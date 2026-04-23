Диана Дамянова за оставката на Сарафов: Да, има натиск. Опита да излезе от ситуацията с остатък от достойнство

23 Април, 2026 09:50 1 668 29

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Само часове след изборния ден и още преди новият парламент да започне работа, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов се оттегли от поста. Решението му дойде на фона на публичен ултиматум от страна на Иван Демерджиев и предизвика вълна от политически и експертни реакции.

Основният въпрос остава - дали това е естествен развой и начало на реформа, или сигнал за засилен политически натиск върху съдебната власт.
„Ако трябва да сме честни – да, има натиск. Но това не е нещо изненадващо. Натискът беше натрупван дълго време. Сарафов просто избра момента, в който да се оттегли, за да изглежда решението му донякъде контролирано, а не напълно принудително. Това е опит за излизане с остатък от достойнство в една ситуация, в която доверието към него вече беше сериозно разклатено“, каза в ефира на bTV Диана Дамянова, PR експерт.

Според нея оттеглянето не е изолиран акт, а част от по-широк процес на пренареждане в съдебната система.

„Това трябваше да се случи много по-рано. Фактът, че се стигна до публичен ултиматум, показва колко дълбоко е било кризисното състояние. В един момент институционалната логика изисква реакция и тя дойде - макар и със закъснение. Това не е изненада, а по-скоро неизбежен край на един процес“, обясни политологът Светослав Малинов.

По думите му случилото се е симптом за по-голям проблем – липсата на доверие в прокуратурата.

Сега вниманието се насочва към следващия ход на новото управление – дали ще се стигне до истинска реформа или просто до смяна на фигури.

„Големият въпрос е дали ще видим реална реформа, или просто подмяна – едни хора ще бъдат заменени с други. Това, което липсва в момента, е яснота. Говори се за промени, но никой не е представил конкретен план. Ако няма законодателни промени, а само кадрови, рискът е системата да остане същата“, коментира Диана Дамянова.

„Обществото даде мандат за възстановяване на справедливостта. Това е ключовото. Не става дума само за смяна на лица, а за възстановяване на усещането, че има правила, които важат за всички. Това е най-спешната задача“, каза Светослав Малинов.

Според него именно съдебната система ще бъде първият тест за новото управление.

Наред със съдебната реформа, експертите подчертават и икономическия натиск върху новата власт.

„Хората очакват да живеят по-добре – това е основният мандат. Но това няма как да се случи без промяна в начина, по който работи администрацията. В момента тя често действа като пречка, а не като помощ за бизнеса. Ако това не се промени, няма как да има реално подобрение“, смята Дамянова.

„Големият проблем не е просто бюрокрацията, а корупцията, която прониква във всички нива. Хората протестираха именно срещу това усещане – че има мрежа от зависимости, която определя кой успява и кой не. Ако това не бъде адресирано, нищо няма да се промени“, заяви Малинов.

Експертите са единодушни – реалната реформа ще се познае по действията, а не по заявките.

„Първият сигнал ще бъде прозрачността при обществените поръчки. Там са големите пари. Ако видим реален контрол и публичност, това ще означава, че има промяна. Ако не – ще означава, че просто се сменят играчите“, смята Дамянова.

„Много лесно може да се започне – с преглед на вече подадените сигнали, които са били игнорирани. Те са известни, имената също. Въпросът е дали ще има воля да се действа“, каза Малинов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РОКИ

    23 1 Отговор
    Мислят българския народ за глупав и непомнещ! Сменили някакви крадци с други ненакрали се авери.
    НЕЗАБАВЕН АРЕСТ, ЗАТВОР, КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОТКРАДНАЛИ НАРОДНА ПАРА В ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ!
    Другото е констатация, празнословие и договорняк!

    09:51 23.04.2026

  • 2 Дзак

    8 2 Отговор
    Само административни теми пълнят медиите?

    09:56 23.04.2026

  • 3 Имаме сделка

    9 4 Отговор
    Ами със служебно правителство сделка не се прави. Сега двамата дебели и новия месия спазараха той да не ги закача за нищо, а те шитнаха Сарафов. Големи анализи, гэлема хонорари на лаладжийте да ни баламосват!

    Коментиран от #7

    09:57 23.04.2026

  • 4 Къде

    25 1 Отговор
    видя бабата достойнство , като той е лишен тотално от такова !

    Коментиран от #14

    09:58 23.04.2026

  • 5 Ох горката кисела красавица

    18 1 Отговор
    Взеха да я слагат заедно с разни други и те хубавци като нея че не може да се вреди че да вземе думата и да насоли манджата

    09:59 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баташа ще спаси Бореевски

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Имаме сделка":

    Имаме сделка
    22ОТГОВОР
    Ами със служебно правителство сделка не се прави. Сега двамата дебели и новия месия спазараха той да не ги закача за нищо, а те шитнаха Сарафов.
    ...
    -;-
    Сценалия е ицчислен.

    Боташа ше спаси мозела Бореевски.

    10:20 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПИТАМ

    17 1 Отговор
    ПИТАМ ДАМЯНОВА: ДОСТОЙНСТВО ЛИ НАРИЧАШ ВЪРТЕЛЕЖКАТА НА САРАФОВ СЪС ЗАМЕСТНИЧКАТА СИ, КОЯТО СТАНА ГЛ. ПРОКУРОР, А САРАФОВ СТАНА НА НЕЙНО МЯСТО ЗАМ. ГЛ. ПРОКУРОР, СЛЕД КАТО ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ МУ ИСКА ОСТАВКАТА, ЗАРАДИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ НЕГО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПЪНАТИТЕ МУ ЧАДЪРИ НАД ПРЕСТЪПНИЦИ? КАЖИ, ДАМЯНОВА! АЗ ТОВА ГО НАРИЧАМ МЕРЗОСТ ОТ ИЗВЪРШЕН МЕРЗАВЕЦ САРАФОВ И ЗАМЕСТНИЧКАТА МУ И ВСИЧКИ ГЛАСУВАЛИ ЗА ТАЗИ МЕРЗОСТ СА МЕРЗАВЦИ!

    Коментиран от #10

    10:24 23.04.2026

  • 10 ПИТАМ

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "ПИТАМ":

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    ПРОПУСНАХ ДА ТЕ ПОПИТАМ, ДАМЯНОВА - ЗА ДА ПОДДЪРЖАШ ТАКА САРАФОВ, ДАЛИ И НАД ТЕБ ЗА НЯКОЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НЕ Е ОПЪВАЛ НЯКОЙ ЧАДЪР ИЛИ ТЛЪСТО ТИ ПЛАТИ, ЧЕ ТАКА ИСТЕРИЧНО ГО ЗАЩИТАВАШ?

    10:30 23.04.2026

  • 11 ненужен

    11 1 Отговор
    сарафа си свърши работата.Прикри купувачите на гласове на пеевски преди изборите и е вече ненужен!

    Коментиран от #16

    10:31 23.04.2026

  • 12 Иван

    15 1 Отговор
    Нагла до безобразие Вещица

    10:34 23.04.2026

  • 13 Просто Видя !

    11 1 Отговор
    Просто Видя !

    Че Тези Които Го Пазеха !

    Вече !

    Нямат !

    Тази !

    Власт !

    10:35 23.04.2026

  • 14 Ами Тя !

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Къде":

    Има ли Въобще Достойнство !

    За да Говори !

    За !

    Достойнство !

    Както Се Вижда !

    И Президентството е Такова !

    След Като я Прие Под Покрива Си !

    Коментиран от #17

    10:39 23.04.2026

  • 15 Смешник

    12 1 Отговор
    Крайно време е тези платени анализатори да се скриват в бърлогите си и да не дават акъл Радев си знае работата

    10:39 23.04.2026

  • 16 КАЗВАМ

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "ненужен":

    САРАФА НЯМА КАК ДА ПРИКРИЕ КУПУВАЧИТЕ НА ГЛАСОВЕ! ТОЙ САМО ОТЛОЖИ НАКАЗАНИЯТА ИМ С НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ЗАЩОТО ДОКУМЕНТИТЕ КОИТО СА ПОДАДЕНИ В ПРОКУРАТУРАТА ГИ ИМА С ВХОДЯЩИ НОМЕРА ПРИ ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ ПОДАЛИ, А ЗА ПРИКРИВАНЕТО ИМ САРАФОВ ЩЕ СИ НОСИ ОТГОВОРНОСТТА И ЩЕ ГРИЗНЕ ДРЪВЧЕТО! САРАФОВ И В ПОСЛЕДНИЯ СИ ДЕН - КАТО ГЛ. ПРОКУРОР, ДОКАЗА, ЧЕ Е МУТРА И МЕРЗАВЕЦ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН ОТ НОВАТА ВЛАСТ! ЗА НЕГО ВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА МЕСТО СРЕД ЮРИСТИТЕ! ТОЙ Е ПО-ГОЛЯМ ПРЕСТЪПНИК И ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!

    10:41 23.04.2026

  • 17 ПИТАМ

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами Тя !":

    КОГА ДАМЯНОВА Е БИЛА ПРИЕТА ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО? ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА! ХАЛЮЦИНИРАШ!

    10:46 23.04.2026

  • 18 Хмм

    13 1 Отговор
    хайде, още една дето се възмущаваше от Маркет линкс, че давали цели 31% на Радев, а на Борисов само 18% и има нахалството отново да говори, няма срам, телевизиите по-добре да канят хора на изкуството, многодетни майки и бащи, изявени деца в олимпиади творчески конкурси

    11:05 23.04.2026

  • 19 Абе

    4 1 Отговор
    тая само си прави гимнастика на езика. Колко законодателни реформи преживяхме с нулев ефект, освен пропадане надолу и копане на дъното, Също както и кадрови промени-от пусто в празно вече 36г......

    11:18 23.04.2026

  • 20 Бабата

    4 0 Отговор
    с розовото тикве и то да захлеби с "мнение"

    11:26 23.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пропаднаха

    4 0 Отговор
    Сделките на политическия брокер на ГЕРБ Дамянова. Тези, които бяха убедени от нея да се сдружат в предишното правителство вече не са в парламента, а ГЕРБ ближе рани от загубата. Новата ѝ роля е да плюе по Радев. Жалка картинка.

    11:41 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хуго

    4 0 Отговор
    Оплешивяващо розовата и Жоро Мутрата на кого ще цалуват сега търбата ?

    12:03 23.04.2026

  • 25 Трипси

    2 1 Отговор
    Демерджиев знаеше,че Сарафов ще подава оставка и нарочно се изказа преди това.
    Той е никой,но издава "заповеди".

    12:15 23.04.2026

  • 26 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Колко са българите симпатизиращи на Диана и Малинов? Какъв електорат стои ,особено зад Малинов?
    Шут и за двамата и за журналиста.

    12:25 23.04.2026

  • 27 Къде видя?

    2 0 Отговор
    Тая баба къде видя грам достойнство в тоя плъшок?

    12:44 23.04.2026

  • 28 Дзак

    1 0 Отговор
    В момента системата за регистрации е много изчистена.

    12:52 23.04.2026

  • 29 Началниците

    0 0 Отговор
    На Сарафов ,като си видяха резултатите от изборите,му наредиха да подаде оставка.

    13:28 23.04.2026

