гласуваха хора, които въобще не са фенове на Румбата, но мразят Боко и Шиши. Ако Радев ги излъже, на следващите избори, ПБ ще последва съдбата на много други появили се и изчезнали "отвъд хоризонта" субекти. ПБ няма твърд електорат, а само движени от емоции избиратели, гласували за други леви и не толкова леви партии, които много лесно ще си намерят друг обект на възхищение.

    22:57 22.04.2026

  • 16 Анонимен

    6 4 Отговор
    Лъжи лъжи лъжи и много пари от червените олигарси наше мвр репресии на опониннти политически лъжи лъжи на невежите гюрови незаконни президенство нашето и готово А сега да се види нататък как ще я управляват царете

    Коментиран от #21

    23:11 22.04.2026

  • 17 Ъхъ!!!

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от ".....":

    Естествено, че не е случайно! Няма нищо случайно при ген. Решетников!

    23:12 22.04.2026

  • 18 Айде бе,

    3 4 Отговор
    "Хората искаха да накажат досегашните и единствената видима "тояга" беше Радев"

    До тук добре, но ако продължават да го лансират за мъдър управник вече ще е голям проблем. Просто ако и като свърши работата за която е назначен трябва веднага да бъде отстранен, В противен случай изпадаме в нови още по големи зависимости, от които едва успяхме да се измъкнем след много десетилетия. Няма да ги конкретизирам, че са повече от век.

    23:12 22.04.2026

  • 19 Напомнящ

    6 2 Отговор
    За огромно съжаление и този път хората не уцелиха точната "тояга",която можеше да сбъдне очакванията ѝм!!!

    23:13 22.04.2026

  • 20 Гольо Голев

    4 1 Отговор
    Ей го на! И червен Кольо изкараха, че да лъжат и мажат каква "страшна тояга" е Румен Решетников за Боко и Шиши!

    23:15 22.04.2026

  • 21 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Госпожо "ПРОМЯНА" сега се срамуваш да пишеш с ника си...! Имаш огромна заслуга за краха на нашата партия ГЕРБ и отлива на 213 хиляди нали избиратели. Като се правеше на бавноразвиваща и неграмотна отказа хиляди да гласуват за ГЕРБ. Затова онзи зелен чорап кРадев има 1 млн.и 450 хиляди гласували за него а за нашата партия ГЕРБ 430 хиляди. Близо 4 пъти повече от нас което е разгром. Има пълно парламентарно мнозинство за пълен мандат ит 4 години. Бабо ,много повярваха че всички симпатизанти на ГЕРБ са същите неграмотни и неадекватни и намали нашия процент.

    23:17 22.04.2026

  • 22 Ей за това

    4 2 Отговор
    спечели Радев, понеже т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС И ППДБ се издъниха!
    Не, че Радев предложи нещо стойностно. Той нищо не предложи, само общи приказки.
    Но ГЕРБ И ППДБ се оляха с кражби. Далавери. Крамоли и заяждания. Хората ги намразила. Дори джендърите от жълтите павета гласуваха за Радев!

    23:18 22.04.2026

  • 23 Точно

    5 2 Отговор
    Абсолютно точна констатация. Точно по тази причина фигуранта ще изветрее много бързо.

    23:21 22.04.2026

  • 24 хаха

    4 1 Отговор
    Най-накрая един байганьовец да се усети...след изборите обаче.
    "спасител" та "спасител" бил. И повтаряха като умопомрачени гувядЪ, каквито реално са.

    ХАХАХА!

    23:45 22.04.2026

  • 25 Срамувам се

    2 3 Отговор
    От този избор, много простотия на тази територия, младите се страхуват от смяна на курса на държавата и излизане от ЕС, пресмятат за какъв период може да се случи, така че да напуснат БГ

    00:24 23.04.2026

  • 26 Сиси

    1 2 Отговор
    Значи за тях тоягата е Боташ! За боташ тояга от къде ще търсим????????

    00:28 23.04.2026

  • 27 Роко

    1 2 Отговор
    Към 11 нанас хората! То честен гневни разбирам, само не разбирам кьорави и глупави ли сте и не гледате ли за кого гласувайте! Следващият път когато сте гневни, се сърдете сами на себе си!

    00:34 23.04.2026

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    РАДЕВ ЩЕ ДЕЙСТВА БЪРЗО И БЕЗКОМПРОМИСНО
    ЗАЩОТО ИДВАТ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ
    И ЗА ДА СПЕЧЕЛИ ИЛИАНА ЙОТОВА , ЩЕ ТРЯБВА
    ДА ПОКАЖЕ РЕЗУЛТАТИ - НАЙ - БЪРЗО И ЛЕСНО
    ЧРЕЗ БОРБА С ОПГ-ТАТА :)

    01:20 23.04.2026

  • 29 Нехис

    2 5 Отговор
    Яростта е за приматите, а не интелигентните хора. При мен как няма ярост? Мунчо е ясен - знаем поразиите на служебните му мунчовци, както и Боташ. Само примат може да гласува за него. Гласувах си за Герб, както и цялото семейство и това е. Комунисти не ми трябват.

    Коментиран от #30

    01:25 23.04.2026

  • 30 анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нехис":

    Наистина яростта е за приматите. Гласувах за Радев със съзнанието,че той единствен няма да ни вкара във война с Русия. На останалите послушковци нямам грам доверие. Изпълняват всичко, което им кажат началниците.

    Коментиран от #35

    03:52 23.04.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ДОСЕГАШНАТА ДЕМОКРАЦИЯ , БЕШЕ "НАКАЗАНА" С ........................... "ТОЯГАТА" НА РУСКИЯ ФАШИZЪМ ............................. ЧРЕЗ РЕZИДЕНТА НА КГБ - МИСТЪР БОТАШ ........................... ФАКТ !

    04:14 23.04.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    0 3 Отговор
    Хората наказаха себе си!

    04:27 23.04.2026

  • 33 Какво е това?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Военна хунта и фашистки режим ли въвеждаме?

    04:28 23.04.2026

  • 34 Истината

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "НА НАС ,ХОРАТА,":

    17% от гласоподавателите са гласували за Радев... това не е никаква масовост... Това е отчаяние...

    Коментиран от #36, #37

    04:30 23.04.2026

  • 35 Питам

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "анонимен":

    Ако Радев ви вкара във война с НАТО, готов ли си да идеш на фронта и да умреш за Радев и Путин?

    04:33 23.04.2026

  • 36 анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Ако 17% са гласували за Радев, който печели 45 % от вота, то колко процента от хората са гласували за останалите партии в парламента?

    04:34 23.04.2026

  • 37 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    вие наистина ли смятате че при 6,5 население им 6,5 избиратели, включително и бебетата, активността е по-висока от официално отчетената, около 70%, защото избирателите са много по-малко

    05:38 23.04.2026

