Диана Дамянова за оставката на Сарафов: Да, има натиск. Опита да излезе от ситуацията с остатък от достойнство

Само часове след изборния ден и още преди новият парламент да започне работа, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов се оттегли от поста. Решението му дойде на фона на публичен ултиматум от страна на Иван Демерджиев и предизвика вълна от политически и експертни реакции.

Основният въпрос остава - дали това е естествен развой и начало на реформа, или сигнал за засилен политически натиск върху съдебната власт.

„Ако трябва да сме честни – да, има натиск. Но това не е нещо изненадващо. Натискът беше натрупван дълго време. Сарафов просто избра момента, в който да се оттегли, за да изглежда решението му донякъде контролирано, а не напълно принудително. Това е опит за излизане с остатък от достойнство в една ситуация, в която доверието към него вече беше сериозно разклатено“, каза в ефира на bTV Диана Дамянова, PR експерт.

Според нея оттеглянето не е изолиран акт, а част от по-широк процес на пренареждане в съдебната система.

„Това трябваше да се случи много по-рано. Фактът, че се стигна до публичен ултиматум, показва колко дълбоко е било кризисното състояние. В един момент институционалната логика изисква реакция и тя дойде - макар и със закъснение. Това не е изненада, а по-скоро неизбежен край на един процес“, обясни политологът Светослав Малинов.

По думите му случилото се е симптом за по-голям проблем – липсата на доверие в прокуратурата.

Сега вниманието се насочва към следващия ход на новото управление – дали ще се стигне до истинска реформа или просто до смяна на фигури.

„Големият въпрос е дали ще видим реална реформа, или просто подмяна – едни хора ще бъдат заменени с други. Това, което липсва в момента, е яснота. Говори се за промени, но никой не е представил конкретен план. Ако няма законодателни промени, а само кадрови, рискът е системата да остане същата“, коментира Диана Дамянова.

„Обществото даде мандат за възстановяване на справедливостта. Това е ключовото. Не става дума само за смяна на лица, а за възстановяване на усещането, че има правила, които важат за всички. Това е най-спешната задача“, каза Светослав Малинов.

Според него именно съдебната система ще бъде първият тест за новото управление.

Наред със съдебната реформа, експертите подчертават и икономическия натиск върху новата власт.

„Хората очакват да живеят по-добре – това е основният мандат. Но това няма как да се случи без промяна в начина, по който работи администрацията. В момента тя често действа като пречка, а не като помощ за бизнеса. Ако това не се промени, няма как да има реално подобрение“, смята Дамянова.

„Големият проблем не е просто бюрокрацията, а корупцията, която прониква във всички нива. Хората протестираха именно срещу това усещане – че има мрежа от зависимости, която определя кой успява и кой не. Ако това не бъде адресирано, нищо няма да се промени“, заяви Малинов.

Експертите са единодушни – реалната реформа ще се познае по действията, а не по заявките.

„Първият сигнал ще бъде прозрачността при обществените поръчки. Там са големите пари. Ако видим реален контрол и публичност, това ще означава, че има промяна. Ако не – ще означава, че просто се сменят играчите“, смята Дамянова.

„Много лесно може да се започне – с преглед на вече подадените сигнали, които са били игнорирани. Те са известни, имената също. Въпросът е дали ще има воля да се действа“, каза Малинов.