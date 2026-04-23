Диана Дамянова за оставката на Сарафов: Да, има натиск. Опита да излезе от ситуацията с остатък от достойнство

Само часове след изборния ден и още преди новият парламент да започне работа, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов се оттегли от поста. Решението му дойде на фона на публичен ултиматум от страна на Иван Демерджиев и предизвика вълна от политически и експертни реакции.
Основният въпрос остава - дали това е естествен развой и начало на реформа, или сигнал за засилен политически натиск върху съдебната власт.
„Ако трябва да сме честни – да, има натиск. Но това не е нещо изненадващо. Натискът беше натрупван дълго време. Сарафов просто избра момента, в който да се оттегли, за да изглежда решението му донякъде контролирано, а не напълно принудително. Това е опит за излизане с остатък от достойнство в една ситуация, в която доверието към него вече беше сериозно разклатено“, каза в ефира на bTV Диана Дамянова, PR експерт.
Според нея оттеглянето не е изолиран акт, а част от по-широк процес на пренареждане в съдебната система.
„Това трябваше да се случи много по-рано. Фактът, че се стигна до публичен ултиматум, показва колко дълбоко е било кризисното състояние. В един момент институционалната логика изисква реакция и тя дойде - макар и със закъснение. Това не е изненада, а по-скоро неизбежен край на един процес“, обясни политологът Светослав Малинов.
По думите му случилото се е симптом за по-голям проблем – липсата на доверие в прокуратурата.
Сега вниманието се насочва към следващия ход на новото управление – дали ще се стигне до истинска реформа или просто до смяна на фигури.
„Големият въпрос е дали ще видим реална реформа, или просто подмяна – едни хора ще бъдат заменени с други. Това, което липсва в момента, е яснота. Говори се за промени, но никой не е представил конкретен план. Ако няма законодателни промени, а само кадрови, рискът е системата да остане същата“, коментира Диана Дамянова.
„Обществото даде мандат за възстановяване на справедливостта. Това е ключовото. Не става дума само за смяна на лица, а за възстановяване на усещането, че има правила, които важат за всички. Това е най-спешната задача“, каза Светослав Малинов.
Според него именно съдебната система ще бъде първият тест за новото управление.
Наред със съдебната реформа, експертите подчертават и икономическия натиск върху новата власт.
„Хората очакват да живеят по-добре – това е основният мандат. Но това няма как да се случи без промяна в начина, по който работи администрацията. В момента тя често действа като пречка, а не като помощ за бизнеса. Ако това не се промени, няма как да има реално подобрение“, смята Дамянова.
„Големият проблем не е просто бюрокрацията, а корупцията, която прониква във всички нива. Хората протестираха именно срещу това усещане – че има мрежа от зависимости, която определя кой успява и кой не. Ако това не бъде адресирано, нищо няма да се промени“, заяви Малинов.
Експертите са единодушни – реалната реформа ще се познае по действията, а не по заявките.
„Първият сигнал ще бъде прозрачността при обществените поръчки. Там са големите пари. Ако видим реален контрол и публичност, това ще означава, че има промяна. Ако не – ще означава, че просто се сменят играчите“, смята Дамянова.
„Много лесно може да се започне – с преглед на вече подадените сигнали, които са били игнорирани. Те са известни, имената също. Въпросът е дали ще има воля да се действа“, каза Малинов.
1 РОКИ
НЕЗАБАВЕН АРЕСТ, ЗАТВОР, КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКИ ОТКРАДНАЛИ НАРОДНА ПАРА В ПОСЛЕДНИТЕ 37 ГОДИНИ!
Другото е констатация, празнословие и договорняк!
09:51 23.04.2026
7 Баташа ще спаси Бореевски
До коментар #3 от "Имаме сделка":Имаме сделка
22ОТГОВОР
Ами със служебно правителство сделка не се прави. Сега двамата дебели и новия месия спазараха той да не ги закача за нищо, а те шитнаха Сарафов.
Сценалия е ицчислен.
Боташа ше спаси мозела Бореевски.
10:20 23.04.2026
10 ПИТАМ
До коментар #9 от "ПИТАМ":ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
ПРОПУСНАХ ДА ТЕ ПОПИТАМ, ДАМЯНОВА - ЗА ДА ПОДДЪРЖАШ ТАКА САРАФОВ, ДАЛИ И НАД ТЕБ ЗА НЯКОЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НЕ Е ОПЪВАЛ НЯКОЙ ЧАДЪР ИЛИ ТЛЪСТО ТИ ПЛАТИ, ЧЕ ТАКА ИСТЕРИЧНО ГО ЗАЩИТАВАШ?
10:30 23.04.2026
13 Просто Видя !
Че Тези Които Го Пазеха !
Вече !
Нямат !
Тази !
Власт !
10:35 23.04.2026
14 Ами Тя !
До коментар #4 от "Къде":Има ли Въобще Достойнство !
За да Говори !
За !
Достойнство !
Както Се Вижда !
И Президентството е Такова !
След Като я Прие Под Покрива Си !
Коментиран от #17
10:39 23.04.2026
16 КАЗВАМ
До коментар #11 от "ненужен":САРАФА НЯМА КАК ДА ПРИКРИЕ КУПУВАЧИТЕ НА ГЛАСОВЕ! ТОЙ САМО ОТЛОЖИ НАКАЗАНИЯТА ИМ С НЯКОЛКО МЕСЕЦА, ЗАЩОТО ДОКУМЕНТИТЕ КОИТО СА ПОДАДЕНИ В ПРОКУРАТУРАТА ГИ ИМА С ВХОДЯЩИ НОМЕРА ПРИ ТЕЗИ, КОИТО СА ГИ ПОДАЛИ, А ЗА ПРИКРИВАНЕТО ИМ САРАФОВ ЩЕ СИ НОСИ ОТГОВОРНОСТТА И ЩЕ ГРИЗНЕ ДРЪВЧЕТО! САРАФОВ И В ПОСЛЕДНИЯ СИ ДЕН - КАТО ГЛ. ПРОКУРОР, ДОКАЗА, ЧЕ Е МУТРА И МЕРЗАВЕЦ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АРЕСТУВАН ОТ НОВАТА ВЛАСТ! ЗА НЕГО ВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА МЕСТО СРЕД ЮРИСТИТЕ! ТОЙ Е ПО-ГОЛЯМ ПРЕСТЪПНИК И ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ!
10:41 23.04.2026
17 ПИТАМ
До коментар #14 от "Ами Тя !":КОГА ДАМЯНОВА Е БИЛА ПРИЕТА ОТ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО? ПИЙ СИ ХАПЧЕТАТА! ХАЛЮЦИНИРАШ!
10:46 23.04.2026
25 Трипси
Той е никой,но издава "заповеди".
12:15 23.04.2026
26 Хасковски каунь
Шут и за двамата и за журналиста.
12:25 23.04.2026
