Адвокат Михаил Екимджиев: Във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система

Адвокат Михаил Екимджиев предложи в ефира на Нова ТВ във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система.
„Парламентът излъчва само част от ВСС, затова е възможно в Прокурорската и Съдийската колегии определени хора да бламират чрез бавене и обжалване с месеци и години процеса на излъчване на техните квоти. Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, допълни той.
„Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата „ортачка“ да бъде и.ф. главен прокурор“, заяви адвокатът.
„ГЕРБ реши да влезе в нова роля и да се реинкарнира в антикорупционна партия, а емблемата на мафията в прокуратурата вече не е удобна. Сега го оттеглят по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато го пуснаха по пързалката. Преди 2 дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил, а всъщност той е прокорупционен. Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, не е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов“.
„Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш „въшки, които вече са я доказали“, обобщи Екимджиев. Той смята, че трябва и да се удължи давността за дисциплинарни наказания.
7 трябва един багер
Сред тия 50-60к храненици на мутропитеците може и да има 1-2 свестни хора, но те пък са толкова ценни че за дни ще се пренасочат към частния сектор, където ще ги позлатят, нали?
09:09 23.04.2026
10 Оракула от Делфи
Пловдив е малък град , а промените започват от Столицата!!!!!!
Г-н Екемджиев, време е и вие да се включите в избора за промяна на Правосъдната,
" Тандем" - система в страната!
Вашия опит е една важна част , от този работещ правосъден "ленк" който би променил,
жалката картина , която имаме в момента!!!
А и имате "дарба слово" с добро интелектуално покритие!!!
А и съм сигурен, че тези коментари се четят от Екипа на "най-силния за деня" днес г-н Румен Радев!!!
09:11 23.04.2026
11 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #5 от "Българин":НАЙ ГОЛЯМАТА ЗАВИСИМОСТ НА РАДЕВ , ИДВА ОТ ........................ КГБ И РЕШЕТНИКОВ ......................... (ШПИОНСТВО И ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРИЯ) .......................... ФАКТ !
09:17 23.04.2026
13 Гост
До коментар #5 от "Българин":Адвокат Екимджиев смело каза истината - отдавна не сме корумпирана, а мафиотска държава. Пипалата и вече са навсякъде, и едва ли е възможно да се изчисти, но поне да се ограничи полето и на действия. Да, завимисто ще има, но поне на малкия човек, на дребните дела да има справедливост. А то е достатъчно да има адвокат, който си менка по нещо със съдиите, и колкото и да си прав няма да видиш правосъдие. Това е жестоката истина, в цялата система правосъдието и върховенството на закона са последното нещо, което се спазва (с малки изключения - ВКС, и добре че поне те са наистина справедливи, та ако се стигне до тях може да се реши някое друго дело по справедливост.)
09:30 23.04.2026
16 Няма Ли Кой Да Осъди Факти !
Срещу Населението На България !
Саботирайки !
Основните Проблеми На Бърлгарския Народ !
Мизерници !
Ще Ми Трият !
Коментарите !
09:40 23.04.2026
17 Има Съдии !
Конституцията !
И Закона !
Още На Пърлва !
Инстанция !
И Това Е !
Масова !
Практика !
Коментиран от #18
09:43 23.04.2026
18 Като !
До коментар #17 от "Има Съдии !":Председателя !
На !
Административния Съд !
В Пловдив !
И Неговите Колеги !
Коментиран от #19
09:45 23.04.2026
19 Същото Е !
До коментар #18 от "Като !":И В Прокуратурата !
Дознанието и Следствието !
Продажници !
Търгуват Със Закона !
09:52 23.04.2026
20 Тези
Готови мафиотски групи се вземат да служат на новите.
А всички немили недраги по чужбина дето не знаете на кой свят сте с тия телефони никога няма да видите нормална БГ.Все едни и същи руски мекерета ви лъжат по един и същи начин.
09:52 23.04.2026
