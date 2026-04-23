Адвокат Михаил Екимджиев: Във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система

Адвокат Михаил Екимджиев: Във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система

23 Април, 2026 08:50

Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, допълни той

Адвокат Михаил Екимджиев: Във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокат Михаил Екимджиев предложи в ефира на Нова ТВ във ВКС да се създаде комисия за радикален реподбор по върховете на съдебната система.

„Парламентът излъчва само част от ВСС, затова е възможно в Прокурорската и Съдийската колегии определени хора да бламират чрез бавене и обжалване с месеци и години процеса на излъчване на техните квоти. Радикалните политики се правят в първите месеци след изборите, когато има голяма подкрепа“, допълни той.

„Ваня Стефанова беше назначена за заместник главен прокурор, когато се разбра, че мандатът на Сарафов не трябва да продължи след 21 юли 2025 година. По бързината и решителността на действията на новото мнозинство ще си проличи дали ще се изчисти съдебната власт. Най-голямата им грешка ще е да се забатачат в процедури и уговорки. Иначе Сарафов може да векува начело на Следствието, а неговата „ортачка“ да бъде и.ф. главен прокурор“, заяви адвокатът.

„ГЕРБ реши да влезе в нова роля и да се реинкарнира в антикорупционна партия, а емблемата на мафията в прокуратурата вече не е удобна. Сега го оттеглят по същия начин, по който го монтираха преди около 3 години на мястото на Гешев, когато го пуснаха по пързалката. Преди 2 дни Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ се връща към своя антикорупционен профил, а всъщност той е прокорупционен. Ще ми се да избягам от предположението, че когато Иван Демерджиев - силният на деня, даде ултиматум, не е било израз на пазарлък, който върви между Радев и Борисов“.

„Вместо да търсиш хора, които да доказват лоялността, имаш „въшки, които вече са я доказали“, обобщи Екимджиев. Той смята, че трябва и да се удължи давността за дисциплинарни наказания.


  • 1 Когато исакш нещо да се омаже на 100%

    17 0 Отговор
    създаваш комисия

    08:52 23.04.2026

  • 2 Без майтап

    14 0 Отговор
    Така както Данчо Ментатаот ДПС създаде кависия да разследва фалита на КТБ.

    08:57 23.04.2026

  • 3 Компиро

    9 0 Отговор
    A, доматето па вуняе на риба.

    09:01 23.04.2026

  • 4 БГ топ идиоти.

    21 0 Отговор
    Народа му писна от хрантутляци в администрацията който си определят сами заплатите.

    09:01 23.04.2026

  • 5 Българин

    16 0 Отговор
    Адвокат Екимджиев първо да прочете книгата на Макиавели "Князът". Тогава ще му стане ясно колко законосъобразни са деянията на всички политици. После ще разбере и че съдебната власт никога не може да се изчисти от престъпници, защото те по природата си са склонни към зависимост от политиците, които и да са те. И при Радев ще има зависимости.

    Коментиран от #11, #13

    09:04 23.04.2026

  • 6 Той

    6 2 Отговор
    Изпълзяват от някъде разни.

    09:08 23.04.2026

  • 7 трябва един багер

    9 1 Отговор
    Който радикално да изрине всички администраторчета и заместниците им от съдебната, образователната, правоопазващата, социалната и пр. системи!

    Сред тия 50-60к храненици на мутропитеците може и да има 1-2 свестни хора, но те пък са толкова ценни че за дни ще се пренасочат към частния сектор, където ще ги позлатят, нали?

    09:09 23.04.2026

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 10 Отговор
    ТОЗИ "АДВОКАТ" ЕКЕМДЖИЕВ Е СЪЩИЯ ШАРЛАТАНИН , КАТО ....................... ДЕМЕРДЖИЕВ (Т. ДОНЧЕВА , М. МАНОЛОВА И НЕ БЕЗИВЕСТНАТА КОРНИ НИНОВА ..................... ФАКТ !

    09:09 23.04.2026

  • 9 Независимост

    10 1 Отговор
    Уж всяка власт трябва да е независима,но иначе,трябва да се бърза ,за да се успее с наши кадри.Вчера гледам вече,някои хора,които носеха цветя на Борисов,обикалят студия да го оплюват.Ей тези"фурнаджийски лопати" са ми най-неприятни.То и новите властимащи,едва ли ще им имат доверие.За такъв човек винаги трябва да си имаш едно наум.

    09:10 23.04.2026

  • 10 Оракула от Делфи

    6 4 Отговор
    Познаваме "силните за деня" , но вашия авторитет в обществото е в пъти по- голям от посочените "силни"!
    Пловдив е малък град , а промените започват от Столицата!!!!!!

    Г-н Екемджиев, време е и вие да се включите в избора за промяна на Правосъдната,
    " Тандем" - система в страната!

    Вашия опит е една важна част , от този работещ правосъден "ленк" който би променил,
    жалката картина , която имаме в момента!!!
    А и имате "дарба слово" с добро интелектуално покритие!!!
    А и съм сигурен, че тези коментари се четят от Екипа на "най-силния за деня" днес г-н Румен Радев!!!

    09:11 23.04.2026

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    НАЙ ГОЛЯМАТА ЗАВИСИМОСТ НА РАДЕВ , ИДВА ОТ ........................ КГБ И РЕШЕТНИКОВ ......................... (ШПИОНСТВО И ПРЕДАТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРИЯ) .......................... ФАКТ !

    09:17 23.04.2026

  • 12 Темида

    7 2 Отговор
    Ако искаш да замажеш нещо правиш комисия. Комисията как ще оценява магистратите. По това дали са членове на съюза на съдиитеили с бележка за добър съдия от Жоро Боеца, тъмничкия адвокат от частната фирма Правосъдие за всеки. Хайде да не залитаме пак в комитети на здравите сили, които раздават правосъдиече тогава жълтите павета може да преминат от статично в динамично състояние но не за ремонт на пътя.

    09:18 23.04.2026

  • 13 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Адвокат Екимджиев смело каза истината - отдавна не сме корумпирана, а мафиотска държава. Пипалата и вече са навсякъде, и едва ли е възможно да се изчисти, но поне да се ограничи полето и на действия. Да, завимисто ще има, но поне на малкия човек, на дребните дела да има справедливост. А то е достатъчно да има адвокат, който си менка по нещо със съдиите, и колкото и да си прав няма да видиш правосъдие. Това е жестоката истина, в цялата система правосъдието и върховенството на закона са последното нещо, което се спазва (с малки изключения - ВКС, и добре че поне те са наистина справедливи, та ако се стигне до тях може да се реши някое друго дело по справедливост.)

    09:30 23.04.2026

  • 14 Тоя пък не спря да ръси глупости!

    5 2 Отговор
    А комисията от ВКС, кой ще я избере и каква е гаранцията, че те са стока?Малко ли са абсурдните им присъди точно на тези от ВКС, където е истински голямата корупция!

    09:33 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Няма Ли Кой Да Осъди Факти !

    5 0 Отговор
    За Тероризъм !

    Срещу Населението На България !

    Саботирайки !

    Основните Проблеми На Бърлгарския Народ !


    Мизерници !

    Ще Ми Трият !

    Коментарите !

    09:40 23.04.2026

  • 17 Има Съдии !

    4 1 Отговор
    Които Масово Саботират !

    Конституцията !

    И Закона !

    Още На Пърлва !

    Инстанция !

    И Това Е !

    Масова !

    Практика !

    Коментиран от #18

    09:43 23.04.2026

  • 18 Като !

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Има Съдии !":

    Председателя !

    На !

    Административния Съд !

    В Пловдив !

    И Неговите Колеги !

    Коментиран от #19

    09:45 23.04.2026

  • 19 Същото Е !

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Като !":

    И В Прокуратурата !

    Дознанието и Следствието !

    Продажници !

    Търгуват Със Закона !

    09:52 23.04.2026

  • 20 Тези

    6 0 Отговор
    Просто се прегрупират.
    Готови мафиотски групи се вземат да служат на новите.
    А всички немили недраги по чужбина дето не знаете на кой свят сте с тия телефони никога няма да видите нормална БГ.Все едни и същи руски мекерета ви лъжат по един и същи начин.

    09:52 23.04.2026

  • 21 Радикален реподбор

    3 1 Отговор
    Комисия за радикален реподбор никога няма да има, докато руските шпиони управляват България!

    10:03 23.04.2026

  • 22 Никой

    1 2 Отговор
    Този пък какъв е и той - че дава акъл, общи приказки, че нищо не му се разбра.

    10:20 23.04.2026

  • 23 Перо

    2 0 Отговор
    И във ВКС е пълно с партийни калинки! Простотията за квотно разпределение и парцелиране на съдебната система за политическо управление е некадърно и мафиотско устройство на измислената демокрация!

    11:20 23.04.2026

