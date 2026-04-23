Адвокат Михаил Екимджиев: Във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система

Адвокат Михаил Екимджиев предложи в ефира на Нова ТВ във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система.

„Парламентът излъчва само част от ВСС, затова е възможно в Прокурорската и Съдийската колегии определени хора да бламират чрез бавене и обжалване с месеци и години процеса на излъчване на техните квоти. Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, допълни той.

„Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата „ортачка“ да бъде и.ф. главен прокурор“, заяви адвокатът.

„ГЕРБ реши да влезе в нова роля и да се реинкарнира в антикорупционна партия, а емблемата на мафията в прокуратурата вече не е удобна. Сега го оттеглят по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато го пуснаха по пързалката. Преди 2 дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил, а всъщност той е прокорупционен. Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, не е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов“.

„Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш „въшки, които вече са я доказали“, обобщи Екимджиев. Той смята, че трябва и да се удължи давността за дисциплинарни наказания.